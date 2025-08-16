Новини
Врязалият се в автобус Виктор е със счупени прешлени и две ребра

Врязалият се в автобус Виктор е със счупени прешлени и две ребра

16 Август, 2025 18:10

Похвалил се с книжката си на 1 август

Врязалият се в автобус Виктор е със счупени прешлени и две ребра - 1
Снимка: фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градски транспорт, като един човек – лекар от Сирия загина, а други шестима са в болница с опасност за живота.

Кадри показаха как минути след полунощ – на 15 август, 21-годишният шофьор Виктор Илиев се движи с висока скорост по булевард „Константин Величков“.

Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщава бТВ.

Обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат.

Въпреки силния удар и високата скорост Виктор Илиев се отървава със счупени прешлени и две ребра.

Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.

На 1 август мъжът е публикувал във фейсбук профила си шофьорската си книжка, която е получил същия ден – според датата ѝ на издаване. Той я е снимал в столичното метро с коментар "Това го нямаше никъде в листовките!!!".


  • 1 Атина Палада

    35 0 Отговор
    българска работа......с ромски привкус

    18:13 16.08.2025

  • 2 Онзи

    43 1 Отговор
    Това е умишлено убийство !

    18:14 16.08.2025

  • 3 Рошав таралеж

    42 1 Отговор
    Е, щом е тъмнозелен ще му се размине.

    18:14 16.08.2025

  • 4 007 /агент/

    36 0 Отговор
    Важното е да остане жив. При бей Ставри има огромна нужда от булки

    18:14 16.08.2025

  • 5 Васил

    60 2 Отговор
    Това е електората на Герб и Дпс за това сме на този хал.

    18:14 16.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прокурор

    51 0 Отговор
    При такъв "водач" и при такава скорост превишаваща най-малко 3/ТРИ/ ПЪТИ РАЗРЕШЕНАТА В НАСЕЛЕНО МЯСТО деянието задължително трабва да се квалифицира като ПРЕДУМИШЛЕНО УБИЙСТВО!!!

    18:15 16.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    36 0 Отговор
    Софийската градска прокуратура тези корумпирани негодници трябва да бъдат екзекутирани защото пак работят за бандитите,това не е причиняване смърт по непредпазливост ,това е умишлено убийство,кой нормален кара кола с 200 в града

    18:18 16.08.2025

  • 10 1488

    28 0 Отговор
    що криете снимката на туй гане
    нал го видехме по телевизията

    18:20 16.08.2025

  • 11 По - гну

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Сен "ник" и Господ не би измислил !!!

    Коментиран от #14

    18:21 16.08.2025

  • 12 Дано никога

    26 0 Отговор
    да не му зараснат...

    18:21 16.08.2025

  • 13 Баймангау

    30 0 Отговор
    Поне няма черепно мозъчни травми, поради липсата на достатъчно мозък. При соца, щеше да кара само ръчна количка с камъни само.

    18:23 16.08.2025

  • 14 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "По - гну":

    По гнусен е само калния миризлив цървул ,колониален роб като теб

    Коментиран от #17

    18:25 16.08.2025

  • 15 Коста

    4 0 Отговор
    Спешно е за домашно лечение

    Коментиран от #33

    18:26 16.08.2025

  • 16 123

    28 0 Отговор
    След ТРЕТО дете БЕЗ детски добавки !!!
    Тога ще видите как циганите ще намалят чааветата

    Коментиран от #34

    18:26 16.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Швед

    22 0 Отговор
    Ман...гал Виктор

    18:32 16.08.2025

  • 19 Боруна Лом

    24 0 Отговор
    ДА ГНИЕ В МЪКИ! ИМА СНИМКИ В УЧЕБНА КОЛА!АМА ЯВНО СЕЛФИ. ЗА ПРЕД КАТ! ИНСТРУКТОРА КЪДЕТО МУ Е ПОДАРИЛ КНИЖКАТА ДА СЕ РАЗСЛЕДВА И ЗА ,, ПОДАРЪЦИ,, НА ДРУГИ РОМЕИ КОЙТО НЕ МОГАТ ДА ЧЕТАТ И ПИШАТ!И РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАРИТЕ С КОИТО Е КУПЕНА КОЛАТА!

    18:33 16.08.2025

  • 20 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Ако автобусът беше оборудван с динамична защита "Контакт 1" нямаше да има жертви .

    18:38 16.08.2025

  • 21 Пампаец

    6 0 Отговор
    Има ли здравни осигуровки ромеят убиец . И , ако няма от какъв зор го лекуват без пари ?

    Коментиран от #30

    18:38 16.08.2025

  • 22 Вече са 1,8 милиона

    10 1 Отговор
    С Виктор мангалина ни отвличат вниманието, а е просто, инфекцията.

    18:38 16.08.2025

  • 23 123

    17 0 Отговор
    Циганин който ме съмнява да е разбрал какво е направил и каква трагедиия и мъка е причинил на близките на загиналия човек и на ранените хора.

    18:39 16.08.2025

  • 24 Трябва да се иска от производителите на

    9 1 Отговор
    Автомобили да правят радио синхронно ограничаване на скоростта автомобилите в градовете до 50 км/ч

    18:41 16.08.2025

  • 25 Механик

    11 0 Отговор
    Врязалият се в автобус Виктор е със счупени прешлени и две ребра""
    Незабавно да му се "наместят" остналите прешлени и да му се ампутират спуканите ребра, че да не почне гангрена.
    За анастезия да се ползва текезарска мотика 8-ми номер, че медикаментите са скъпи.

