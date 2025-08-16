Врязалият се в автобус Виктор е със счупени прешлени и две ребра""

Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градски транспорт, като един човек – лекар от Сирия загина, а други шестима са в болница с опасност за живота.
Кадри показаха как минути след полунощ – на 15 август, 21-годишният шофьор Виктор Илиев се движи с висока скорост по булевард „Константин Величков“.
Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщава бТВ.
Обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат.
Въпреки силния удар и високата скорост Виктор Илиев се отървава със счупени прешлени и две ребра.
Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.
На 1 август мъжът е публикувал във фейсбук профила си шофьорската си книжка, която е получил същия ден – според датата ѝ на издаване. Той я е снимал в столичното метро с коментар "Това го нямаше никъде в листовките!!!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
18:13 16.08.2025
2 Онзи
18:14 16.08.2025
3 Рошав таралеж
18:14 16.08.2025
4 007 /агент/
18:14 16.08.2025
5 Васил
18:14 16.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прокурор
18:15 16.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сталин
18:18 16.08.2025
10 1488
нал го видехме по телевизията
18:20 16.08.2025
11 По - гну
До коментар #6 от "Сталин":Сен "ник" и Господ не би измислил !!!
Коментиран от #14
18:21 16.08.2025
12 Дано никога
18:21 16.08.2025
13 Баймангау
18:23 16.08.2025
14 Сталин
До коментар #11 от "По - гну":По гнусен е само калния миризлив цървул ,колониален роб като теб
Коментиран от #17
18:25 16.08.2025
15 Коста
Коментиран от #33
18:26 16.08.2025
16 123
Тога ще видите как циганите ще намалят чааветата
Коментиран от #34
18:26 16.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Швед
18:32 16.08.2025
19 Боруна Лом
18:33 16.08.2025
20 Сатана Z
18:38 16.08.2025
21 Пампаец
Коментиран от #30
18:38 16.08.2025
22 Вече са 1,8 милиона
18:38 16.08.2025
23 123
18:39 16.08.2025
24 Трябва да се иска от производителите на
18:41 16.08.2025
25 Механик
Незабавно да му се "наместят" остналите прешлени и да му се ампутират спуканите ребра, че да не почне гангрена.
За анастезия да се ползва текезарска мотика 8-ми номер, че медикаментите са скъпи.
Коментиран от #40
18:42 16.08.2025
26 Сега ще бъде
Коментиран от #36
18:43 16.08.2025
27 дико
18:46 16.08.2025
28 А другите
18:46 16.08.2025
29 Баба Кина
18:48 16.08.2025
30 Механик
До коментар #21 от "Пампаец":Те не го лекуват без пари. ТЕ го лекуват за много пари. Дори, лекарската мафия ще надписва и надписва цените за мечението на тоя..... да не казвам какво. Яко ще източат здравната каса.
А аз и ти плащаме.
И когато някой с огромен кеф ти се похвали как си е плати осигуровките или гражданската, щото да ти покаже какъв чинопреклонен ЕВРОПЕЕЦ е, просто му отвърти два шамара със свити пръсти и го заплюй. Щото заради такива шилета едва дишаме. Такива колкото повече ги стрижеш и доиш, толкова по-значими и модерни се чувстват.
18:48 16.08.2025
31 Този
Надявам се правоохранителните органи да му покажат че животът може да е брутален след една грешка
Коментиран от #37
18:49 16.08.2025
32 Тиква
18:50 16.08.2025
33 Пампаец
До коментар #15 от "Коста":Ами , ако не е плащал здравни осигуровки , да го пращат за домашно лечение в махалата. В арестите и в затворите държавата поема разноските и лечението на арестантите и затворниците , дори да не са здравно осигурени !
18:53 16.08.2025
34 чичо Пешо
До коментар #16 от "123":А защо не стерилизация на всяко току-що родено нигаа-че, независимо дали е мъжко или женско? Така до максимум още 40-50 години хуманно ще изчезнат.
Коментиран от #45
18:54 16.08.2025
35 ТИГО
19:00 16.08.2025
36 Пампаец
До коментар #26 от "Сега ще бъде":Сега остава държавата да му плаща и инвалидна пенсия на този убиец , а на роднините му социални помощи за гледане на инвалид ! Пък бачкалите цял живот пенсионери да набиват попара от сух хляб и супа от коприва и киселец събрани от кварталните градинки ! Има ли здравни осигуровки убиецът и какво е работил , след като джитка посред нощите с чужди автомобили из София , за да си избива комплексите на нищожен маргинал ?
19:02 16.08.2025
37 ТИГО
До коментар #31 от "Този":К.К.Клан показваха живота ма сме демократи ! Също и "Ефрейтора" ги интегрираше чудно е комините ! Но Сме демократи .....
19:03 16.08.2025
38 КАК СТАВА ТАКА
19:04 16.08.2025
39 Само питам
19:05 16.08.2025
40 Пампаец
До коментар #25 от "Механик":Щом при счупени прешлени няма и увреден гръбначен мозък , явно природата я е лишила и от гръбначен мозък тази биологична единица !
19:07 16.08.2025
41 питам
Не е ли заслужил поне едно ф.е.л.а.с.и.о
от сърце и уста
19:12 16.08.2025
42 Извършителят заслужава
19:14 16.08.2025
43 Язе
19:18 16.08.2025
44 Дедо
19:23 16.08.2025
45 не става
До коментар #34 от "чичо Пешо":Няма кой да получава помощи в ЕС
Въпреки че те се надяват това племе да им внася осигуровки
Те само взимат и на тях всичко им се полага
19:23 16.08.2025
46 илия
19:23 16.08.2025
47 Ламбо
19:24 16.08.2025
48 ООрана държава
19:25 16.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.