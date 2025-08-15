Без изискване за реда на валутите при двойното обозначаване до август 2026 г.

Няма да има изискване коя валута да бъде изписана на първа позиция на етикетите, в периода на двойното обозначаване до август догодина. Това е записано в насоките на Министерството на икономиката, които бяха обсъдени на среща с бизнеса, браншови и неправителствени организации.
Според тях, двойното обозначаване не трябва да е подвеждащо, а ако изписването на стотинките в една валута е с по-малък шрифт, то и в другата може да бъде така.
Днес, икономическият министър Петър Дилов подчерта, че вече има ползи от влизането ни в еврозоната - повишен кредитен рейтинг, както и завишен инвеститорски интерес. По данни на министерството спестените пари от превалутиране и поддържане на левови и еврови сметки от 1 януари ще бъдат около 1,1 млрд. лева.
Той добави, че на срещата са обсъдили и насоките за двойното обозначаване.
„Основните промени, които обсъдихме, са че няма значение коя валута да бъде изобразена първа на етикета в периода на двойното обозначение”, каза министър Дилов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
да се научат новите българи да умножават у делят на ДВЕ ли 🤔❗
21:46 15.08.2025
2 ООрана държава
21:47 15.08.2025
3 Никой
Добре - че българите сме адаптивни - оцелели сме при всички условия - като динозаври, считай - като анаконди.
Сега - пак нещо ново. Няма лошо - но не се прави така шоково.
21:48 15.08.2025
4 Пропаднали крадливи мафиоти
21:48 15.08.2025