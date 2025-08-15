Новини
Адв. Елена Гунчева-Гривова: Заплаха са чуждите военни бази

15 Август, 2025 13:02 1 013 40

Какво ще се случи, ако от тези чужди военни бази се осъществяват нападения срещу Русия?

Адв. Елена Гунчева-Гривова: Заплаха са чуждите военни бази - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова

Има ли смисъл? Колкото и истината да се казва, колкото и хора да предупреждават, колкото и реалността да става все по-ясна, населението на тая българска земя упорито и категорично си е забило главата в пясъка и отказва да поеме отговорност и да помисли за каквото и да било. Всички живеят на принципа: "Един... - една вселена!". Никой не мисли за общността, за народа, за държавата. Или са толкова глупави, че не виждат реалните проблеми и всеки си е навил на пръста някакви си негови неща, и си действа по тях.

За това предупреди адв. Елена Гунчева-Гривова.

Да, с еврото ще обеднеем много. Но, както сме го приели, така и можем да го отменим след време при подходящите условия. Но ЧУЖДИТЕ ВОЕННИ БАЗИ на българска земя са много по-страшни и съответно тях не можем да ги махнем. Със сила не можем, отдавна "скъпите" ни "съюзници" ни накараха да нарежем оръжията си и да разформироваме армията си. А сегашните офицери са верни на НАТО и САЩ /където се обучават/, а не на България.

Въвличането ни във война с Русия ще бъде последният пирон в ковчега на България. Всичките тези бази ще бъдат легална военна цел. А те са изградени в близост до големи населени места в България. Ямбол, Сливен, Пловдив, Варна и т.н. като нищо могат да останат само мазни петна в географията. Явно никой не осъзнава колко сериозен и опасен е този факт на присъствие на чужди военни бази в България. Да, чужди са. Четирите военни бази са на САЩ по Споразумение между Република България и правителството на САЩ. Тази на Кабиле явно ще е на НАТО. А българските поделения се рушат и в тях вият чакали.

Какво ще се случи, ако от тези чужди военни бази се осъществяват нападения срещу Русия? Нас няма да ни жалят като украинците. В Украйна руснаците знаят, че имат много сънародници, а и това винаги си е била руска територия, та си я пазят. Но за нас подобни присантимант и то при нашето предателство няма да има.

В близките години нищо чудно вашите синове, мъже, братя, приятели, да бъдат мобилизирани. Уж да пазят България, но в действителност да пазят интересите на САЩ и на ЕС и да се бият срещу Русия. И нали знаете как ще ви ги върнат? Покрити със знамето на НАТО и ЕС.

Трябва съпротива срещу тези военни бази. Включително цялата управляваща и политическа каста да бъде изхвърлена от политиката. Доказаха, че са продажници - и управляващи, и опозиция. Време е управлението да поеме човек, който разбира какво се случва и няма да позволи България да стане мишена във война, която ще ни превърне окончателно в история. Имало една държава България.....не трябва да го допускаме!

Адв. Елена Гунчева-Гривова


  • 1 Атина Палада

    24 26 Отговор
    крайно време е да занулим Матушка и русофилите при нас

    13:03 15.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 24 Отговор
    българите имаме много да връщаме на братушките

    13:04 15.08.2025

  • 3 Ударете Москва със санкции

    22 20 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    13:04 15.08.2025

  • 4 Бат Вальо -Истинския

    15 22 Отговор
    наложително е да закупим няколко Томахавки от големия брат и да ги пратим към Москва

    13:04 15.08.2025

  • 5 Механик

    22 25 Отговор
    Русия е зло

    Коментиран от #14, #36

    13:05 15.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чиста

    23 24 Отговор
    Чиста проба кремълска пача. Малоумна.

    13:06 15.08.2025

  • 8 Ене

    23 22 Отговор
    Тази жена е с много плоско мислене. Не е във възможностите да прави сложни и задълбочени анализи. Прави някак си опростени подхвърляния, на които може да кълват само кокошите мозъци. Ама то това е и целта вероятно.

    13:07 15.08.2025

  • 9 Че те

    20 12 Отговор
    са от толкова години , ма , другарке ? Сега ли ги забеляза ?

    13:08 15.08.2025

  • 10 56346632899243

    8 8 Отговор
    Не ми обръщайте внимание
    Знаят те че обичам да влея глупости

    13:09 15.08.2025

  • 11 ха ха ха

    21 20 Отговор
    и коя е тая лелка. Някоя тъпа русофилска пача явно

    13:09 15.08.2025

  • 12 Да бе

    17 19 Отговор
    На кой му трябва да напада Русия? Целта на руската федерация за да оцелее и да задържи в състава си завладените народи е да води войни с тези около нея. Това са похвати за всяка империя на оцеляване. Но рано или късно Русия ще последва съдбата на двете рисунки империи, на османската и на други. Исторически ще се случи.

    13:09 15.08.2025

  • 13 Дика

    17 13 Отговор
    Заплаха е да няма бази и да сме по бели гащи когато някой си хареса българското черноморие, както си хареса Крим. И никой не е тръгнал да напада от тия бази някого.

    13:10 15.08.2025

  • 14 Механик

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Каквото и да кажа разбирайте обратното

    13:10 15.08.2025

  • 15 Руснаков

    16 11 Отговор
    Тази набра скорост и няма спиране...или си плаща или има нещо задкулисно....така изведнъж и стана писателка....пише и плюе...хоби.

