Времето днес, прогноза за понеделник, 18 август: Слънчево утро, северозападен вятър носи лека прохлада

Сутринта ще е слънчево, предаде БНГ. Вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад, през деня ще е временно силен и ще инициира мимолетно захлаждане.

В източните райони ще остане умерен с посока от североизток. Около и след обяд ще се развива и по-значителна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и в Северна България ще превали и ще прегърми. По интензивно в планинските райони. Дневните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 28°.

Слънчево и почти без валежи ще остане в Източна България и по Черноморието. Само с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от североизток.

Максималните температури ще са една идея по-високи - между 28° и 30°. Температурата на морската вода е перманентно около 26°. Вълнението на морето ще отслабне до умерено - около 2-3 бала.

В планините ще се развива най-съществена купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България се очакват временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури, макар и краткотрайни. Има условия и за градушки. Ще бъде и много ветровито с умерен, временно силен вятър от север-северозапад.

През нощта срещу вторник в Централна България и в Лудогорието все още ще има райони с валежи и гръмотевици. През следващите дни ще е по-често слънчево. С изключение на вторник - тогава ще вали на повече места в Централна, както вече и в Източна България.

В сряда ще превали само в отделни райони, главно в планините и на Изток. В четвъртък и петък вятърът ще се ориентира от юг, с температури следобед в петък до около 39°. Бонус информация - още вечерта срещу събота ще премине нов студен атмосферен фронт и ще донесе със себе си поредното захлаждане и поредната валежна обстановка.