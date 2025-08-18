Новини
Прокуратурата иззе разследването по случая с АТВ-то от РУ-Несебър
  Тема: Войната на пътя

Прокуратурата иззе разследването по случая с АТВ-то от РУ-Несебър

18 Август, 2025 19:14

Вече нито един служител от системата на МВР не може да окаже влияние или насока по досъдебното производство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата иззе разследването по случая Никола Бургазлиев от полицията в Несебър. Това се случи този следобед по предложение на окръжния прокурор Георги Чинев с нарочен акт делото е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас, разкри Флагман.бг.

На практика това означава, че се ограничава достъпът и влиянието на който и да е служител от системата на МВР върху по-нататъшните действия по досъдебното производство.

Междувременно току-що от Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че са протестирали наложената мярка за неотклонение „домашен арест“ на Никола Бургазлиев. Държавното обвинение смята, че тя трябва да бъде изменена в „задържане под стража“. И към момента текат процесуални действия относно установяване на обективната истина и всички детайли по този случай, при който пострадаха пет души, а двама от тях са в кома.

Флагман.бг писа за съмненията на близки на пострадалото семейство, които са озадачени от начина на водене на разследването – вземането на проба за алкохол и наркотици на Никола Бургазлиев „на тъмно и скрито“ в РУ-Несебър, а не на терен, както при всички простосмъртни и редица други обстоятелства.

Съдът ще разгледа в петък от 13 ч. въззивната мярка за неотклонение на Никола Бургазлиев. В 12 ч. същия ден очаква голям протест пред Съдебната палата в Бургас. Хората ще настояват за справедлив процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Здравей

    3 0 Отговор
    Момчето е добро,винаги поздравява. Мама и тати са с положение в местното общество. Около месец и нещата ще се оправят

    19:20 18.08.2025

  • 2 Мишо

    3 0 Отговор
    Община Несебър е най-мафиотската община в България.

    19:22 18.08.2025

  • 3 дано е справедлив процеса

    3 0 Отговор
    но едва ли с майка и баща в МВР всичко ще се забави и с времето ще се потули

    19:22 18.08.2025

  • 4 Фън

    0 0 Отговор
    Не по врат, а по шия.....

    19:22 18.08.2025

  • 5 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    3 0 Отговор
    Aaa така... Айде да видим сега до какви заключения ще стигне досъдебното производство под ръководството на новия следовател от Окр. Прокуратура х Бургас?! 👏👏👏🤔

    19:24 18.08.2025

  • 6 Месемврия

    0 0 Отговор
    Защо разследва полицията,след като се знае,къде работи бащата на извършителя?
    Правна неграмотност ?

    19:26 18.08.2025

