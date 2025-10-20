Георги Марков: Откъде ще мине Путин за Будапеща? Откъдето каже Тръмп, по-важно е защо Тръмп не дойде в България

Запада трябва да се примири, че без САЩ мир в Украйна не може да има. Ако САЩ се оттегли, Западна Европа ще носи отговорността за избиването на хора в тази война.
Това каза в интервю за БНР по телефона от Будапеща бившият политик и конституционен съдия Георги Марков.
"Тази среща на Тръмп с Путин в Будапеща дава гаранции, че няма да има световна война и да се спре тази отвратителна война в Украйна. Тръмп казва, "обявете се и двете страни за победители – едната, че завзехте, а другите, че не ви завзеха всичко", коментира Марков.
Според него срещата в Будапеща е вероятно първата крачка за спиране на огъня:
"И ако се изпусне този шанс, нищо чудно Тръмп да вдигне ръце. А без Америка Западна Европа няма сили да оправи собствените си страни, как ще освободи Украйна." И обясни, че стоят още много въпроси, както за окупираните територии, така и за сигурността на Украйна, която няма как да стане член на НАТО, твърди Марков.
Той допълни, че има и много въпроси свързани със самото управление – избори в Украйна, защото на Зеленски е изтекъл мандатът. А кметът на Киев Кличко и Порошенко вече се оплаквали от Зеленски.
Марков припомни, че още през 2022 г. е предупреждавал, че човекът на Тръмп в Европа е Виктор Орбан. И срещата е в Будапеща, защото Орбан е подкрепял Тръмп дори когато е загубил президентските избор в САЩ.
"А Тръмп пред целия свят каза, че Орбан е фантастичен лидер, "той е велик лидер, може да не ви харесва, но е важно моето мнение".
За маршрута на Путин, за да стигне до Будапеща, Марков каза:
"За мен въпросът не е интересен откъде Путин ще пристигне в Унгария, а защо Тръмп не идва в България? Защо България пропусна възможността да бъде модератор на тази среща. Путин ще мине оттам, откъдето каже Тръмп, защото Западна Европа е в конфликт за продължаването на войната в Украйна."
Относно заповедта за арест на Международния наказателен съд на Путин, бившият конституционен съдия посочи, че това няма да се случи защото ОРбан и Унгария не признават този Съд.
"Преди доста време Нетаняху стоя цяла седмица и не беше арестуван. Орбан и Нетаняху се обадиха на Тръмп и казаха, че излизат от Международния наказателен съд, защото според тях бил бухалка. Няма проблеми за Путин, Унгария не признава този Съд и както при Нетаняху, няма да спазва решенията му", обясни Георги Марков.
