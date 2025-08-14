ИПБ: МВР прикрива тежка катастрофа причинена от пиян и дрогиран водач

През месец юли 2025 г. вследствие на пътнотранспортни произшествия в страната са загинали 50 души. Един от тежките случаи е от 14 юли в София, при който водач, употребил алкохол и наркотици, причинява катастрофа, но по наша информация не е бил задържан.
Това посочват от Институтът за пътна безопасност.
Подобни инциденти остават извън публичното внимание, а информацията за тях се ограничава или прикрива от страна на МВР и прокуратурата. Създава се усещане, че това се прави с цел да се представи, че предприетите от правителството мерки водят до положителен резултат.
Ултиматумът на министър-председателя Росен Желязков очевидно е бил възприет от МВР, ДАБДП и АПИ не като стимул за реални действия, а като сигнал за административно прикриване. Административният инстинкт отново е надделял над реалните усилия за справяне с проблема.
Ето повече информация за ПТП:
На 14.07.2025 г. около 22:00 часа в гр. София на ул. „Мими Балканска“ настъпва пътнотранспортно произшествие със следната фактическа обстановка:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, управляван от Валентин Рангелов Асенов, се е движел в гр. София по ул. „Мими Балканска“ с посока от ул. „509“ към ул. „526“ и срещу № 7 участва в ПТП с насрещно движещия се ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, управляван от Марио Бориславов Михайлов, в резултат на което реализира ПТП.
В пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП Асен Георгиев Димитров, явяващ се пътник на ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, са причинени тежки телесни повреди – субдурален хематом в мозъка, фрактура на черепа и фрактура на ляво бедро.
След инцидента Асен Димитров незабавно е транспортиран от спешен екип на бърза помощ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, но въпреки оказаната помощ от медицинския екип същият намира смъртта си на 20.07.2025г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Сила
16:31 14.08.2025
3 Тиквите и свинете
Коментиран от #17
16:47 14.08.2025
4 деца убиват деца
Трябва да падат глави от това правителство и парламент, крайно време е да стане както в сърбия .
Всички вън по площадите !
16:47 14.08.2025
5 Колата
Коментиран от #18
16:48 14.08.2025
6 Мдааа....
16:49 14.08.2025
7 Ауууу "експертите" тиквени
16:51 14.08.2025
8 ДрайвингПлежър
Миналата година близо четвърт милиард са приходите на МВР от глоби 216 милиона доколкото помня, с новите промени ще са вече половин милиар - ще има за нови бегачки за фуражкаджиите, да трепят народа - ще има и за бонуси за шефчетата (или мислите, че само тия в АПИ си раздават милиони?)...
А вие си трошете колите и мрете по подобието на пътища!
16:54 14.08.2025
9 Ццц
16:56 14.08.2025
10 Хасковски каунь
16:58 14.08.2025
11 Директора👨✈️
„БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“ - „Сегбай“ модел „АТ5 Л“
В България полицаите ескортират мутрите за по 200 лв., та какво остава за прикриване на някакво си убийство.
16:59 14.08.2025
12 Съдии и прокурори
17:02 14.08.2025
13 я пак!
Каква всъщност е функцията на този "институт" и каква връзка има с името му? Има ли такъв орган в друга цивилизована държава и затова ли в България се движим по пътищата толкова "безопасно"?
17:08 14.08.2025
14 ООрана държава
17:20 14.08.2025
15 В бигарску
17:23 14.08.2025
16 Абе
17:26 14.08.2025
17 Абе
До коментар #3 от "Тиквите и свинете":Кочина беше преди сега е септична яма
17:27 14.08.2025
18 Ами да
До коментар #5 от "Колата":Аз се чудим какво е това Сегбай? Порода куче?
Коментиран от #20
17:27 14.08.2025
19 Бай Георги
17:30 14.08.2025
20 ПоКУРко
До коментар #18 от "Ами да":Segway AT5 L е леко, но мощно ATV от серията Segway Powersports, предназначено за офроуд и безопасно придвижване по труден терен. Моделът е отличен избор за работа и развлечение, благодарение на здравата му конструкция и възможности за полезен товар.
17:40 14.08.2025
21 Розов министер
Няколко души са пострадали, като двама от тях са в много тежко състояние – в интензивно отделение, борят се за живота им.
Сблъсъкът е станал в района на хотел „Олимп“. Атракционното превозно средство се е движело по пътя с висока скорост. За да избегне удар, се качило на тротоара, по който в това време вървяли пешеходци – млади жени с децата си. Шофьорът не е успял да спре и буквално ги помлял.
По непотвърдена информация той е на 17 години.
17:51 14.08.2025
22 крил
17:54 14.08.2025
23 Спортист
17:57 14.08.2025