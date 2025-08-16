Новини
Лекар е загиналият пътник от автобуса, в който се вряза кола

16 Август, 2025 13:20 2 152 40

Все още не е обявена официално скоростта, с която се е движил автомобилът

Лекар е загиналият пътник от автобуса, в който се вряза кола - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жертвата на вчерашната катастрофа, при която автомобил влетя в автобус на градския транспорт, е лекар от Сирия. Това става ясно от постове в социалните мрежи, съобщи бТВ.

Негови познати определят случилото се вчера като терористичен акт.

Става дума за доктор Иса Али, роден в Северна Сирия. Свързахме се с представители на сирийската общност у нас. Оказа се, че повечето го познават но бегло, малцина са били близки с него.

Това, което успяхме да разберем за д-р Иса, е, че е завършил медицина в България. След това се е върнал отново в Сирия, където бил арестуван. Други твърдят, че бил арестуван в България.

Част от познатите му твърдят, че преди е работил в спешното отделение на Пирогов, други – в Спешна помощ. Тази информация към този момент не можем да потвърдим официално.

Доколкото разбрахме в последно време в България се е занимавал предимно с преводи.

На 21-годишния шофьор, причинил фаталната катастрофа, е предявено обвинение в болницата, в присъствие на адвокат. То е повдигнато от Софийска градска прокуратура и е за причиняване на смърт по непредпазливост.

Все още не е обявена официално скоростта, с която се е движил автомобилът, за да причини толкова сериозни щети.


България
  • 1 мърсула

    3 32 Отговор
    лекар ама турски

    Коментиран от #14

    13:23 16.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Когато

    41 0 Отговор
    В Саудитска Арабия техен автомобиен съзтезал се вряза в тълпата и уби няколко човека му отсякоха главата пред всички ! Дали е справедливо ?

    Коментиран от #10, #12

    13:24 16.08.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    20 0 Отговор
    "смърт по непредпазливост."🤣
    Следващият път да е по-предпазлив😅.

    13:24 16.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    49 1 Отговор
    КОЛКО Е СЧУПЕНА БЪЛГАРИЯ ?
    .....
    КОГАТО ЛЕКАРИТЕ ПОЛЗВАТ ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
    .....
    А ДЕЦАТА НА МУТРИ РЕВАТ С 560 КОНЯ И ТРЕПЯТ
    ХОРА ?

    Коментиран от #34

    13:26 16.08.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    15 0 Отговор
    Тогава требе да търсим връзка на родният ром с Ислямска държава или Алкайда!?🦧🦃😰🦃🦧

    13:26 16.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    БОГ ДА МУ ДАВА УПОКОЙ
    .....
    В ТАКИВА СЛУЧАИ АЗ СЪМ СИРИЕЦ !

    13:28 16.08.2025

  • 10 Мими Кучева🐕

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Когато":

    Справедливо е ,но не е лилаво либерално.🦧🦃❤️🦃🦧

    13:28 16.08.2025

  • 11 Славчо Начев

    8 29 Отговор
    Вики, всичко ще се оправи, горе главата, момче! Млад, здрав, силен мъж си, не рухвай психически! Вече сме активирали някои хора, които ще те измъкнат от тази каша, а тези, които в момента пишат срещу теб в медиите, ще трябва да си плащат финансово за стореното 💵. Не е в теб вината, няма да ни е лесно да го докажем, но сме на прав път! За да ти дам малко стимул, енергия и вяра, по предварителна информация, с която разполагам, се оказва, че Аудито е имало някакъв добре скрит фабричен проблем със спирачките, за който проблем е нямало как да знаеш. Всеки от нас е можел да бъде на твоето място. Така че вярвай в себе си, скоро нещата ще се подредят! Нещата са на наша страна, а както и ти самият виждаш, вече разполагаме с някои материали и позиции по делото! Горе главата, машина! 😉

    Коментиран от #18, #20, #25, #27

    13:29 16.08.2025

  • 12 да де, ама

    29 1 Отговор

    До коментар #3 от "Когато":

    в Саудитска Арабия се прилага шариата. Според него в рамките на 3 дни от извършване на престъпления като убийство и изнасилване, близките могат безнаказано да се саморазправят с извършителя. Тук ги даваме на милостивия съд, който трепери косъм да не падне от главите им и затова всеки ден четем подобни новини.

    Коментиран от #17

    13:31 16.08.2025

  • 13 ЯСНО!

    33 0 Отговор
    ,,Все още не е обявена официално скоростта, с която се е движил автомобилът, за да причини толкова сериозни щети."
    Реалната скорост отдавна е установена,но не е установен още ...рушветът,който да бъде даден на съответните органи,че да решат колко официално да я обявят...!

    Коментиран от #15

    13:31 16.08.2025

  • 14 Аз....

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "мърсула":

    А цветн..ож от гетото го УБИ!!!

    Коментиран от #16

    13:31 16.08.2025

  • 15 Всеки случай!

    19 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЯСНО!":

    Като гледам на видеото как тежкият многотонен автобус,подскочи като кибритена кутийка,след зверският удар в него,все ми се струва,че е било някъде със 120 км/ч...,че може и повече...!

