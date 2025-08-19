"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна". Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от Нова телевизия. Той участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от председателя Манфред Вебер.
"В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", написа още лидерът на ГЕРБ.
Бойко Борисов: Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна
19 Август, 2025
Борисов участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП
"В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", написа още лидерът на ГЕРБ.
1 Пази Боже ,
Коментиран от #27, #85
15:24 19.08.2025
2 Б.Б.от Б
Коментиран от #99
15:24 19.08.2025
3 ах този мизерник
Коментиран от #19
15:24 19.08.2025
4 ТОРТА САХЕР
Коментиран от #50
15:25 19.08.2025
5 Тиквонии Велики
Харизах на Путин 4 милиарда ваши пари за сръбската тръба!
Харизах на Путин и Камчия!
Коментиран от #12, #21
15:27 19.08.2025
6 Сила
15:28 19.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А стига , бе ! 😟
15:29 19.08.2025
9 Настопроценти
15:29 19.08.2025
10 я го човечеца появи се
стига с тез нови заеми от фонда на желаещите
да плаща с чекмеджета за урк
15:29 19.08.2025
11 Ами
15:29 19.08.2025
12 Радев Чорапа
До коментар #5 от "Тиквонии Велики":А аз харизах няколко милиарда на Боташ и русофилите пак са недоволни!
15:29 19.08.2025
13 Сталин
Коментиран от #115
15:29 19.08.2025
14 Даниел
15:29 19.08.2025
15 Пипи
15:29 19.08.2025
16 ДАААААА
15:30 19.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иван
Коментиран от #59
15:30 19.08.2025
19 ах този мизерник
До коментар #3 от "ах този мизерник":ама 600 000 миряни го лайкват
Коментиран от #30, #39, #43, #48
15:30 19.08.2025
20 А, кой да помогне
15:30 19.08.2025
21 Да бе , да !? 😜
До коментар #5 от "Тиквонии Велики":Бе ти българския Южен поток хариза на Турция , 98% от българското злато на англосаксонците , за една Камчия помниш ?!
15:31 19.08.2025
22 ЧИТАТЕЛ
15:31 19.08.2025
23 зевзек
15:31 19.08.2025
24 Трол
15:31 19.08.2025
25 Боруна Лом
15:31 19.08.2025
26 Тиква,
Коментиран от #46
15:31 19.08.2025
27 тиририрам
До коментар #1 от "Пази Боже ,":Щом Борисов е давал акъл на ЕНП, значи няма начин да не измислят как да гарантират мира в Украйна! Той оправи България, сега ще оправи и Украйна!
15:32 19.08.2025
28 ДАААААА
15:32 19.08.2025
29 Чекмеджан
15:32 19.08.2025
30 А стига , бе ! ?
До коментар #19 от "ах този мизерник":Ако вярваш на това , вярваш и че втори по народна любов е Прас.еевски ? 😄 Що не се прегледаш ?
15:33 19.08.2025
31 Павел пенев
15:33 19.08.2025
32 Мокри
15:34 19.08.2025
33 аз съм истината
15:34 19.08.2025
34 Хайде отново
15:35 19.08.2025
35 ДАААААА
15:35 19.08.2025
36 АГАТ а Кристи
15:35 19.08.2025
37 Безсрамници
Цялата страна гори, половината няма вода, ежедневно трагедии, тормоз от маргинали.
Няма нито една работеща институция!
Живеем зле- това интересува ли ви г-да управляващи
15:35 19.08.2025
38 Марко Тотев
Как му се хвана,
народът: артист!
Реди милиони,
с фирми бонбони.
Жените гласуваха и
сгрешиха: кефиха се, висок,
силен, възпитан, а той се оказа
стар комунист, бай Тошо го учи,
царят бе брат, лъже, око му не
мига: социо.ат!
Но управлява веч 20 лета, кога ли
ще свърши това БГ деца???
Преди БКП-то, сега ЕТП-то
вечно в джаза, вечно с добрите,
не се връзва на Путин на лъжите!
