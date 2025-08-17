Радев: Срещата между Тръмп и Путин възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти на въпрос за срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна, предаде БТА.
Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите, посочи държавният глава. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии, отбеляза той.
Снощи президентът Румен Радев участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха
Дуалист
07:50 17.08.2025
2 Пич
07:50 17.08.2025
3 Диалог
07:52 17.08.2025
4 Ветеран от Протеста
07:55 17.08.2025
5 Дедо
07:57 17.08.2025
6 Мунчо
08:06 17.08.2025
7 Съдията
08:09 17.08.2025