    Коментиран от #23

    13:35 16.08.2025

  • 16 оьоьо

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аз....":

    Кажи циганин и спри да се излагаш

    13:36 16.08.2025

  • 17 Няма

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "да де, ама":

    Три дни ! Дойдоха едни със зелени дрехи незнам военни или полиция , разпънаха една невзрачна маса на която седна ( после разбрах ) съдията , и се наредиха трима или четирима брадати ! После ми казаха че се заклели в Аллах как с очите си го видяли да убива хората. Метнаха го на зелените , които му вързаха очите и го сложиха на синьо килимче. Един чаршаф застана зад него , и измъкна сабята...

    13:38 16.08.2025

  • 18 Наблюдател

    28 1 Отговор

    До коментар #11 от "Славчо Начев":

    Скритият фабричен дефект е в главата на този престъпник, а ти не го защитавай.
    Друга песен ще запееш ако твой близък загине и оневинят на мама убиеца.

    13:38 16.08.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 1 Отговор
    АКО УБИТИЯ БЕШЕ ЖУРНАЛИСТ
    ЩЕШЕ ДА ИМА МАСОВИ ПРОТЕСТИ
    .....
    А ТОЙ УБИТИЯ БИЛ САМО ЛЕКАР ГИНЕКОЛОГ ЗАВЪРШИЛ Е БЪЛГАРИЯ. И СИРИЕЦ
    ...

    Коментиран от #32

    13:39 16.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дядото

    13 0 Отговор
    а трябва ли да бъде деянието по непредпазливост. извършителя е пълнолетен,могъл е да предвиди резултата от нарушаването на ЗДП- умишлено движение в населено място със скорост далеч над разрешената

    13:49 16.08.2025

  • 22 Пламен

    9 0 Отговор
    Някой ,,сенсей" няма ли да се обади да асвалтират ПТП-то преди ,,екпертизата" ?

    13:53 16.08.2025

  • 23 Даааа

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всеки случай!":

    Според мен е бил с не по-малко от 170-180....на камерата се вижда като прелитащ обект, ракета носител, която е готова да убива(и го направи)......

    13:56 16.08.2025

  • 24 Гост№4442

    5 5 Отговор
    Тоя лекар,а шофера инженер.Имали са среща за научна дискусия.

    Коментиран от #28

    13:57 16.08.2025

  • 25 Улав

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Славчо Начев":

    Не те слуша Главата

    14:00 16.08.2025

  • 26 Каква ирония на съдбата...!

    9 2 Отговор
    По физиономия,гледайки снимката,потърпевшият много прилича на Милен Цветков...,загинал по аналогичен начин...!

    14:01 16.08.2025

  • 27 Гошо

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Славчо Начев":

    На теб мога да ти кажа само едно:
    На Май... Ти Пуууу....

    14:01 16.08.2025

  • 28 Знаеш ли...?!

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гост№4442":

    Не си интересен,камо ли оригинален...!

    14:02 16.08.2025

  • 29 Кико

    9 1 Отговор
    Жалко за тоя човек, нека почива в мир!
    Нелепа смърт, избягал е от родната си Сирия, която е арена на тежка война от десетилетия, а тук стана жертва на нашата война по пътищата...
    Съболезнования на близките му!

    14:03 16.08.2025

  • 30 Защо са още тук

    4 1 Отговор
    Сирия се смени властта защо сирийците са още в България?

    14:03 16.08.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    МОЖЕ НЯКОИ ПРИМАТИ
    ДА СЕ СМЕЯТ И ДА НЕНАВИЖДАТ РУСИЯ,
    ...
    НО БРАТУШКИТЕ СА ПО МАЛКИ РАСИСТИ ОТ БЪЛГАРИТЕ . ... ОСОБЕННО АКО УБИТИЯ
    Е БИЛ ЧОВЕК КОЙТО СЕ Е ТРУДИЛ

    14:06 16.08.2025

  • 32 Е добре де...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Милен Цветков като бе журналист и то ,,Топ-Журналист"...,да не би някой вече да говори за случая ..?!
    Всяко чудо-за три дни...(За съжаление..
    )...!

    Коментиран от #36

    14:08 16.08.2025

  • 33 Новите българи

    3 1 Отговор
    Абе лекари не ни трябват ,трябват ни повече от новите българи от ромски произход

    14:11 16.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 големсмях

    3 0 Отговор
    Що бе умник,градския транспорт само за плебеи и бедняци ли е?Значи щом си лекар,не може да се возиш в автобус.То в бедните Нидерландия и Белгия ,че и в Австрия дупетатите имат няколко автомобила ,а и се возя т..заедно с министрите на ..ахахха велосипеди ...

    14:12 16.08.2025

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Е добре де...?!":

    УБИТ Е ЧОВЕК
    .....
    И ПО ПОВОДА - АЗ СЛАГАМ ХРАНА ЗА ВСИЧКИ ПТИЧКИ ПРЕЗ ЗИМАТА. КВО КАТО СИ СЕ РОДИЛ ВРАБЧЕ,
    А НЕ ЧЕРВЕНОШИЙКА ?.

    14:14 16.08.2025

  • 37 МП4

    3 0 Отговор
    Скоростта е 180 Приятен ден!

    14:15 16.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Алах Шишевич

    0 0 Отговор
    Бог да прости човека можеше да е всеки от нас!
    България е превзета от евро гейзерите и техните слуги цигано рите те воюват с българския етнос

    14:27 16.08.2025

  • 40 пери

    0 0 Отговор
    Иронията на съдбата - един младеж, който няма, засега, никаква добавена стойност за обществото, и всъщност няма и да има, убива лекар, който можеше да спасява животи... Тъжно.

    14:33 16.08.2025

