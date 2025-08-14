ИПБ: МВР прикрива тежка катастрофа причинена от пиян и дрогиран водач

През месец юли 2025 г. вследствие на пътнотранспортни произшествия в страната са загинали 50 души. Един от тежките случаи е от 14 юли в София, при който водач, употребил алкохол и наркотици, причинява катастрофа, но по наша информация не е бил задържан.

Това посочват от Институтът за пътна безопасност.

Подобни инциденти остават извън публичното внимание, а информацията за тях се ограничава или прикрива от страна на МВР и прокуратурата. Създава се усещане, че това се прави с цел да се представи, че предприетите от правителството мерки водят до положителен резултат.

Ултиматумът на министър-председателя Росен Желязков очевидно е бил възприет от МВР, ДАБДП и АПИ не като стимул за реални действия, а като сигнал за административно прикриване. Административният инстинкт отново е надделял над реалните усилия за справяне с проблема.

Ето повече информация за ПТП:

На 14.07.2025 г. около 22:00 часа в гр. София на ул. „Мими Балканска“ настъпва пътнотранспортно произшествие със следната фактическа обстановка:

Лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, управляван от Валентин Рангелов Асенов, се е движел в гр. София по ул. „Мими Балканска“ с посока от ул. „509“ към ул. „526“ и срещу № 7 участва в ПТП с насрещно движещия се ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, управляван от Марио Бориславов Михайлов, в резултат на което реализира ПТП.

В пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП Асен Георгиев Димитров, явяващ се пътник на ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, са причинени тежки телесни повреди – субдурален хематом в мозъка, фрактура на черепа и фрактура на ляво бедро.

След инцидента Асен Димитров незабавно е транспортиран от спешен екип на бърза помощ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, но въпреки оказаната помощ от медицинския екип същият намира смъртта си на 20.07.2025г.