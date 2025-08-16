Военни и днес помагат за гасенето на пожара над с. Илинденци в Пирин

Двадесет военнослужещи от Трето бригадно командване с 4 специализирани машини в 6.30 ч. днес, 16 август, напуснаха района на

военното формирование, за да окажат помощ в гасенето на пожара над с. Илинденци. Заедно с пожарникари, горски служители и доброволци на терен те участват в разширяването на просеките, за да се ограничи разпространението на огъня.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да се включат в действията за потушаване на

пожара в Пирин при искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.