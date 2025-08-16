Новини
61-годишен лекар е жертвата на катастрофата, при която автомобил се вряза в автобус

61-годишен лекар е жертвата на катастрофата, при която автомобил се вряза в автобус

16 Август, 2025 20:03 1 161 14



61-годишен лекар е жертвата на катастрофата, при която автомобил се вряза в автобус - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред bTV говори жената до загиналия Иса Али. 61-годишният лекар е жертвата на вчерашната катастрофа, при която автомобил се вряза в автобус.

Жената разказа, че живее със сириеца от няколко години. Във фаталната вечер също са били заедно.

След полунощ лекарят получил обаждане с молба за помощ и излязъл. Инцидентът станал буквално минути след като сириецът се качил в автобуса - разказва жената.

Д-р Иса Али идва у нас преди около 40 години. Тук завършва висшето си образование. Близките му разказвал, че е учил медицина и по-конкретно гинекология.

„Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, казва жената до Али.

Във фаталната вечер двамата са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ. „Каза, че трябва да ходи до летището, за да посрещне някакво семейство“, споделя жената до лекаря.

„Нямаше доста работа. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“, допълва тя. Апартаментът им е в близост до мястото на инцидента. А трагедията се случва малко след като мъжът се качва в автобуса.

Че Иса Али е жертвата, жената до него разбира часове по-късно – от близки, а те разбрали от телевизията. „Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин - около 60 годишен, и си казах, че това е Иса“, споделя тя.

Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост“, допълва половинката на лекаря. Тя предпочита да не показва лицето си, защото се страхува от извършителя.


  • 1 Професор

    26 0 Отговор
    В Сирия вероятността да загине така нелепо е по малка. Гледах видео преди час документални кадри от Сирия. Това е държава където се водят войни, сега си имат президент ислямист сирийската лира все още е с лика на Башар Асад но пътищата им не стига че нямат стърчащи шахти и дупки но имат прясна маркировка. Табели на арабски и английски а у нас карам към Варна табелите ме се четат а магистралата е с дупки и дунавски вълни.

    20:08 16.08.2025

  • 2 Боко Престъпникът

    14 1 Отговор
    Да не съм чул лоша дума за аутобаните МИ!!!

    20:14 16.08.2025

  • 3 Уса

    13 1 Отговор
    Сиганина е влязъл в автобуса с автомобила...Сиганската наглост е безгранична,каквато имат и някои пропаднали българи в политиката и ежедневието

    20:20 16.08.2025

  • 4 Вальоо

    23 1 Отговор
    Да почива в мир, човек загубил живота си по един наистина нелеп начин. Тук няма значение от националността, а и 40г. живот в България, съвсем спокойно може да го наречем българин.

    20:21 16.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    КОНКРЕТНО ИМЕТО ИСА ОЗНАЧАВА ИСУС ( ХРИСТО В ГРЪЦКИ ВАРИАНТ)
    .......
    НАЙ - ПОСЛЕ УБИТИЯ ПОЛУЧИ ИМЕ.
    ...
    САМО НЕ НАУЧИХМЕ ЗАЩО УБИЕЦА ИМА КЛИПЧЕТА В ИНТЕРНЕТ КАК КАРА И ДРУГИ СКЪПИ КОЛИ
    ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕ КНИЖКАТА ? ДА НЕ Е СИН НА АВТОДЖАМБАЗИН ОТ СИК ?

    20:22 16.08.2025

  • 6 Споко споко

    13 2 Отговор
    Утре вдругиден и този индиец ще го пуснат под домашен арест като синчето на правоприлагащите органи в слънчев бряг което размаза майка с децата и. И в момента по Цариградско и южната дъга в София се провеждат гонки с мотори и автомобили и това е денонощно но няма нито един полицейски автомобил а за небрандираните които вътрешният министър обещава е смешно да говорим. Тук денонощно е така и тежко на средностатистическия гражданин който се придвижва за да се прибере вкъщи.

    20:25 16.08.2025

  • 7 Жалко

    11 1 Отговор
    Избягал от войната в Суриа, камикадзе го нацелило в кенефистан санджак.

    20:27 16.08.2025

  • 8 Опааа

    14 1 Отговор
    Марооооо! Мисиркоооо! Автомобилът не се е забил! Заби се с колата мръсният сИ ганин! Гадният сИ ганин!

    20:31 16.08.2025

  • 9 Тиква

    11 2 Отговор
    Жалко,почивай в мир, български иганин го убил, електорат на ГРОБИСТИ.цялата Европа става иганска,още и бандероФашаги наоколо.

    20:32 16.08.2025

  • 10 Факт

    12 1 Отговор
    Учил в България, живял, работил, но нашата мила родина не му е дала гражданство. И един лекар не може да работи по специалността си. А иначе даваме гражданство на различни бандити, те естествено могат да си платят.

    Коментиран от #12

    20:34 16.08.2025

  • 11 Да,бе

    14 1 Отговор
    Цял живот спасяваш хора,за да те убие някакво животно...

    20:39 16.08.2025

  • 12 Не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Не вярвам за 40 години да не е български гражданин...

    20:45 16.08.2025

  • 13 Любопитен

    3 0 Отговор
    Автомобилът беше шофиран от жител на столичния ж.к. Факултета, но това го няма в старията, а се говори за някакъв младеж от медиите? Защо се крие истината за извършителя??

    20:53 16.08.2025

  • 14 ??????

    1 0 Отговор
    Помагач на навлеци,голям герой

    21:05 16.08.2025

Новини по градове:
