ИПБ: Рискът да загинеш на пътя у нас е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС

18 Август, 2025 11:06 423 6

 Мълчанието на правителството е знак за бездействие – и това вече струва човешки животи

ИПБ: Рискът да загинеш на пътя у нас е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

След всеки инцидент с широк обществен отзвук, реакцията е една и съща – започват предложения за нови законодателни промени. В момента – нови изисквания към младите водачи. Това обаче се случва само 10 дни след най-мащабните изменения в Закона за движение по пътищата (ЗДП) от последните години, се казва в становище на Института за пътна безопасност, разпространено до медиите.

Вместо вниманието да се насочи към въпроса „Какво не сме приложили от действащите норми?“, отново се прибягва до нови промени в закона. А реалността е, че дори без нови закони, с координирани мултидисциплинарни действия през 2012 година беше постигнато нещо безпрецедентно – 1,5 милиона софиянци започнаха масово да спират на пешеходни пътеки. Това ясно показва, че проблемът не е в липсата на правила, а в прилагането им и в липсата на реална институционална отговорност.

Институтът за пътна безопасност счита, че усилията трябва неотложно да се насочат към пропуските в организацията на работа на отговорните институции.

Създава се усещане за системна безотговорност, тъй като ключови структури като Пътна полиция, ДАБДП и АПИ се ръководят от едни и същи лица от години, докато в същото време наскоро избраното правителство продължава да се оправдава с предишни управления. Това е очевидно противоречие, което блокира развитието на безопасна транспортна система.

Припомняме, че изминаха близо три месеца от ултиматума, даден от министър-председателя г-н Росен Желязков за видими резултати в пътната безопасност. Към днешна дата такива резултати липсват.

Според официалните данни:

• През юли 2025 г. при пътнотранспортни произшествия са загинали 50 души (при 51 за юли 2024 г.).

• От 1 до 16 август 2025 г. загиналите са 25 души, спрямо 24 за същия период на 2024 г.

Тези числа са свидетелство, че предприетите досега мерки не дават резултат в краткосрочен план.

В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за Европейския съюз. Това е тревожен факт, но и възможност. Необходими са спешни, добре координирани и мултидисциплинарни действия чрез екшън план, който да доведе до бързо и устойчиво намаляване на катастрофите с фатален изход.

Мълчанието на правителството е знак за бездействие – и това вече струва човешки животи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато има

    5 0 Отговор
    Хора, които мислят, че са безсмъртни и над закона и правилата за тях не важат, независимо дали са считани, българи, турци или арменци, така ще е...

    11:09 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Видиш ли нормален път значи си излязъл от България.

    11:11 18.08.2025

  • 3 Няма връзка

    2 0 Отговор
    Премиерът може да си дава ултиматуми, но няма кой да го слуша и изпълнява. Отношението на народа към управляващите е като на управляващите към народа - никой не слуша другия.

    11:18 18.08.2025

  • 4 пълен леш

    2 0 Отговор
    Ама това е най- слабото правителство от. Основаването на държавата ни.

    11:23 18.08.2025

  • 5 риск е едно а жертвеност е друго

    1 1 Отговор
    така казано при 8 милиона население 500 жертви . при 7 милиона население пак 500 жертви . експерти показаха : ами няма промяна . на минимум сме . при 9 милиона били 1000 жертвите . и толкоз . затова с население 30 милиона и 14 000 жертви и процентите около разумния риск са друго нещо . в фрг не ходят на бдения поради това . на минимум са си . а дали с кола, влак, самолет, джет, мотор, тротинетка ще загинеш не се знае . колата е по безопасна . и по-малко пешеходци загиват от возещите се и управляващите . има закономерност . на 6 милиона население пак ще са 500 жертви .

    11:23 18.08.2025

  • 6 Статистическа грешка

    3 0 Отговор
    Вероятността да загинеш при ПТП в БГ е 25% а не 2,5%....

    11:30 18.08.2025