    Коментиран от #40

    18:42 16.08.2025

  • 26 Сега ще бъде

    9 0 Отговор
    Цигьнин-инвалид за цял живот!

    Коментиран от #36

    18:43 16.08.2025

  • 27 дико

    7 0 Отговор
    ДА УМИРА!

    18:46 16.08.2025

  • 28 А другите

    10 0 Отговор
    С по - малко късмет са или мъртви, или в реанимация.

    18:46 16.08.2025

  • 29 Баба Кина

    6 0 Отговор
    Е, сега да го жалим ли, че със счупени кокали? То, телето не се жали и фучи с 200 и не мисли, та ние ли?

    18:48 16.08.2025

  • 30 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пампаец":

    Те не го лекуват без пари. ТЕ го лекуват за много пари. Дори, лекарската мафия ще надписва и надписва цените за мечението на тоя..... да не казвам какво. Яко ще източат здравната каса.
    А аз и ти плащаме.
    И когато някой с огромен кеф ти се похвали как си е плати осигуровките или гражданската, щото да ти покаже какъв чинопреклонен ЕВРОПЕЕЦ е, просто му отвърти два шамара със свити пръсти и го заплюй. Щото заради такива шилета едва дишаме. Такива колкото повече ги стрижеш и доиш, толкова по-значими и модерни се чувстват.

    18:48 16.08.2025

  • 31 Този

    6 0 Отговор
    Този 100% не осъзнава какво е направил. Станало там нещо, но скоро ще си е при мама.

    Надявам се правоохранителните органи да му покажат че животът може да е брутален след една грешка

    Коментиран от #37

    18:49 16.08.2025

  • 32 Тиква

    5 0 Отговор
    Дано,само със дървена количка на се движи, колелата да бъдат от съчмени лагери.хиена мръсна.

    18:50 16.08.2025

  • 33 Пампаец

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Коста":

    Ами , ако не е плащал здравни осигуровки , да го пращат за домашно лечение в махалата. В арестите и в затворите държавата поема разноските и лечението на арестантите и затворниците , дори да не са здравно осигурени !

    18:53 16.08.2025

  • 34 чичо Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "123":

    А защо не стерилизация на всяко току-що родено нигаа-че, независимо дали е мъжко или женско? Така до максимум още 40-50 години хуманно ще изчезнат.

    Коментиран от #45

    18:54 16.08.2025

  • 35 ТИГО

    2 0 Отговор
    Паля му свещи за здраве в пясъка ! Дано да изкара поне до края на касетката с Рейбоу !

    19:00 16.08.2025

  • 36 Пампаец

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сега ще бъде":

    Сега остава държавата да му плаща и инвалидна пенсия на този убиец , а на роднините му социални помощи за гледане на инвалид ! Пък бачкалите цял живот пенсионери да набиват попара от сух хляб и супа от коприва и киселец събрани от кварталните градинки ! Има ли здравни осигуровки убиецът и какво е работил , след като джитка посред нощите с чужди автомобили из София , за да си избива комплексите на нищожен маргинал ?

    19:02 16.08.2025

  • 37 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Този":

    К.К.Клан показваха живота ма сме демократи ! Също и "Ефрейтора" ги интегрираше чудно е комините ! Но Сме демократи .....

    19:03 16.08.2025

  • 38 КАК СТАВА ТАКА

    4 0 Отговор
    10ти клас няма,а книжка има.

    19:04 16.08.2025

  • 39 Само питам

    3 0 Отговор
    А има ли здравни осигуровки?

    19:05 16.08.2025

  • 40 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Щом при счупени прешлени няма и увреден гръбначен мозък , явно природата я е лишила и от гръбначен мозък тази биологична единица !

    19:07 16.08.2025

  • 41 питам

    0 0 Отговор
    След всичко описано каквото е направил,
    Не е ли заслужил поне едно ф.е.л.а.с.и.о
    от сърце и уста

    19:12 16.08.2025

  • 42 Извършителят заслужава

    0 0 Отговор
    Извършителят заслужава по-тежка диагноза.

    19:14 16.08.2025

  • 43 Язе

    1 0 Отговор
    Ще му изкарат ТЕЛК и после всички ние ще му плащаме инвалидната пенсия.

    19:18 16.08.2025

  • 44 Дедо

    0 0 Отговор
    Какво ще стане ако каже ,че е заспал и неволно е натиснал педала на газта . Не е пил нито дрогиран. С добър адвокат , ще получи условна присъда.

    19:23 16.08.2025

  • 45 не става

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "чичо Пешо":

    Няма кой да получава помощи в ЕС
    Въпреки че те се надяват това племе да им внася осигуровки
    Те само взимат и на тях всичко им се полага

    19:23 16.08.2025

  • 46 илия

    0 0 Отговор
    дебил..

    19:23 16.08.2025

  • 47 Ламбо

    0 0 Отговор
    Това е абсурдистан да караш със 170 километра в час да се блъснеш в автобус да убиеш хора и да ти повдигнат обвинение причиняване на смърт по непредпазливост.

    19:24 16.08.2025

  • 48 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Вчера беше със счупена ръка, днес вече е инвалид и няма да лежи

    19:25 16.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

