Новини
България »
Близки на пострадалите при инцидента с АТВ призовават МВР да започне проверка

Близки на пострадалите при инцидента с АТВ призовават МВР да започне проверка

16 Август, 2025 17:10 953 35

  • атв-
  • слънчев бряг-
  • ранени-
  • пострадали-
  • проверка-
  • мвр

35-годишната жена и детето ѝ остават в критично състояние

Близки на пострадалите при инцидента с АТВ призовават МВР да започне проверка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния младеж, който в четвъртък прегази с четириколесно превозно средства петима пешеходци на тротоар в „Слънчев бряг”. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа е наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души, от които три деца, са в болница. В ранния следобед днес се очаква да бъде разгледано и искането на прокуратурата за постоянен арест.

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те ми да да ама не

    13 2 Отговор
    "Гарван, гарвану око не вади"! Напразни надежди😐

    17:13 16.08.2025

  • 2 Обективен

    22 0 Отговор
    МВР - то си пази ОПГ-то.

    17:13 16.08.2025

  • 3 Сталин

    32 0 Отговор
    Кой е разрешил да се дават АТВ под наем в курортите ,или и това е бизнес на мутрите на Гроб,също тези корумпирани мутри от общината които са разрешили това трябва да бъдат арестувани и подведени под отговорност за убийство

    17:14 16.08.2025

  • 4 Да,бе

    17 1 Отговор
    Камери зад всяко храстче,но милиция където газят групово хора иЗвъобще...И колкото да им вдигат хонорарите хранилката си е хранилка...

    17:16 16.08.2025

  • 5 Сила

    26 0 Отговор
    Кретенчето освен всичко друго , е карало в насрещното по улицата ...има запис на камера !!!

    17:17 16.08.2025

  • 6 И жената ,

    20 0 Отговор
    както и детенцето са със счупени черепи , нейният роднина каза , че имат и мозъчни травми , а от носа на женицата изтичала течност от тях . Друго дете от семейството със счупен крак и натрошено стъпало , ребра......Този 18 годишен престъпник заслужава максимална присъда ! Какво значение има , че родителите му са полицаи ?

    17:20 16.08.2025

  • 7 Прокурор

    23 1 Отговор
    Районния съд в Несебър току що е пуснал под "домашен арест" келеша. Бащата на пострадалото семейство е крещял "КОЛКО ПАРИ ВЗЕХТЕ" И Е ПРИПАДНАЛ! Поддръжници на "героя" са влезли в схватка с близките на пострадалите. Има видео и коментар във "Флагман"! Българското правосъдие е най-правосъдното в света! То винаги ЗНАЕ КОГА, КОГО НА КОЛКО И СРЕЩУ КОЛКО ДА ОТСЪДИ!

    Коментиран от #12, #13, #16

    17:22 16.08.2025

  • 8 Сталин

    11 2 Отговор
    Не само опасно но и смъртоностно е да се ходи на бетономорието и лайноморието

    17:23 16.08.2025

  • 9 Лост

    10 1 Отговор
    Не е точно така.Близките призовават да започне проверка,ни не от Бургас,а с проверяващи от София.

    Коментиран от #23

    17:23 16.08.2025

  • 10 .......

    16 0 Отговор
    След проверката ще излезе,че колата е в неизправност и полицейският лигльо,ще отърве затвора.Днес четох,че футболният отбор на Несебър писали писмо колко добро момче е и вярват,че е невинен.Келешът освен тежката се оказа и футболист

    Коментиран от #15

    17:25 16.08.2025

  • 11 за мвр има други правила и закони

    10 2 Отговор
    те не обичат дрегери и тестове за наркотици, вземат колкото двама трима работника, пенсионират се преди простосмъртните и то с 20 заплатки във фуражката, имат си почивни бази със символични цени, имат си болница с друго обслужване.......

    17:26 16.08.2025

  • 12 Сталин

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прокурор":

    Съд и прокуратура са основния генератор на престъпност в България,това са най опасните и корумпирани бандити ,докато не започне екзекуции на корумпирани съдии както в Германия и Швейцария нищо в България няма да се промени

    17:27 16.08.2025

  • 13 Това

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прокурор":

    е ужасно и истински шамар за близките на жертвите на това същество ! То и на човек не прилича , за него вече има запазено място във врящия казан ! Кой магистрат си сложи парафа да пуснат престъпника ?

    Коментиран от #27

    17:29 16.08.2025

  • 14 Въпрос

    15 0 Отговор
    Защо издържаме 60000 полицаи, съд, прокуратура, след като видимо не работят за народа, укриват доказателства, защитават своите си хора? Защо да ги храним, след като те не вършат никаква работа за добруването на хората? Къде е синът на пернишкия прокурор? Хванаха ли го или си пие питието на морето под зоркия поглед на милицията? И само той ли е? Закривайте тази кочина и зайчарника в Банкя заедно с феномена. Няма никаква полза от такава държава.

    Коментиран от #26

    17:32 16.08.2025

  • 15 Синтия

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от ".......":

    Няма ли кой да му направи краката на сол се една бухалка да видим какъв футбол ще играе в затвора?

