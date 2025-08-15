Новини
Прокуратурата с първи подробности за жестоката катастрофа с влетяла кола в автобус

15 Август, 2025

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Прокуратурата с първи подробности за жестоката катастрофа с влетяла кола в автобус - 1
Снимка: Нова тв
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 21-годишния В. И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „а“ и б. „б“, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК.

Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на В. И. към наказателна отговорност.

Обвинението спрямо него е за това, че на 15.08.2025 г. около 01,45 ч. в гр. София, при управление на лек автомобил „AUDI RS5“, движещ се по пътното платно на бул. „Константин Величков“ с посока на движение от бул. „Александър Стамболийски“ към бул. „Възкресение“ и в района на кръстовището с бул. „Възкресение“ нарушил правилата за движение по пътищата и реализирал пътнотранспортно произшествие, като напуснал пътното платно и с предна част на управлявания от него автомобил се врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. „Възкресение“ автобус. В резултат на това по непредпазливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четири лица.

Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му.

Обвиняемият е правоспособен водач, поради което с постановление на прокурор в СГП му е наложена мярка за процесуална принуда временно отнемане на свидетелството за управление. С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои на 17.08.2025 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи, както и на други действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства по случая в съответствие с изискванията на закона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 0 Отговор
    Ром от Факултето си купил книжка с кражби.Сигурно и колата е крадена.

    Коментиран от #5, #12, #17

    18:13 15.08.2025

  • 2 Тия са за бо й

    26 2 Отговор
    Вие верно ли ще му вземете колата??? То бива глупости и простотия, но всичко си има граници!!! За дърво е време!

    Коментиран от #3, #19

    18:13 15.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тия са за бо й":

    Сигурно е откраднал колата.

    18:14 15.08.2025

  • 4 Коце Копанара

    24 0 Отговор
    RS5

    На това Пишлегарче кой му даде
    Такъв мощен Автомобил ?

    Коментиран от #14, #24

    18:14 15.08.2025

  • 5 Сила

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вече женен , и с дете !!!???!!! Даже има и снимки от Великобритания ....и до там е успял да стигне ...
    ?!?

    Коментиран от #7

    18:15 15.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    И там е ходил да краде.

    18:17 15.08.2025

  • 8 1488

    17 0 Отговор
    "Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението"

    щом шефа се радва на скрап
    абе щом е ауди и скрапа е ценен

    Коментиран от #11

    18:17 15.08.2025

  • 9 Бил "глобен" шест пъти за две седмици

    22 0 Отговор
    Обаче платил ли е глобите ? Медиите никога не питат важните въпроси ? Значи той глобен работата отметната но как и кога ще плаща глобите. Ами като има шест глоби защо не му е отнета книжката и защо е на свобода . Имате ли отговор за всичко това.

    18:18 15.08.2025

  • 10 ДАЖЕ ИНИЦИАЛИТЕ НЕ МУ ПИШАТ

    14 0 Отговор
    ИКАКВА НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ МИ ПИШАТ
    ..?!?!!! ТВА Е С УМИСЪЛ АКО НЕ Е ДРОГИРАН НООО И ЗА ТВА НЕ ПИШАТ...

    Коментиран от #20

    18:19 15.08.2025

  • 11 Като

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    стане въпрос за плащани, съда не го гледа скрап ли е, ами се плаща по пазарната цена. Така, че фокуса с "не е моя колата" ще му излезе доста дебело.

    18:22 15.08.2025

  • 12 ???

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Въпросния "ром" май бил синът ти ?

    18:23 15.08.2025

  • 13 ЗАЩО ТОЯ С КНИЖКА ОТ ДЕСЕТ ДЕНА

    13 0 Отговор
    КАРА НОЩЕМ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ ВЪЗРАСТЕН...?!?!? ЗАЩО КРИЕТЕ И ТОВА НАРУШЕНИЕ!?!? БЕГЕ ОПГ МВРСЪДПРОКУРОР

    18:25 15.08.2025

  • 14 Не бе

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коце Копанара":

    бате, никой не е давал. Той си го взема (крадна) сам.

    18:25 15.08.2025

  • 15 ТРЯБВА

    16 3 Отговор
    веднъж завинаги да се ЗАБРАНЯТ филми като "ШОФЬОРЪТ", "БЪРЗИ И ЯРОСТНИ" (всички серии) и подобни... Като ги види човек с шапки с козирка и качулка отгоре, и набола някаква козя брадица и гледат лошо....
    Младите п.осерковци си мислят че живота и филмите са едно и също...
    Келеши, които имат фалшива, ама мноооого фалшива представа за истинския живот

    Коментиран от #21

    18:26 15.08.2025

  • 16 свидетел

    9 1 Отговор
    "по непредпазливост", т.е. без да иска .....а, защо водачът на автобуса е спрял точно там !? дали е спазил разписанието !? ман-галчето не е виновно ! то просто не е "овладяло" кончетата на купеното с честно заработени стинки ади.....

    18:32 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Джеф Песос

    15 0 Отговор
    За втори път днес ти правя забележка! Това не е poм, не е спиртна напитка. Няма как една алкoхолна напитка да се качи и да кара кола. Това е цигaнин. Maнга́л, ако щеш.

    18:35 15.08.2025

  • 19 И кво ще вземат

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тия са за бо й":

    Купчина потрошено желязо😂😂😂

    18:37 15.08.2025

  • 20 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДАЖЕ ИНИЦИАЛИТЕ НЕ МУ ПИШАТ":

    ПО РАНО НАПИСАХА ЦЯЛОТО МУ ИМЕ.ВИКТОР ИЛИЕВ СЕ КАЗВАЛ.

    18:37 15.08.2025

  • 21 Какво

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЯБВА":

    пък е виновен филма.
    "Шофьорът" кога са го давали по соца, през 80-те беше забранен по кината до 16 г. ако си спомням правилно. Тогава да не се блъскаха така по улиците шофьорите. Като си клечал години наред, да чакаш вноска, и пак години наред си ги сбирал лев по лев, малко по друго е отношението към автомобила.

    18:38 15.08.2025

  • 22 Не може да няма причина

    0 0 Отговор
    Да не е искал да се самоубие. Едва ли . Не е правил опити . Сложно ПТП . Но по остарелия гараж 19г средно и бързото шофиране не се променят с годините. Голям е трафикът нощем .

    18:43 15.08.2025

  • 23 хайде пак

    0 0 Отговор
    по непредпазливост причинил смъртта на пътник в автобуса......движение с висока скорост в града и липса на спирачен път.....на мен ми звучи, като нещо предумишлено.

    18:45 15.08.2025

  • 24 На лизинг ,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коце Копанара":

    10 - 12 годишен автомобил ,!

    18:45 15.08.2025

  • 25 Искам на момента да го препитат

    1 0 Отговор
    пред видео камера за правилата за движение, пътните знаци, много ми е интересно и наистина искам да знам на какво ниво са знанията му. Веднага ще се разбере как е взета шофьорската книжка

    18:46 15.08.2025

  • 26 Има пропуски в закона за движение по

    1 0 Отговор
    Пътищата
    Новите водачи трябва да имат лимит на максимална скорост с която да управляват МПС градско и извънградско
    Например максимална скорост 60 км/ ч градско
    И максимална 90 км/ч извънградско и по магистрала

    18:46 15.08.2025

