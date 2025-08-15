Елена Поптодорова: Тръмп влиза в срещата с очаквания за примирие, Путин - без намерение за отстъпки

Днес в Анкоридж, Аляска, започва историческа среща между президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп.

„Печелившият е Путин дотолкова, доколкото първо я има тази среща и вече никой не говори за изолацията на Путин и Русия, а се говори за историческата среща с много важни последици за Европа и света“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик в САЩ.

Мястото на разговорите – важна американска военновъздушна база – също се тълкува като символичен жест в полза на Москва, смята тя.

Според Елена Поптодорова срещата е „асиметрична“, защото Тръмп влиза с желание да постигне напредък по войната в Украйна и примирие, докато Путин говори основно за икономическо, технологично и космическо сътрудничество, без сигнали за компромиси.

„Главното, за което отива Путин, е руско-американска среща. Той отива там за няколко неща, едното от които санкциите срещу Русия, които ѝ пречат“, коментира журналистът Чавдар Стефанов, който е бивш кореспондент на БНР в Москва.

„Смело можем да прогнозираме, че в обмена на земи Русия може да предложи да предаде на Украйна, например Чукотка, срещу Одеса, Николаев и т.н.“, коментира Стефанов.

Опасения буди и идеята за „земя срещу мир“ – размяна на територии, която според Елена Поптодорова би била в ущърб на Киев и Европа.

Чавдар Стефанов допълни, че военната ситуация остава сложна и Русия няма ресурс да превземе ключовите украински укрепления в Краматорск, Покровск и Славянск.

„Путин е обсебен от идеята, че Украйна трябва да падне. Смята, че до два-три месеца действително Украйна може да падне. Но нещата не стоят така на фронта“, коментира Стефанов.

„Имаше една промяна в оценката на очакванията от страна на Белия дом. Първоначално бе заявено, че Тръмп отива да се срещне, за да постигне примирие и нищо по-малко от това. Но преди два дни чухме, че той ще бъде в „позиция на изслушване“. Тоест има осъзнаване, че има отсреща непредсказуем събеседник и далеч не е сигурна крайната цел – примирието“, коментира Поптодорова.

Тя заяви, че ѝ се иска да има твърда позиция на отказ от неприемливи условия за самата Украйна, както и за ЕС.