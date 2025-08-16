61-годишен лекар е жертвата на катастрофата, при която автомобил се вряза в автобус

Пред bTV говори жената до загиналия Иса Али. 61-годишният лекар е жертвата на вчерашната катастрофа, при която автомобил се вряза в автобус.
Жената разказа, че живее със сириеца от няколко години. Във фаталната вечер също са били заедно.
След полунощ лекарят получил обаждане с молба за помощ и излязъл. Инцидентът станал буквално минути след като сириецът се качил в автобуса - разказва жената.
Д-р Иса Али идва у нас преди около 40 години. Тук завършва висшето си образование. Близките му разказвал, че е учил медицина и по-конкретно гинекология.
„Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, казва жената до Али.
Във фаталната вечер двамата са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ. „Каза, че трябва да ходи до летището, за да посрещне някакво семейство“, споделя жената до лекаря.
„Нямаше доста работа. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“, допълва тя. Апартаментът им е в близост до мястото на инцидента. А трагедията се случва малко след като мъжът се качва в автобуса.
Че Иса Али е жертвата, жената до него разбира часове по-късно – от близки, а те разбрали от телевизията. „Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин - около 60 годишен, и си казах, че това е Иса“, споделя тя.
Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост“, допълва половинката на лекаря. Тя предпочита да не показва лицето си, защото се страхува от извършителя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Професор
20:08 16.08.2025
2 Боко Престъпникът
20:14 16.08.2025
3 Уса
20:20 16.08.2025
4 Вальоо
20:21 16.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
НАЙ - ПОСЛЕ УБИТИЯ ПОЛУЧИ ИМЕ.
...
САМО НЕ НАУЧИХМЕ ЗАЩО УБИЕЦА ИМА КЛИПЧЕТА В ИНТЕРНЕТ КАК КАРА И ДРУГИ СКЪПИ КОЛИ
ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕ КНИЖКАТА ? ДА НЕ Е СИН НА АВТОДЖАМБАЗИН ОТ СИК ?
20:22 16.08.2025
6 Споко споко
20:25 16.08.2025
7 Жалко
20:27 16.08.2025
8 Опааа
20:31 16.08.2025
9 Тиква
20:32 16.08.2025
10 Факт
Коментиран от #12
20:34 16.08.2025
11 Да,бе
20:39 16.08.2025
12 Не може да бъде
До коментар #10 от "Факт":Не вярвам за 40 години да не е български гражданин...
20:45 16.08.2025
13 Любопитен
20:53 16.08.2025
14 ??????
21:05 16.08.2025