    13:10 15.08.2025

  • 16 ЕДИН

    15 18 Отговор
    БРАВО АДВОКАТ ЕЛЕНА ГУНЧЕВА !!!!

    13:11 15.08.2025

  • 17 Офф

    13 13 Отговор
    Ти май си адвокатка на кремълските фашисти !

    13:11 15.08.2025

  • 18 Ганя Путинофила

    13 9 Отговор
    Гунчева, Медведев каза, че ще ни прати една Сарма и щял да изтрепе сумати путинофили!

    Коментиран от #37

    13:14 15.08.2025

  • 19 Наблюдаващ психиатър

    12 7 Отговор
    Преди 1989 г. цяла България беше съветска база. Имаше тук и ядрено съветско оръжие. А цялата армия беше подчинена на Москва. Това беше и причината - Западът да поиска да нарежем въоръжението си. Не без пряката намеса или по-скоро предателство на Москва (Хелзинските договори за ограничаване на конвенционалните оръжия - подписани от Москва, а самата раша вече излезе от тях).
    Но сега сме съюзници. И това е единственната ни военна защита.
    Що се касае до офицерите верни на НАТО - вижте резидента, вижте "Български възход" и си правете изводи на кого са верни. Очевидно на москва.

    13:14 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Майора

    15 9 Отговор
    Ало Гунчева стига с твоите глупости! Не съм чул някоя държава да е обедняла след като е приела еврото! Явно си личат политическите ти пристрастия към един диктатор и една държава ,убиваща опозиционерите! И какво толкова страшно пророкуваш , явно не знаеш или не искаш да знаеш че сме платили скъпо и прескъпо двете си освобождения от Русия , която е била и против Съединението ни!

    13:15 15.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ужасни новини!

    11 8 Отговор
    Азов са изклали цял батальон руснаци край Добропол!
    Украински нептуни са ударили летища в Крим и няколко града.
    Горките русначета, Путин ги изби!

    Коментиран от #25

    13:17 15.08.2025

  • 24 Егати адвокатката

    9 4 Отговор
    Маскалия ни обяви за враг, ма!

    13:19 15.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пламен

    8 3 Отговор
    Рядко проста лейка
    Базите са гаранция за сигурност

    13:24 15.08.2025

  • 28 Тиквонии Велики

    5 2 Отговор
    Маскалите взеха Крим със сила, а аз дадох Камчия доброволно!
    Защото съм истински руски еничарин!

    13:30 15.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Докторе

    3 0 Отговор
    Лошо нещо е когато нещо ти бръмчи в главата Не се и лекува Остава за цял живот , Много често е и наследствено

    13:32 15.08.2025

  • 31 Джо

    2 1 Отговор
    Тази ЕКС всичко си е толкова тъпа,че сама си бие шута.

    13:33 15.08.2025

  • 32 аз съм истината

    0 0 Отговор
    Войските на САЩ какво ще правят в България?

    Коментиран от #39

    13:40 15.08.2025

  • 33 Хаджи Папурко

    0 0 Отговор
    Що ме триете бе, аз пиша за любов, или сте против нея.

    13:41 15.08.2025

  • 34 Васко

    1 0 Отговор
    Не госпожо, базите не са за нападение, точно напротив -ако имаше в Украйна дори 1, нямаше дори да си помислят съседите им империалисти за обикновени, специални и т.н. операции.

    13:44 15.08.2025

  • 35 Ами не....

    0 0 Отговор
    Не са заплаха натовските бази в България, напротив гарантират нашата сигурност, и държат руските агресори далеч от страната ни, пък и базите не са чужди, те са за ползване на нишите и съюзническите войски при случай на агресия срещу нашата страна, нъл тъй ве копейки? 🤣, България е НАТО и НАТО е България! 🤣😜.

    13:45 15.08.2025

  • 36 Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Зло ама по времето на кумонизма не се хранехте с гумени домати и ГМО.

    Са яште западни боклуци.

    13:46 15.08.2025

  • 37 КАРАМЪДЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    НИЕ ОТ ПАРТИЯ ДЪ ПЪ СЪ НИ КЛАТИ В ТУРЦИЯ НЕ ПО МЕДВЕДЕВ А ПО РИХТЕР , ТОВА Е ЩОТ ИМА ДА ВРЪЩАМЕ НА БЪЛГАРИТЕ И ГОСПОД НИ НАКАЗВА , НАЛИ ?.

    13:48 15.08.2025

  • 38 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Според мене не е точно така хората са наясно какво става но сме окупирани от краварите и те инсталират на власт свои марионетки всеки да се замисли от кога в България не е имало проруско правителство отговора е от Жан Виденов досега тоест 30 години това е много за проруска България.Погледнете какво става около нас в Украйна до скоро също управлението беше проруско но след майдана 2014 са само прозападни как става тая работа??????

    13:48 15.08.2025

  • 39 Каквото правят и.....

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "аз съм истината":

    Италианските войски, испанските, белгийските и нашите войски, гарантират мира и сигурността на България.

    13:48 15.08.2025

  • 40 АЛО АЛО

    0 0 Отговор
    КАПИТАН БЕРТОРЕЛИ ЛИ ЩЕ КОМАНДВА БАЗАТА

    13:49 15.08.2025

