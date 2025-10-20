Новини
Георги Марков: Откъде ще мине Путин за Будапеща? Откъдето каже Тръмп, по-важно е защо Тръмп не дойде в България
  Тема: Украйна

Георги Марков: Откъде ще мине Путин за Будапеща? Откъдето каже Тръмп, по-важно е защо Тръмп не дойде в България

20 Октомври, 2025 15:18 1 213 31

Срещата в Будапеща е гаранция, че няма да има световна война

Георги Марков: Откъде ще мине Путин за Будапеща? Откъдето каже Тръмп, по-важно е защо Тръмп не дойде в България - 1
Снимка: БГНЕС
Георги Марков Георги Марков конституционен съдия и политик

Запада трябва да се примири, че без САЩ мир в Украйна не може да има. Ако САЩ се оттегли, Западна Европа ще носи отговорността за избиването на хора в тази война.

Това каза в интервю за БНР по телефона от Будапеща бившият политик и конституционен съдия Георги Марков.

Още новини от Украйна

"Тази среща на Тръмп с Путин в Будапеща дава гаранции, че няма да има световна война и да се спре тази отвратителна война в Украйна. Тръмп казва, "обявете се и двете страни за победители – едната, че завзехте, а другите, че не ви завзеха всичко", коментира Марков.

Според него срещата в Будапеща е вероятно първата крачка за спиране на огъня:

"И ако се изпусне този шанс, нищо чудно Тръмп да вдигне ръце. А без Америка Западна Европа няма сили да оправи собствените си страни, как ще освободи Украйна." И обясни, че стоят още много въпроси, както за окупираните територии, така и за сигурността на Украйна, която няма как да стане член на НАТО, твърди Марков.

Той допълни, че има и много въпроси свързани със самото управление – избори в Украйна, защото на Зеленски е изтекъл мандатът. А кметът на Киев Кличко и Порошенко вече се оплаквали от Зеленски.

Марков припомни, че още през 2022 г. е предупреждавал, че човекът на Тръмп в Европа е Виктор Орбан. И срещата е в Будапеща, защото Орбан е подкрепял Тръмп дори когато е загубил президентските избор в САЩ.

"А Тръмп пред целия свят каза, че Орбан е фантастичен лидер, "той е велик лидер, може да не ви харесва, но е важно моето мнение".

За маршрута на Путин, за да стигне до Будапеща, Марков каза:

"За мен въпросът не е интересен откъде Путин ще пристигне в Унгария, а защо Тръмп не идва в България? Защо България пропусна възможността да бъде модератор на тази среща. Путин ще мине оттам, откъдето каже Тръмп, защото Западна Европа е в конфликт за продължаването на войната в Украйна."

Относно заповедта за арест на Международния наказателен съд на Путин, бившият конституционен съдия посочи, че това няма да се случи защото ОРбан и Унгария не признават този Съд.

"Преди доста време Нетаняху стоя цяла седмица и не беше арестуван. Орбан и Нетаняху се обадиха на Тръмп и казаха, че излизат от Международния наказателен съд, защото според тях бил бухалка. Няма проблеми за Путин, Унгария не признава този Съд и както при Нетаняху, няма да спазва решенията му", обясни Георги Марков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    16 1 Отговор
    че кой бальк ще се изльже да мине оттука
    оттук сички бегат, даже непалците

    15:22 20.10.2025

  • 4 ало марков

    12 5 Отговор
    путин ще мине направо през ПуткaтаНА мaйkати и хич няма да му дреме

    15:22 20.10.2025

  • 5 Карлос Наркосар

    3 10 Отговор
    В Путинландия героите пак гърмят в захлас,
    викат „слава!“, а живеят в ръждясал „КАМАЗ“.
    Цой пеел „Перемен!“, но вместо промяна – смог,
    Чернобил свети нощем, като новогодишен блог.
    В перестройката ядохте бургер за мечта,
    сега дъвчете тролски фрази без грам мисъл и душа.
    СССР ви учи – как да лъжеш със фанфари,
    а да нямаш хартия дори за „мемоари“.
    Челябинск ви чака – въздух тежък, сив и лош,
    дишай, патриоте, дишай… ама с противогаз, ако мож’.
    И щом Wi-Fi-ят от НАТО ви пак грее денем,
    напишете си химна: „2000 баксов за сигарет – и пак проблем“. 🚬☢️🎸

    15:22 20.10.2025

  • 6 Помийна яма

    8 1 Отговор
    Тръмп никога няма да дойде в

    15:23 20.10.2025

  • 7 ДАНЧО ПЪРЧА

    6 4 Отговор
    вдигнал съм си самолета, марков да мине да го свали със голоДУПЕ

    15:23 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Маро

    4 2 Отговор
    И ти си само за ПИК.
    Там са такива като Кокуктлиева- с простащините й и всички други, вкл. и това бебе в дантели!

