Прокуратурата с първи подробности за жестоката катастрофа с влетяла кола в автобус

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 21-годишния В. И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „а“ и б. „б“, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК.
Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.
В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на В. И. към наказателна отговорност.
Обвинението спрямо него е за това, че на 15.08.2025 г. около 01,45 ч. в гр. София, при управление на лек автомобил „AUDI RS5“, движещ се по пътното платно на бул. „Константин Величков“ с посока на движение от бул. „Александър Стамболийски“ към бул. „Възкресение“ и в района на кръстовището с бул. „Възкресение“ нарушил правилата за движение по пътищата и реализирал пътнотранспортно произшествие, като напуснал пътното платно и с предна част на управлявания от него автомобил се врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. „Възкресение“ автобус. В резултат на това по непредпазливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четири лица.
Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му.
Обвиняемият е правоспособен водач, поради което с постановление на прокурор в СГП му е наложена мярка за процесуална принуда временно отнемане на свидетелството за управление. С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Предстои на 17.08.2025 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи, както и на други действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства по случая в съответствие с изискванията на закона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #12, #17
18:13 15.08.2025
2 Тия са за бо й
Коментиран от #3, #19
18:13 15.08.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Тия са за бо й":Сигурно е откраднал колата.
18:14 15.08.2025
4 Коце Копанара
На това Пишлегарче кой му даде
Такъв мощен Автомобил ?
Коментиран от #14, #24
18:14 15.08.2025
5 Сила
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вече женен , и с дете !!!???!!! Даже има и снимки от Великобритания ....и до там е успял да стигне ...
?!?
Коментиран от #7
18:15 15.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Сила":И там е ходил да краде.
18:17 15.08.2025
8 1488
щом шефа се радва на скрап
абе щом е ауди и скрапа е ценен
Коментиран от #11
18:17 15.08.2025
9 Бил "глобен" шест пъти за две седмици
18:18 15.08.2025
10 ДАЖЕ ИНИЦИАЛИТЕ НЕ МУ ПИШАТ
..?!?!!! ТВА Е С УМИСЪЛ АКО НЕ Е ДРОГИРАН НООО И ЗА ТВА НЕ ПИШАТ...
Коментиран от #20
18:19 15.08.2025
11 Като
До коментар #8 от "1488":стане въпрос за плащани, съда не го гледа скрап ли е, ами се плаща по пазарната цена. Така, че фокуса с "не е моя колата" ще му излезе доста дебело.
18:22 15.08.2025
12 ???
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Въпросния "ром" май бил синът ти ?
18:23 15.08.2025
13 ЗАЩО ТОЯ С КНИЖКА ОТ ДЕСЕТ ДЕНА
18:25 15.08.2025
14 Не бе
До коментар #4 от "Коце Копанара":бате, никой не е давал. Той си го взема (крадна) сам.
18:25 15.08.2025
15 ТРЯБВА
Младите п.осерковци си мислят че живота и филмите са едно и също...
Келеши, които имат фалшива, ама мноооого фалшива представа за истинския живот
Коментиран от #21
18:26 15.08.2025
16 свидетел
18:32 15.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Джеф Песос
18:35 15.08.2025
19 И кво ще вземат
До коментар #2 от "Тия са за бо й":Купчина потрошено желязо😂😂😂
18:37 15.08.2025
20 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #10 от "ДАЖЕ ИНИЦИАЛИТЕ НЕ МУ ПИШАТ":ПО РАНО НАПИСАХА ЦЯЛОТО МУ ИМЕ.ВИКТОР ИЛИЕВ СЕ КАЗВАЛ.
18:37 15.08.2025
21 Какво
До коментар #15 от "ТРЯБВА":пък е виновен филма.
"Шофьорът" кога са го давали по соца, през 80-те беше забранен по кината до 16 г. ако си спомням правилно. Тогава да не се блъскаха така по улиците шофьорите. Като си клечал години наред, да чакаш вноска, и пак години наред си ги сбирал лев по лев, малко по друго е отношението към автомобила.
18:38 15.08.2025
22 Не може да няма причина
18:43 15.08.2025
23 хайде пак
18:45 15.08.2025
24 На лизинг ,
До коментар #4 от "Коце Копанара":10 - 12 годишен автомобил ,!
18:45 15.08.2025
25 Искам на момента да го препитат
18:46 15.08.2025
26 Има пропуски в закона за движение по
Новите водачи трябва да имат лимит на максимална скорост с която да управляват МПС градско и извънградско
Например максимална скорост 60 км/ ч градско
И максимална 90 км/ч извънградско и по магистрала
18:46 15.08.2025