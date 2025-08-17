Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

В петък в малките часове на нощта, след като 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт, стана ясно, че има една жертва. Оказа се, че това е д-р Иса Али. Пред bTV говори жената до д-р Али. Тя е била с него минути преди трагедията.

Иса Али. Лекар по образование, преводач по призвание. Али пристига в България едва около 20-годишен. Тук завършва медицина. Последните години от живота си обаче посвещава на бежанците.

“Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, разказва тя. Във фаталната вечер той и жената до него са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ.

„Каза че трябва да ходи до летището да посрещне семейство някакво“, спомня си тя. „Тръгва с автобус. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“.

Жената очаква д-р Али да се прибере няколко часа по-късно. Но него го няма. Започва да звъни. „Цял ден го търся - нямаше отговор. Пропуснатите бяха около 100,. Няма отговор. Няма съобщение“. Че той е жертвата разбира часове по-късно.

„На следващия ден към 6 следобeд. От близки разбрах. Съвпадение. Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин около 60 годишен и си казах че това е Иса. Че България е била втората му родина разказва и жената до него. Споделя, че той е искал да остане тук завинаги. В миналото обаче бил разследван и арестуван. А заради това имал и проблеми с документите и нямал статут, разказва жената до него.

„Има твърдения, които не знам дали са верни, не мога да го докажа. Прибирал се е лично ми е казвал. Но не е участвал като терорист там. Той в Турция е имал някакви изказвания и имаше проблеми в ДАНС“. „Какви изявления – не мога да кажа. Сигурно във връзка с войната нещо. Има отрицателна оценка от ДАНС, не се доказва, че е престъпник, от съда също няма доказателства“.

„Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост. Имам страх от извършителя от убиеца. Може да ме преследва - това е заплаха и към мен. Аз така го разбирам“, казва още жената. Сега жената до жертвата казва, че е в омагьосан кръг. Иска да погребе любимия си. Тялото обаче може да бъде предадено само на негови роднини. „Неговите близки към момента са в Сирия, Ракка“.

„Те не владеят български и аз няма как да контактувам по тази причина. През приятели контактувам“. Те няма как да дойдат от Сирия до тук. А без тях – лекарят, избягал от война и загинал по време на войната на пътя, няма как да бъде погребан. Достойно.