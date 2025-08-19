Новини
Бойко Борисов: Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна

Бойко Борисов: Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна

19 Август, 2025

Борисов участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП

Бойко Борисов: Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна". Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от Нова телевизия. Той участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от председателя Манфред Вебер.
"В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", написа още лидерът на ГЕРБ.


  • 1 Пази Боже ,

    163 1 Отговор
    от такъв "помагач" !

    Коментиран от #27, #85

    15:24 19.08.2025

  • 2 Б.Б.от Б

    124 1 Отговор
    Народа не ме обича, ама заклевам се че съм егати пича.

    Коментиран от #99

    15:24 19.08.2025

  • 3 ах този мизерник

    145 1 Отговор
    Боже прибери това зло от земята ни !

    Коментиран от #19

    15:24 19.08.2025

  • 4 ТОРТА САХЕР

    123 2 Отговор
    ЩОМ ББ СЕ НАМЕСИ ЗНАЧИ ЩЕ ИМА МИР.И НА КАКЪВ ЕЗИК Е ГОВОРИЛ С ОСТАНАЛИТЕ ?

    Коментиран от #50

    15:25 19.08.2025

  • 5 Тиквонии Велики

    44 29 Отговор
    Какво сте недоволни?
    Харизах на Путин 4 милиарда ваши пари за сръбската тръба!
    Харизах на Путин и Камчия!

    Коментиран от #12, #21

    15:27 19.08.2025

  • 6 Сила

    99 0 Отговор
    Гледа картинки ....снимката кърти !!! Баце гледа" книжка" с картинки !!!

    15:28 19.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А стига , бе ! 😟

    104 1 Отговор
    Баце , не гледай като теле това пред тебе , Ами се запиши доброволец в армията на украинската хунта ! Укри материалът свърши ,а ти, макар и лош български материал , ще те вземат да притичаш десетина метра с автомат . До чувала .

    15:29 19.08.2025

  • 9 Настопроценти

    66 0 Отговор
    Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на руските, атомни ракети да достигнат до България. Иначе казано по ББ.

    15:29 19.08.2025

  • 10 я го човечеца появи се

    74 0 Отговор
    и с какво ще помага
    стига с тез нови заеми от фонда на желаещите

    да плаща с чекмеджета за урк

    15:29 19.08.2025

  • 11 Ами

    97 0 Отговор
    помагай им, бе, но не с моите данъци. Помагай им с твоите си пари, нали си милиардер отдавна,

    15:29 19.08.2025

  • 12 Радев Чорапа

    8 42 Отговор

    До коментар #5 от "Тиквонии Велики":

    А аз харизах няколко милиарда на Боташ и русофилите пак са недоволни!

    15:29 19.08.2025

  • 13 Сталин

    93 0 Отговор
    Тулуп гнусен ,Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    Коментиран от #115

    15:29 19.08.2025

  • 14 Даниел

    67 0 Отговор
    Ужасен съм от дебелоочието му!

    15:29 19.08.2025

  • 15 Пипи

    52 0 Отговор
    Участвал? Гледа порно това шиле!

    15:29 19.08.2025

  • 16 ДАААААА

    24 6 Отговор
    Само така солидарност и плмощи от бедният нк народ. И КОЙ ГО КАЗВА ЕДИН КОЙТО МЛЯСКАШЕ ПУТИН ПОМОГНА МУ ДА ЗАОБККОЛИ ОКРАИНА С ТРЪБАТА И ДА НАПРАВИ ВОЙНАТА И ДА ПОДАРИ ПОТОКА НА БРАТОКА ТУФСКИ

    15:30 19.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    43 3 Отговор
    😅😅😅😅😅😅😅 Явно вие евроатлантиците живеете във ваша си вселена. В коя точно вселена победените диктуват условия. Ти що не даде властта на последния и да играеш по свирката им. За радост вие не пеете в хора всичко се решава от Путин и Тръмп които ви показа къде е мястото на Европа а именно в чакалнята

    Коментиран от #59

    15:30 19.08.2025

  • 19 ах този мизерник

    8 28 Отговор

    До коментар #3 от "ах този мизерник":

    ама 600 000 миряни го лайкват

    Коментиран от #30, #39, #43, #48

    15:30 19.08.2025

  • 20 А, кой да помогне

    43 1 Отговор
    на осакатената българска нация , моля ?

    15:30 19.08.2025

  • 21 Да бе , да !? 😜

    39 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тиквонии Велики":

    Бе ти българския Южен поток хариза на Турция , 98% от българското злато на англосаксонците , за една Камчия помниш ?!

    15:31 19.08.2025

  • 22 ЧИТАТЕЛ

    34 0 Отговор
    КОРАВ КАТО БИК И ПОЧТИ ТОЛКОВА УМЕН!

    15:31 19.08.2025

  • 23 зевзек

    44 0 Отговор
    да плачеш ли, да се смееш ли, и седнал на компютър, модерния лидер, и мишката сигурно не може да си включи сам, камо ли да се логне в срещата, и да си пусне камерата

    15:31 19.08.2025

  • 24 Трол

    2 26 Отговор
    Г-н Борисов никога не е криел своята миротворческа роля.

    15:31 19.08.2025

  • 25 Боруна Лом

    33 1 Отговор
    ВСИЧКИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ЗАНИМАВАЙТЕ ЗА УКРИЯ БАРАБАР С НАШИТЕ УКРИ!

    15:31 19.08.2025

  • 26 Тиква,

    32 0 Отговор
    Бай Ставри те чака.

    Коментиран от #46

    15:31 19.08.2025

  • 27 тиририрам

    43 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пази Боже ,":

    Щом Борисов е давал акъл на ЕНП, значи няма начин да не измислят как да гарантират мира в Украйна! Той оправи България, сега ще оправи и Украйна!

    15:32 19.08.2025

  • 28 ДАААААА

    13 3 Отговор
    Само така солидарност и плмощи от бедният нк народ. И КОЙ ГО КАЗВА ЕДИН КОЙТО МЛЯСКАШЕ ПУТИН ПОМОГНА МУ ДА ЗАОБККОЛИ ОКРАИНА С ТРЪБАТА И ДА НАПРАВИ ВОЙНАТА И ДА ПОДАРИ ПОТОКА НА БРАТОКА ТУУСКИ. Забравих че имам забрана да пкша. А напиша ли го е добре за поста ми. И вкжте що пиша и има ли нещо за триене.

    15:32 19.08.2025

  • 29 Чекмеджан

    31 0 Отговор
    Отивайте заедно със свинското дъпъсъ, солидарно в Киев тогава.

    15:32 19.08.2025

  • 30 А стига , бе ! ?

    26 0 Отговор

    До коментар #19 от "ах този мизерник":

    Ако вярваш на това , вярваш и че втори по народна любов е Прас.еевски ? 😄 Що не се прегледаш ?

    15:33 19.08.2025

  • 31 Павел пенев

    37 0 Отговор
    Простака отново с велика мисъл. Не вижда че сме затънали до гуша в батака,ще помага на Украйна. Отивай на фронта или поне в пожарната на Киев,нашата държава изгоря това лято, докато стоиш на климатика.

    15:33 19.08.2025

  • 32 Мокри

    28 0 Отговор
    бикини барселонски.Сега са в не по-малко луксозен имот в Стамбул.Ако знаеш само с какво нежно "умиление" те споменават,пак ще ти се вдигне кръвното И той "фактор".Диди го дъниха в Дубай и се беше вталил.Някога и теб няма да подминат.Устойчиво де!

    15:34 19.08.2025

  • 33 аз съм истината

    23 0 Отговор
    Дървената глава на тиквоча как смила украинския конфликт?Сигурно палзва изкуствен интелект,А?

    15:34 19.08.2025

  • 34 Хайде отново

    29 0 Отговор
    Показа се царят на селяндурщината, на корумпираните и на тапанарите. Септември пак падате от власт.

    15:35 19.08.2025

  • 35 ДАААААА

    10 1 Отговор
    Само така солидарност и плмощи от бедният нк народ. И КОЙ ГО КАЗВА ЕДИН КОЙТО МЛЯСКАШЕ ПУТИН ПОМОГНА МУ ДА ЗАОБККОЛИ ОКРАИНА С ТРЪБАТА И ДА НАПРАВИ ВОЙНАТА И ДА ПОДАРИ ПОТОКА НА БРАТОКА ТУУСКИ. Забравих че имам забрана да пкша. А напиша ли го е добре за поста ми. И вкжте що пиша и има ли нещо за триене. И много нули за минус плюс.

    15:35 19.08.2025

  • 36 АГАТ а Кристи

    15 4 Отговор
    Путлеровия троянски кон добре "ПОМОГНА" на Украйна с турско-балкански поток, че Теменужка и "пътната карта" изгуби

    15:35 19.08.2025

  • 37 Безсрамници

    30 0 Отговор
    Боко и компания имат достатъчно мъни- да дават от тях за зеленото си приятелче.
    Цялата страна гори, половината няма вода, ежедневно трагедии, тормоз от маргинали.
    Няма нито една работеща институция!
    Живеем зле- това интересува ли ви г-да управляващи

    15:35 19.08.2025

  • 38 Марко Тотев

    12 4 Отговор
    Баце е готин пич,
    Как му се хвана,
    народът: артист!
    Реди милиони,
    с фирми бонбони.
    Жените гласуваха и
    сгрешиха: кефиха се, висок,
    силен, възпитан, а той се оказа
    стар комунист, бай Тошо го учи,
    царят бе брат, лъже, око му не
    мига: социо.ат!
    Но управлява веч 20 лета, кога ли
    ще свърши това БГ деца???
    Преди БКП-то, сега ЕТП-то
    вечно в джаза, вечно с добрите,
    не се връзва на Путин на лъжите!

    Коментиран от #53

    15:36 19.08.2025

  • 39 1111

    25 3 Отговор

    До коментар #19 от "ах този мизерник":

    Лайкват го бабичките от селата като Горно Нанадолнище, които му дописват бюлетини.
    Трябва да се върне изцяло машинното гласуване!

    Коментиран от #114

    15:36 19.08.2025

  • 40 Ахаха

    24 0 Отговор
    Къде са му слушалките на Вижте да му спикат на бълхарски? Тази снимка само за забава става 😁

    15:36 19.08.2025

  • 41 Айдее

    13 0 Отговор
    И този се изказа. До сега какво правихме? Пречи е ли и на Украйна?

    15:40 19.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    На Черноморието 2 млн украински бежанци в хотелите и ресторантите харчат парите ни .По 20 млрд на година излиза издръжката им.

    Коментиран от #49

    15:42 19.08.2025

  • 46 Бай Ставри

    18 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тиква,":

    не го искам
    охранен с лой като вол

    15:42 19.08.2025

  • 47 Икономика на растежа

    25 0 Отговор
    Ако не беше тиквата, България щеше да има 300 милиарда евро БВП на година. Тоест три пъти по - богата.

    15:42 19.08.2025

  • 48 700 000 държавни чиновници

    24 2 Отговор

    До коментар #19 от "ах този мизерник":

    гласуват за него.

    Коментиран от #121

    15:43 19.08.2025

  • 49 Желая ти всичко най хубаво

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Последния Софиянец":

    Не ти вервам

    Коментиран от #107

    15:43 19.08.2025

  • 50 пешо

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТОРТА САХЕР":

    ей ръчички ей ги две

    15:43 19.08.2025

  • 51 Абре Тиквуций

    23 0 Отговор
    А на България кой ще помогне, че цялата държава е не подържана и всичко се използва от соца, без ремонти. Киев си е европейска столица със здрави улици и реставрирани сгради, а София е като гето.

    15:44 19.08.2025

  • 52 Работник на минимална заплата

    13 0 Отговор
    Нямали да стане 5 часа да си ходя че ми писна от простотия

    15:44 19.08.2025

  • 53 Бунди Бенет

    14 4 Отговор

    До коментар #38 от "Марко Тотев":

    Колко малко хора има в тази държава, които разбират това, че ББ е нагаждач, артист и руски помияр.

    15:46 19.08.2025

  • 54 Хи хи хи

    19 1 Отговор
    Абе,Бойко ква Украйна бре?!Я кажи нещо за милиционерите в Несебър за случая а Атв-то.Как може разследващите в Несебър да са на подчинение на бащата на извършителя?Майката работи е същия участък.Проби и т.н. никой не ги видял кой ги дал...всичката ни наред,Украйна ще мислим.

    15:47 19.08.2025

  • 55 Мнение

    22 2 Отговор
    Мутро,мутро, защо не се гръмнеш!

    15:48 19.08.2025

  • 56 Бобоеб

    22 2 Отговор
    Този смешник, какво го цитирате въобще, никой не го брои за слива дори в САЩ и Европа. Крадец на доизживяване

    15:49 19.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 аман

    14 0 Отговор
    гледа това пред него като теле - железница

    15:53 19.08.2025

  • 59 Един от онези

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Гмом, кой наричаш победен - да не говориш за Украйна?
    Украинците върнаха цялата руЗка войска от покрайнините на Киев в Донбас, където се бяха укрепили, по-скоро не върна а изби войската която беше пресякла навътре в Украйна! и вече 4 години методично я унищожава

    15:54 19.08.2025

  • 60 ха ха

    11 1 Отговор
    вечен мир ще има само след атомната война , до тогава урсулетките ще правят "цветни революции" и прилапват чужди територии , ще кадат и грабат по "закон" за личното си благоденствие

    15:54 19.08.2025

  • 61 Георгиев

    20 0 Отговор
    Тоя мазник се прилепи да не го хване Магнитски. Моментът е удобен. Близко до Урсула, ЕНП, Рюте и белким се спаси. После ще развява снимката с Путин и кученцето. И ще ни нахлузят 3 млрд евро заем за Окрайнина помощ. И ще плащаме. А той ще купи на Лукойл бензиностанциите чрез фирмата на роднината си. В какъв свят живеем. Това не е демокрация. Това си е грабеж.
    Овце сме.

    15:55 19.08.2025

  • 62 Самотозинееее

    17 0 Отговор
    Развалихте ми вечерта с тоя безбожник...Купона се отменя

    15:55 19.08.2025

  • 63 ССС

    14 2 Отговор
    Ти боко, ще помогнеш на абсолютно всички, най-вече на всички българи, ако отидеш в мазето на затвора и никога не излезеш от там.

    15:56 19.08.2025

  • 64 Град Симитли

    9 0 Отговор
    Бя, я си ЕМ!!!
    Дрислю!

    15:57 19.08.2025

  • 65 Един съвет за Банкянския, Бойко

    8 2 Отговор
    на Витоша всичко е тотален развал, това лято нищо не е пипнато, никаква работа не е свършена, туристите ще се изпопадат по счупени и опасни изгнили дървени мостове, с новия ДС Кмет на Столицата, толкова, ако има пари за обновление на туристическите пътеки на Витоша, те (парите) отиват някъде другаде, работа за един лв. не е свършена през лятото на 2025та г.?
    Бойко ако искаш пак да те изберат за Премиер, захапи го сегашният ДС Кмет на Столицата, искай му сметка къде отидоха парите за обновление на Витоша, лято 2025та г.?

    15:58 19.08.2025

  • 66 Боико

    16 1 Отговор
    Българите да умират от глад но за украинците пари има няма увеличение на пенсии и заплати

    15:58 19.08.2025

  • 67 Ризата

    11 1 Отговор
    НЕЩАСТЕН БОКЛУК!ПУТИН ЩЕ ТИ РЕЗНЕ ТИКВАТА,ОРЕДАТЕЛ!

    16:00 19.08.2025

  • 68 Дръвника плете интриги!

    13 0 Отговор
    ".... Седнало е Боце дос, седнало е Боце.
    Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце.
    Ванка на вартици дос, ванка на вартици.
    Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце
    . Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете.
    Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце.
    Йотдол иде Шишо, то на Боце вели:
    Ти лудо, Боце дос, ти си лудо Боце.... "

    16:00 19.08.2025

  • 69 Евроатлантик

    4 6 Отговор
    Бащицата винаги е бил мъдър и интелигентен човек! Браво господин Борисов!

    16:02 19.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ами да

    7 0 Отговор
    Общи приказки!

    16:02 19.08.2025

  • 72 Не разбирам

    16 0 Отговор
    Защо изобщо да помагаме на Украйна? Че пък и с усилия?! Аре бегай, бе!

    Коментиран от #74

    16:02 19.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 тутуту

    15 0 Отговор

    До коментар #72 от "Не разбирам":

    Щото Украйна е по важна за българските политици отколкото България

    16:04 19.08.2025

  • 75 Братовчеда Ради

    15 0 Отговор
    Втренчил се, онями ти Тлъст Бою в лаптопа--все едно разбира английски!

    16:05 19.08.2025

  • 76 Р Г В

    12 0 Отговор
    Само като видим с какво безразличие гледа екрана на компютъра може да си представим какви идеи се пораждат в Ч М К за помощ и солидарност с Украйна. Явно чрез имплантиран чип се опитва да влезе в контакт с дамата дипломат на посолството на Украйна. Хитрец.

    16:06 19.08.2025

  • 77 Възмутен бостанджия

    13 0 Отговор
    Абе кратуна проста банкенска...
    Кажи що направи да ПОМОГНЕШ НА БЪЛГАРИЯ БРЕ???
    Тоя,като Мусолини с краката нагоре да го бесим...МАЛКО ЩЕ МУ Е!
    КАЗАХ!!!

