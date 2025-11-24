Новини
България »
Желязков: България е готова да участва в намирането на решения за мир в Украйна

Желязков: България е готова да участва в намирането на решения за мир в Украйна

24 Ноември, 2025 17:41 1 106 79

  • росен желязков-
  • помощ-
  • мир-
  • украйна

Премиерът приветства последователните усилия на САЩ и на президента Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчерта значението на тясната координация с ЕС и Украйна

Желязков: България е готова да участва в намирането на решения за мир в Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като държава член на ЕС и съюзник в НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност. Това бе позицията на министър- председателя Росен Желязков в рамките на днешното неформално заседание на държавните и правителствени ръководители от ЕС. Според премиера сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна.

Премиерът Желязков приветства последователните усилия на САЩ и на президента Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчерта значението на тясната координация с ЕС и Украйна, без които постигането на тази цел е невъзможно. Според Желязков подходът към преговорите и техният резултат ще имат дълбоки и дългосрочни последици както върху европейската сигурност, така и по отношение на сигурността в глобален план.

Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще. Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано, категоричен беше министър-председателят Росен Желязков.

Според премиера Украйна се нуждае от надеждни гаранции за дългосрочната си сигурност. В хода на заседанието министър-председателят акцентира също върху значението на европейската интеграция на Украйна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    63 2 Отговор
    Когато почне да вика на България Болгария, да знаете, че е намерил вече решението.

    17:42 24.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    59 1 Отговор
    Не е ли по-разумно първо да попиташ Шопарко?

    Коментиран от #27

    17:43 24.11.2025

  • 3 Хаяши

    65 1 Отговор
    Как си бе човек.пусна ли водопада.

    17:43 24.11.2025

  • 4 Заповядайте

    53 1 Отговор
    на форума в новооткритият хотел "Хаяши " решение ще намерим винаги.

    17:43 24.11.2025

  • 5 побърканяк

    64 1 Отговор
    Безработен директор на водопад търси работа.

    17:43 24.11.2025

  • 6 И с какво ще участваш

    72 0 Отговор
    Щ продадеш хотела ли?

    17:44 24.11.2025

  • 7 Шопо

    38 0 Отговор
    ЕС ще дадат пари за оръжие а България ще осигури жива сила.

    17:45 24.11.2025

  • 8 На Роско жената съм

    57 0 Отговор
    Браво Роско ! И аз намерих решение как да вкарам дебелата тръба в по малката дупка.......за водопада говоря , за водопада......

    17:45 24.11.2025

  • 9 Вие сте за затвора

    56 0 Отговор
    Как ще решиш проблема.

    17:45 24.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    48 1 Отговор
    Този да си гледа водопада.

    17:46 24.11.2025

  • 11 Боруна Лом

    48 0 Отговор
    ПРАВ СИ!КАТО ПЪРВО ВИЕ ВСИЧКИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ОТИДЕТЕ НА ФРОНТА!ЩЕ Е ДВЕ В ЕДНО!ХЕМ ПОМАГАТЕ НА УКРИЯ,ХЕМ СЕ РАЗКАРВАТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    17:46 24.11.2025

  • 12 Горски

    57 1 Отговор
    Преди един ден хвалеше Тръмп, сега тръгнал и той мир да носи. И откога Украйна е част от ЕС, че от нея да зависи сигурността на съюза ? А и да се запита за ИСТИНСКИТЕ причини за възникването и продължителността на войната. Ти оправи ли България или само семейното си положение!

    17:46 24.11.2025

  • 13 ХА ХА ХА

    45 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЖЕЛЕЗАРЯ Е ПОСЛЕДНАТА ДУПКА НА КАВАЛА ....БЕЗГЛАСНА Е ! ЧИЧОВЦИТЕ КАТО СЕ РАЗБЕРАТ ....ТОГАВА МОЖЕ ДА РЪКОПЛЯСКА , А НЕ СЕГА ДА СЕ ХВЪРЛЯ В БУРНОТО МОРЕ !

    17:48 24.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цъцъцъ

    31 0 Отговор
    Министър предателя обърна палачинката, преориентира се ха ха, и него го чака възмездие за кражбите

    17:50 24.11.2025

  • 16 Тя щото

    38 0 Отговор
    е супер оправена , първа по корупция , първа по бедност , правителство от криминални субекти с пеликански гуши , че решение за Украйна ще намира , моля ти се ? Пък и с тоя "авторитет" !

    17:51 24.11.2025

  • 17 Метресата от Барселона

    42 0 Отговор
    Желязков, тичай да си построиш хотел с водопад в Покровск! А жена ти - актрисата, ще изнася представления пред ранените украински войници!

