Орлин Колев: КС работи усилено по въпроса с референдума за еврото

По делото за референдума за еврото, предложен от президента и отхвърлен от тогавашния председател на парламента - Наталия Киселова, Конституционният съд вече е предприел процесуални действия. Конституционния съд работи усилено по въпроса и когато сме готови, ще бъде поставен въпросът за допустимостта на внесеното искане. Това съобщи в студиото на “Още от деня” по БНТ конституционният съдия Орлин Колев.
Той подчерта, че следва да бъде обсъден въпроса за допустимостта на конкретно искане:
“Тоест дали Конституционният съд вече се е произнесъл по същия въпрос или по въпрос, който съдържателно се доближава и могат принципните постановки да бъдат извлечени, от една страна. От друга страна, следва да бъде отчетено и желанието за даване на отговор по конкретния въпрос. Имаме практика в Конституционния съд да отклоняваме подобни искани, когато Конституционният съд се е произнесъл. Но също така по сходни въпроси Конституционният съд пък е допускал тяхното разглеждане. Така че това предстои и то съвсем скоро.”
Трябва да сме наясно с националната законодателна рамка, що се отнася до пряката демокрация или т. нар. референдум, отбеляза конституционният съдия:
“Тоест кои въпроси са допустими на референдуми и кои са изключени от предмета на референдума, от една страна. От друга страна, следва да имаме предвид субектите, които сезират Народното събрание с искане за референдум. От изброените в Закона на за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление само един субект - това е неперсонифициран субект, това е една общност - инициативен комитет, който е събрал подписите на над 400 000 български граждани с избирателни права, които могат да задължат на практика Народното събрание да вземе решение. Всички други субекти, които могат да сезират Народното събрание с искане за произвеждане на референдум, биха могли да отправят само единствено покана или предложение, т.е. да поискат от Народното събрание без да го задължат. В този смисъл следва съответния казус да бъде разгледан най-малкото през тези две направления.”
Орлин Колев беше категоричен, че “референдумът е форма на изява на суверенитета, националния суверенитет, както и изборите, но референдумът като форма на пряка демокрация е поставен в съответствие с определени законодателни рамки и когато суверенитът иска да упражни тези свои права чрез референдум, следва да се съобрази с тези именно ограничения и законодателни рамки”.
Преди колко време имаше повече от 600 000 подписа за референдум, а тоя една седмица преди 01.01.2026 г. ни разправя че "КС работи усилено по въпроса с референдума за еврото".
Професионалисти измамници.
5 що за глупости
6 Червената шапчица
7 точно за това трябва да си
До коментар #4 от "?????":искаме референдума точно както уж свалихме правителството !!! трябват здрави протести с камъни и тояги и да видите как ще организират референдум за няма и месец…!
11 КС работи
това не значи че Парламента ще го допусне! ФАКТ!
ДАЖЕ и да го допусне ще има Референдум,
а там ще преброят 50.2% ЗА Еврото.
ПРАВИТЕНИ НА МАЙМУНИ, ВЕ!
Цяло лято не можахте ли да намерите време за това ДЕЛО??
ПФУ!
15 Пара докси
Има и други казуси за недопустимост.
21:00 23.12.2025
До коментар #18 от ".......":От 1 ви февруари.А ти от 2 ри февруари.Твоят празник.
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Честито евро на всички късо пишк овци!
21:09 23.12.2025
До коментар #16 от "Орколюб":Дреме ми. Аз пари имам. Но жалките епилирани софтуерни индженери от догодина са по кофите. ИИ дойде пиленца, не знам дали знаете. Ше заработвате на магистралата. Хаха.
До коментар #21 от "Хаха":Кой ще ни даде парииии ?
До коментар #21 от "Хаха":ИИ го правят шлосерите на тезгяха, а умен?
29 Хаха
До коментар #26 от "Хахи":Кофти ти е нали? Бегай на нивата че и картофи почнахме да внасяме. Програмите вече ше ги пише ИИ-то. На сто ай ти търтея един ще остане и няма да сте вие от бг атлантическия рай хаха.
37 Хахи
До коментар #29 от "Хаха":Кое е първото- петела, или яйцето..... За умни хора винаги ще има хляб. За раята скакалци и червеи.....
38 Хаха
До коментар #33 от "Ах,копейките как са възпаляват":Виж сега мойто момче. Мога да работя от всяка страна на света. Ако искам друга валута ще се преместя. Схващаш ли?
44 Късат денонощно листенца от детелина
До коментар #4 от "?????":- законен е , не е законен , законен е , не е законен ...
46 Касапов
Тоя си е баш Шопар Коледов...
Мечта за данъкоплащата трапеза...
Яко угоен на административната копаня в държавната кочина...
49 🤫........
До коментар #25 от "Ах,копейките как са възпаляват":Путиииииннн....
53 За какво сте ни тогава щом
22:16 23.12.2025