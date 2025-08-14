Новини
ИПБ: МВР прикрива тежка катастрофа причинена от пиян и дрогиран водач
14 Август, 2025 16:26 2 878 23

Ултиматумът на министър-председателя Росен Желязков очевидно е бил възприет от МВР, ДАБДП и АПИ не като стимул за реални действия, а като сигнал за административно прикриване

ИПБ: МВР прикрива тежка катастрофа причинена от пиян и дрогиран водач - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През месец юли 2025 г. вследствие на пътнотранспортни произшествия в страната са загинали 50 души. Един от тежките случаи е от 14 юли в София, при който водач, употребил алкохол и наркотици, причинява катастрофа, но по наша информация не е бил задържан.

Това посочват от Институтът за пътна безопасност.

Подобни инциденти остават извън публичното внимание, а информацията за тях се ограничава или прикрива от страна на МВР и прокуратурата. Създава се усещане, че това се прави с цел да се представи, че предприетите от правителството мерки водят до положителен резултат.

Ултиматумът на министър-председателя Росен Желязков очевидно е бил възприет от МВР, ДАБДП и АПИ не като стимул за реални действия, а като сигнал за административно прикриване. Административният инстинкт отново е надделял над реалните усилия за справяне с проблема.

Ето повече информация за ПТП:

На 14.07.2025 г. около 22:00 часа в гр. София на ул. „Мими Балканска“ настъпва пътнотранспортно произшествие със следната фактическа обстановка:

Лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, управляван от Валентин Рангелов Асенов, се е движел в гр. София по ул. „Мими Балканска“ с посока от ул. „509“ към ул. „526“ и срещу № 7 участва в ПТП с насрещно движещия се ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, управляван от Марио Бориславов Михайлов, в резултат на което реализира ПТП.

В пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП Асен Георгиев Димитров, явяващ се пътник на ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, са причинени тежки телесни повреди – субдурален хематом в мозъка, фрактура на черепа и фрактура на ляво бедро.

След инцидента Асен Димитров незабавно е транспортиран от спешен екип на бърза помощ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, но въпреки оказаната помощ от медицинския екип същият намира смъртта си на 20.07.2025г.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    38 2 Отговор
    БМВ са тарикати , плащат си на ОПГ МВР БГ ...това сегбай не го броят за нищо !!! Не си ли с БМВ у БГ то си никой !!!

    16:31 14.08.2025

  • 3 Тиквите и свинете

    43 0 Отговор
    В абсолютна беззаконна очина превърнаха държавата ни

    Коментиран от #17

    16:47 14.08.2025

  • 4 деца убиват деца

    49 0 Отговор
    На Слънчака днес 17 годишен с Хамър размазва на тротоара майки с деца.
    Трябва да падат глави от това правителство и парламент, крайно време е да стане както в сърбия .
    Всички вън по площадите !

    16:47 14.08.2025

  • 5 Колата

    30 0 Отговор
    е машина която се управлява от човек и като стане инцидент в човешка грешка, а не на колата. Но ми стана интерсно що за модел е това БМВ? „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“,

    Коментиран от #18

    16:48 14.08.2025

  • 6 Мдааа....

    38 1 Отговор
    Едно от двете ще е - прокурорско или полицейско синче.

    16:49 14.08.2025

  • 7 Ауууу "експертите" тиквени

    25 0 Отговор
    как по мутренски манипулират празните глави на необразованите си симпатизанти ! Хабер си нямат тези Бокови малоуммници накъде ги водят мутрите ......

    16:51 14.08.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    24 1 Отговор
    12 месеца по 50... пак сме си на 500+ жертви, а цялата дандания за промени в ЗдВП е просто за едни кинтички за бонуси!

    Миналата година близо четвърт милиард са приходите на МВР от глоби 216 милиона доколкото помня, с новите промени ще са вече половин милиар - ще има за нови бегачки за фуражкаджиите, да трепят народа - ще има и за бонуси за шефчетата (или мислите, че само тия в АПИ си раздават милиони?)...

    А вие си трошете колите и мрете по подобието на пътища!

    16:54 14.08.2025

  • 9 Ццц

    19 0 Отговор
    Защото сигурно е циганин,а в циганската махала република Ццциганария циганите са неприкосновени

    16:56 14.08.2025

  • 10 Хасковски каунь

    12 0 Отговор
    Презимето и фамилията на единия са много характерни

    16:58 14.08.2025

  • 11 Директора👨‍✈️

    19 0 Отговор
    Toва някакви кодови имена ли са?!?

    „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“ - „Сегбай“ модел „АТ5 Л“

    В България полицаите ескортират мутрите за по 200 лв., та какво остава за прикриване на някакво си убийство.

    16:59 14.08.2025

  • 12 Съдии и прокурори

    24 1 Отговор
    са истинските престъпници в България, че и много от тях неграмотни!

    17:02 14.08.2025

  • 13 я пак!

    13 0 Отговор
    Институт за пътна безопасност ?!?

    Каква всъщност е функцията на този "институт" и каква връзка има с името му? Има ли такъв орган в друга цивилизована държава и затова ли в България се движим по пътищата толкова "безопасно"?

    17:08 14.08.2025

  • 14 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Пак да гласувате за герп, роско си го направете президент а бойко вице, шиши мин председател

    17:20 14.08.2025

  • 15 В бигарску

    3 1 Отговор
    Са най безопастните пътища ,сделано в банкя

    17:23 14.08.2025

  • 16 Абе

    9 0 Отговор
    Вместо да звънят на полиция е трябво бой по канчето и никой нищо не я видял! Не разбрахте ли тая "полиция" освен схеми нищо не прави освен

    17:26 14.08.2025

  • 17 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквите и свинете":

    Кочина беше преди сега е септична яма

    17:27 14.08.2025

  • 18 Ами да

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Колата":

    Аз се чудим какво е това Сегбай? Порода куче?

    Коментиран от #20

    17:27 14.08.2025

  • 19 Бай Георги

    4 0 Отговор
    Закона е за всички и над всички,ама друг път

    17:30 14.08.2025

  • 20 ПоКУРко

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами да":

    Segway AT5 L е леко, но мощно ATV от серията Segway Powersports, предназначено за офроуд и безопасно придвижване по труден терен. Моделът е отличен избор за работа и развлечение, благодарение на здравата му конструкция и възможности за полезен товар.

    17:40 14.08.2025

  • 21 Розов министер

    2 0 Отговор
    зключително тежък инцидент е станал преди минути в Слънчев бряг, след като атракционна електрическа кола Хамър връхлетя майки с малки деца на тротоар. Това съобщиха за Флагман.бг очевидци.

    Няколко души са пострадали, като двама от тях са в много тежко състояние – в интензивно отделение, борят се за живота им.

    Сблъсъкът е станал в района на хотел „Олимп“. Атракционното превозно средство се е движело по пътя с висока скорост. За да избегне удар, се качило на тротоара, по който в това време вървяли пешеходци – млади жени с децата си. Шофьорът не е успял да спре и буквално ги помлял.

    По непотвърдена информация той е на 17 години.

    17:51 14.08.2025

  • 22 крил

    2 0 Отговор
    Калин Стоянов колко години прикрива наркоманчето Попов,че и птп беше направил

    17:54 14.08.2025

  • 23 Спортист

    2 0 Отговор
    Марио - на Боби Михайлов синът. Е как МВР да оповести случая, особено ако вината е на детето?

    17:57 14.08.2025

