19-годишна жена загина катастрофа до бензиностанция

19-годишна загина, а 21-годишна е с опасност за живота при тежка катастрофа Бобов дол. Инцидентът е станал на 9 декември около 21,40 часа в района на бензиностанция в близост до града.

В автомобила са били три млади жени – 21-годишната водачка, 21-годишната собственичка на автомобила и 19-годишна жена, които са били пътници.

Собственичката е тежко пострадала, настанена в столично здравно заведение, за живота ѝ има опасност.

От полицията в Кюстендил посочват, че тестовете за алкохол и наркотици на жената, управлявала автомобила, са отрицателни.