61-годишен лекар е жертвата на катастрофата, при която автомобил се вряза в автобус

Пред bTV говори жената до загиналия Иса Али. 61-годишният лекар е жертвата на вчерашната катастрофа, при която автомобил се вряза в автобус.

Жената разказа, че живее със сириеца от няколко години. Във фаталната вечер също са били заедно.

След полунощ лекарят получил обаждане с молба за помощ и излязъл. Инцидентът станал буквално минути след като сириецът се качил в автобуса - разказва жената.

Д-р Иса Али идва у нас преди около 40 години. Тук завършва висшето си образование. Близките му разказвал, че е учил медицина и по-конкретно гинекология.

„Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, казва жената до Али.

Във фаталната вечер двамата са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ. „Каза, че трябва да ходи до летището, за да посрещне някакво семейство“, споделя жената до лекаря.

„Нямаше доста работа. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“, допълва тя. Апартаментът им е в близост до мястото на инцидента. А трагедията се случва малко след като мъжът се качва в автобуса.

Че Иса Али е жертвата, жената до него разбира часове по-късно – от близки, а те разбрали от телевизията. „Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин - около 60 годишен, и си казах, че това е Иса“, споделя тя.

Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост“, допълва половинката на лекаря. Тя предпочита да не показва лицето си, защото се страхува от извършителя.