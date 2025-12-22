Шефът на КЗП: Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото

На пазара не се случва нищо необичайно към момента. Това показват нашите наблюдения и информацията, която идва от сайта "Колко струва". Няма никакви отклонения при цените. Ние не се притесняваме от датите 31 декември и 1 януари. На 1 януари единственото нещо, което ще се случи, е, че ще се промени валутата ни.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев, който коментира темата за предстоящото приемане на еврото в България, цитиран от novini.bg.

"Всички контролни органи сме подготвени. Провели сме многобройни срещи и сме обменили опит. Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото. Няма никаква промяна на цените при 85% от стоките, които наблюдаваме. Говорим за хранителни продукти, лекарствени продукти, стоки за дома. Ние сме обособили един списък от 101 продукта, които са жизнено необходими и наблюдаваме изключително внимателно. Има много редки случаи на неправомерно покачване на цените. На мен ми направи впечатление цената на ваксините срещу грип, която се е увеличила в последните седмици. Изискали сме информация от всички търговци и ако установим, че цената е необосновано повишена, ще наложим санкции", добави той.

"За цената на синя и зелена зона в София чакаме съдебното решение. За цената на такситата не чакаме съдебното решение, защото тази цена е повишена много преди въвеждането на еврото. Това показва, че не проверяваме само хранителните магазини. Извършваме проверки на всички видове услуги", категоричен бе Александър Колячев.