Kомисията за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията се събира на трето заседание

15 Август, 2025 07:12 391 4

На днешното заседание се очаква комисията да прегледа декларация за имущество и интереси - Част II

Снимка: БГНЕС
Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), се събира на трето заседание. То ще се проведе в сградата на Народното събрание от 9:30 часа, се посочва на сайта на парламента.

На днешното заседание се очаква комисията да прегледа декларация за имущество и интереси - Част II Интереси и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия от Аделина Натина-Зиколова. Тя е един от кандидатите за членове на КПК.

В дневния ред на номинационната комисия е посочено също, че тя ще отправи покана за изслушване на допуснатите до участие в процедурата по избор на кандидати за членове на КПК.

БТА припомня, че кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

На предходното заседание, комисията не се произнесе по допустимостта на Натина поради непълнота във внесените от нея документи.

Членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник председател на Сметната палата).


