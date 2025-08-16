Близки на пострадалите при инцидента с АТВ призовават МВР да започне проверка

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния младеж, който в четвъртък прегази с четириколесно превозно средства петима пешеходци на тротоар в „Слънчев бряг”. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа е наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души, от които три деца, са в болница. В ранния следобед днес се очаква да бъде разгледано и искането на прокуратурата за постоянен арест.
„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.
Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 те ми да да ама не
17:13 16.08.2025
2 Обективен
17:13 16.08.2025
3 Сталин
17:14 16.08.2025
4 Да,бе
17:16 16.08.2025
5 Сила
17:17 16.08.2025
6 И жената ,
17:20 16.08.2025
7 Прокурор
Коментиран от #12, #13, #16
17:22 16.08.2025
8 Сталин
17:23 16.08.2025
9 Лост
Коментиран от #23
17:23 16.08.2025
10 .......
Коментиран от #15
17:25 16.08.2025
11 за мвр има други правила и закони
17:26 16.08.2025
12 Сталин
До коментар #7 от "Прокурор":Съд и прокуратура са основния генератор на престъпност в България,това са най опасните и корумпирани бандити ,докато не започне екзекуции на корумпирани съдии както в Германия и Швейцария нищо в България няма да се промени
17:27 16.08.2025
13 Това
До коментар #7 от "Прокурор":е ужасно и истински шамар за близките на жертвите на това същество ! То и на човек не прилича , за него вече има запазено място във врящия казан ! Кой магистрат си сложи парафа да пуснат престъпника ?
Коментиран от #27
17:29 16.08.2025
14 Въпрос
Коментиран от #26
17:32 16.08.2025
15 Синтия
До коментар #10 от ".......":Няма ли кой да му направи краката на сол се една бухалка да видим какъв футбол ще играе в затвора?
Коментиран от #31
17:33 16.08.2025
16 Сталин
До коментар #7 от "Прокурор":Поради същата причина преди няколко години беше застрелян корумпиран съдия в Швейцария от пострадалите ,единственото правосъдие в България е куршума срещу тези съдии негодници които са повечето от племето с малките шапки
17:34 16.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ФАКТ
17:38 16.08.2025
19 Полицай = престъпник
Близките на пострадалите да платят на други мутри от Несебър и да осакатят 5-6 човека от семейството на ОПГ полицай -съдийка.
17:39 16.08.2025
20 Абе
17:40 16.08.2025
21 Без име
17:41 16.08.2025
22 В МУТРОЛАНДИЯ
17:41 16.08.2025
23 Без име
До коментар #9 от "Лост":То е все тая,всички са оплетени!
17:43 16.08.2025
24 Факт
17:43 16.08.2025
25 вта
17:43 16.08.2025
26 Пич, виж сега
До коментар #14 от "Въпрос":когато братството с белите якички, овладее / купи и 3-те власти ( изборна, правна, и изпълнително екзекутивна ) няма оправия и държавата е на автопилот и отива у каналу
17:43 16.08.2025
27 Защо се чудиш?
До коментар #13 от "Това":Какви деца ще се появят от съдийка и полицай? Престъпници, убийци, търтеи като родителите си.
17:44 16.08.2025
28 коко
17:44 16.08.2025
29 В МУТРОЛАНДИЯ
17:45 16.08.2025
30 И КАКВО ПРАВИ МВР МИНИСТЪРА?
17:46 16.08.2025
31 Абе
До коментар #15 от "Синтия":Повечето затворници имат чест.Осебенно ако става въпрос за беззащитни деца и жени осакатени от полицейско разглезено отроче.Със сигурност потриват ръчички да влезе келеша вътре.
17:46 16.08.2025
32 ФАКТ
17:47 16.08.2025
33 НОВО ПРАВИЛО
17:48 16.08.2025
34 Лост
17:50 16.08.2025
35 ГЛАВАНАК
17:53 16.08.2025