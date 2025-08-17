Новини
20 човека са се удавили по Черноморието това лято: как да се предпазим?

17 Август, 2025 09:15 828 8

  почивка
  удавяне
  черно море
  лято

Ако попаднем в коварно течение, трябва да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността

Тревожна тенденция - през последните дни расте броят на инцидентите в морето. Август е опасен заради коварните подводни течения и високи вълни, които се превръщат в капан за неопитните плувци. Как да се пазим и кога ще се успокои морето?

Твърде дълго продължава да е бурно морето, за съжаление на летовниците. Затова те често пренебрегват разпорежданията на спасителите и червения флаг и така се стига до рисковани спасителни операции. По данни на БЧК от началото на лятото по Черноморието 20 души са се удавили, предаде bTV.

Иван Георгиев от Института по водна безопасност на водите предупреди: „Образуват се течения, поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не „затваряме морето“, ние организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители“.

А ако попаднем в коварно течение, съветва да не се паникьосваме, да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността на водата, за да излeзем от него.

Ако видим давещ се човек, Георгиев съветва да не влизаме сами във водата, а да се обадим на спешна помощ. В краен случай каза, че можем да подадем предмет, който да задържи пострадалия на повърхността на водата, докато дойдат спешните екип.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 2 Отговор
    като си стоиме в панелата

    09:22 17.08.2025

  • 2 Анонимен

    3 1 Отговор
    Дали на пясъка, или на скалите. Проучете брега, проучете дъното, изпробвайте силата на вълните. Това е вашето място. Ако го познавате добре, знаете какви опасности крие.

    09:25 17.08.2025

  • 3 Морски

    3 4 Отговор
    За какво, влизат селяндурите , не виждали море. Стой си до кръста във водата и няма да се удавиш. Тръбите от отходните тръби на хотелите , ли търсят навътре в морето.

    09:43 17.08.2025

  • 4 не влизайте в морето

    1 1 Отговор
    спасителите седяха и гледаха преди една седмица всичките един пояс не се сетиха да хвърлят - потресен съм

    09:47 17.08.2025

  • 5 Възмутен

    1 1 Отговор
    Сменете 60+ годишните спасители!
    Може ли някакви старци, дето не искат да се мокрят да спасят някого?!
    Как се подновяват свидетелствата всяка година на такива хора?
    Нали знаете, че си има норматив!
    Вземете и се осъзнайте - това са хора за охрана на паркинги, не за охрана на плажове и извличане на давещи се!

    Като знам, какви истории съм слушал, че са като митничарите - нямат махане!
    Бъдете разумни - не ходете на море в Бг!

    09:51 17.08.2025

  • 6 Левски

    1 0 Отговор
    "Факти", оправете си езиковата култура. Бройната форма за човек е "души". 20 души се пише.

    09:52 17.08.2025

  • 7 Морето

    0 1 Отговор
    Е като жена - стихия дори когато е спокойно ! Аз съм любител гмуркач , и преди години когато си лазех спокойно по дъното в прекрасен ден и вода като огледало , видях как пясъка под повърхността се завихри като хоризонтално торнадо и ме завлачи няколко секунди накъдето пожела. Веднага изплувах и видях как към брега се понасят не повече от пет шест огромни вълни които заляха целият плаж и жените се разпищяха и бягаха уплашени. И край , после отново морето беше спокойно като огледало !

    09:53 17.08.2025

  • 8 българи

    2 0 Отговор
    не излизайте от домовете си защото навън вилнеят и безчинстват функционално неграмотни с мпс-та и оръжия пожари безводие разрушена инфраструктура картели престъпници рецидивисти атентати агенти на раша и всякакви други български небивалици...

    10:05 17.08.2025

