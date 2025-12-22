Шефът на КЗП: Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото

На пазара не се случва нищо необичайно към момента. Това показват нашите наблюдения и информацията, която идва от сайта "Колко струва". Няма никакви отклонения при цените. Ние не се притесняваме от датите 31 декември и 1 януари. На 1 януари единственото нещо, което ще се случи, е, че ще се промени валутата ни.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев, който коментира темата за предстоящото приемане на еврото в България, цитиран от novini.bg.
"Всички контролни органи сме подготвени. Провели сме многобройни срещи и сме обменили опит. Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото. Няма никаква промяна на цените при 85% от стоките, които наблюдаваме. Говорим за хранителни продукти, лекарствени продукти, стоки за дома. Ние сме обособили един списък от 101 продукта, които са жизнено необходими и наблюдаваме изключително внимателно. Има много редки случаи на неправомерно покачване на цените. На мен ми направи впечатление цената на ваксините срещу грип, която се е увеличила в последните седмици. Изискали сме информация от всички търговци и ако установим, че цената е необосновано повишена, ще наложим санкции", добави той.
"За цената на синя и зелена зона в София чакаме съдебното решение. За цената на такситата не чакаме съдебното решение, защото тази цена е повишена много преди въвеждането на еврото. Това показва, че не проверяваме само хранителните магазини. Извършваме проверки на всички видове услуги", категоричен бе Александър Колячев.
1 Ако не вкараме Борисов и Пеевски в
Коментиран от #5, #16
20:13 22.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #18
20:13 22.12.2025
3 гост
Коментиран от #11, #47
20:14 22.12.2025
5 Никакви нови избори до като не бъдат
До коментар #1 от "Ако не вкараме Борисов и Пеевски в":вкарани в затвора!
Коментиран от #15, #19
20:14 22.12.2025
6 Хипотетично
20:15 22.12.2025
7 ами така е
20:15 22.12.2025
8 те вече
20:15 22.12.2025
9 Ивка Бейбе
20:15 22.12.2025
10 Тик- Ток
20:16 22.12.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #3 от "гост":На Дондуков има много.Събрахме ги на 1 ви декември.
20:16 22.12.2025
12 САНДОКАН
20:17 22.12.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВЕЧЕ НЕ СЕ ИЗДЪРЖА!
20:17 22.12.2025
14 Поръсен с джоджен
Кец!!!
Бегай да бегам....
20:17 22.12.2025
15 бойко
До коментар #5 от "Никакви нови избори до като не бъдат":ти прос ли си не виждаш ли че съм първа сила и пак ще командвам
20:18 22.12.2025
16 а ти защо си
До коментар #1 от "Ако не вкараме Борисов и Пеевски в":мислиш че сме различни? за 35 години не осъзна ли че този народ е стадо овце… дебелите в затвора няма да влезат никога !!! това е българия не е порадъчна страна …
20:18 22.12.2025
17 Абе
20:20 22.12.2025
18 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Прав си..... Но недоумявам, колко трябва да си"специалист" за да изречеш тая глупост, която е в заглавието..... Разбира се няма да чета....
20:22 22.12.2025
19 сенки от миналото
До коментар #5 от "Никакви нови избори до като не бъдат":Киро и Рашков се опитаха и успяха за една лятна нощ да арестуват Бойко МБ. Но автентичния лозунг е стар като БСП: "Костов в затвора".
Нямат въображение, а се считат за умници.
20:22 22.12.2025
20 Никой
Но - сложиха навсякъде Камери.
20:22 22.12.2025
21 000
20:23 22.12.2025
22 Данчо
Коментиран от #27
20:23 22.12.2025
23 Мнение
20:26 22.12.2025
24 Мнение
20:27 22.12.2025
25 Гост
Коментиран от #34
20:27 22.12.2025
26 Милен
Коментиран от #33
20:27 22.12.2025
27 Гробар
До коментар #22 от "Данчо":Чети внимателно. Този пумияр ти казва да не се притесняваш от вдигането на цените, не че няма да се вдигнат.
20:29 22.12.2025
28 Иван 1
20:29 22.12.2025
29 Точен
20:29 22.12.2025
30 Всичко ще е
20:29 22.12.2025
31 Притеснявайте се
20:29 22.12.2025
32 az СВО Победа 80
Е, как така, е нали уж нямаше да има скок на цените след приемане на еврото????? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Нали друга песен пяхте????
Сега ще ни обясняват, че не трябва да се притесняваме и че цените скачат защото ние сме "лоши" а шиткойна, пардон еврото видиш ли е "добрър".... 🤣🤣🤣🤣
20:30 22.12.2025
33 Гробар
До коментар #26 от "Милен":В България цените на хранителните стоки са по-високи от Швейцария заради спекулата на борсите на евроатлантическата мафия. Но се ла ви както казва Ганю.
Коментиран от #36
20:31 22.12.2025
34 шефът на кзп(кгб)
До коментар #25 от "Гост":аре ела ми бе!