    16:07 19.08.2025

  • 78 Браво баце!

    3 8 Отговор
    Удри копейката с лопата!

    Коментиран от #79

    16:08 19.08.2025

  • 79 Хаха

    9 2 Отговор

    До коментар #78 от "Браво баце!":

    Кви копейки кво браво. Тоя ше ти земе и гащите от газа.

    16:12 19.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 А НА БЪЛГАРИЯ КОЙ ЩЕ ПОМОГНЕ?

    8 0 Отговор
    Тиквун и Шиши? Не те я обират !

    16:12 19.08.2025

  • 82 Мунчо

    8 0 Отговор
    Бай Ганю от Банкя, национален герой за добитъка.

    16:13 19.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Е да

    8 0 Отговор
    Защо не си в затвора, мутро?!?

    16:15 19.08.2025

  • 88 Петър

    6 0 Отговор
    Като Борисов е толкова солидарен с Украйна що не го поканиха на срещата в Белия дом?!

    16:15 19.08.2025

  • 89 Дебилов

    8 0 Отговор
    Индивида борисов участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП,
    Като гледа тъпо като теле монитора, защото разговора
    между лидерите не е на каруцарски банкенски.

    Коментиран от #92

    16:16 19.08.2025

  • 90 Пейтриът

    6 0 Отговор
    Извинете Борисов,а случайно в инструктажа да е участвал и бай Магнитски ? Специалист по дресировка на комунистическо-милиционерски пудели?

    16:16 19.08.2025

  • 91 К.К

    12 0 Отговор
    Докарал държавата до просешка тояга, Борисов тръгнал да оправя войната в Украйна. Много ми е интересно на какъв език е обяснявал своята позиция. Да погледне в интернет изявленията на Макрон, Мерц, Рюте, Мелони, Зеленски как разговарят с Тръмп на брилянтен английски, интелигентно, дипломатично, обосновано. Той на български не може да върже две смислени изречения, а ще прави изявление в ЕС. Боже, с какво заслужихме това човешсо недоразумение да управлява държавата и да ни представлява пре света?

    16:16 19.08.2025

  • 92 666

    8 0 Отговор

    До коментар #89 от "Дебилов":

    От снимката е видно, че Индивида само гледа картинки!

    Коментиран от #96

    16:17 19.08.2025

  • 93 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    5 0 Отговор
    ЛОЙКО може да бръкне е собственото си ШКАФЧЕ с пачки и кюлчета и да раздава на Украйнките които му пуснат къщи във Барселона и пари

    16:17 19.08.2025

  • 94 Уф Божкеее...!

    7 0 Отговор
    Наш Бочко и той се изока по проблема...!
    Още с Парт-Билета,скрит в чекмеджето-до пачките...,седнал да ми се прави на голям и предан...,,ЕвроАтлант"...?!

    16:24 19.08.2025

  • 95 Българин

    9 0 Отговор
    Тъп дебелак

    16:24 19.08.2025

  • 96 На снимката...!

    7 0 Отговор

    До коментар #92 от "666":

    Борисов,гледа в монитора...,както индианец гледа пишеща машина...!

    16:26 19.08.2025

  • 97 Тиква

    3 0 Отговор
    Лицемери,всеки който поддържа бандероФашаги, сами нацюги.

    16:28 19.08.2025

  • 98 НАЙ БАШ АТЛАНТИК

    4 0 Отговор
    Чакай началника ти Пеевски да се изкаже първо. Засенчваш го и ще страдаш.

    16:28 19.08.2025

  • 99 Орденоносецът на Ломоносов

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Б.Б.от Б":

    -Киселова, искам всички българи да знаят, че съм ги послъгвал,
    че съм ги крадял,
    но съм ги обичал.

    -Стига бе Борисов, още сме само на по две ракии!

    16:28 19.08.2025

  • 100 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #85 от "МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ!":

    Ще те Светна по въпроса СЪВСЕМ ОТ СКУКА,въпреки че това не ти върши работа щото си Тотално нефелен и случаят е само "Капка в море":Борисов е ОБИКНОВЕН Лидер на Партия и НЕ ТОЙ Управлява,а КОАЛИЦИОННО Правителство състоящо се от ГЕРБ,ИТН,БСП,подкрепяно от Ново Начало.И възниква въпроса:След като НЕ ЗНАЕШ към коя от Изредените УПРАВЛЯВАЩИ партии да Адресираш Протеста си що за ГЬОН СУРАТ СИ,та се изцепваш в Ефир?!

