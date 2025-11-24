Желязков: България е готова да участва в намирането на решения за мир в Украйна

Като държава член на ЕС и съюзник в НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност. Това бе позицията на министър- председателя Росен Желязков в рамките на днешното неформално заседание на държавните и правителствени ръководители от ЕС. Според премиера сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна.
Премиерът Желязков приветства последователните усилия на САЩ и на президента Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчерта значението на тясната координация с ЕС и Украйна, без които постигането на тази цел е невъзможно. Според Желязков подходът към преговорите и техният резултат ще имат дълбоки и дългосрочни последици както върху европейската сигурност, така и по отношение на сигурността в глобален план.
Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще. Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано, категоричен беше министър-председателят Росен Желязков.
Според премиера Украйна се нуждае от надеждни гаранции за дългосрочната си сигурност. В хода на заседанието министър-председателят акцентира също върху значението на европейската интеграция на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:42 24.11.2025
2 Хасковски каунь
Коментиран от #27
17:43 24.11.2025
3 Хаяши
17:43 24.11.2025
4 Заповядайте
17:43 24.11.2025
5 побърканяк
17:43 24.11.2025
6 И с какво ще участваш
17:44 24.11.2025
7 Шопо
17:45 24.11.2025
8 На Роско жената съм
17:45 24.11.2025
9 Вие сте за затвора
17:45 24.11.2025
10 Последния Софиянец
17:46 24.11.2025
11 Боруна Лом
17:46 24.11.2025
12 Горски
17:46 24.11.2025
13 ХА ХА ХА
17:48 24.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цъцъцъ
17:50 24.11.2025
16 Тя щото
17:51 24.11.2025
17 Метресата от Барселона
17:51 24.11.2025
18 Безочието продължава
17:52 24.11.2025
19 Ей тия като ги хванеш от горе надолу
17:52 24.11.2025
20 Мнение
17:53 24.11.2025
21 Тука всичко оправихте
17:53 24.11.2025
22 Клубъ на богатите
17:54 24.11.2025
23 Ванга
17:54 24.11.2025
24 ГРОБ = дЪпЪсЪ
17:54 24.11.2025
25 Панчо
17:54 24.11.2025
26 Гост
17:56 24.11.2025
27 Ще те допълня
До коментар #2 от "Хасковски каунь":Вече се е договорил с двамата Мазни и Дебели. Паричните потоци тръгват към хотелите на Желязков.
17:56 24.11.2025
28 Фондерлайно
17:57 24.11.2025
29 Неразбрал
17:58 24.11.2025
30 Янакиев
17:58 24.11.2025
31 Кой е този?
17:59 24.11.2025
32 Гробар
18:01 24.11.2025
33 Земеделец
18:02 24.11.2025
34 Въпрос
18:03 24.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нейадърници
18:04 24.11.2025
37 Късно е либе за китка
18:05 24.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гост
18:06 24.11.2025
40 3.14К
18:07 24.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Баба Ванга казала
18:09 24.11.2025
43 Дедовия
18:10 24.11.2025
44 шиши
18:10 24.11.2025
45 Желязков
18:11 24.11.2025
46 УдоМача
18:11 24.11.2025
47 Нещастен крадлив хотилиер
18:12 24.11.2025
48 Тоя хотелиер
18:12 24.11.2025
49 След като не се допитахте до Народа
Как да ви вярва същия този Народ.
Коментиран от #56
18:13 24.11.2025
50 Левски
18:14 24.11.2025
51 Леголас
18:16 24.11.2025
52 Ний ша Ва упрайм
18:19 24.11.2025
53 ха ха
18:20 24.11.2025
54 Розовото пони
18:20 24.11.2025
55 Подобни малоумни слогани
18:22 24.11.2025
56 Никога повече не може да се вярва на
До коментар #49 от "След като не се допитахте до Народа":Продажното управление на ГЕРБ и ДПС ,пренебрегнало народа че и го излъгаха. Преди изборите не е ставало на въпрос да искат Извънреден конвенгертен доклад и да дават не верни данни на Евростат и на ЕК и ЕЦБ. Натикват ни насила в Еврозоната във възможно най лош момент. Вземат и много високи заеми.
18:22 24.11.2025
57 Аз бях хаяши
18:24 24.11.2025
58 Опааа
18:26 24.11.2025
59 Тома
18:26 24.11.2025
60 Ааа е сега
18:27 24.11.2025
61 Кажи просто Хайл Хитлер
18:27 24.11.2025
62 пешо
18:28 24.11.2025
63 Баба Яга
18:32 24.11.2025
64 Данко Харсъзина
Твърде добри български държавници.
18:39 24.11.2025
65 Видяла жабата,
18:40 24.11.2025
66 Данко Харсъзина
Поклон до земи.
18:41 24.11.2025
67 Петрич
Коментиран от #78
18:52 24.11.2025
68 Стеф
С микробус с фалшиви бюлетини???
19:04 24.11.2025
69 Шести
19:17 24.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Анубис
19:19 24.11.2025
72 Розовото фламинго Джилязку
19:19 24.11.2025
73 Шаран БГ
Естествено, всичко се прави чрез ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА, т.е. чрез РЕФЕРЕНДУМИ !!
19:33 24.11.2025
74 ФАКТ
19:59 24.11.2025
75 ти ли бе
20:45 24.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Моряка
21:55 24.11.2025
78 Петрич
До коментар #67 от "Петрич":Калифорния
22:31 24.11.2025
79 Какви
00:38 25.11.2025