Коментиран от #53
15:36 19.08.2025
39 1111
До коментар #19 от "ах този мизерник":Лайкват го бабичките от селата като Горно Нанадолнище, които му дописват бюлетини.
Трябва да се върне изцяло машинното гласуване!
Коментиран от #114
15:36 19.08.2025
40 Ахаха
15:36 19.08.2025
41 Айдее
15:40 19.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Последния Софиянец
Коментиран от #49
15:42 19.08.2025
46 Бай Ставри
До коментар #26 от "Тиква,":не го искам
охранен с лой като вол
15:42 19.08.2025
47 Икономика на растежа
15:42 19.08.2025
48 700 000 държавни чиновници
До коментар #19 от "ах този мизерник":гласуват за него.
Коментиран от #121
15:43 19.08.2025
49 Желая ти всичко най хубаво
До коментар #45 от "Последния Софиянец":Не ти вервам
Коментиран от #107
15:43 19.08.2025
50 пешо
До коментар #4 от "ТОРТА САХЕР":ей ръчички ей ги две
15:43 19.08.2025
51 Абре Тиквуций
15:44 19.08.2025
52 Работник на минимална заплата
15:44 19.08.2025
53 Бунди Бенет
До коментар #38 от "Марко Тотев":Колко малко хора има в тази държава, които разбират това, че ББ е нагаждач, артист и руски помияр.
15:46 19.08.2025
54 Хи хи хи
15:47 19.08.2025
55 Мнение
15:48 19.08.2025
56 Бобоеб
15:49 19.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 аман
15:53 19.08.2025
59 Един от онези
До коментар #18 от "Иван":Гмом, кой наричаш победен - да не говориш за Украйна?
Украинците върнаха цялата руЗка войска от покрайнините на Киев в Донбас, където се бяха укрепили, по-скоро не върна а изби войската която беше пресякла навътре в Украйна! и вече 4 години методично я унищожава
15:54 19.08.2025
60 ха ха
15:54 19.08.2025
61 Георгиев
Овце сме.
15:55 19.08.2025
62 Самотозинееее
15:55 19.08.2025
63 ССС
15:56 19.08.2025
64 Град Симитли
Дрислю!
15:57 19.08.2025
65 Един съвет за Банкянския, Бойко
Бойко ако искаш пак да те изберат за Премиер, захапи го сегашният ДС Кмет на Столицата, искай му сметка къде отидоха парите за обновление на Витоша, лято 2025та г.?
15:58 19.08.2025
66 Боико
15:58 19.08.2025
67 Ризата
16:00 19.08.2025
68 Дръвника плете интриги!
Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце.
Ванка на вартици дос, ванка на вартици.
Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце
. Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете.
Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце.
Йотдол иде Шишо, то на Боце вели:
Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце.... "
16:00 19.08.2025
69 Евроатлантик
16:02 19.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ами да
16:02 19.08.2025
72 Не разбирам
Коментиран от #74
16:02 19.08.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 тутуту
До коментар #72 от "Не разбирам":Щото Украйна е по важна за българските политици отколкото България
16:04 19.08.2025
75 Братовчеда Ради
16:05 19.08.2025
76 Р Г В
16:06 19.08.2025
77 Възмутен бостанджия
Кажи що направи да ПОМОГНЕШ НА БЪЛГАРИЯ БРЕ???
Тоя,като Мусолини с краката нагоре да го бесим...МАЛКО ЩЕ МУ Е!
КАЗАХ!!!
16:07 19.08.2025
78 Браво баце!
Коментиран от #79
16:08 19.08.2025
79 Хаха
До коментар #78 от "Браво баце!":Кви копейки кво браво. Тоя ше ти земе и гащите от газа.
16:12 19.08.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 А НА БЪЛГАРИЯ КОЙ ЩЕ ПОМОГНЕ?