    Коментиран от #103

    16:28 19.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ФАКТ Е

    1 3 Отговор
    Какво говори историята, като наука:
    Като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
    и убиха Цар Николай и семейството му.
    Сега, като се върнат от СВО,
    руснаците ще направят революция и ще убият Цар Путлер и семейството му.

    Коментиран от #119

    16:30 19.08.2025

  • 105 Ейййй кратуно тюфлешка

    4 0 Отговор
    Голям помагач се извъди.Едно кученце няма ли да дадеш на зелената 🐒

    16:31 19.08.2025

  • 106 шопа

    3 0 Отговор
    Кво да кажем... , то сал катвидиш фотката и ти иде напрао се прекръстиш со левиот крак. Глеа нашио ка шават картинките връз HP-ту,чеде си му изел десерта с вилица , катено такоу мучащо у железницата. Глеа исе пули катпукел , що никойго не бръдне заслива.

    16:34 19.08.2025

  • 107 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Желая ти всичко най хубаво":

    Разходи се по черноморието и брой.

    16:35 19.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 сахера

    1 0 Отговор
    я тоя гений... на къФ език му приказваха тия лавандули та ги разбра кво искат

    16:36 19.08.2025

  • 110 Артилерист

    3 0 Отговор
    Клишета, клишета и пак клишета от един мутраген, който има наглостта да се равнява с други политици, наричайки ги "колеги"!?!?

    16:37 19.08.2025

  • 111 Елена Йончева дето издаде къщата в

    2 0 Отговор
    Барселона е рускиня и Борисов затова мрази руснаците които 45 години градиха България с БКП

    16:37 19.08.2025

  • 112 СЪВЕТНИК

    3 0 Отговор
    Бокооо, обичай и помагай на България, не на чужди държави.

    16:39 19.08.2025

  • 113 Тити

    2 0 Отговор
    Оправи България и хукна към Украйна

    16:40 19.08.2025

  • 114 Охоо

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "1111":

    Да бяха само те. Това е огромната политизирана администрация със семействата им. Корумпираните и престъпниците, които са ги спасявали от преследване на закона и техните семейства. Олигарси и феодали с бизнеси на килограм. Това е огромна клиентела. Тошковците и Пламенките!

    16:40 19.08.2025

  • 115 Българин.

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Абсолютно вярно и точно казано! Бат бойко българоубиец!

    16:42 19.08.2025

  • 116 Факт

    2 0 Отговор
    Боко,недей да гледаш екрана като теле у шарени врата😅

    16:42 19.08.2025

  • 117 пешко

    2 0 Отговор
    ясно е, че тиквоча го държат с компромати и затова играе като мечка на мегдан по свирката на Урсула и Ко.

    16:43 19.08.2025

  • 118 Борисов беше главен секретар на МВР

    2 0 Отговор
    При царя казаха му за две три пратки с дрога на границата и го направиха генерал после влезе като депутат от НДСВ ама се отказа после атакува Софиянски за някакво депо за отпадъци в Суходол стана кмет на София после стана премиер министър

    16:44 19.08.2025

  • 119 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "ФАКТ Е":

    По точно заговора е направен от немски евреи за тяхното убийство.

    16:44 19.08.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Бацо

    2 0 Отговор
    Отварям шкафа за покрайна, можете да пълните

    16:47 19.08.2025

  • 123 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    3 0 Отговор
    ГРАБЕЖ, ГРАБЕЖ, ГРАБЕТЕ...

    16:48 19.08.2025

  • 124 фцедр

    2 0 Отговор
    Мръсен лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, всичката другата я оправи, че само Украйна ти остана да оправиш???. Калпав негодник съсипа България, и сега и на Украйна ще "помагаш" ама българите да платят сметката. Където те видят трябва да те ритат за берекет българите, мръсен негодник. Над 40 милиарда си взел дългове на гърба на българите и ще "помагаш" толуо със толуп мръсен. Слава на Господ Иисус Христос, поне те изритаха та не си министър. Псе мръсно.

    16:51 19.08.2025

  • 125 Тома

    1 0 Отговор
    Този ц.ървул кога ще помогне на българите от които открадна милиарди.

    16:51 19.08.2025

  • 126 Войната е бизнес!

    0 0 Отговор
    Добре помогнаха на Украйна и украинците, всички видяхме...Голяма солидарност пада в грабенето...
    Украинците се оказаха глупаци.
    С такива приятели врагове не ти трябват.

    16:54 19.08.2025

