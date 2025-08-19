Неволята на помощ: Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци

Когато институциите не ти помагат, ти викаш на помощ неволята и сам правиш шаблони и пътни знаци, ограничаващи скоростта на автомобилите в родното ти село. Мястото на случката е бобовдолското село Бабинска река, а създателят на пътните знаци се казва Сашо Симеонов, разказват от БНТ.

Главната улица в село Бабинска река прилича повече на магистрала, отколкото на селски път, жалват се местните хора.

Николай Бачев: "Тука се движат със 100 км може би и повече. Извънредно много бързо. Номерът не можеш да ѝ видиш на колата, ако си малко по-възрастен".

Костадинка Захариева: "Много бързо, трябва нещо да се реши".

И местният жител Сашо Симеонов решил – сам да си направи шаблони и пътни знаци, за да призове шофьорите да карат по-бавно през населеното място. На десет места в селото поставил призив към шофьорите да се движат с 40 км/час.

"Понеже ми писна, тъй като няма никаква организация и решение на въпроса и се наложи да направя първия шаблон. И започнах от първия стълб, до тук са 10 места, било на стълба, било на електротабло или пък кофа за боклук, написах на десет места 40 км, обаче никой не обръща абсолютно никакво внимание", обяснява още Симеонов.

Направил и втори шаблон, дори и трети.

"Направих големия за асфалта хоризонтално да го поставя и третия– молба „желателно е 40 км".

Знаците не дават особен резултат, признава Сашо Симеонов, затова написал и жалба до общината в Бобов дол с молба да се изградят легнали полицаи. От два месеца чака отговор.

"На съседа му предложих ние собственоръчно да си направим, има възможност сами сме виждали има и гумени легнали полицаи или пък цели гуми, но ми казаха, че това е противозаконно – ако, не дай си Боже, някой от болтовете изхвърчи и спука някоя гума аз съм подсъдим", казва още мъжът.

От общината в Бобов дол съобщиха пред БНТ, че предложението за изграждане на ограничители на скоростта по главната улица на село Бабинска река е разгледано и легнали полицаи ще бъдат изградени в най-кратки срокове.