Адв. Елена Гунчева-Гривова: Заплаха са чуждите военни бази

Има ли смисъл? Колкото и истината да се казва, колкото и хора да предупреждават, колкото и реалността да става все по-ясна, населението на тая българска земя упорито и категорично си е забило главата в пясъка и отказва да поеме отговорност и да помисли за каквото и да било. Всички живеят на принципа: "Един... - една вселена!". Никой не мисли за общността, за народа, за държавата. Или са толкова глупави, че не виждат реалните проблеми и всеки си е навил на пръста някакви си негови неща, и си действа по тях.
За това предупреди адв. Елена Гунчева-Гривова.
Да, с еврото ще обеднеем много. Но, както сме го приели, така и можем да го отменим след време при подходящите условия. Но ЧУЖДИТЕ ВОЕННИ БАЗИ на българска земя са много по-страшни и съответно тях не можем да ги махнем. Със сила не можем, отдавна "скъпите" ни "съюзници" ни накараха да нарежем оръжията си и да разформироваме армията си. А сегашните офицери са верни на НАТО и САЩ /където се обучават/, а не на България.
Въвличането ни във война с Русия ще бъде последният пирон в ковчега на България. Всичките тези бази ще бъдат легална военна цел. А те са изградени в близост до големи населени места в България. Ямбол, Сливен, Пловдив, Варна и т.н. като нищо могат да останат само мазни петна в географията. Явно никой не осъзнава колко сериозен и опасен е този факт на присъствие на чужди военни бази в България. Да, чужди са. Четирите военни бази са на САЩ по Споразумение между Република България и правителството на САЩ. Тази на Кабиле явно ще е на НАТО. А българските поделения се рушат и в тях вият чакали.
Какво ще се случи, ако от тези чужди военни бази се осъществяват нападения срещу Русия? Нас няма да ни жалят като украинците. В Украйна руснаците знаят, че имат много сънародници, а и това винаги си е била руска територия, та си я пазят. Но за нас подобни присантимант и то при нашето предателство няма да има.
В близките години нищо чудно вашите синове, мъже, братя, приятели, да бъдат мобилизирани. Уж да пазят България, но в действителност да пазят интересите на САЩ и на ЕС и да се бият срещу Русия. И нали знаете как ще ви ги върнат? Покрити със знамето на НАТО и ЕС.
Трябва съпротива срещу тези военни бази. Включително цялата управляваща и политическа каста да бъде изхвърлена от политиката. Доказаха, че са продажници - и управляващи, и опозиция. Време е управлението да поеме човек, който разбира какво се случва и няма да позволи България да стане мишена във война, която ще ни превърне окончателно в история. Имало една държава България.....не трябва да го допускаме!
Адв. Елена Гунчева-Гривова