    15:26 20.10.2025

  • 12 Спиро

    3 7 Отговор
    И ако дойде той Тръмп, как ще го посрещнем, с шкодичката на Първанов ли? Тръмп е милиардер, няма да разбере номерата на нашия президент..

    15:27 20.10.2025

  • 13 По- важното

    4 0 Отговор
    Е как, като си толкова ъп , друг като тебе те разпространява.
    Нивото е, побита селска WC, на която съдържанието и се стича по медиите на свинчото

    15:29 20.10.2025

  • 14 Боздуган

    5 0 Отговор
    Ти що не идеш на старо соц бунгало на Шкорпиловци. Уж умни хора, капацитети...

    15:34 20.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТИГО

    2 0 Отговор
    Агент Николай имаше един 15 минутен монолог нито чу какво го питат нито разбра че трябва да говори по темата ! Старостта не прощава за 15 мин каза 20 пъти колко е велик Тръмп и 10 пъти повтори че е Унгарски зет и как другите са смотани ! Пълно куку , е спомена и Боцето !

    15:43 20.10.2025

  • 18 Стамен Спасов

    3 0 Отговор
    Беше дантелен, сега е у памперси, ама пак същото

    15:43 20.10.2025

  • 19 Такъв друг ...

    5 0 Отговор
    ... помияр няма. Като тоя Марков-Дантелата. Понятието помияр се използва за обозначаване на куче, което живее на улицата или бездомно куче, често свързвано с неблагоприятни условия на живот. В преносен смисъл, помияр може да се използва и за оприличаване на човек, който проявява низки или неморални качества.

    15:44 20.10.2025

  • 20 Аааа от тук неможе

    6 0 Отговор
    Че ген.Ниско Атанасов пак ще свиква съвета за сигурност
    Хахахаха

    15:44 20.10.2025

  • 21 Айде бе,

    0 0 Отговор
    Поне досега Тръмп по нищо не показзал, че се различава от Путин. И двамата най нагло демонстррат, че под предлог за защита на националните интереси се интерсуват да извлекат максимална полза единствено и само за личните си интереси, дори с цената на сериозни национални морални, материални или даже загуби на човешки животи. От както е няа власт брадвата на Тръмп никога не сече на едно и също място. Вечно шикалкави, даже повече от Путин и на всичко отгоре променя мнението си много по често от носните кърпички по време на силна хрема.

    15:47 20.10.2025

  • 22 Червеят

    4 0 Отговор
    с мустачките изпълзя от дупката..

    15:47 20.10.2025

  • 23 С неговите

    0 0 Отговор
    мизерии е навредил изключително много на България, включително с мушенгиите и сценария за свалянето на едно добре работещо правителство , само след месеци ! За целта Дуловската и Боко го посетиха в Будапеща , все пак като ДС субект , знае той , да не е по телефона ! Отврат!

    15:48 20.10.2025

  • 24 Изпра

    1 0 Отговор
    с връзките си с Орбаня Боко за престоя му на топло в Унгария преди години , а той го нагласи депутат !

    15:50 20.10.2025

  • 25 Смешник

    0 0 Отговор
    Как да дойде Тръмп в България Кой ще го посрещне? Мутрите Тиквата и Пеевски ли ?Или Радев със собствения си автомобил

    15:50 20.10.2025

  • 26 Българин

    2 0 Отговор
    Нека пробва през Украйна. Всичко друго е несериозно!

    15:51 20.10.2025

  • 27 Ии верно защо не дойде в бегето

    2 0 Отговор
    Можем да го поканим в мездра лом елхово или белоградчик да види кво е на луната🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:52 20.10.2025

  • 28 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    0 0 Отговор
    А, ето го бе, агент "Николай" от ДС-КГБ. Пак го активираха.

    16:03 20.10.2025

  • 29 12340

    0 0 Отговор
    По-добре ефрейтор от морската пехота Джей Ди да дойде
    И да устрои двуседмично военно обущенке на Георг, Дани и Мирчо Шопарчетл! :))

    16:04 20.10.2025

  • 30 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    0 0 Отговор
    Тиквоний не може да посрещне в момента своя добър приятел защото прави ремонт на зайчарника.
    Като свърши, ще дойде.

    16:05 20.10.2025

  • 31 !!!?

    1 0 Отговор
    За какво ни е Тръмп...тръмписти в България с лопата да ги ринеш - Мистър Кеш, Боко, Шиши,...!?

    16:05 20.10.2025

