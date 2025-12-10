19-годишна жена загина катастрофа до бензиностанция

19-годишна загина, а 21-годишна е с опасност за живота при тежка катастрофа Бобов дол. Инцидентът е станал на 9 декември около 21,40 часа в района на бензиностанция в близост до града.
В автомобила са били три млади жени – 21-годишната водачка, 21-годишната собственичка на автомобила и 19-годишна жена, които са били пътници.
Собственичката е тежко пострадала, настанена в столично здравно заведение, за живота ѝ има опасност.
От полицията в Кюстендил посочват, че тестовете за алкохол и наркотици на жената, управлявала автомобила, са отрицателни.
1
2 Джак Спароу
12:03 10.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
12:07 10.12.2025
4 мда
Коментиран от #5
12:08 10.12.2025
5
6 Mими Кучева🐕🦺
12:11 10.12.2025
7 Глав
12:13 10.12.2025
8 Дзън-дзън
Жалко за загиналата, нека почива в мир!
12:13 10.12.2025
9 ИВАН
Коментиран от #12
12:21 10.12.2025
10 Пилот на Ферари
12:26 10.12.2025
11 ФЕЙК - либераст
- А как ги разбра?
- 2-те пиеха бира, а 3-те говореха по телефон!
12:38 10.12.2025
12 Верно ли бе
До коментар #9 от "ИВАН":Е да ама тя не е намалила. Ударила се е в дърво край пътя.
12:47 10.12.2025