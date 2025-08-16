Лекар е загиналият пътник от автобуса, в който се вряза кола

Жертвата на вчерашната катастрофа, при която автомобил влетя в автобус на градския транспорт, е лекар от Сирия. Това става ясно от постове в социалните мрежи, съобщи бТВ.

Негови познати определят случилото се вчера като терористичен акт.

Става дума за доктор Иса Али, роден в Северна Сирия. Свързахме се с представители на сирийската общност у нас. Оказа се, че повечето го познават но бегло, малцина са били близки с него.

Това, което успяхме да разберем за д-р Иса, е, че е завършил медицина в България. След това се е върнал отново в Сирия, където бил арестуван. Други твърдят, че бил арестуван в България.

Част от познатите му твърдят, че преди е работил в спешното отделение на Пирогов, други – в Спешна помощ. Тази информация към този момент не можем да потвърдим официално.

Доколкото разбрахме в последно време в България се е занимавал предимно с преводи.

На 21-годишния шофьор, причинил фаталната катастрофа, е предявено обвинение в болницата, в присъствие на адвокат. То е повдигнато от Софийска градска прокуратура и е за причиняване на смърт по непредпазливост.

Все още не е обявена официално скоростта, с която се е движил автомобилът, за да причини толкова сериозни щети.