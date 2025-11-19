Румен Петков: Тръмп се държи като висаджия от най-мрачните застрахователни години в България

Референдумът за еврото трябваше да бъде проведен преди една година, а не иницииран преди година. Днес е твърде късно. Самата технология за свикване на референдум. Ако НС направи грешката за свикване на референдум, отиваме в тримесечието на 2026 г., когато вече сме въвели еврото. Това коментира бившият вътрешен министър Румен Петков в студиото на "Денят ON AIR" във връзка с искането на президента Радев до парламента за решение за провеждане на национално допитване за смяна на лева с евро.

Закъснял референдум

"С еврото ще има много спекулации от парламентарната трибуна, могат да се предложат само деструктивни начинания. Президентът в случая е в силна позиция, защото се оказва, че неговият стремеж да бъде допитан народът, КС установи, че е отхвърлен неправомерно", каза лидерът на АБВ, част от БСП-ОЛ.

Той е категоричен, че един референдум би събудил в нашите партньори въпрос доколко сме способни да излъчваме единни сигнали.

Петков е убеден, че решението на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова за връщане на искането на Радев не е взето еднолично от нея.

Реформите в МВР

4,4 млрд. е бюджетът на МВР за 2026 г. 95% от парите са за заплати.

В системата в момента работят повече от 50 000 души.

"Става въпрос за затъване, последните над 10 години има сериозна деформация в МВР. Това, че толкава пари отиват за фонд "Работна заплата" показва, че по същество ние сме в ситуация, в която не отделяме средства за обучение и подготовка, имаме малко средства за поддържане и обновяване на материално-техническата база, което е лош знак", каза Петков.

Чрез ефира на Bulgaria ON AIR той призова за реформа, която се справи с тези над 4 000 пенсионери в системата на МВР.

"Повечето са с ТЕЛК - това е деморализиращ факт в самата система и злепоставящо пред очите на обществото. Министърът трябва да да хигиенизира системата", категоричен беше Румен Петков.

Промените в "Лукойл"

Лидерът на АБВ заяви, че първите стъпки на Румен Спецов са правилни. Призивът на централата на "Лукойл" в Русия определи като основателен: "Надявам се да бъде чут и разбран".

Той изтъкна, че повече от 50% от акциите на "Лукойл" са собственост на американски компании.

"Тръмп се държи като висаджия от най-мрачните застрахователни години в България. Ние в Европа стоим и кимаме с глава. Не разсъждаваме - нали ние сме Източният фланг, защо не ни създаваш гаранции за енергийна сигурност, ние говорим как ще привлечем западни инвеститор. Повече от 20 западни рафинерии за фалирали", предупреди Румен Петков.

Бившият вътрешен министър даде пример как за 10-15 дни цената на дизеловото гориво се е увеличила с над 10 стотинки.

"Да бъдем по-премерени в този зоологически ентусиазъм, посегателството може да затвори нашите летища", предупреди Петков.

Петков в Русия

При посещението на делегация на АБВ в Москва сред темите на разговор са били санкциите срещу Русия.

"Убеден съм, че те добре разбраха нашия апел да не бъдат предприемани реципрочни меки срещу български компании в Русия. Ако нямаме излишни действия, нищо не застрашава нашите компании там сега", категоричен е Петков.