    Коментиран от #31

    17:33 16.08.2025

  • 16 Сталин

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прокурор":

    Поради същата причина преди няколко години беше застрелян корумпиран съдия в Швейцария от пострадалите ,единственото правосъдие в България е куршума срещу тези съдии негодници които са повечето от племето с малките шапки

    17:34 16.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ФАКТ

    6 1 Отговор
    МВР ПРОКУРАТУРА ПОЛИЦИЯ НИЩО НЯМА ЗА НАПРАВЯТ НА МУТРИТЕ.СЪВЕТ КУПЕТЕ СИ ОРЪЖИЕ И ВЗЕМЕТЕ НЕЩАТА В СВОЙ РЪЦЕ ТОВА Е БОГ С ВАС

    17:38 16.08.2025

  • 19 Полицай = престъпник

    7 1 Отговор
    Око за око, зъб за зъб
    Близките на пострадалите да платят на други мутри от Несебър и да осакатят 5-6 човека от семейството на ОПГ полицай -съдийка.

    17:39 16.08.2025

  • 20 Абе

    9 0 Отговор
    Тази безнаказаност не се трае вече.Вдигнете се бе хора.Само със коментари няма как да се спре тази несправедливост.Ако бяха блъснати пет кучета със цели автобуси щяха да идат да протестират.По затворите лежът крадци по 10-15 години,а убийците ги закрилят .Домашен арест после условна присъда и отървава кожата,защото е полицейско синче.

    17:40 16.08.2025

  • 21 Без име

    5 0 Отговор
    Прокуратурата е длъжна да се самосезира и да получи присъда този млад индивид!

    17:41 16.08.2025

  • 22 В МУТРОЛАНДИЯ

    6 1 Отговор
    НИКОЙ НЕ ГО Е ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА КУПЕТЕ СИ ОРЪЖИЕ И ДА ВИДИМ КОЛКО СА ЮНАЦИ МУТРАЦИТЕ

    17:41 16.08.2025

  • 23 Без име

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    То е все тая,всички са оплетени!

    17:43 16.08.2025

  • 24 Факт

    7 0 Отговор
    Случаите в София и в Слънчев Бряг имат много общо между тях. Те са симптоматични. Независимо от хилядите камери за контрол, огромните суми за тях, законите уж срещу войната по пътищата.

    17:43 16.08.2025

  • 25 вта

    5 0 Отговор
    Този,квалифицирал това деяние,като " причиняване на средна телесна повреда" да си изяде дипломата,а дали и да бъде проверен ?

    17:43 16.08.2025

  • 26 Пич, виж сега

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    когато братството с белите якички, овладее / купи и 3-те власти ( изборна, правна, и изпълнително екзекутивна ) няма оправия и държавата е на автопилот и отива у каналу

    17:43 16.08.2025

  • 27 Защо се чудиш?

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Това":

    Какви деца ще се появят от съдийка и полицай? Престъпници, убийци, търтеи като родителите си.

    17:44 16.08.2025

  • 28 коко

    3 0 Отговор
    Същността на проблема е защо е позволено да се дават под наем и движат в курорта АТВ! Въпрос на време е кога ще се повтори това.

    17:44 16.08.2025

  • 29 В МУТРОЛАНДИЯ

    2 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ГО Е ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА КУПЕТЕ СИ ОРЪЖИЕ И ДА ВИДИМ КОЛКО СА ЮНАЦИ МУТРАЦИТЕ

    17:45 16.08.2025

  • 30 И КАКВО ПРАВИ МВР МИНИСТЪРА?

    3 0 Отговор
    на първо време да разкара временно татенцето полицай от МВР за да не влияе на разследването въпросното ченге!

    17:46 16.08.2025

  • 31 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Синтия":

    Повечето затворници имат чест.Осебенно ако става въпрос за беззащитни деца и жени осакатени от полицейско разглезено отроче.Със сигурност потриват ръчички да влезе келеша вътре.

    17:46 16.08.2025

  • 32 ФАКТ

    3 0 Отговор
    АКО НЯКОЙ УБИЕ С КВО ДА Е МОЙ РОДНИНА ЩЕ ГО ДЕРА ЖИВ ЦЯЛА СЕДМИЦА НЯМА 6 .5

    17:47 16.08.2025

  • 33 НОВО ПРАВИЛО

    3 0 Отговор
    УБИЙ МУТРА СПАСИ БГ

    17:48 16.08.2025

  • 34 Лост

    0 0 Отговор
    Може да ме изтрият,но става още по заплетено.От едната страна дете на полицаи,от другата пострадали от етноса.Сега ще трябва Шиши да се намеси.

    17:50 16.08.2025

  • 35 ГЛАВАНАК

    1 0 Отговор
    Нещата в България отиват към гражданска война. Управляващите прекалиха отвсякъде с гаврите над народа, особено с двамата дебелаци от първия ред в Парламента. Това няма да свърши добре.

    17:53 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове