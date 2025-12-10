Новини
19-годишна жена загина катастрофа до бензиностанция

10 Декември, 2025 11:50 1 803 12

Друга млада жена е с опасност за живота

19-годишна загина, а 21-годишна е с опасност за живота при тежка катастрофа Бобов дол. Инцидентът е станал на 9 декември около 21,40 часа в района на бензиностанция в близост до града.

В автомобила са били три млади жени – 21-годишната водачка, 21-годишната собственичка на автомобила и 19-годишна жена, които са били пътници.

Собственичката е тежко пострадала, настанена в столично здравно заведение, за живота ѝ има опасност.

От полицията в Кюстендил посочват, че тестовете за алкохол и наркотици на жената, управлявала автомобила, са отрицателни.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Джак Спароу

    18 0 Отговор
    Сериозен контрол по пътищата , камери, триноги и резултата е всеки ден загинали от катастрофи.Иначе анализите са готови да отчете намаляване на пътния травматизъм.😭😭

    12:03 10.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 3 Отговор
    Дано да се оправи жената. 👩👍

    12:07 10.12.2025

  • 4 мда

    10 1 Отговор
    Негър скиор, евреин миньор, пееpас боксьор и жена шофьор няма.

    Коментиран от #5

    12:08 10.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 0 Отговор
    Пее/рас боксьор има!Имане Халиф ,даже стана олимпийски шампион.🌈🛴🥳🤣🖕

    12:11 10.12.2025

  • 7 Глав

    12 0 Отговор
    Вече тези израсли с ф.бук,интернет и пр. тик ток нищо не изучили добили средно се качиха на коли бързи и по 1-2 тона.Всичко им е като в игра.Един карал с 200 в града,други правили селфита на влак,трети скачали от влак.Редно е поне да не им дават книжки докато нсе са убедени че могат да карат.

    12:13 10.12.2025

  • 8 Дзън-дзън

    9 1 Отговор
    Крайно време е след ПТП да се въведе и тест за смартфон.
    Жалко за загиналата, нека почива в мир!

    12:13 10.12.2025

  • 9 ИВАН

    6 0 Отговор
    Нищо не се разбира, как са се ударили, защо, нали покрай бензиностанции е намалена скороста.

    Коментиран от #12

    12:21 10.12.2025

  • 10 Пилот на Ферари

    8 0 Отговор
    От цялата работа разбрах че в най добро здраве е тази предизвикала катастрофата .

    12:26 10.12.2025

  • 11 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор
    -Убих 5 мухи, 2 мъжки и 3 женски!
    - А как ги разбра?
    - 2-те пиеха бира, а 3-те говореха по телефон!

    12:38 10.12.2025

  • 12 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИВАН":

    Е да ама тя не е намалила. Ударила се е в дърво край пътя.

    12:47 10.12.2025

Новини по градове:
