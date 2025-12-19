Каримански: Откъде накъде трябва да се гласува удължителен закон и в него да има някакви мерки?

„Вижте какво става между фискалната и монетарната политика. Докато монетарната гледаше да е устойчива, ние видяхме, че фискалната политика „развързва кесията“, прави разходи, които увеличават инфлацията“.

Това обясни в предаването „Лице в лице“ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

„Разликата между България и Хърватия е, че в Хърватия всички действаха като един. Имаше интегритет между институциите. В България това продължава да не е така. Каква секторна оценка имаше, за да се види как ще мине целият процес по подготовка и тестване? Нямаше такава оценка, на базата на която да се вземат решения“, добави той по отношение на въвеждането на еврото.

Без нов бюджет за 2026 г., но с „индексация“ на възнаграждения

Каримански обясни, че не е привърженик на приемането на „удължителен закон“, тъй като има разпоредба в Закона за публичните финанси, в който се казва как трябва да се постъпи в година, когато няма приет бюджет – харчи се 1/12 от предишния.

„Откъде накъде трябва да се гласува удължителен закон и в него да има някакви мерки? Това довнася напрежение във финансовата дисциплина“, коментира той.

„В удължителния закон приеха индексация. И сега ще има напрежение. Не знам защо предложиха (индексацията – бел. ред.). В текста не става ясно за коя инфлация става дума. Дали става дума за индекса на потребителските цени, дали за хармонизирания индекс? Записано е – с инфлацията и то с всички бюджетни организация. Тоест – всички“, добави Любомир Каримански.

„Не се съобразиха, че инфлацията вече е зададена на базата 2025 година. По-резонно беше да вземат прогнозираната инфлация за 2026 година. Заплатите през 2025 година ги вдигнахме с около 20% средно на целия публичен сектор. На една част се вдигнаха повече. Сега през 2026 година индексираме нещо, което сме вдигнали през 2025 г. Нямам обяснение. Това е политическо решение“.

Според него принципът за увеличение „на всички по равно“ не е справедлив.

„Това създава напрежения, защото има сектори, в които от 2023 година до 2025 година възнагражденията са увеличени със 70%. Сега отново ще увеличим. Това може само да допринесе за социални напрежения между отделни сектори“, каза още Каримански.