16:12 19.08.2025
82 Мунчо
16:13 19.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Е да
16:15 19.08.2025
88 Петър
16:15 19.08.2025
89 Дебилов
Като гледа тъпо като теле монитора, защото разговора
между лидерите не е на каруцарски банкенски.
Коментиран от #92
16:16 19.08.2025
90 Пейтриът
16:16 19.08.2025
91 К.К
16:16 19.08.2025
92 666
До коментар #89 от "Дебилов":От снимката е видно, че Индивида само гледа картинки!
Коментиран от #96
16:17 19.08.2025
93 Моше Честния с "Чесна 208 В"
16:17 19.08.2025
94 Уф Божкеее...!
Още с Парт-Билета,скрит в чекмеджето-до пачките...,седнал да ми се прави на голям и предан...,,ЕвроАтлант"...?!
16:24 19.08.2025
95 Българин
16:24 19.08.2025
96 На снимката...!
До коментар #92 от "666":Борисов,гледа в монитора...,както индианец гледа пишеща машина...!
16:26 19.08.2025
97 Тиква
16:28 19.08.2025
98 НАЙ БАШ АТЛАНТИК
16:28 19.08.2025
99 Орденоносецът на Ломоносов
До коментар #2 от "Б.Б.от Б":-Киселова, искам всички българи да знаят, че съм ги послъгвал,
че съм ги крадял,
но съм ги обичал.
-Стига бе Борисов, още сме само на по две ракии!
16:28 19.08.2025
100 оня с коня
До коментар #85 от "МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ!":Ще те Светна по въпроса СЪВСЕМ ОТ СКУКА,въпреки че това не ти върши работа щото си Тотално нефелен и случаят е само "Капка в море":Борисов е ОБИКНОВЕН Лидер на Партия и НЕ ТОЙ Управлява,а КОАЛИЦИОННО Правителство състоящо се от ГЕРБ,ИТН,БСП,подкрепяно от Ново Начало.И възниква въпроса:След като НЕ ЗНАЕШ към коя от Изредените УПРАВЛЯВАЩИ партии да Адресираш Протеста си що за ГЬОН СУРАТ СИ,та се изцепваш в Ефир?!
Коментиран от #103
16:28 19.08.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 ФАКТ Е
Като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
и убиха Цар Николай и семейството му.
Сега, като се върнат от СВО,
руснаците ще направят революция и ще убият Цар Путлер и семейството му.
Коментиран от #119
16:30 19.08.2025
105 Ейййй кратуно тюфлешка
16:31 19.08.2025
106 шопа
16:34 19.08.2025
107 Последния Софиянец
До коментар #49 от "Желая ти всичко най хубаво":Разходи се по черноморието и брой.
16:35 19.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 сахера
16:36 19.08.2025
110 Артилерист
16:37 19.08.2025
111 Елена Йончева дето издаде къщата в
16:37 19.08.2025
112 СЪВЕТНИК
16:39 19.08.2025
113 Тити
16:40 19.08.2025
114 Охоо
До коментар #39 от "1111":Да бяха само те. Това е огромната политизирана администрация със семействата им. Корумпираните и престъпниците, които са ги спасявали от преследване на закона и техните семейства. Олигарси и феодали с бизнеси на килограм. Това е огромна клиентела. Тошковците и Пламенките!
16:40 19.08.2025
115 Българин.
До коментар #13 от "Сталин":Абсолютно вярно и точно казано! Бат бойко българоубиец!
16:42 19.08.2025
116 Факт
16:42 19.08.2025
117 пешко
16:43 19.08.2025
118 Борисов беше главен секретар на МВР
16:44 19.08.2025
119 Българин
До коментар #104 от "ФАКТ Е":По точно заговора е направен от немски евреи за тяхното убийство.
16:44 19.08.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Бацо
16:47 19.08.2025
123 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО
16:48 19.08.2025
124 фцедр
16:51 19.08.2025
125 Тома
16:51 19.08.2025
126 Войната е бизнес!
Украинците се оказаха глупаци.
С такива приятели врагове не ти трябват.
16:54 19.08.2025