Ограничават движението в посока Варна през тунел „Ечемишка“ на АМ „Хемус“

Тази нощ заради почистване ще бъде ограничено движението в една от тръбите на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала (АМ) „Хемус“, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).



От 22:00 днес до до 6:00 ч. на 19 август (вторник) за измиване временно ще бъде спряно движението в посока Варна. През нощта на 19 август от 22:00 до 6:00 ч. на 20 август (сряда) преминаването също ще бъде ограничено заради боядисване на съоръжението.



Пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30 км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София - Ботевград и при пътен възел „Ботевград“ при 42 км ще продължават пътуването си по АМ „Хемус“, информираха още от АПИ.



На 20 и 21 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София.



От 22:00 ч. на 20 август (сряда) до 6:00 ч. на 21 август (четвъртък) ще бъде спряно преминаването заради почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 21 август от 22:00 до 6:00 ч. на 22 август (петък) в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.



През двете нощи пътуващите към София ще преминават по обходен маршрут от пътен възел „Ботевград“ (47 км) по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и по пътен възел „Витинска река“ (30 км) ще се връщат на автомагистралата.



От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



БТА припомня, че почистване на тунелите на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“ имаше и през май. За да не се затруднява пътуването, почистването беше през нощта, когато трафикът е по-слаб.

Въвежда се нова временна организация на движението в столицата във връзка с ремонта на бул. „Александър Стамболийски“, като се затваря за движение участък между ул. „Булина ливада“ и ул. „Антон“. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Оттам обясниха, че на булеварда се реконструират релсов път, контактно-кабелна мрежа, пътни платна в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Вардар“, включително и трамвайното ухо. Изпълнени са настилки по алеите и неплътен пласт асфалтобетон на платната за движение. В участъка от бул. „Вардар“ до ул. „Антон“ ще започнат работи по водопровод, канализация, улично осветление, също и реконструкция на релсов път, пътни платна и тротоари.

От 18 август до 12 септември 2025 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка между ул. „Булина ливада“ и ул. „Антон“. За същия период се променя движението на част от градския транспорт.

От Столична община посочиха, че трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция „Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“, след това бул. „Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно.

Автобусна линия № 56 ще бъде с променен маршрут от с. Мало Бучино до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Булина ливада“, ул. „Суходолска“, бул. „Вардар“, бул. „Възкресение“, ул. „Кубан“ и наляво по ул. „Суходолска“ по маршрута до с. Мало Бучино. Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусна линия № 77 ще се движи в посока Централна жп гара: от ж.к. „Западен парк“ по маршрута до кръстовище бул. „Вардар“ - ул. „Алеко Туранджа“, надясно по ул. „Алеко Туранджа“, по бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Константин Величков“. По ул. „Алеко Туранджа“ в участъка от бул. „Вардар“ до бул. „Александър Стамболийски“ автобусите да спират на съществуващите спирки за ученическата автобусна линия У1.

От Столична община уточниха, че маршрутите на автобусни линии № 72 и 77 се възстановят в района на крайна станция „Ж.к. Западен парк“, а трамвайна линия № 8 се закрива.

От днес до 21 август (четвъртък), между 7:00 и 17:00 ч., движението в посока Благоевград между 37 и 56 км на автомагистрала (АМ) „Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Поетапно ще се ограничава и преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.



Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил.



От пътната агенция подчерхата, че е необходимо шофьорите да се движат внимателно и да следват пътната сигнализация, правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.



От днес започва ремонт на близо 5 км от път I-1 между железопътна (жп) гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“, като алтернативен маршрут за пътуване между София и Перник е автомагистрала „Струма", съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.



Дейностите ще се извършват поетапно, като първо ще се работи в участъка от жп гара „Владая" до кръстовището за селата Рударци и Драгичево. За изпълнението на ремонтните работи ще бъде ограничено движението в платното за Перник, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, уточниха от пътната агенция.



След завършване на ремонта на първия участък, работата ще продължи в отсечката от кръстовището за село Драгичево и село Рударци до пътен възел „Даскалово“. Строително-монтажните дейности в този участък позволяват работата да се извършва само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите, добавиха от АПИ.



Ремонтът включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното. Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците, а пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи - мантинели, и пътни знаци.



От пътната агенция призоваха шофьорите да се движат внимателно, като следват стриктно поставената сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.



През изминалата седмица завърши изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти.