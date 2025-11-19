Новини
Румен Петков: Тръмп се държи като висаджия от най-мрачните застрахователни години в България

Румен Петков: Тръмп се държи като висаджия от най-мрачните застрахователни години в България

Референдумът за еврото трябваше да бъде проведен преди една година, а не иницииран преди година. Днес е твърде късно. Самата технология за свикване на референдум. Ако НС направи грешката за свикване на референдум, отиваме в тримесечието на 2026 г., когато вече сме въвели еврото, коментира още лидерът на АБВ

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Референдумът за еврото трябваше да бъде проведен преди една година, а не иницииран преди година. Днес е твърде късно. Самата технология за свикване на референдум. Ако НС направи грешката за свикване на референдум, отиваме в тримесечието на 2026 г., когато вече сме въвели еврото. Това коментира бившият вътрешен министър Румен Петков в студиото на "Денят ON AIR" във връзка с искането на президента Радев до парламента за решение за провеждане на национално допитване за смяна на лева с евро.

Закъснял референдум

"С еврото ще има много спекулации от парламентарната трибуна, могат да се предложат само деструктивни начинания. Президентът в случая е в силна позиция, защото се оказва, че неговият стремеж да бъде допитан народът, КС установи, че е отхвърлен неправомерно", каза лидерът на АБВ, част от БСП-ОЛ.

Той е категоричен, че един референдум би събудил в нашите партньори въпрос доколко сме способни да излъчваме единни сигнали.

Петков е убеден, че решението на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова за връщане на искането на Радев не е взето еднолично от нея.

Реформите в МВР

4,4 млрд. е бюджетът на МВР за 2026 г. 95% от парите са за заплати.

В системата в момента работят повече от 50 000 души.

"Става въпрос за затъване, последните над 10 години има сериозна деформация в МВР. Това, че толкава пари отиват за фонд "Работна заплата" показва, че по същество ние сме в ситуация, в която не отделяме средства за обучение и подготовка, имаме малко средства за поддържане и обновяване на материално-техническата база, което е лош знак", каза Петков.

Чрез ефира на Bulgaria ON AIR той призова за реформа, която се справи с тези над 4 000 пенсионери в системата на МВР.

"Повечето са с ТЕЛК - това е деморализиращ факт в самата система и злепоставящо пред очите на обществото. Министърът трябва да да хигиенизира системата", категоричен беше Румен Петков.

Промените в "Лукойл"

Лидерът на АБВ заяви, че първите стъпки на Румен Спецов са правилни. Призивът на централата на "Лукойл" в Русия определи като основателен: "Надявам се да бъде чут и разбран".

Той изтъкна, че повече от 50% от акциите на "Лукойл" са собственост на американски компании.

"Тръмп се държи като висаджия от най-мрачните застрахователни години в България. Ние в Европа стоим и кимаме с глава. Не разсъждаваме - нали ние сме Източният фланг, защо не ни създаваш гаранции за енергийна сигурност, ние говорим как ще привлечем западни инвеститор. Повече от 20 западни рафинерии за фалирали", предупреди Румен Петков.

Бившият вътрешен министър даде пример как за 10-15 дни цената на дизеловото гориво се е увеличила с над 10 стотинки.

"Да бъдем по-премерени в този зоологически ентусиазъм, посегателството може да затвори нашите летища", предупреди Петков.

Петков в Русия

При посещението на делегация на АБВ в Москва сред темите на разговор са били санкциите срещу Русия.

"Убеден съм, че те добре разбраха нашия апел да не бъдат предприемани реципрочни меки срещу български компании в Русия. Ако нямаме излишни действия, нищо не застрашава нашите компании там сега", категоричен е Петков.


  • 1 Точен

    8 3 Отговор
    Винаги е време за Референдум, Румене! Знаеш, че си в потъващия кораб "БСП" и се мъчиш да се харесаш на Запрянката, достоен ли си?

    Коментиран от #6

    22:34 19.11.2025

  • 2 Яшар

    4 1 Отговор
    Тръмп ще прибере $$$ от бг мафията чрез спецов

    22:34 19.11.2025

  • 3 Наблюдател

    10 1 Отговор
    Когато от Възраждане внесоха 600 000 подписа за референдум, Президента не трябваше да се ослушва като .... в гащи, а да си каже тежката дума. Та сега вече... "Сетила се Мара да се побара!" стана.

