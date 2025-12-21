Новини
Слагат таван върху оскъпяването на бързите кредити

21 Декември, 2025 08:09 630 6

Промените целят да пресекат порочната практика на теглене на множество кредити, която води до фалит на хиляди домакинства

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата предприема решителни мерки срещу некоректните практики при отпускането на бързи кредити. В нов проект на Закона за потребителския кредит, който вече е внесен за обществено обсъждане от кабинета в оставка, се предвижда въвеждането на строг таван върху оскъпяването на заемите.

Според новите текстове, които въвеждат европейска директива, максималното оскъпяване на кредит за срок до един месец не може да надвишава 20%. Това означава, че ако потребител изтегли 100 лева, сумата за връщане не може да бъде повече от 120 лева, независимо от таксите и лихвите.

Промените целят да пресекат порочната практика на теглене на множество кредити, която води до фалит на хиляди домакинства. Данните сочат, че всеки четвърти българин е теглил бърз заем поне веднъж, а рекордът се държи от мъж, успял да изтегли цели 56 кредита.

"Хората взимат по някаква причина бърз кредит и след това плащат страшно много пари. Това е грабеж и престъпление", споделят потърпевши граждани, цитирани от БНТ.

Ключов момент в законопроекта е задължението за реална оценка на кредитоспособността. Фирмите за бързи кредити вече няма да могат да отпускат средства безразборно на хора, които очевидно не могат да ги върнат.

"Ако един човек с вече десет бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат", категоричен е кредитният консултант Тихомир Тошев, цитиран от БНТ.

Той обясни, че новите изисквания задължават фирмите ясно да проверят какви доходи получава кандидатът и дали обслужва редовно настоящите си задължения. "От моя опит мога да ви кажа, че в 99% от случаите хора, които имат повече от 3 бързи кредита, не могат да обслужват четвърти или пети", допълва Тошев.

До момента ограничението за Годишния процент на разходите (ГПР) беше около 67%, но чрез различни юридически и счетоводни вратички фирмите често достигаха оскъпяване до 300%.

"В новия закон е предвидено това да падне на 50.75%", заяви Тихомир Тошев. За кредити до 3 месеца таванът на оскъпяването ще бъде фиксиран на не повече от 30%.

Адвокат Богомил Йорданов даде конкретен пример за новите защити: "Ако човекът е изтеглил примерно 5000 лв., за 3 месеца е забранено да му съберат повече от 30% - като ги сложим, това е 6500 лева, каквито и неустойки или друго да му слагат", поясни той, цитиран от БНТ.

Законопроектът въвежда и забрана за определени видове агресивна реклама, както и изискване за по-ясно поднасяне на информацията към потребителите. Целта е да се прекрати практиката със "ситния шрифт" и скритите клаузи, които често убягват на клиентите.

Адвокат Йорданов предупреждава, че въпреки спечелените множество дела срещу небанкови институции, страхът у хората остава водещ.

"Много хора, въпреки че им давам съвети да се обърнат към 112, към прокуратурата, се плашат и плащат тройни суми, все едно не сме 2025-а година", коментира юристът.

Въпреки оптимизма за новите регулации, експертите остават бдителни дали некоректните фирми няма да намерят нови "врати в полето" за заобикаляне на правилата дори и след приемането на промените.