20:32 22.12.2025
35 Колячев
20:35 22.12.2025
36 Милен
До коментар #33 от "Гробар":Е па ти какви искаш да са цените като нямаш конкурентноспособна икономика и почти всичко ти е внос, със сигурност няма как цените да са ни под нивото на страните производители. Ама ний сме в клуба на богатите и можем да си теглим кредити наволя и не е нужно да произвеждаме нищо.
20:36 22.12.2025
37 Шеф тъ пк ач от БТВ
20:39 22.12.2025
38 Даааа
Коментиран от #43
20:42 22.12.2025
39 ХАК ДА ВИ Е
ТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА ВЗЕХА ДА СЕ КАЧВАТ ЦЕНИТЕ И СКОЧИХА С 200-300%, А СЕГА С ЕВРОТО ОЩЕ ЩЕ СКОЧАТ.
ТАКА ВИ СЕ ПАДА.
ДАНО ОЩЕ 300% ДА УВЕЛИЧАТ ЦЕНИТЕ, ЗА ДА ВИ ДОЙДЕ АКЪЛА, АМА НАДАЛИ.
ПЛАНКТОНА СИ Е ПЛАНКТОН. СЕГА И ДА ПРОТЕСТИРАТЕ ВСЕ ТАЯ ЦЕНИТЕ НЯМА ДА ПАДНАТ.
ДА БЯХТЕ ГЛАСУВАЛИ КОГАТО ТРЯБВА, А НЕ ДА ПЪРДУНИТЕ В КЪЩИ НА ДИВАНИТЕ.
20:44 22.12.2025
40 Горски
20:45 22.12.2025
41 ЗРИТЕЛ
20:46 22.12.2025
42 Батка
20:47 22.12.2025
43 Милен
До коментар #38 от "Даааа":Е па ти колко искаш да са, сезона им отдавна мина а оранжерийното производство се оскъпи, вносната продукция се ръководи от търсенето и предлагането, затова ще си ядем туршиите които сме си направили (който може де).
20:47 22.12.2025
44 На тоя
20:49 22.12.2025
45 тиквата: прав е
а заплатите наполовина
20:50 22.12.2025
46 Хохо Бохо
20:51 22.12.2025
47 Хохо Бохо
До коментар #3 от "гост":Въже да носим ли?
20:52 22.12.2025
48 което ще се случи, е, че ще се промени
и много милионери няма да са вече милионери
20:52 22.12.2025
49 Незнам
20:52 22.12.2025
50 Красимир Петров
Коментиран от #55
20:56 22.12.2025
51 ХА ХА ХА
И СЛЕД КАТО ТОЙ КАЗВА ТИЯ УСПОКОИТЕЛНИ ДУМИ .......НАРОДА НЕ ТРЯБВА ДА НАПУСКА ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА , А ДА ИЗРИТА ТИЯ ХРАНТУТНИЦИ ОТ КРЕСЛАТА ИМ !
20:57 22.12.2025
52 Аз така го разбирам
Коментиран от #57
20:58 22.12.2025
53 ТопБоклюк
Току що съобщиха, че водата се увеличава!
21:00 22.12.2025
54 Ехааааааа
21:01 22.12.2025
55 Нехис
До коментар #50 от "Красимир Петров":Е, нали искахте Промяна? Сега няма да се оплаквате от цените!!!!!!
21:01 22.12.2025
56 И този
21:01 22.12.2025
57 То и дъвчете не останаха
До коментар #52 от "Аз така го разбирам":Турците изсекаха горите и продадоха дървесината!
21:02 22.12.2025
58 Провели многобройни срещи
Такъв цинизъм е уникален, защото не знам коя е по висшата степен на цинизъм!
Иде ми на тоя уред да му фрасна една
21:07 22.12.2025
59 Реалист
21:08 22.12.2025
60 Да,бе
21:10 22.12.2025
61 Никой
21:16 22.12.2025
62 верно ли ?
21:17 22.12.2025
63 Амеба е шеф на КЗП
21:23 22.12.2025
65 брей брей
Оня в стройтелния склад ми вика взимай гипсокартон сега, че от януари ще го вдигали с почти 20%
за храните си знаеме всички как е в магазините последните месеци.
От първи с нова минимална, нови осигуровки върху нея, нови данък колa, сгеади, смет и вода, ама иначе нищо няма да се вдигне бре, нищо...
21:26 22.12.2025
66 Това абсолютна и тотална дезинформация
Влизал ли "шефа" на КЗП в магазин напоследък, пазарувал ли е, дали стоки от първа необходимост, дали каквото и да е било?
Какво означава "да не се притесняваме", като да влязат крадци в къщата Ви и да ви кажат, споко не се притеснявайте докато Ви ограбим спестяванията ви?
Откъде ги копат тези червеи?
21:27 22.12.2025
68 ЧИС МИЛИЦИОНЕР
21:28 22.12.2025
69 Свобода или евро!
21:30 22.12.2025