    22:36 19.11.2025

  • 4 Истината

    12 1 Отговор
    Не референдум, не фалшиви избори, а СОПИТЕ ще оправят нещата. 15% подплатен електорат гласувал за мафията ще определя бъдещето на 85% ли? СОПИТЕ и КАМЪНИТЕ!!!

    Коментиран от #19

    22:45 19.11.2025

  • 5 Ходи в Москва да си купи индулгенции ...

    4 0 Отговор
    Непочтено и израз на пълна пародия за "приятелство"
    кои ли хора му вярват..
    Наистина какъв референдум се полага за българския народ?
    И ето Румен приземява набързо, този, както казва
    "зоологически ентусиазъм" на всички българи, които
    защитават България и българското!
    Та какво тук значи някакъв си бюджет, реформи МВР
    и тем подобни тревоги, когато ще имаме щастливото евро на масата?!
    Нали ще сме в клуба на богатите, що се тревожи г-на?
    Какво ви пука за битието на българския бизнес и за българите
    и за институциите - когато загробвате Българският лев и
    ЦАКАТЕ малките спестители с 50% сеч на спестяванията им?!
    Аре, абв и др., скрийте се ПРЕДАТЕЛИ на българския лев,
    народ и държава, един ден историята ще ви съди.
    Поименно!

    23:04 19.11.2025

  • 6 Защо не е в затвора Румен Петков?

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Точен":

    Русия ни обяви за вражеска държава!
    Следователно с Русия вече сме в студена война!
    Зашо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    23:08 19.11.2025

  • 7 друго мнение

    4 1 Отговор
    Замяната на българския лев с /рублата / пардон с еврото в основата на което е противоконституционния отказ на Киселова - БСП , е криминален акт по своята същност , защото волята на суверена е поругана и незачетена. Оправданието, че няма време, процедурата била в ход и подобни са признак за слабоумие, безправие,малокултурие и простотия.Най вече на беззаконие. извършва се на практика криминален преход към не българска платежна единица. Това е лош пример и продължаващо беззаконие на фронтова криминална територия управлявана от криминалци. Денят ще дойде,защото всичко построено върху лъжа и измама един ден рухва и се самоунищожава.

    23:14 19.11.2025

  • 8 !!!!!!!!111

    4 1 Отговор
    България не е правова държава ! По подобен измамен начин бе подписан Лисабонския договор, по подобен начин България бе вкарана в НАТО, по подобен начин България допусна чужди бази и войски на територията си, по подобен начин днес България се отказва от своята парична единица. И за всичко това , една политическа сила гледа от Бузлуджа как България се самоунищожава и руши как погива , а народа и се разчовечава и мре.

    23:22 19.11.2025

  • 9 ширминт

    8 0 Отговор
    тоя не беше ли и той издънка на бавноразвиващите червени мутри и не е ли смешно да се изказва за Тръмп и подобни?

    23:26 19.11.2025

  • 10 Никой

    2 0 Отговор
    По-скромно ако се изказва.

    Нищо не става от Държава с 2 милиона работещи.

    Всичко е администрация.

    Заеми взимаме.

    01:08 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТИТИ

    1 0 Отговор
    РУМБА ПАК ЛИ СИ С ТИКВАТА БЕ ЩО ТАКА АМА ИНАЧЕ ПРИКАЗВАШ С УМРЕЛИТЕ

    01:37 20.11.2025

  • 13 Веселин Блажев

    1 1 Отговор
    Г-н Румен,мога ли да го наабутам на Герб

    Коментиран от #14

    01:39 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фонтан

    3 0 Отговор
    Пишуррррр

    05:31 20.11.2025

  • 16 Психария

    1 2 Отговор
    Румбата е прав, а всички т.нар. политици в еуропата са като зомбирани екстрасенси на повикване.

    07:45 20.11.2025

  • 17 Гай Турий

    2 1 Отговор
    Напоследък Румен е прав и оригинално точен, особено за висаджийските набези на лудото дони.

    08:45 20.11.2025

  • 18 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    Пак са му "натегнали обръчите" в Москва на този " дино-комунист"???
    Петков е явно " силно равълнуван" от преживяното в Русия!!!
    --- Как да се държи Тръмп,
    на фона на опустошителната война на диктатора Путин към Украйна??

    09:34 20.11.2025

  • 19 Очевидец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Сами сме си виновни,
    управляват ни боклуци от най-миризливите, и най- корумпираните
    но ние ги избрахме!!!
    Всеки Българин трябва да гласува ,
    иначе държавата е на път да изгори , като " урбалка" на Заговяване!

    09:41 20.11.2025

