Новини
България »
Всички градове »
Шефът на КЗП: Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото

Шефът на КЗП: Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото

22 Декември, 2025 20:11 1 172 70

  • шеф-
  • кзп-
  • притеснения-
  • цени-
  • скок-
  • приемане на еврото

Няма никаква промяна на цените при 85% от стоките, които наблюдаваме. Говорим за хранителни продукти, лекарствени продукти, стоки за дома. Ние сме обособили един списък от 101 продукта, които са жизнено необходими и наблюдаваме изключително внимателно, каза още Александър Колячев

Шефът на КЗП: Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На пазара не се случва нищо необичайно към момента. Това показват нашите наблюдения и информацията, която идва от сайта "Колко струва". Няма никакви отклонения при цените. Ние не се притесняваме от датите 31 декември и 1 януари. На 1 януари единственото нещо, което ще се случи, е, че ще се промени валутата ни.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев, който коментира темата за предстоящото приемане на еврото в България, цитиран от novini.bg.

"Всички контролни органи сме подготвени. Провели сме многобройни срещи и сме обменили опит. Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото. Няма никаква промяна на цените при 85% от стоките, които наблюдаваме. Говорим за хранителни продукти, лекарствени продукти, стоки за дома. Ние сме обособили един списък от 101 продукта, които са жизнено необходими и наблюдаваме изключително внимателно. Има много редки случаи на неправомерно покачване на цените. На мен ми направи впечатление цената на ваксините срещу грип, която се е увеличила в последните седмици. Изискали сме информация от всички търговци и ако установим, че цената е необосновано повишена, ще наложим санкции", добави той.

"За цената на синя и зелена зона в София чакаме съдебното решение. За цената на такситата не чакаме съдебното решение, защото тази цена е повишена много преди въвеждането на еврото. Това показва, че не проверяваме само хранителните магазини. Извършваме проверки на всички видове услуги", категоричен бе Александър Колячев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако не вкараме Борисов и Пеевски в

    59 3 Отговор
    затвора, си оставяме едни разхождащи се блеещи овце на площада

    Коментиран от #5, #16

    20:13 22.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    65 2 Отговор
    Тази мишка ли ще бори спекулата?!ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    Коментиран от #18

    20:13 22.12.2025

  • 3 гост

    55 2 Отговор
    Хора, не се притеснявайте, че цените ще скочат след приемане на еврото! СЪБИРАЙТЕ КАМЪНИ И КОЛОВЕ, ТЕ НАЙ-МНОГО ЩЕ ТРЯБВАТ!

    Коментиран от #11, #47

    20:14 22.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никакви нови избори до като не бъдат

    46 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако не вкараме Борисов и Пеевски в":

    вкарани в затвора!

    Коментиран от #15, #19

    20:14 22.12.2025

  • 6 Хипотетично

    32 0 Отговор
    Ако няма картелно споразумение (но има) цените ще са пазарни. Да мерят изхвърляните количества храна с изтекъл срок на годност, като белег за повишени не пазарни цени.

    20:15 22.12.2025

  • 7 ами така е

    37 0 Отговор
    не трябва да се притесняваме а да свикваме нали влизаме в клюба на богатите ще богатеем за чудо и приказ…

    20:15 22.12.2025

  • 8 те вече

    34 0 Отговор
    скочиха май?

    20:15 22.12.2025

  • 9 Ивка Бейбе

    16 1 Отговор
    Дубре, Саше!😍

    20:15 22.12.2025

  • 10 Тик- Ток

    41 0 Отговор
    Значи кво излиза,КЗП дават зелена светлина на спекулантите ,чакайте още 50% инфлация до края на 26 само от спекула

    20:16 22.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    На Дондуков има много.Събрахме ги на 1 ви декември.

    20:16 22.12.2025

  • 12 САНДОКАН

    33 0 Отговор
    Няма никаква промяна на цените за последния един час. Но утре сутринта "малко" ще се вдигнат. И така всеки ден.

    20:17 22.12.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    30 1 Отговор
    ЩЕ ГНИЕТЕ В ЗАТВОРА,БОКЛУЦИ!
    ВЕЧЕ НЕ СЕ ИЗДЪРЖА!

    20:17 22.12.2025

  • 14 Поръсен с джоджен

    26 0 Отговор
    ...Щото вече скочиха.
    Кец!!!
    Бегай да бегам....

    20:17 22.12.2025

  • 15 бойко

    5 11 Отговор

    До коментар #5 от "Никакви нови избори до като не бъдат":

    ти прос ли си не виждаш ли че съм първа сила и пак ще командвам

    20:18 22.12.2025

  • 16 а ти защо си

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ако не вкараме Борисов и Пеевски в":

    мислиш че сме различни? за 35 години не осъзна ли че този народ е стадо овце… дебелите в затвора няма да влезат никога !!! това е българия не е порадъчна страна …

    20:18 22.12.2025

  • 17 Абе

    20 0 Отговор
    Откъде изкопаха този запецващ неграмотник.Поне предишните,ни успиваха по грамотно.Този не знае в кой свят е! Направо ни се подиграват ,подхилкват в лицето,на милиони българи,с неговото " временно изпълняващ" И този тотален миш,ще контролира и управлява най важната структура ,за милиони обикновени потребители,КЗП ,след влизането в Еврозоната?

    20:20 22.12.2025

  • 18 Европеец

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прав си..... Но недоумявам, колко трябва да си"специалист" за да изречеш тая глупост, която е в заглавието..... Разбира се няма да чета....

    20:22 22.12.2025

  • 19 сенки от миналото

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никакви нови избори до като не бъдат":

    Киро и Рашков се опитаха и успяха за една лятна нощ да арестуват Бойко МБ. Но автентичния лозунг е стар като БСП: "Костов в затвора".
    Нямат въображение, а се считат за умници.

    20:22 22.12.2025

  • 20 Никой

    8 1 Отговор
    С 10 лева можеш да изкараш месеца.

    Но - сложиха навсякъде Камери.

    20:22 22.12.2025

  • 21 000

    12 0 Отговор
    Ще плащате яко и ще ревете като магарета на синджир, на няма кой да ви чуе.

    20:23 22.12.2025

  • 22 Данчо

    21 0 Отговор
    Глупак, те скочиха 6 месеца предварително!

    Коментиран от #27

    20:23 22.12.2025

  • 23 Мнение

    14 0 Отговор
    Като вземаш 6 - 10 хил.на месец що да се притесняваш, ти, депутатите и всякакви измислени шефчета на агенции и безмислени и неработещи държавни и общински "структури".

    20:26 22.12.2025

  • 24 Мнение

    6 0 Отговор
    Като вземаш 6 - 10 хил.на месец що да се притесняваш, ти, депутатите и всякакви измислени шефчета на агенции и безмислени и неработещи държавни и общински "структури".

    20:27 22.12.2025

  • 25 Гост

    8 1 Отговор
    Написах, че когато си ПрозД, то е до живот! Защо ме триете! Тоя не може и 3 минути да изкара срещу мен в диспут, ще го върна от дето е дощъл!!!

    Коментиран от #34

    20:27 22.12.2025

  • 26 Милен

    11 0 Отговор
    Е па кой е тръгнал да се притеснява, те цените ще си скачат без значение с какви виртуални единици ще ги плащаме. Така или иначе парите се обезценяват постоянно и няма никакво значение коя ще ползваме. Левът единствено ни даваше илюзорно впечатление, че сме суверенна държава а сега и от това се отказваме.

    Коментиран от #33

    20:27 22.12.2025

  • 27 Гробар

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Данчо":

    Чети внимателно. Този пумияр ти казва да не се притесняваш от вдигането на цените, не че няма да се вдигнат.

    20:29 22.12.2025

  • 28 Иван 1

    15 0 Отговор
    Педал защо си на това място след като не правиш нищо.

    20:29 22.12.2025

  • 29 Точен

    11 0 Отговор
    КОЛЯЧев, не защитавай за паница леща КОЛЯЧите на народа - евроибрикчиите...

    20:29 22.12.2025

  • 30 Всичко ще е

    8 0 Отговор
    Много хубаво ,за това Боко се покри хората да не го намерят и да не му благодарят на него и на роднините му

    20:29 22.12.2025

  • 31 Притеснявайте се

    9 0 Отговор
    САМО, пе народа ще ви скочи на Вас що,т не мой ви ДишамеБоклуци такива

    20:29 22.12.2025

  • 32 az СВО Победа 80

    13 0 Отговор
    "Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото"

    Е, как така, е нали уж нямаше да има скок на цените след приемане на еврото????? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Нали друга песен пяхте????

    Сега ще ни обясняват, че не трябва да се притесняваме и че цените скачат защото ние сме "лоши" а шиткойна, пардон еврото видиш ли е "добрър".... 🤣🤣🤣🤣

    20:30 22.12.2025

  • 33 Гробар

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Милен":

    В България цените на хранителните стоки са по-високи от Швейцария заради спекулата на борсите на евроатлантическата мафия. Но се ла ви както казва Ганю.

    Коментиран от #36

    20:31 22.12.2025

  • 34 шефът на кзп(кгб)

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    аре ела ми бе!

    20:32 22.12.2025

  • 35 Колячев

    3 0 Отговор
    За пари!!!

    20:35 22.12.2025

  • 36 Милен

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гробар":

    Е па ти какви искаш да са цените като нямаш конкурентноспособна икономика и почти всичко ти е внос, със сигурност няма как цените да са ни под нивото на страните производители. Ама ний сме в клуба на богатите и можем да си теглим кредити наволя и не е нужно да произвеждаме нищо.

    20:36 22.12.2025

  • 37 Шеф тъ пк ач от БТВ

    10 0 Отговор
    Е, как да не се притесняваме от вдигането на цените? Не всеки взема 30 000 лева чисто на месец като Цънцарова.

    20:39 22.12.2025

  • 38 Даааа

    4 0 Отговор
    Никакъв проблем няма, краставици те на 5 лв

    Коментиран от #43

    20:42 22.12.2025

  • 39 ХАК ДА ВИ Е

    7 1 Отговор
    НАЛИ ИСКАХТЕ ЕВРО, СЕГА КАКВО КВИЧИТЕ, ЧЕ ЦЕНИТЕ ЩЕЛИ ДА СКОЧАТ ?

    ТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА ВЗЕХА ДА СЕ КАЧВАТ ЦЕНИТЕ И СКОЧИХА С 200-300%, А СЕГА С ЕВРОТО ОЩЕ ЩЕ СКОЧАТ.

    ТАКА ВИ СЕ ПАДА.

    ДАНО ОЩЕ 300% ДА УВЕЛИЧАТ ЦЕНИТЕ, ЗА ДА ВИ ДОЙДЕ АКЪЛА, АМА НАДАЛИ.

    ПЛАНКТОНА СИ Е ПЛАНКТОН. СЕГА И ДА ПРОТЕСТИРАТЕ ВСЕ ТАЯ ЦЕНИТЕ НЯМА ДА ПАДНАТ.

    ДА БЯХТЕ ГЛАСУВАЛИ КОГАТО ТРЯБВА, А НЕ ДА ПЪРДУНИТЕ В КЪЩИ НА ДИВАНИТЕ.

    20:44 22.12.2025

  • 40 Горски

    5 0 Отговор
    Разбира се, че няма да скочат, след като от юли насам непрекъснато скачат и на 01.01. като ги превалутираме, те ти булка Спасов ден. Те скочиха доволно преди него. ще си каже човек, че държавата изпразни фонда за крепене на лева и банките под политически натиск раздадоха резервите на наши хора. Негодник ходил ли си в магазин? Само гледай пред 2026 дали няма да има спекула и инфлация.

    20:45 22.12.2025

  • 41 ЗРИТЕЛ

    10 0 Отговор
    ЛЪЖЕЦ....ВЕЧЕ СЕ ВДИГНАХА...

    20:46 22.12.2025

  • 42 Батка

    3 0 Отговор
    Аз въобще не се притеснявам. Да му мислят тия които са невъоръжени.😎

    20:47 22.12.2025

  • 43 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Даааа":

    Е па ти колко искаш да са, сезона им отдавна мина а оранжерийното производство се оскъпи, вносната продукция се ръководи от търсенето и предлагането, затова ще си ядем туршиите които сме си направили (който може де).

    20:47 22.12.2025

  • 44 На тоя

    8 0 Отговор
    Господин и минимална заплата му много .

    20:49 22.12.2025

  • 45 тиквата: прав е

    5 0 Отговор
    Не трябва да се притесняваме, че цените на чекмеджетата ще скочат
    а заплатите наполовина

    20:50 22.12.2025

  • 46 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Ма кво ми говориш. Хич даже не съм притеснен, че разходите ми скачат драстично, а приходите не. Ама да знаеш, не всички вземаме подкуп като тебе

    20:51 22.12.2025

  • 47 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Въже да носим ли?

    20:52 22.12.2025

  • 48 което ще се случи, е, че ще се промени

    2 0 Отговор
    размера на пенциите и заплатите наполовина
    и много милионери няма да са вече милионери

    20:52 22.12.2025

  • 49 Незнам

    2 0 Отговор
    Защо си мисля че , след натъртвам на първи за много мишки няма да чуем камо ли видим …

    20:52 22.12.2025

  • 50 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Не заблуждавайте хората.Цените ще скочат в пъти в сравнение от 2025г.И точно поради тази причина тиквата и Пеевски подадоха оставка.

    Коментиран от #55

    20:56 22.12.2025

  • 51 ХА ХА ХА

    5 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ВСЕ ТАКИВА НЕНОРМАЛНИ И ЛИ ЩЕ НИ УПРАВЛЯВАТ , УСПОКОЯВАТ И ПРАВЯТ НА ЛУДИ ? ТОЯ ЛИСИК КАЗВА НЯМА НИЩО СТРАШНО , ЧЕ ЦЕНИТЕ ЩЕ СКОЧАТ , АМА ТОЯ ТРЯБВА И Е СЛОЖЕН НА ТОВА МЯСТО ТОЧНО ЗА ТОВА ......ДА ЗАЩИТАВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ЕЙ ТОВА ПОСКЪПВАНЕ !
    И СЛЕД КАТО ТОЙ КАЗВА ТИЯ УСПОКОИТЕЛНИ ДУМИ .......НАРОДА НЕ ТРЯБВА ДА НАПУСКА ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА , А ДА ИЗРИТА ТИЯ ХРАНТУТНИЦИ ОТ КРЕСЛАТА ИМ !

    20:57 22.12.2025

  • 52 Аз така го разбирам

    10 0 Отговор
    Цените ще скочат, но вие не се притеснявайте.....Ще ядете дървотооо....

    Коментиран от #57

    20:58 22.12.2025

  • 53 ТопБоклюк

    8 0 Отговор
    Кой заблуждаваш, бе?
    Току що съобщиха, че водата се увеличава!

    21:00 22.12.2025

  • 54 Ехааааааа

    7 0 Отговор
    Айде избършете се със кърпите , че се изпотихте от работа прасета такива !!!!!!!!!! Тия са за затвора от където и да ги подхванеш !!!!!!!!!!

    21:01 22.12.2025

  • 55 Нехис

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Красимир Петров":

    Е, нали искахте Промяна? Сега няма да се оплаквате от цените!!!!!!

    21:01 22.12.2025

  • 56 И този

    3 0 Отговор
    ни има за много прости и той и началниците му откровено ни се подиграват!

    21:01 22.12.2025

  • 57 То и дъвчете не останаха

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Аз така го разбирам":

    Турците изсекаха горите и продадоха дървесината!

    21:02 22.12.2025

  • 58 Провели многобройни срещи

    2 0 Отговор
    И обменили опит….
    Такъв цинизъм е уникален, защото не знам коя е по висшата степен на цинизъм!
    Иде ми на тоя уред да му фрасна една

    21:07 22.12.2025

  • 59 Реалист

    2 0 Отговор
    Този явно не влиза в магазините. Ако щете още утре вкарайте еврото, цените са по високи отколкото в Германия,Австрия и тн. Поне що се отнася до хранителните продукти, загубили сме отдавна битката

    21:08 22.12.2025

  • 60 Да,бе

    4 0 Отговор
    Тоя е за бесене,щото майка му не го е обесила с пъпната връв...Кои цени са същите,бе алооууу!?!Тоя и в детска градина ще го спукат от бой,ама трудно ще го изкарат навън,че носът му е повече от ръста.

    21:10 22.12.2025

  • 61 Никой

    1 0 Отговор
    Нещо - не е така - има хора с деца - не е евтино. Олиото е скъпо - сега пък - филми.

    21:16 22.12.2025

  • 62 верно ли ?

    2 0 Отговор
    .....защото те се вдигнаха преди това ХАХХАХАХАХАХАХА

    21:17 22.12.2025

  • 63 Амеба е шеф на КЗП

    2 0 Отговор
    А бе амебоо т@па! Цените се качиха вече двойно заради тъпото ви евро! А след ЧНГЕвро ще нараснат още 100%!

    21:23 22.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 брей брей

    0 0 Отговор
    Следите мъддяя. Палачинка от 5 лева преди два дни я взех за 6!
    Оня в стройтелния склад ми вика взимай гипсокартон сега, че от януари ще го вдигали с почти 20%
    за храните си знаеме всички как е в магазините последните месеци.
    От първи с нова минимална, нови осигуровки върху нея, нови данък колa, сгеади, смет и вода, ама иначе нищо няма да се вдигне бре, нищо...

    21:26 22.12.2025

  • 66 Това абсолютна и тотална дезинформация

    1 0 Отговор
    и пропаганда.

    Влизал ли "шефа" на КЗП в магазин напоследък, пазарувал ли е, дали стоки от първа необходимост, дали каквото и да е било?

    Какво означава "да не се притесняваме", като да влязат крадци в къщата Ви и да ви кажат, споко не се притеснявайте докато Ви ограбим спестяванията ви?

    Откъде ги копат тези червеи?

    21:27 22.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ЧИС МИЛИЦИОНЕР

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ЩЕГО НАМАЧКАМ И ЗА ПЪРВАТА И ЗА ВТОРАТА ОТЕЧЕСТВЕНА И ЗА ЕВРОДЖЕНДЪРСКАТА ВОЙНА ЧЕ ЩЕ МИНЕ ТУРСКАТА ГРАНИЦА С ДВЕСТА БУКЛУЦИ ПИТАХТЕЛИ НАРОДА ИСКАЛИ ЕВРО.

    21:28 22.12.2025

  • 69 Свобода или евро!

    1 0 Отговор
    Ако въведат евроро след нова година ще се вдигне целият български народ! И недейте трийте каква участ ви чака предатели долни!

    21:30 22.12.2025

  • 70 брей брей

    0 0 Отговор
    Следите мъдд..яя. Палачинка от 5 лева преди два дни я взех за 6!
    Оня в стройтелния склад ми вика взимай гипсокартон сега, че от януари ще го вдигали с почти 20%
    за храните си знаеме всички как е в магазините последните месеци.
    От първи с нова минимална, нови осигуровки върху нея, нови данък колa, сгеади, смет и вода, ама иначе нищо няма да се вдигне бре, нищо...

    21:31 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол