Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

В петък в малките часове на нощта, след като 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт, стана ясно, че има една жертва. Оказа се, че това е д-р Иса Али. Пред bTV говори жената до д-р Али. Тя е била с него минути преди трагедията.
Иса Али. Лекар по образование, преводач по призвание. Али пристига в България едва около 20-годишен. Тук завършва медицина. Последните години от живота си обаче посвещава на бежанците.
“Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, разказва тя. Във фаталната вечер той и жената до него са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ.
„Каза че трябва да ходи до летището да посрещне семейство някакво“, спомня си тя. „Тръгва с автобус. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“.
Жената очаква д-р Али да се прибере няколко часа по-късно. Но него го няма. Започва да звъни. „Цял ден го търся - нямаше отговор. Пропуснатите бяха около 100,. Няма отговор. Няма съобщение“. Че той е жертвата разбира часове по-късно.
„На следващия ден към 6 следобeд. От близки разбрах. Съвпадение. Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин около 60 годишен и си казах че това е Иса. Че България е била втората му родина разказва и жената до него. Споделя, че той е искал да остане тук завинаги. В миналото обаче бил разследван и арестуван. А заради това имал и проблеми с документите и нямал статут, разказва жената до него.
„Има твърдения, които не знам дали са верни, не мога да го докажа. Прибирал се е лично ми е казвал. Но не е участвал като терорист там. Той в Турция е имал някакви изказвания и имаше проблеми в ДАНС“. „Какви изявления – не мога да кажа. Сигурно във връзка с войната нещо. Има отрицателна оценка от ДАНС, не се доказва, че е престъпник, от съда също няма доказателства“.
„Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост. Имам страх от извършителя от убиеца. Може да ме преследва - това е заплаха и към мен. Аз така го разбирам“, казва още жената. Сега жената до жертвата казва, че е в омагьосан кръг. Иска да погребе любимия си. Тялото обаче може да бъде предадено само на негови роднини. „Неговите близки към момента са в Сирия, Ракка“.
„Те не владеят български и аз няма как да контактувам по тази причина. През приятели контактувам“. Те няма как да дойдат от Сирия до тук. А без тях – лекарят, избягал от война и загинал по време на войната на пътя, няма как да бъде погребан. Достойно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С две думи
Коментиран от #28
10:17 17.08.2025
2 С две думи
Коментиран от #5
10:17 17.08.2025
4 Абе
Коментиран от #7
10:18 17.08.2025
5 С две думи
До коментар #2 от "С две думи":Има закони!
10:19 17.08.2025
6 “жената”…
То жени са половината свят…
Коментиран от #10
10:20 17.08.2025
7 Съгласна съм
До коментар #4 от "Абе":Убит е случайно, но не е вършил случайни неща.
Разпитайте кварталния! Той трябва да знае всичко.
10:21 17.08.2025
9 Естествено е да извърши
Мир на Духа му !
Коментиран от #14, #15
10:23 17.08.2025
10 Неква
До коментар #6 от "“жената”…":Дето го дои за евраци
10:24 17.08.2025
11 Механик
Нямал пари, ама ходел да помага на сирийци на налазват България. Бил доктор, ама повече го влечало да се замесва с ДАНС и турските служби, но не бил агент, ама намсиквоси!!!
а тая "жена до него" е типична българска парцалана.
п.п.
Изобщо не оправдавам рома с колата-ракета.
Коментиран от #23
10:24 17.08.2025
13 Безобразие
Тоя е лош пример и не бива да бъде тиражиран!
Коментиран от #20
10:26 17.08.2025
14 Механик
До коментар #9 от "Естествено е да извърши":Къф български лекар е тоя бе?? Това, че е учил тука, не го прави българин. Още по-малко го прави български лекар.
Ти знаеш ли по живково време що амуджи, виетнамци, кубинци, африканци и какви ли не, завършиха в България? Знаеш ли колко обучени от нас лекари, пилоти, моряци, готвачи и какви ли не има по света?
И те ли са българи???
Тоя е способствал в Бългадия да се намества разни гризачи и търтеи. Такива дето да цоцоат помощи, нашите родители да си броят стотинките за кофичка кисело мляко.
Аман от облъченяци като тебе, еййййй!
Коментиран от #34
10:29 17.08.2025
15 Български лекар
До коментар #9 от "Естествено е да извърши":Обучавали сме го, ама е намерил на баницата мекото.
Харчим ресурси по такива отпадъци, после- закриваме родилното в Перник.
