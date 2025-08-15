Елена Поптодорова: Тръмп влиза в срещата с очаквания за примирие, Путин - без намерение за отстъпки

Днес в Анкоридж, Аляска, започва историческа среща между президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп.
„Печелившият е Путин дотолкова, доколкото първо я има тази среща и вече никой не говори за изолацията на Путин и Русия, а се говори за историческата среща с много важни последици за Европа и света“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик в САЩ.
Мястото на разговорите – важна американска военновъздушна база – също се тълкува като символичен жест в полза на Москва, смята тя.
Според Елена Поптодорова срещата е „асиметрична“, защото Тръмп влиза с желание да постигне напредък по войната в Украйна и примирие, докато Путин говори основно за икономическо, технологично и космическо сътрудничество, без сигнали за компромиси.
„Главното, за което отива Путин, е руско-американска среща. Той отива там за няколко неща, едното от които санкциите срещу Русия, които ѝ пречат“, коментира журналистът Чавдар Стефанов, който е бивш кореспондент на БНР в Москва.
„Смело можем да прогнозираме, че в обмена на земи Русия може да предложи да предаде на Украйна, например Чукотка, срещу Одеса, Николаев и т.н.“, коментира Стефанов.
Опасения буди и идеята за „земя срещу мир“ – размяна на територии, която според Елена Поптодорова би била в ущърб на Киев и Европа.
Чавдар Стефанов допълни, че военната ситуация остава сложна и Русия няма ресурс да превземе ключовите украински укрепления в Краматорск, Покровск и Славянск.
„Путин е обсебен от идеята, че Украйна трябва да падне. Смята, че до два-три месеца действително Украйна може да падне. Но нещата не стоят така на фронта“, коментира Стефанов.
„Имаше една промяна в оценката на очакванията от страна на Белия дом. Първоначално бе заявено, че Тръмп отива да се срещне, за да постигне примирие и нищо по-малко от това. Но преди два дни чухме, че той ще бъде в „позиция на изслушване“. Тоест има осъзнаване, че има отсреща непредсказуем събеседник и далеч не е сигурна крайната цел – примирието“, коментира Поптодорова.
Тя заяви, че ѝ се иска да има твърда позиция на отказ от неприемливи условия за самата Украйна, както и за ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ххх
Коментиран от #19, #47
10:31 15.08.2025
2 ти да видиш
Коментиран от #7
10:31 15.08.2025
3 Ма н аф
10:32 15.08.2025
4 Да да.... вече и
Който разбрал че границата на руската федерация ще бъде до полската е разбрал останалите......
10:32 15.08.2025
5 Киро Сводника
10:33 15.08.2025
6 хъхъ
Коментиран от #48
10:34 15.08.2025
7 Той е пицата
До коментар #2 от "ти да видиш":върху масата.
10:34 15.08.2025
8 дядо поп
10:35 15.08.2025
9 бен Ходжа
10:35 15.08.2025
10 Гост
10:38 15.08.2025
11 Срам за Бг.
позволявам си, с цчлата си наглост, да коментирам срещата Тръмп - Путин
10:38 15.08.2025
12 2222
Коментиран от #18, #35
10:38 15.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 жжжжжж
10:40 15.08.2025
15 Един
10:41 15.08.2025
16 Ленчето
10:41 15.08.2025
17 Селянин
10:42 15.08.2025
18 Един
До коментар #12 от "2222":Аповете не помагат ли? Пробвай с по-силни дози :)
10:43 15.08.2025
19 Ъхъ
До коментар #1 от "ххх":Омир даде на светът Хубавата Елена, а България - Крадливата Елена!
10:43 15.08.2025
20 Нети
А НЯКОЙ КРАДЕ
тАЯ СИГУРНО Е ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 35 ГОДИНИ
ЧЕ ФАКТИ НИ Я ПРОБУТВАТА ПРИ ВСЕКИ ПОВОД
Коментиран от #49
10:44 15.08.2025
21 Да обаче има среща
Коментиран от #42
10:45 15.08.2025
22 Изкукуригал
Коментиран от #51
10:45 15.08.2025
23 Северни охлюви
10:47 15.08.2025
24 Какво падение
Обаче, питам се за кой е падението : за крадлата или за медията?!
10:49 15.08.2025
25 Крадл0000
10:50 15.08.2025
26 Гост
10:52 15.08.2025
27 Тая
10:52 15.08.2025
28 Да,да
10:53 15.08.2025
29 За да правиш
11:00 15.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Елена Поптодорова влиза в
и си харесва
11:01 15.08.2025
32 Коста
11:02 15.08.2025
33 Коста
11:03 15.08.2025
34 таз женица на снимката
артистка от психо трилър на ужасите
11:03 15.08.2025
35 Коста
До коментар #12 от "2222":Да пробват... Ще има резултат с минус отпред
11:03 15.08.2025
36 Територията
11:05 15.08.2025
37 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Стига бе, ама верно ли?!
11:05 15.08.2025
38 ту-тууууу
11:15 15.08.2025
39 Защо ни
11:16 15.08.2025
40 Тодоров
вкупом да се гръмнат. Аман от подлоги.
11:16 15.08.2025
41 Край
11:18 15.08.2025
42 Господине,
До коментар #21 от "Да обаче има среща":не обиждай дипломатите.
11:20 15.08.2025
43 Абе тая пуйка ли ще
11:25 15.08.2025
44 Лелееее...
11:27 15.08.2025
45 бай Митко
11:28 15.08.2025
46 Абе
11:42 15.08.2025
47 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "ххх":Не е рептилски, само налудничав е.
11:43 15.08.2025
48 БЪДИ ЦЕННОСРЕН
До коментар #6 от "хъхъ":ЮРОАТЛАНТИК--КАЖИ КРАДЛИВ ВАМПАИЪР
11:46 15.08.2025
49 007 лиценз ту кил
До коментар #20 от "Нети":Моля ти се, а недей, сега остава и нейнската да се появи.
11:46 15.08.2025
50 Механик
п.п.
Елена Поптодорова гащи нямаааа..
Баджанак, баджанак.
И да има, файда няма...
Баджанак, баджанак.
11:47 15.08.2025
51 ПОДАРИХА И ГО
До коментар #22 от "Изкукуригал":ОТ СЪЖАЛЕНИЕ
11:47 15.08.2025
52 Некро
11:50 15.08.2025
53 Факт
11:54 15.08.2025
54 КРАДЕЦ.ЩЕ.МЕ ПОУЧАВА И НАПЪТСТВА! ГАДОСТ
12:00 15.08.2025
55 Блондинка
12:03 15.08.2025