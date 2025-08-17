Новини
Радев: Срещата между Тръмп и Путин възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата между Тръмп и Путин възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

17 Август, 2025 08:44, обновена 17 Август, 2025 07:48 420 7

Снощи президентът участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание

Радев: Срещата между Тръмп и Путин възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти на въпрос за срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна, предаде БТА.

Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите, посочи държавният глава. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии, отбеляза той.

Снощи президентът Румен Радев участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.


