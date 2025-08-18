Прокуратурата иззе разследването по случая с АТВ-то от РУ-Несебър

Прокуратурата иззе разследването по случая Никола Бургазлиев от полицията в Несебър. Това се случи този следобед по предложение на окръжния прокурор Георги Чинев с нарочен акт делото е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас, разкри Флагман.бг.

На практика това означава, че се ограничава достъпът и влиянието на който и да е служител от системата на МВР върху по-нататъшните действия по досъдебното производство.

Междувременно току-що от Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че са протестирали наложената мярка за неотклонение „домашен арест“ на Никола Бургазлиев. Държавното обвинение смята, че тя трябва да бъде изменена в „задържане под стража“. И към момента текат процесуални действия относно установяване на обективната истина и всички детайли по този случай, при който пострадаха пет души, а двама от тях са в кома.

Флагман.бг писа за съмненията на близки на пострадалото семейство, които са озадачени от начина на водене на разследването – вземането на проба за алкохол и наркотици на Никола Бургазлиев „на тъмно и скрито“ в РУ-Несебър, а не на терен, както при всички простосмъртни и редица други обстоятелства.

Съдът ще разгледа в петък от 13 ч. въззивната мярка за неотклонение на Никола Бургазлиев. В 12 ч. същия ден очаква голям протест пред Съдебната палата в Бургас. Хората ще настояват за справедлив процес.