10:29 17.08.2025
16 ПЪТНИЦИТЕ НА ГР.ТРАНСПОРТ
И ДА ГИ ЗАЛЕПЯТ ПО СТЪКЛАТА
КАКТО ВЪВ ФИЛМА
БЕЗ ПОСЛЕДНА СПИРКА...👍
10:30 17.08.2025
17 Сталин
Коментиран от #24
10:31 17.08.2025
19 мърсула
бог да пази българите !
10:32 17.08.2025
20 Ако е бил
До коментар #13 от "Безобразие":замесен в трафиканство е щял да има пари за такси, а не да се вози в автобус.
Не ми се вярва да е бил трафикант.
Коментиран от #21
10:36 17.08.2025
21 Има пари,
До коментар #20 от "Ако е бил":но спазва конспирацията. С колата лесно ще бъде установен. Не забравяй, че има отрицателна оценка от ДАНС.
10:42 17.08.2025
22 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #3 от "Сочна":И ЦИГАНИТЕ СА ХОРА.ИВАН КОСТОВ КАКЪВ Е А УПРАВЛЯВАШЕ БЪЛГАРИЯ.КАКВО Е ТАЗИ ДИСКРИМИНАЦИЯ.ДА МОЖЕ ДА ИМА ПРОБЛЕМИ СЪС НЯКОЙ ЦИТАНИ НО ПОВЕЧЕ СА Ч„ЕСТНИ ХОРА.ДОРИ И ТОЗИ 21 ГОДИШНИЯТ КОЙТО СЕ ВРЯЗА ВЪВ АВТОБУСА И ТОЙ МАЙ Е ЦЕГАНИН И ЩЕ ОСТАНЕ ВЪВ АРЕСТА ,А ТОЗИ 18 ГОДИШНИЯТ ВЪВ СЛЪНЧЕВ БРЯГКЪДЕГО ПРЕГАЗИ СЪС АТВ ТО 5 ЧОВЕКА МАЙКА И ТРИ ДЕЦА И ОЩЕ ЕДИН ПОНЕЖЕ МАЙКА МУ И БАЩА МУ РАБОТЯТ ВЪВ ПОЛИЦИЯТА ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ.НЯМА ЗАКОНИ ВЪВ ТАЗИ ДЪРЖАВА.
Коментиран от #25, #29, #45
10:42 17.08.2025
25 Много
До коментар #22 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":си т@п. Знаеш ли какво пише в НК и НПК по отношение на мярката и кога се определя най-тежката? Не знаеш, но коментираш. Поради що се срамиш да си признаеш, че си синонимът на ром?
10:47 17.08.2025
26 Директора
10:47 17.08.2025
27 Защо триете?
10:52 17.08.2025
28 Гошо
До коментар #1 от "С две думи":Защо продължаваш да наричаш тази обрулена територия държава?
10:52 17.08.2025
30 Алгафарите са заможни, да покребат
10:57 17.08.2025
32 Алито е пристигнал тук на 21години
Коментиран от #44
11:15 17.08.2025
33 Коста
11:16 17.08.2025
34 Онзи
До коментар #14 от "Механик":Всичките ти гайки ся развинтени
11:19 17.08.2025
37 хмм
Коментиран от #46
11:20 17.08.2025
38 Панчо
ДВЕМ!
Коментиран от #42
11:21 17.08.2025
40 Мда
11:23 17.08.2025
42 naнчо
До коментар #38 от "Панчо":на пънче 🔥🐷🤎
11:29 17.08.2025
43 Критериите са:
До коментар #35 от "Коста":начинът им на живот, расизмът им, омразата им към всички нецигани. Защо според вас, господин ром. От хиляда години циганите са преследвани и изтребвани във всички държави по света и от всички народи? Ако не ми вярвате на мен, прочетете /ако можете/ "Ромското всекидневие в България" на нашия учен-философ Алексей Пампоров или на етноложката Елена Матушиакова и тогава ми задавайте въпроси.
11:31 17.08.2025
44 ахтунг
До коментар #32 от "Алито е пристигнал тук на 21години":300 мигранта да те зарадват
11:31 17.08.2025
47 Господин ром,
До коментар #35 от "Коста":напишете в търсачката / ако знаете какво е това/ "Расизмът на циганите" и прочетете писта на anenhotep и тогава пак ме питайте за възпитанието ми
11:35 17.08.2025
48 Весо
11:49 17.08.2025
49 Селим Българина
11:59 17.08.2025