Без изискване за реда на валутите при двойното обозначаване до август 2026 г.

15 Август, 2025

Нови насоки за етикиране на стоките

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма да има изискване коя валута да бъде изписана на първа позиция на етикетите, в периода на двойното обозначаване до август догодина. Това е записано в насоките на Министерството на икономиката, които бяха обсъдени на среща с бизнеса, браншови и неправителствени организации.

Според тях, двойното обозначаване не трябва да е подвеждащо, а ако изписването на стотинките в една валута е с по-малък шрифт, то и в другата може да бъде така.

Днес, икономическият министър Петър Дилов подчерта, че вече има ползи от влизането ни в еврозоната - повишен кредитен рейтинг, както и завишен инвеститорски интерес. По данни на министерството спестените пари от превалутиране и поддържане на левови и еврови сметки от 1 януари ще бъдат около 1,1 млрд. лева.

Той добави, че на срещата са обсъдили и насоките за двойното обозначаване.

„Основните промени, които обсъдихме, са че няма значение коя валута да бъде изобразена първа на етикета в периода на двойното обозначение”, каза министър Дилов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Защо ни е изписването в € преди да може да се плаща в €-
    да се научат новите българи да умножават у делят на ДВЕ ли 🤔❗

    21:46 15.08.2025

  • 2 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Всеки си прави каквото иска, първо трябва да е цената в ЛЕВА

    21:47 15.08.2025

  • 3 Никой

    0 0 Отговор
    Защо ни го натресоха това - примерно - Динята е ясно - 60 стотинки килото, сега какво следва - каклкулатор ли да нося.

    Добре - че българите сме адаптивни - оцелели сме при всички условия - като динозаври, считай - като анаконди.

    Сега - пак нещо ново. Няма лошо - но не се прави така шоково.

    21:48 15.08.2025

  • 4 Пропаднали крадливи мафиоти

    1 0 Отговор
    Поредни лъжи от шарлатаните на мафията

    21:48 15.08.2025