    17:51 24.11.2025

  • 18 Безочието продължава

    26 1 Отговор
    Украинизация на Европа и Америка

    17:52 24.11.2025

  • 19 Ей тия като ги хванеш от горе надолу

    31 0 Отговор
    Всички в купом при БАЙ СТАВРИ ! И да не ревът като боко които бил пожален от ес , защото и управниците на ес за за там !!!

    17:52 24.11.2025

  • 20 Мнение

    35 0 Отговор
    Хаяши, КОЙ ни пита нас и особено тебе, толупа, прасето, че да говориш къде искала да се включи България и йакво подкрепяме. Я, малко го давайте по-скромно, че до каквото сте се докоснали сте го ограбили, окрали, объркали! Абе пълен хаос правят ГЕРБ и Новото начало, които са под командата на Шиши. Вие просто сте едни крадци неможачи.

    17:53 24.11.2025

  • 21 Тука всичко оправихте

    30 0 Отговор
    Смени ламбите , та айде сега и Украйна ще оправите.

    17:53 24.11.2025

  • 22 Клубъ на богатите

    26 0 Отговор
    Богатите българи плащат всеки месец по над 2 милиона за депутатски заплати и бонуси...

    17:54 24.11.2025

  • 23 Ванга

    14 6 Отговор
    Киев ке падне , злото ще умре ! Удари раша със все сила !

    17:54 24.11.2025

  • 24 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    27 0 Отговор
    Тоз кой беше? И, защо говори от името на България след като е там само заради някакви си 8-10 % гласували за партийката му със затихващи функции?

    17:54 24.11.2025

  • 25 Панчо

    32 0 Отговор
    Желязко, България не може да регулира паркирането по улиците, а ти си тръгнал Украйна да оправяш.

    17:54 24.11.2025

  • 26 Гост

    22 0 Отговор
    Кой па тоя нашия го пита нещо?

    17:56 24.11.2025

  • 27 Ще те допълня

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    Вече се е договорил с двамата Мазни и Дебели. Паричните потоци тръгват към хотелите на Желязков.

    17:56 24.11.2025

  • 28 Фондерлайно

    23 1 Отговор
    Всичко е от омраза към Путин и Русия. Искаме да я занулим. И вземаме всичко за без пари злато диаманти редки метали.

    17:57 24.11.2025

  • 29 Неразбрал

    20 1 Отговор
    Някой да ми обясни , да не е плъзнала друга болест по нашите и европейските лидери ....която е неизличима ????? Ако и освен да им бием дузпата на всички и да се излекуваме от нея !!!!!!!!

    17:58 24.11.2025

  • 30 Янакиев

    25 0 Отговор
    Щом може да помогнете да се оправят, тръгвайте всички. Така и ние ще можем да се оправим.

    17:58 24.11.2025

  • 31 Кой е този?

    23 1 Отговор
    Човек без мнение или, ако има такова, той се спотайва и чака да му кажат, как да се държи. Кукла на конци.

    17:59 24.11.2025

  • 32 Гробар

    22 0 Отговор
    Отивай да участваш какво се моташ тука и тровиш въздуха.

    18:01 24.11.2025

  • 33 Земеделец

    19 0 Отговор
    У нас има много големи ТИКВИ , ТИКВИ , ТИКВИ.....затова не мога да продам моите !!

    18:02 24.11.2025

  • 34 Въпрос

    19 0 Отговор
    Чакай бе, Хаяши. Нали вчера каза, че подкрепяш плана на Тръмп. Как стана така че, след като преспа, се завъртя на 360 градуса и ето днес вече подкрепяш европейските лидери? КОЙ те върти като шиши? Нали си министър-председател, не взимаш ли решенията ти, КОЙ ти шепне в ушенцето на къде да се завъртиш? Двамата дебелаци.

    18:03 24.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нейадърници

    16 1 Отговор
    Нали досега говорехте ,че Украйна ще победим ще нанесете стра техническо поражение на Русия,а сега се молите за мир .а ще наливате ли още милиарди от залъка на българите на крадците в киев.а кой ще отговаря запрофуканите пари трибунал за вас

    18:04 24.11.2025

  • 37 Късно е либе за китка

    19 0 Отговор
    Щото се доказана като слугинаж

    18:05 24.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гост

    18 0 Отговор
    Некадърник, ти не можеш едно добро решение да вземеш. Кради си там и си мълчи, че ако трябва на твоите решения да се усляняме, много сме го закъсале

    18:06 24.11.2025

  • 40 3.14К

    20 0 Отговор
    Костинбродскиа измамник да знае, че сигурността на Русия, обуславя и сигурността на света. Корумпираната и терористична Украйна, ръководена от узурпатора-наркоман, не може да са каквато и да е гаранция, освен за възраждане на фашизма по бандеровск модел!

    18:07 24.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Баба Ванга казала

    0 12 Отговор
    Киев покръсти московските opки, Киев ще ги опее !

    18:09 24.11.2025

  • 43 Дедовия

    20 1 Отговор
    Тя държавата потъва тоя Украйна ще оправя. Я вземи продай водопада и дай парите за украинците ама публично, тогава ще те призная за премиер. Каква стана тая другари дайте да дадем . Тая съм я гледал Желязков.

    18:10 24.11.2025

  • 44 шиши

    19 0 Отговор
    Тоя жалък слуга да си наляга парцала!

    18:10 24.11.2025

  • 45 Желязков

    20 0 Отговор
    100% неодобрение от обществото и 100% подигравка с нещастния човечец. Ама той си е бая гьонсурат, а? Плюят го, казват му в очите, че е пълен клоун, но не му пука и продължава да плещи глупости.

    18:11 24.11.2025

  • 46 УдоМача

    17 0 Отговор
    Къде си тръгнал бе Пухльо...

    18:11 24.11.2025

  • 47 Нещастен крадлив хотилиер

    19 0 Отговор
    Никой не те зачита за нищо

    18:12 24.11.2025

  • 48 Тоя хотелиер

    11 0 Отговор
    Може да сервира кафето на Путин на преговорите 2 Будапеща,слугите за друго не се тават

    18:12 24.11.2025

  • 49 След като не се допитахте до Народа

    9 0 Отговор
    За ЕС,НАТО и ЕВрото следващата стъпка е да ни вкарате във безсмислена война.
    Как да ви вярва същия този Народ.

    Коментиран от #56

    18:13 24.11.2025

  • 50 Левски

    11 0 Отговор
    Вие признахте"Македония" за държава и езика и, въпреки че си е наша територия, тръгнал да се бута между шамарите. Продажници.

    18:14 24.11.2025

  • 51 Леголас

    8 0 Отговор
    То щото тук всичко е наред та Покраина шъ упрайм.

    18:16 24.11.2025

  • 52 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    тоя къде са шматка между шамарите! Ни са научиха чи га атовете са ритат магаретата само ривът

    18:19 24.11.2025

  • 53 ха ха

    6 1 Отговор
    Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще. Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано, категоричен беше министър-председателят Росен Желязков./ колкото зачитат мнението на българския народ толкова се съобразяват с мнението на украинците , назначени от вън манипулатори и лъжци целящи единствено грабеж и репресии , е това сте евро лидерите

    18:20 24.11.2025

  • 54 Розовото пони

    10 0 Отговор
    Не можем да направим нищо, но сме готови да го направим. Водопада

    18:20 24.11.2025

  • 55 Подобни малоумни слогани

    11 0 Отговор
    Само много глупав човек може да мята. Ще участва България а? С кво ще участва я да разкаже тоя смотлю? С пръдни ще участва за мир? Сякаш някой го пита. ЕС вече е предоставил 177,5 милиарда евро от 2022 г. насам и „се ангажира да посрещне неотложните финансови нужди на Украйна за 2026–2027 г., включително за нейните военни и отбранителни усилия а не за мир . Ще последват още стотици милиарди. И ние плащаме 1% от тези грешни пари. Щото много ги имаме нали? Тъъъпанар ... Ще се чудим бюджета как да върнем тоя взел да се цепи отново мощно като другият олигофрен ГЕЙргиев

    18:22 24.11.2025

  • 56 Никога повече не може да се вярва на

    12 0 Отговор

    До коментар #49 от "След като не се допитахте до Народа":

    Продажното управление на ГЕРБ и ДПС ,пренебрегнало народа че и го излъгаха. Преди изборите не е ставало на въпрос да искат Извънреден конвенгертен доклад и да дават не верни данни на Евростат и на ЕК и ЕЦБ. Натикват ни насила в Еврозоната във възможно най лош момент. Вземат и много високи заеми.

    18:22 24.11.2025

  • 57 Аз бях хаяши

    7 0 Отговор
    Съм абсолютен памперс на мафията ,пълен ненужник и ненавиждан от целия народ

    18:24 24.11.2025

  • 58 Опааа

    8 0 Отговор
    😆 Тоя па! Кои сме ние бе му шмОрок???

    18:26 24.11.2025

  • 59 Тома

    8 0 Отговор
    А бе роско кой те ....за слива че си фактор за войната в Украйна

    18:26 24.11.2025

  • 60 Ааа е сега

    6 0 Отговор
    Света ще види какво е подкрепа от балкански лъв. Брау Желязков света беше затаил дъх кога ще се намесиш. Само да не ти дръпне шалтера Винету

    18:27 24.11.2025

  • 61 Кажи просто Хайл Хитлер

    10 0 Отговор
    Хайл Бандера, Хайл Урсулай и да се приключва гнусната ви вредна за България бутафория. И пак кажи че подкрепяш геноцида на нацистки Израел че да не го забравим случайно и този факт. Вие сте позор, вие сте смет...

    18:27 24.11.2025

  • 62 пешо

    7 0 Отговор
    абе минго кой те пита тебе , абе взе да си мислиш че си някой фактор , че ти спрем водата за водопада

    18:28 24.11.2025

  • 63 Баба Яга

    8 0 Отговор
    Теб дали те знаят по име в Масква?! Изобщо значиш ли нещо за тях, та да се напъваш да даваш акъл и мнение. Ти и брадатото соросоидче Джорги кой ви смята за нещо си, като сте кръгли нули за събитията в страната укра. Планът се пише в Кремъл и от никой друг, дори от лудото дони, или неговото антиминстърче с кубински произход.

    18:32 24.11.2025

  • 64 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Премиерът и външния министър отиграват перфектно сложната международна ситуация. Поклон до земи.
    Твърде добри български държавници.

    18:39 24.11.2025

  • 65 Видяла жабата,

    7 1 Отговор
    че вола вдига крак да го подковат и тя дигнала крак .

    18:40 24.11.2025

  • 66 Данко Харсъзина

    1 8 Отговор
    Този път България случи на държавници, които уверено водят България в бурния световен океан.
    Поклон до земи.

    18:41 24.11.2025

  • 67 Петрич

    4 0 Отговор
    Джелязков, какво означава Хавлии,ТОВА БЪЛГАРСКА ли дума е?

    Коментиран от #78

    18:52 24.11.2025

  • 68 Стеф

    6 0 Отговор
    И с какво ще участва България?
    С микробус с фалшиви бюлетини???

    19:04 24.11.2025

  • 69 Шести

    5 0 Отговор
    Пълен идиот с хотели с водопади ли ще помагаш бе,кой те пита тебе за нещо бе клоун.

    19:17 24.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Анубис

    5 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете.

    19:19 24.11.2025

  • 72 Розовото фламинго Джилязку

    4 0 Отговор
    Джилязку, фламинго розово, само не разбрахме България или Бъл Х ария, че ти веднъж кажеш така после иначе? Сега последно, България ли сме или Бъл Х ария, както я нарече своята родина, за да се подмажеш на бандеро-фашагите

    19:19 24.11.2025

  • 73 Шаран БГ

    5 0 Отговор
    Тъй като Велика България е пълна със световно мъдри държавни ръководители, оправили и наредили собствената си държава до кота НУЛА , сега ще дадат акъл на целия свят, как да се приключи конфликта в Украйна. И най-важното е , че ще правят барут и снаряди за омиротворяването на света !!
    Естествено, всичко се прави чрез ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА, т.е. чрез РЕФЕРЕНДУМИ !!

    19:33 24.11.2025

  • 74 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Джиляз ти ептен те няма кой брои Бг за с л и в а???

    19:59 24.11.2025

  • 75 ти ли бе

    2 0 Отговор
    Жяляска?!, да ти го наместят арнаутски мерак.....Да ти свети и топли за зимата с джумерки Oъшкии....

    20:45 24.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Моряка

    2 0 Отговор
    Представете си Жилязку да дава акъл на Тръмп или на онези малоумници от Европа .Розови мечти.И като се събуди,хоп в скута на Шиши.

    21:55 24.11.2025

  • 78 Петрич

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Петрич":

    Калифорния

    22:31 24.11.2025

  • 79 Какви

    1 0 Отговор
    Какви решения може да взимаш ти за другите,като не можеш едно решение еднолично да предложиш за бъдещето на народа си.Тоя варварски бюджет къде и за колко секунди го измислихте?БАНКЯТА какво се е разпищолил и се среща с разни китайци,махнато украинското знаме.?И той като Дебелян само фото търси.Следеащия с койтоще се снимат двата шопара сигурно е Ким Чен Ун.Те диктаторите се надушват и взаимстват похвати.Измитайте се трио грабители и мутри от властта.Не можем да ви понасяме ,само затвор за Вас.Ако е готов водопада да ви помогнем да поплувате под вода?

    00:38 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове