Новини
България »
Орлин Колев: КС работи усилено по въпроса с референдума за еврото

Орлин Колев: КС работи усилено по въпроса с референдума за еврото

23 Декември, 2025 20:40 1 336 53

  • орлин колев-
  • кс-
  • референдум-
  • евро

Той подчерта, че следва да бъде обсъден въпроса за допустимостта на конкретно искане

Орлин Колев: КС работи усилено по въпроса с референдума за еврото - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По делото за референдума за еврото, предложен от президента и отхвърлен от тогавашния председател на парламента - Наталия Киселова, Конституционният съд вече е предприел процесуални действия. Конституционния съд работи усилено по въпроса и когато сме готови, ще бъде поставен въпросът за допустимостта на внесеното искане. Това съобщи в студиото на “Още от деня” по БНТ конституционният съдия Орлин Колев.

Той подчерта, че следва да бъде обсъден въпроса за допустимостта на конкретно искане:

“Тоест дали Конституционният съд вече се е произнесъл по същия въпрос или по въпрос, който съдържателно се доближава и могат принципните постановки да бъдат извлечени, от една страна. От друга страна, следва да бъде отчетено и желанието за даване на отговор по конкретния въпрос. Имаме практика в Конституционния съд да отклоняваме подобни искани, когато Конституционният съд се е произнесъл. Но също така по сходни въпроси Конституционният съд пък е допускал тяхното разглеждане. Така че това предстои и то съвсем скоро.”

Трябва да сме наясно с националната законодателна рамка, що се отнася до пряката демокрация или т. нар. референдум, отбеляза конституционният съдия:

“Тоест кои въпроси са допустими на референдуми и кои са изключени от предмета на референдума, от една страна. От друга страна, следва да имаме предвид субектите, които сезират Народното събрание с искане за референдум. От изброените в Закона на за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление само един субект - това е неперсонифициран субект, това е една общност - инициативен комитет, който е събрал подписите на над 400 000 български граждани с избирателни права, които могат да задължат на практика Народното събрание да вземе решение. Всички други субекти, които могат да сезират Народното събрание с искане за произвеждане на референдум, биха могли да отправят само единствено покана или предложение, т.е. да поискат от Народното събрание без да го задължат. В този смисъл следва съответния казус да бъде разгледан най-малкото през тези две направления.”

Орлин Колев беше категоричен, че “референдумът е форма на изява на суверенитета, националния суверенитет, както и изборите, но референдумът като форма на пряка демокрация е поставен в съответствие с определени законодателни рамки и когато суверенитът иска да упражни тези свои права чрез референдум, следва да се съобрази с тези именно ограничения и законодателни рамки”.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 8 Отговор
    Днес тотален срив в банките заради еврото.Стотици хиляди блокирани сметки и карти.Защо мълчите?

    Коментиран от #17

    20:42 23.12.2025

  • 2 Шиши

    38 1 Отговор
    Добре съм го угоил

    20:43 23.12.2025

  • 3 Ха..ха..ха

    42 1 Отговор
    Преуморил се е от работа пеевско-герберското протеже. Сигурно с работа е станал двеста килограма този екземпляр.

    20:44 23.12.2025

  • 4 ?????

    48 3 Отговор
    Лъже и маже.
    Преди колко време имаше повече от 600 000 подписа за референдум, а тоя една седмица преди 01.01.2026 г. ни разправя че "КС работи усилено по въпроса с референдума за еврото".
    Професионалисти измамници.

    Коментиран от #7, #44

    20:45 23.12.2025

  • 5 що за глупости

    33 3 Отговор
    значи ще решите дали трябва да решите дали да има референдум??? няма ли референдум няма демокрация !!!

    20:48 23.12.2025

  • 6 Червената шапчица

    27 1 Отговор
    Тоя лъже. Ама я вижте другите журналя от ьТВ, колегите на Цънцарова, как са се снишили и не смеят да гъкнат. Пазят си столовете и хляба... А Йочев се изхлузи като мокра връв... Ризова, Индиеца, Викито и Юксел са дълбоко под вода. Жени Марчева прибра брадавицата и баджаците на топло...

    20:49 23.12.2025

  • 7 точно за това трябва да си

    28 7 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    искаме референдума точно както уж свалихме правителството !!! трябват здрави протести с камъни и тояги и да видите как ще организират референдум за няма и месец…!

    Коментиран от #12, #16

    20:50 23.12.2025

  • 8 Цацаров

    24 2 Отговор
    Този май не става от рушвет масите… 🙈

    20:50 23.12.2025

  • 9 Тунтун

    28 1 Отговор
    Работите усилено на масата, особено ти, Орльо!

    20:51 23.12.2025

  • 10 Анджо

    24 0 Отговор
    Тоя дебел да не го е страх ,че ще отслабне като въведем еврото.

    20:54 23.12.2025

  • 11 КС работи

    29 0 Отговор
    Плюскане ...плюскане ...плюскане. Заприличали са на прасета.

    Коментиран от #52

    20:56 23.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спецназ

    23 2 Отговор
    ДАЖЕ да кажат, че Референдума е допустим по Конституция,

    това не значи че Парламента ще го допусне! ФАКТ!

    ДАЖЕ и да го допусне ще има Референдум,

    а там ще преброят 50.2% ЗА Еврото.
    ПРАВИТЕНИ НА МАЙМУНИ, ВЕ!

    Цяло лято не можахте ли да намерите време за това ДЕЛО??
    ПФУ!

    20:57 23.12.2025

  • 14 Новак

    12 1 Отговор
    Доган Колев Пеевскиоглу, честито ви Контатиционен съд.

    21:00 23.12.2025

  • 15 Пара докси

    3 9 Отговор
    Референдум относно права на малцинство е демократично недопустим.
    Има и други казуси за недопустимост.

    21:00 23.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от ".......":

    От 1 ви февруари.А ти от 2 ри февруари.Твоят празник.

    Коментиран от #20, #22

    21:06 23.12.2025

  • 20 .......

    6 12 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Честито евро на всички късо пишк овци!

    21:09 23.12.2025

  • 21 Хаха

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Орколюб":

    Дреме ми. Аз пари имам. Но жалките епилирани софтуерни индженери от догодина са по кофите. ИИ дойде пиленца, не знам дали знаете. Ше заработвате на магистралата. Хаха.

    Коментиран от #25, #26

    21:09 23.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 123456

    16 0 Отговор
    Ба го у шипара - в КС яко папкат ! Не им остава много време за мислене !

    21:09 23.12.2025

  • 24 Хахи

    7 0 Отговор
    Сетила се Мара.... Най-ми е интересно като те спре катаджията, при цифрово евро как ще вземе подкупа??? Или ще има частен терминал....Ама там всичко се логва..... Корумпагите нямат интерес от еврото. Сега препират през бнб, а после през ецб ..... Евро НЯМА да има.... Всичко е с 200...

    21:09 23.12.2025

  • 25 Ах,копейките как са възпаляват

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Кой ще ни даде парииии ?

    Коментиран от #27, #49

    21:11 23.12.2025

  • 26 Хахи

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    ИИ го правят шлосерите на тезгяха, а умен?

    Коментиран от #29

    21:13 23.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хахи":

    Кофти ти е нали? Бегай на нивата че и картофи почнахме да внасяме. Програмите вече ше ги пише ИИ-то. На сто ай ти търтея един ще остане и няма да сте вие от бг атлантическия рай хаха.

    Коментиран от #37

    21:15 23.12.2025

  • 30 Я гле па тва

    12 2 Отговор
    Тоз конституционен съд не е ли в коледна ваканция до началото на януари, какво работят усилено... А Ченалова нали ревеше, че еврото пада до Коледа от люксембургския съд, буууу

    21:16 23.12.2025

  • 31 Аз съм от ссср

    9 1 Отговор
    Този Пеевски го вкара във ВКС дали работи за хората?Шест месеца работят и още до никъде не са стигнали.

    21:17 23.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ха, ха, ха...

    1 4 Отговор
    С референдум и без референдум все тая, я па че го купим целиот и одите да се оплачите на ерменскио поп.

    21:24 23.12.2025

  • 37 Хахи

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Кое е първото- петела, или яйцето..... За умни хора винаги ще има хляб. За раята скакалци и червеи.....

    21:25 23.12.2025

  • 38 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ах,копейките как са възпаляват":

    Виж сега мойто момче. Мога да работя от всяка страна на света. Ако искам друга валута ще се преместя. Схващаш ли?

    21:25 23.12.2025

  • 39 Налудник

    10 1 Отговор
    Само свини в управлението. Нормално, като за кочина...

    21:32 23.12.2025

  • 40 Батка

    7 0 Отговор
    Брат, тия не приличат на хора!😮😮😮

    21:37 23.12.2025

  • 41 Ясно

    3 1 Отговор
    Заработиха като им напълниха гушите... Решението им пак ще е в ущърб и на българите в България и на държавата.

    21:49 23.12.2025

  • 42 Горски

    7 2 Отговор
    Много яко, заради промените на дебилите от ППДБ, сега кабинетът на коалицията Борисов - Пеевски, може да си управлява с години. И в този час КС да реши, че допуска иска за разглеждане по същество и започне дело, има срокове, първият от които е, че засегнатите страни (Народното събрание) има 1 месец да представи становище по така заведения иск. Правен парадокс - КС решава и постановава, че не може да има национално допитване по въпроси свързани с отлагането или неприемането на еврото, но е длъжен за разгледа всеки нов иск по същия въпрос, дори и да е прдезвестен резултатът. Жалбите и да бъдат отхвърлени, обществото ще отхвърли решението на тези НЕ конституционни съдии, защото не може да има външна намеса над Конституцията. На кого беше подлога този ,че не се сещам?

    21:50 23.12.2025

  • 43 нннн

    11 1 Отговор
    ,,КС работи усилено" - това виц ли е? Работи толкова бавно и неефективно, че не заслужават и минимална работна заплата.

    21:51 23.12.2025

  • 44 Късат денонощно листенца от детелина

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    - законен е , не е законен , законен е , не е законен ...

    21:56 23.12.2025

  • 45 Тоя

    3 0 Отговор
    Кво каза?

    21:56 23.12.2025

  • 46 Касапов

    3 0 Отговор
    Какъв ,,Орлин" бе?
    Тоя си е баш Шопар Коледов...
    Мечта за данъкоплащата трапеза...
    Яко угоен на административната копаня в държавната кочина...

    22:00 23.12.2025

  • 47 Тоя подпухнал

    1 0 Отговор
    Лу м пе н ли е защитника на Лева бе.Искам референдум за това дали тоя е Човека дето ще ми разказва за референдуми.

    22:00 23.12.2025

  • 48 Тези какво

    4 2 Отговор
    го усукват? Разбира се, че е недопустимо. Изяжте си дипломите за юристи.

    22:02 23.12.2025

  • 49 🤫........

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ах,копейките как са възпаляват":

    Путиииииннн....

    22:05 23.12.2025

  • 50 Работили те

    0 0 Отговор
    Предатели

    22:14 23.12.2025

  • 51 37.51т

    0 0 Отговор
    Това Усилено показва "го ...емо" усилие на юридическата му подготовка най-вероятно в многото ВУЗ пръснати из БГтооо.....

    22:14 23.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 За какво сте ни тогава щом

    1 0 Отговор
    Тепърва "Трябва да сме наясно с националната законодателна рамка, що се отнася до пряката демокрация или т. нар. референдум, отбеляза конституционният съдия"....

    22:16 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове