20 човека са се удавили по Черноморието това лято: как да се предпазим?

Тревожна тенденция - през последните дни расте броят на инцидентите в морето. Август е опасен заради коварните подводни течения и високи вълни, които се превръщат в капан за неопитните плувци. Как да се пазим и кога ще се успокои морето?
Твърде дълго продължава да е бурно морето, за съжаление на летовниците. Затова те често пренебрегват разпорежданията на спасителите и червения флаг и така се стига до рисковани спасителни операции. По данни на БЧК от началото на лятото по Черноморието 20 души са се удавили, предаде bTV.
Иван Георгиев от Института по водна безопасност на водите предупреди: „Образуват се течения, поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не „затваряме морето“, ние организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители“.
А ако попаднем в коварно течение, съветва да не се паникьосваме, да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността на водата, за да излeзем от него.
Ако видим давещ се човек, Георгиев съветва да не влизаме сами във водата, а да се обадим на спешна помощ. В краен случай каза, че можем да подадем предмет, който да задържи пострадалия на повърхността на водата, докато дойдат спешните екип.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
09:22 17.08.2025
2 Анонимен
09:25 17.08.2025
3 Морски
09:43 17.08.2025
4 не влизайте в морето
09:47 17.08.2025
5 Възмутен
Може ли някакви старци, дето не искат да се мокрят да спасят някого?!
Как се подновяват свидетелствата всяка година на такива хора?
Нали знаете, че си има норматив!
Вземете и се осъзнайте - това са хора за охрана на паркинги, не за охрана на плажове и извличане на давещи се!
Като знам, какви истории съм слушал, че са като митничарите - нямат махане!
Бъдете разумни - не ходете на море в Бг!
09:51 17.08.2025
6 Левски
09:52 17.08.2025
7 Морето
09:53 17.08.2025
8 българи
10:05 17.08.2025