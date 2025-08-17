Новини
Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

17 Август, 2025 10:14 3 216 49

Жената иска да погребе любимия си. Тялото обаче може да бъде предадено само на негови роднини.

Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе - 1
Стопкадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък в малките часове на нощта, след като 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт, стана ясно, че има една жертва. Оказа се, че това е д-р Иса Али. Пред bTV говори жената до д-р Али. Тя е била с него минути преди трагедията.

Иса Али. Лекар по образование, преводач по призвание. Али пристига в България едва около 20-годишен. Тук завършва медицина. Последните години от живота си обаче посвещава на бежанците.

“Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, разказва тя. Във фаталната вечер той и жената до него са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ.

„Каза че трябва да ходи до летището да посрещне семейство някакво“, спомня си тя. „Тръгва с автобус. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“.

Жената очаква д-р Али да се прибере няколко часа по-късно. Но него го няма. Започва да звъни. „Цял ден го търся - нямаше отговор. Пропуснатите бяха около 100,. Няма отговор. Няма съобщение“. Че той е жертвата разбира часове по-късно.

„На следващия ден към 6 следобeд. От близки разбрах. Съвпадение. Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин около 60 годишен и си казах че това е Иса. Че България е била втората му родина разказва и жената до него. Споделя, че той е искал да остане тук завинаги. В миналото обаче бил разследван и арестуван. А заради това имал и проблеми с документите и нямал статут, разказва жената до него.

„Има твърдения, които не знам дали са верни, не мога да го докажа. Прибирал се е лично ми е казвал. Но не е участвал като терорист там. Той в Турция е имал някакви изказвания и имаше проблеми в ДАНС“. „Какви изявления – не мога да кажа. Сигурно във връзка с войната нещо. Има отрицателна оценка от ДАНС, не се доказва, че е престъпник, от съда също няма доказателства“.

„Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост. Имам страх от извършителя от убиеца. Може да ме преследва - това е заплаха и към мен. Аз така го разбирам“, казва още жената. Сега жената до жертвата казва, че е в омагьосан кръг. Иска да погребе любимия си. Тялото обаче може да бъде предадено само на негови роднини. „Неговите близки към момента са в Сирия, Ракка“.

„Те не владеят български и аз няма как да контактувам по тази причина. През приятели контактувам“. Те няма как да дойдат от Сирия до тук. А без тях – лекарят, избягал от война и загинал по време на войната на пътя, няма как да бъде погребан. Достойно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С две думи

    44 3 Отговор
    Няма държава

    Коментиран от #28

    10:17 17.08.2025

  • 2 С две думи

    32 2 Отговор
    Няма държава

    Коментиран от #5

    10:17 17.08.2025

  • 4 Абе

    20 29 Отговор
    На тоа не му е чиста работата, бог да го прости.

    Коментиран от #7

    10:18 17.08.2025

  • 5 С две думи

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "С две думи":

    Има закони!

    10:19 17.08.2025

  • 6 “жената”…

    20 11 Отговор
    Коя е тази жена?
    То жени са половината свят…

    Коментиран от #10

    10:20 17.08.2025

  • 7 Съгласна съм

    23 13 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Убит е случайно, но не е вършил случайни неща.
    Разпитайте кварталния! Той трябва да знае всичко.

    10:21 17.08.2025

  • 9 Естествено е да извърши

    37 2 Отговор
    погребението му БЛС тъй като той е български лекар, обучавал се е в България най-вече.
    Мир на Духа му !

    Коментиран от #14, #15

    10:23 17.08.2025

  • 10 Неква

    13 16 Отговор

    До коментар #6 от "“жената”…":

    Дето го дои за евраци

    10:24 17.08.2025

  • 11 Механик

    31 23 Отговор
    Мале, мале, мале, каква ромска сапунена опера, мале!!!
    Нямал пари, ама ходел да помага на сирийци на налазват България. Бил доктор, ама повече го влечало да се замесва с ДАНС и турските служби, но не бил агент, ама намсиквоси!!!
    а тая "жена до него" е типична българска парцалана.
    п.п.
    Изобщо не оправдавам рома с колата-ракета.

    Коментиран от #23

    10:24 17.08.2025

  • 13 Безобразие

    23 10 Отговор
    Последните години от живота си, посещава на бежанците….. голяма жертва! Парите идват от трафикантство, а не от работа!
    Тоя е лош пример и не бива да бъде тиражиран!

    Коментиран от #20

    10:26 17.08.2025

  • 14 Механик

    28 13 Отговор

    До коментар #9 от "Естествено е да извърши":

    Къф български лекар е тоя бе?? Това, че е учил тука, не го прави българин. Още по-малко го прави български лекар.
    Ти знаеш ли по живково време що амуджи, виетнамци, кубинци, африканци и какви ли не, завършиха в България? Знаеш ли колко обучени от нас лекари, пилоти, моряци, готвачи и какви ли не има по света?
    И те ли са българи???
    Тоя е способствал в Бългадия да се намества разни гризачи и търтеи. Такива дето да цоцоат помощи, нашите родители да си броят стотинките за кофичка кисело мляко.
    Аман от облъченяци като тебе, еййййй!

    Коментиран от #34

    10:29 17.08.2025

  • 15 Български лекар

    23 8 Отговор

    До коментар #9 от "Естествено е да извърши":

    Обучавали сме го, ама е намерил на баницата мекото.
    Харчим ресурси по такива отпадъци, после- закриваме родилното в Перник.

    10:29 17.08.2025

  • 16 ПЪТНИЦИТЕ НА ГР.ТРАНСПОРТ

    18 1 Отговор
    ВЕЧЕ ДА СИ НОСЯТ ...ВЕСТНИЦИ
    И ДА ГИ ЗАЛЕПЯТ ПО СТЪКЛАТА
    КАКТО ВЪВ ФИЛМА
    БЕЗ ПОСЛЕДНА СПИРКА...👍

    10:30 17.08.2025

  • 17 Сталин

    26 8 Отговор
    Значи Алито се занимавал с трафик на нелегални емигранти и бил лекар и нямал пари за такси ??

    Коментиран от #24

    10:31 17.08.2025

  • 19 мърсула

    11 4 Отговор
    срамота такъв надарен българин
    бог да пази българите !

    10:32 17.08.2025

  • 20 Ако е бил

    15 9 Отговор

    До коментар #13 от "Безобразие":

    замесен в трафиканство е щял да има пари за такси, а не да се вози в автобус.
    Не ми се вярва да е бил трафикант.

    Коментиран от #21

    10:36 17.08.2025

  • 21 Има пари,

    17 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ако е бил":

    но спазва конспирацията. С колата лесно ще бъде установен. Не забравяй, че има отрицателна оценка от ДАНС.

    10:42 17.08.2025

  • 22 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    18 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сочна":

    И ЦИГАНИТЕ СА ХОРА.ИВАН КОСТОВ КАКЪВ Е А УПРАВЛЯВАШЕ БЪЛГАРИЯ.КАКВО Е ТАЗИ ДИСКРИМИНАЦИЯ.ДА МОЖЕ ДА ИМА ПРОБЛЕМИ СЪС НЯКОЙ ЦИТАНИ НО ПОВЕЧЕ СА Ч„ЕСТНИ ХОРА.ДОРИ И ТОЗИ 21 ГОДИШНИЯТ КОЙТО СЕ ВРЯЗА ВЪВ АВТОБУСА И ТОЙ МАЙ Е ЦЕГАНИН И ЩЕ ОСТАНЕ ВЪВ АРЕСТА ,А ТОЗИ 18 ГОДИШНИЯТ ВЪВ СЛЪНЧЕВ БРЯГКЪДЕГО ПРЕГАЗИ СЪС АТВ ТО 5 ЧОВЕКА МАЙКА И ТРИ ДЕЦА И ОЩЕ ЕДИН ПОНЕЖЕ МАЙКА МУ И БАЩА МУ РАБОТЯТ ВЪВ ПОЛИЦИЯТА ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ.НЯМА ЗАКОНИ ВЪВ ТАЗИ ДЪРЖАВА.

    Коментиран от #25, #29, #45

    10:42 17.08.2025

  • 25 Много

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    си т@п. Знаеш ли какво пише в НК и НПК по отношение на мярката и кога се определя най-тежката? Не знаеш, но коментираш. Поради що се срамиш да си признаеш, че си синонимът на ром?

    10:47 17.08.2025

  • 26 Директора

    3 2 Отговор
    Безсмислена бюрокрация по български

    10:47 17.08.2025

  • 27 Защо триете?

    11 11 Отговор
    Излиза, че ромът-убиец е убил сирийски терорист и организатор на терористични клетки, маскиран като лекар и преводач. ДАНС отдавна го е била разкрила.

    10:52 17.08.2025

  • 28 Гошо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "С две думи":

    Защо продължаваш да наричаш тази обрулена територия държава?

    10:52 17.08.2025

  • 30 Алгафарите са заможни, да покребат

    19 2 Отговор
    Сънародника си!!

    10:57 17.08.2025

  • 32 Алито е пристигнал тук на 21години

    12 4 Отговор
    Прекарал е 40 години в бегето обаче ганювците викат не бил българин обаче ганю като иде някъде по европа за година и вече се зове европеец кръщава се германеца🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    11:15 17.08.2025

  • 33 Коста

    3 7 Отговор
    Свобода за Виктор Илиев и Благомир Коцев!

    11:16 17.08.2025

  • 34 Онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Всичките ти гайки ся развинтени

    11:19 17.08.2025

  • 37 хмм

    5 0 Отговор
    Тоя сириец е бил трафикант на чалми

    Коментиран от #46

    11:20 17.08.2025

  • 38 Панчо

    1 0 Отговор
    Какви факти сте бре - циган нюз,като всички от София.
    ДВЕМ!

    Коментиран от #42

    11:21 17.08.2025

  • 40 Мда

    3 0 Отговор
    "жената до него" можеше лесно да му помогне да получи статут, ако се беше омъжила за него... Човекът се е мъчил десетки години без статут, можеше да му помогне.

    11:23 17.08.2025

  • 42 naнчо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Панчо":

    на пънче 🔥🐷🤎

    11:29 17.08.2025

  • 43 Критериите са:

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Коста":

    начинът им на живот, расизмът им, омразата им към всички нецигани. Защо според вас, господин ром. От хиляда години циганите са преследвани и изтребвани във всички държави по света и от всички народи? Ако не ми вярвате на мен, прочетете /ако можете/ "Ромското всекидневие в България" на нашия учен-философ Алексей Пампоров или на етноложката Елена Матушиакова и тогава ми задавайте въпроси.

    11:31 17.08.2025

  • 44 ахтунг

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Алито е пристигнал тук на 21години":

    300 мигранта да те зарадват

    11:31 17.08.2025

  • 47 Господин ром,

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Коста":

    напишете в търсачката / ако знаете какво е това/ "Расизмът на циганите" и прочетете писта на anenhotep и тогава пак ме питайте за възпитанието ми

    11:35 17.08.2025

  • 48 Весо

    1 0 Отговор
    Как е записал медицина-с приемен изпит,или не.Това е много важно.Защото много чужденци записват с съмнителни знания и дипломи за средно.А ние се борим за бал,оценки,връзки и т.н.Влизането във ВУЗ трябва да е свободно за всеки.Другата е дискриминация.Вземаш си изпитите и вървиш напред.Не ги вземаш-отпадаш.В много държави има и вечерни факултети.Това е истината.

    11:49 17.08.2025

  • 49 Селим Българина

    0 0 Отговор
    От цялата работа се оказва ,че пострада един Сириец и един друг от неговата вяра вероятно ще пострада след като го уби и рани други . Аз тук виждам трагедия за чужденци -не за Българи ,но разиграваща се в територия завладяна от пришълци благодарение на едни 400 свръх богати политически фамилии допуснали унищожаването на около 3-4 милиона от собствения си народ за последните 35 години. Страданието на Софиянци е само за временната загуба на един шофьор на автобус и самият автобус . Камикадзето терорист няма да го плати ,няма и кръвнина да плати . Тя ще отиде за съдиите дето ще го пуснат.

    11:59 17.08.2025

