Лекар е загиналият пътник от автобуса, в който се вряза кола

Жертвата на вчерашната катастрофа, при която автомобил влетя в автобус на градския транспорт, е лекар от Сирия. Това става ясно от постове в социалните мрежи, съобщи бТВ.
Негови познати определят случилото се вчера като терористичен акт.
Става дума за доктор Иса Али, роден в Северна Сирия. Свързахме се с представители на сирийската общност у нас. Оказа се, че повечето го познават но бегло, малцина са били близки с него.
Това, което успяхме да разберем за д-р Иса, е, че е завършил медицина в България. След това се е върнал отново в Сирия, където бил арестуван. Други твърдят, че бил арестуван в България.
Част от познатите му твърдят, че преди е работил в спешното отделение на Пирогов, други – в Спешна помощ. Тази информация към този момент не можем да потвърдим официално.
Доколкото разбрахме в последно време в България се е занимавал предимно с преводи.
На 21-годишния шофьор, причинил фаталната катастрофа, е предявено обвинение в болницата, в присъствие на адвокат. То е повдигнато от Софийска градска прокуратура и е за причиняване на смърт по непредпазливост.
Все още не е обявена официално скоростта, с която се е движил автомобилът, за да причини толкова сериозни щети.
1 мърсула
Коментиран от #14
13:23 16.08.2025
3 Когато
Коментиран от #10, #12
13:24 16.08.2025
4 Евгени от Алфапласт
Следващият път да е по-предпазлив😅.
13:24 16.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КОГАТО ЛЕКАРИТЕ ПОЛЗВАТ ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
.....
А ДЕЦАТА НА МУТРИ РЕВАТ С 560 КОНЯ И ТРЕПЯТ
ХОРА ?
Коментиран от #34
13:26 16.08.2025
6 Мими Кучева🐕
13:26 16.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
В ТАКИВА СЛУЧАИ АЗ СЪМ СИРИЕЦ !
13:28 16.08.2025
10 Мими Кучева🐕
До коментар #3 от "Когато":Справедливо е ,но не е лилаво либерално.🦧🦃❤️🦃🦧
13:28 16.08.2025
11 Славчо Начев
Коментиран от #18, #20, #25, #27
13:29 16.08.2025
12 да де, ама
До коментар #3 от "Когато":в Саудитска Арабия се прилага шариата. Според него в рамките на 3 дни от извършване на престъпления като убийство и изнасилване, близките могат безнаказано да се саморазправят с извършителя. Тук ги даваме на милостивия съд, който трепери косъм да не падне от главите им и затова всеки ден четем подобни новини.
Коментиран от #17
13:31 16.08.2025
13 ЯСНО!
Реалната скорост отдавна е установена,но не е установен още ...рушветът,който да бъде даден на съответните органи,че да решат колко официално да я обявят...!
Коментиран от #15
13:31 16.08.2025
14 Аз....
До коментар #1 от "мърсула":А цветн..ож от гетото го УБИ!!!
Коментиран от #16
13:31 16.08.2025
15 Всеки случай!
До коментар #13 от "ЯСНО!":Като гледам на видеото как тежкият многотонен автобус,подскочи като кибритена кутийка,след зверският удар в него,все ми се струва,че е било някъде със 120 км/ч...,че може и повече...!
Коментиран от #23
13:35 16.08.2025
16 оьоьо
До коментар #14 от "Аз....":Кажи циганин и спри да се излагаш
13:36 16.08.2025
17 Няма
До коментар #12 от "да де, ама":Три дни ! Дойдоха едни със зелени дрехи незнам военни или полиция , разпънаха една невзрачна маса на която седна ( после разбрах ) съдията , и се наредиха трима или четирима брадати ! После ми казаха че се заклели в Аллах как с очите си го видяли да убива хората. Метнаха го на зелените , които му вързаха очите и го сложиха на синьо килимче. Един чаршаф застана зад него , и измъкна сабята...
13:38 16.08.2025
18 Наблюдател
До коментар #11 от "Славчо Начев":Скритият фабричен дефект е в главата на този престъпник, а ти не го защитавай.
Друга песен ще запееш ако твой близък загине и оневинят на мама убиеца.
13:38 16.08.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕШЕ ДА ИМА МАСОВИ ПРОТЕСТИ
.....
А ТОЙ УБИТИЯ БИЛ САМО ЛЕКАР ГИНЕКОЛОГ ЗАВЪРШИЛ Е БЪЛГАРИЯ. И СИРИЕЦ
...
Коментиран от #32
13:39 16.08.2025
21 дядото
13:49 16.08.2025
22 Пламен
13:53 16.08.2025
23 Даааа
До коментар #15 от "Всеки случай!":Според мен е бил с не по-малко от 170-180....на камерата се вижда като прелитащ обект, ракета носител, която е готова да убива(и го направи)......
13:56 16.08.2025
24 Гост№4442
Коментиран от #28
13:57 16.08.2025
25 Улав
До коментар #11 от "Славчо Начев":Не те слуша Главата
14:00 16.08.2025
26 Каква ирония на съдбата...!
14:01 16.08.2025
27 Гошо
До коментар #11 от "Славчо Начев":На теб мога да ти кажа само едно:
На Май... Ти Пуууу....
14:01 16.08.2025
28 Знаеш ли...?!
До коментар #24 от "Гост№4442":Не си интересен,камо ли оригинален...!
14:02 16.08.2025
29 Кико
Нелепа смърт, избягал е от родната си Сирия, която е арена на тежка война от десетилетия, а тук стана жертва на нашата война по пътищата...
Съболезнования на близките му!
14:03 16.08.2025
30 Защо са още тук
14:03 16.08.2025
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА СЕ СМЕЯТ И ДА НЕНАВИЖДАТ РУСИЯ,
...
НО БРАТУШКИТЕ СА ПО МАЛКИ РАСИСТИ ОТ БЪЛГАРИТЕ . ... ОСОБЕННО АКО УБИТИЯ
Е БИЛ ЧОВЕК КОЙТО СЕ Е ТРУДИЛ
14:06 16.08.2025
32 Е добре де...?!
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Милен Цветков като бе журналист и то ,,Топ-Журналист"...,да не би някой вече да говори за случая ..?!
Всяко чудо-за три дни...(За съжаление..
)...!
Коментиран от #36
14:08 16.08.2025
33 Новите българи
14:11 16.08.2025
35 големсмях
14:12 16.08.2025
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #32 от "Е добре де...?!":УБИТ Е ЧОВЕК
.....
И ПО ПОВОДА - АЗ СЛАГАМ ХРАНА ЗА ВСИЧКИ ПТИЧКИ ПРЕЗ ЗИМАТА. КВО КАТО СИ СЕ РОДИЛ ВРАБЧЕ,
А НЕ ЧЕРВЕНОШИЙКА ?.
14:14 16.08.2025
37 МП4
14:15 16.08.2025
39 Алах Шишевич
България е превзета от евро гейзерите и техните слуги цигано рите те воюват с българския етнос
14:27 16.08.2025
40 пери
14:33 16.08.2025