Наталия Киселова: Политическите конфликти блокират назначенията в ДАНС и МВР

Наталия Киселова: Политическите конфликти блокират назначенията в ДАНС и МВР

17 Август, 2025 08:45, обновена 17 Август, 2025 07:51 440 6

  • наталия киселова-
  • политика-
  • назначения

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива

Наталия Киселова: Политическите конфликти блокират назначенията в ДАНС и МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и това през годините с различен променлив резултат показва, че тогава, когато има политическо противопоставяне, от това страдат и правомощията, които са съвместна компетентност между държавния глава и правителството.

Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти на Петрова нива относно липсата на назначен председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и на главен секретар на МВР, предаде dariknews.bg.

На въпрос дали законови промени биха били решение, за да се назначи главен секретар на МВР и председател на ДАНС без подписа на президента, Киселова отговори, че Народното събрание е мястото за обсъждане на тези въпроси. "Дискусии в социалните мрежи и във Фейсбук не са решение. Има ред, по който тези въпроси се обсъждат. Народното събрание е добра платформа, в която могат да се обсъдят", посочи тя.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването беше под патронажа на държавния глава Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мераклията

    3 0 Отговор
    Голяма мацка е огън жена, и едно тяло , тайфун. Как искам да я взема под ръка да я разходя пред НДК и всички тарикати да ми завиждат, и всички жени да умират от завист. Да ме закара след това на Малдивите, на Държавна издръжка, да ми поръчва пиленца по на 18 години, а за нея красиви черни мъже. Само ме е страх тея черните да не опънат мене.

    07:55 17.08.2025

  • 2 Ах...!

    6 0 Отговор
    Моята нежна и ефирна красавица ! Ще и блокирам всички входове и изходи до постигане на твърд консенсус !

    07:56 17.08.2025

  • 3 Слушкай

    4 0 Отговор
    Големият бос...Магнитски,и изпълнявай запо..ведите му,иначе ще станеш като Меси от Банкя....момче за поръчки ,както казва Баце на младежите от ГЕПИ...взимайте пример от бате ви Деля..н.

    07:57 17.08.2025

  • 4 Оффф ,

    4 0 Отговор
    и нея ще я разходят с лимузина и охрана на Нивата ! Преди дни беше казала , че България трябва да стане "привлекателна" държава за целогодишен туризъм , а за това , че на Слънчев бряг полицейски дин мина през хора - дума не обели ! Както и Дани !

    07:58 17.08.2025

  • 5 Гърко Пърко

    0 0 Отговор
    ПОВЕЧЕТО ПОЛИТИЦИ В БЪЛГАРИЯ ПАРЛАМЕНТ С ЧИСТАЧКИТЕ И ДР. 300 БРОЯ И ДРУГИТЕ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА СА ЕДИНСТВЕНО И САМО В ПОЛИТИКАТА ЗА ПАРИ.САМИ СИ ВДИГАТ И ЗАПЛАТИТЕ КОГАТО ИСКАТ И КОЛКОТО ИСКАТ. ТИЯ ДЕТО ЩЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ И НАМАЛЯВАТ БРОЙКАТА И ТЕ СА ТАМ КПМБИНА.ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ СА ГОЛЯМ НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ СЕГА В БЪЛГАРИЯ.МНОГП СА ЗЯ МАЛКА ИЗЧЕЗВАЩА БЪЛГАРИЯ.

    08:12 17.08.2025

  • 6 Емигрант

    0 0 Отговор
    В скапаната държава България вече пешеходците никой политик не ги смята за хомосапиенс ! Ха ха ха нов вид глоби ви измислиха в кошарата, от 01.09.2025 г. глоба 100 лв., ако пресичал на ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА с телефон в разговор ? В коя цивилизована държава го има това бе стадо овче, нали тази пешеходна пътека осигурява предимство на пешеходеца и гарантира неговият живот и здраве ! Ами ИЗТРИЙТЕ СИ ПЕШЕХОДНИТЕ ПЪТЕКИ бе, явно при вас няма кой да ви смята за хора, ха ха ха, "утре" се гответе и да ви забранят и телефоните, че светът да разбере как на тази територия на Балканите се прилага особен вид демокрация неразбираема за човечеството ! Ха ха ха какво стадо се развъжда, кротко и послушно, стои мирно пред две мутри - Намагнитен и Тиква ?

    08:13 17.08.2025

