Гърция и България са най-популярните дестинации за почивка в чужбина на румънците

Трима от четирима румънци, които ще прекарат почивката си в чужбина това лято, са избрали страни като Гърция, България, Турция и Италия, а 54,5 на сто са предпочели да пътуват с личния си автомобил според проучване, проведено от CEC Bank в партньорство с финансовия портал FinZoom.ro, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Всеки шести от анкетираните избира да прекара почивката си извън Румъния, се казва в съобщение на CEC Bank.

Гърция е страната, където повечето румънци са избрали да прекарат почивката си в чужбина, съответно 26 на сто от анкетираните, докато над 17 процента са избрали България, 15,4 на сто ще отидат в Турция и 13 процента в Италия. По-нисък е делът са предпочелите страни като Испания (7 на сто), Египет (5 на сто) и Франция (2,5 на сто).

Що се отнася до избора на транспортно средство, с което ще отидат на почивка, 54,5 процента от анкетираните предпочита личния си автомобил, докато влакът е избран от 22,42 процента, а автобусите и самолетите - съответно само от 12 на сто и 11 на сто.

На въпроса „Откъде вземате пари за почивката си“, над 77 процента от анкетираните отговарят, че спестяват пари предварително през цялата година. Много по-малко (9 процента) взимат пари назаем от приятели, малко под 7 на сто казват, че използват ваучери за почивка, за да платят за почивката си, а близо 5 на сто използват кредитна карта/овърдрафт. Много малко – 2 процента, казват, че получават бонуси за почивка от работодателя си.

Що се отнася до размера на сумата заделена за почивка, 42 на сто от анкетираните казват, че бюджетът им е свит с 10 до 30 на сто в сравнение с миналата година, докато за всеки четвърти румънец сумата е подобна на миналогодишната. Само около 10 процента от румънците ще отделят с 10 до 30 процента повече в сравнение с миналата година.

На въпроса как ще извършват плащания по време на почивка над 38 на сто от анкетираните казват, че ще плащат в брой, а около 22 процента посочват, че ще използват комбинация от плащане в брой и с карта, независимо дали с дебитна или кредитна карта. Малко над 17 на сто ще плащат само с дебитна карта и в брой, близо 6 на сто - само с кредитна карта и малко над 5 процента - само с кредитна карта и в брой.

Проучването е проведено онлайн, от финансовия портал FinZoom, по поръчка на CEC Bank, върху представителна извадка от около 1200 респонденти от цялата страна, представителна за интернет потребителите. Петдесет и осем процента от анкетираните са служители, над 70 на сто живеят в града, 40 процента имат висше или следдипломно образование.