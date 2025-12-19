Новини
Каримански: Откъде накъде трябва да се гласува удължителен закон и в него да има някакви мерки?

"Заплатите през 2025 година ги вдигнахме с около 20% средно на целия публичен сектор. На една част се вдигнаха повече. Сега през 2026 година индексираме нещо, което сме вдигнали през 2025 г. Нямам обяснение. Това е политическо решение“, коментира още членът на Управителния съвет на БНБ

„Вижте какво става между фискалната и монетарната политика. Докато монетарната гледаше да е устойчива, ние видяхме, че фискалната политика „развързва кесията“, прави разходи, които увеличават инфлацията“.

Това обясни в предаването „Лице в лице“ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

„Разликата между България и Хърватия е, че в Хърватия всички действаха като един. Имаше интегритет между институциите. В България това продължава да не е така. Каква секторна оценка имаше, за да се види как ще мине целият процес по подготовка и тестване? Нямаше такава оценка, на базата на която да се вземат решения“, добави той по отношение на въвеждането на еврото.

Без нов бюджет за 2026 г., но с „индексация“ на възнаграждения

Каримански обясни, че не е привърженик на приемането на „удължителен закон“, тъй като има разпоредба в Закона за публичните финанси, в който се казва как трябва да се постъпи в година, когато няма приет бюджет – харчи се 1/12 от предишния.

„Откъде накъде трябва да се гласува удължителен закон и в него да има някакви мерки? Това довнася напрежение във финансовата дисциплина“, коментира той.

„В удължителния закон приеха индексация. И сега ще има напрежение. Не знам защо предложиха (индексацията – бел. ред.). В текста не става ясно за коя инфлация става дума. Дали става дума за индекса на потребителските цени, дали за хармонизирания индекс? Записано е – с инфлацията и то с всички бюджетни организация. Тоест – всички“, добави Любомир Каримански.

„Не се съобразиха, че инфлацията вече е зададена на базата 2025 година. По-резонно беше да вземат прогнозираната инфлация за 2026 година. Заплатите през 2025 година ги вдигнахме с около 20% средно на целия публичен сектор. На една част се вдигнаха повече. Сега през 2026 година индексираме нещо, което сме вдигнали през 2025 г. Нямам обяснение. Това е политическо решение“.

Според него принципът за увеличение „на всички по равно“ не е справедлив.

„Това създава напрежения, защото има сектори, в които от 2023 година до 2025 година възнагражденията са увеличени със 70%. Сега отново ще увеличим. Това може само да допринесе за социални напрежения между отделни сектори“, каза още Каримански.


  • 1 Джаската

    6 3 Отговор
    този е доста неучмен човек, като цяло имам предвид, тук въобще не повдигам въпроса за неправилната му ориентация

    19:32 19.12.2025

  • 2 Хипотетично

    3 2 Отговор
    Променен удължитлен бюджет е различен бюзжет от досегашния и затова си е нормален нов правителствен бюджет със съответните променени политики. Но пък го налагат организаторите на протестерите.

    19:33 19.12.2025

  • 3 Гост

    2 2 Отговор
    От къдя на къдя бе? От дек на дек?

    19:33 19.12.2025

  • 4 Водещата

    3 2 Отговор
    не прави интервю, а много емоционално споделя личните си виждания. Искрено и мноого лично

    19:35 19.12.2025

  • 5 Дориана

    7 3 Отговор
    Поредната патерица на Пеевски , Борисов и Слави Трифонов. Удължителния бюджет беше за предпочитане пред бюджета в Евро на Теменужка Петкова и Делян Добрев който беше критикуван дори от ЕС , защото в него нямаше никакви реформи, но пък за сметка на това се раздаваха пари от бюджета на калпак да не говорим, че този бюджет вкарваше България в дългова спирала. Борисов и Пеевски умишлено спират всякакви реформи,защото работят за собственото си политическо оцеляване, а не за народа както те парадират. Напълно са на ясно , че народа ги мрази, за това изпадат в ужас , ако не ги охраняват от народния гняв.

    19:42 19.12.2025

  • 6 Абе

    10 1 Отговор
    Кат въ запуками всички бюджетници..
    За Вас работа няма ли бе?
    .

    19:47 19.12.2025

  • 7 Тоя

    7 1 Отговор
    нали беше направил "партия" с фъфлещата разградска особа , която беше в чалгарската трупа ? И какво - нищо ! Сега и той и тя се мотаят из медиите .

    19:50 19.12.2025

  • 8 Пенсионер

    4 1 Отговор
    Абе бай Онзи, какви 20 процента искаш средно увеличение искаш, а на мен се чудите това "швейцарско правило" 7.6 ли да е ,7.8 ли да е , а догодина изобщо да го няма !!!! Чекай да се разправим с прасчовците и сте наред цялото им котило.

    Коментиран от #9

    19:52 19.12.2025

  • 9 Много си прав

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пенсионер":

    Трябва и пенсиите с 20%

    19:54 19.12.2025

  • 10 СТИГА ИДИОТИ

    3 1 Отговор
    По медиите!!!

    19:56 19.12.2025

  • 11 Правилно

    4 0 Отговор
    Неговата заплата да бъде минималната …До пенсия …..,,,,,,,

    19:57 19.12.2025

