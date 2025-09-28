Новини
България
Възраждане: Истинска ли е снимката на Желязков  или снимка с восъчна фигура на Тръмп?

28 Септември, 2025 12:17 2 019

До момента от кабинета на американския президент все още не са съобщили нищо за проведената толкова важна среща на най-високо ниво. Няма нищо по темата и в медиите в САЩ

Възраждане: Истинска ли е снимката на Желязков  или снимка с восъчна фигура на Тръмп? - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Възраждане” изпрати писмо до Министерски съвет във връзка със снимката на Росен Желязков с Доналд Тръмп.

В над 100 заглавия в българските медии се появи информация, очевидно подадена чрез прессъобщение, според която българският министър председател Росен Желязков е обсъдил с Доналд Тръмп стратегическото партньорство между България и САЩ. Информацията очевидно е подадена от Министерски съвет.

До момента от кабинета на американския президент все още не са съобщили нищо за проведената толкова важна среща на най-високо ниво. Няма нищо по темата и в медиите в САЩ.

В македонските медии се появи същата снимка на македонския президент Гордана Силяновска-Давкова, в която Тръмп е в аналогична поза, както на снимката с Желязков, което изглежда неправдоподобно.

“Възраждане” още днес изпрати писмо до Министерски съвет със запитване дали снимката на Доналд Тръмп и Росен Желязков е автентична или е снимка до восъчни фигури на американския президент.

Политическата организация ще изпрати писма до СЕМ, Комисията по журналистическа етика и Съюза на българските журналисти, с молба за становище относно достоверността на изпратената от Министерски съвет информация, която е публикувана в над 100 български медии.

Ако изпратеното прессъобщение от Министерски съвет представлява дезинформация, която преднамерено въздейства на поляризацията на обществените нагласи и подсилва общественото разделение по важни въпроси, то това е поредното доказателство, че това правителство е вредно за България и трябва да подаде оставка.

Публикуването на съобщението от над 100 медии в страната би поставило на дневен ред въпроса доколко медиите проверяват източниците си и информацията, която получават и представят на вниманието на широката общественост.


България
