Кабел на почистваща машина предизвикал токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

20 Август, 2025 10:01 638 10

  • почистваща машина-
  • басейн-
  • мечкарево

„Госпожо, случва се”, казала мениджърката

Кабел на почистваща машина предизвикал токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ток удари 12-годишно дете в обществен басейн. Случаят е от сливенското село Мечкарево. В комплекса момчето и сестричката му били заведени на 17 август от баба им.

„Всичко беше прекрасно, докато едно момче от персонала не докара кабел, който захранвал машини за почистване на басейна. Тогава Тони започна да се оплаква, че усеща сякаш го удря ток. Не му повярвах. Малко преди 18 ч. решихме да си ходим. Докато обличам сестричката му Сияна, Тони седна на парапета на басейна. В един момент се огъна като дъга и падна на земята. Грабнах го и го заведох до масите. Детето пищеше и казваше, че не си усеща тялото от кръста надолу”, спомня си бабата Соня Янева.

Викнали линейка и към момента момчето е в добро състояние. Жената казва, че единствено Господ е спасил внучето ѝ. Управителят на комплекса помолил Соня да покаже точното място, на което ток ударил внука ѝ. „Госпожо, случва се”, казала мениджърката.


България
Оценка 1 от 2 гласа.
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Българоубиец

    7 1 Отговор
    Организирам масово трепане на българчета! Мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:13 20.08.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    После що нямало туристи

    10:14 20.08.2025

  • 3 А на

    6 0 Отговор
    меринджейката трябва незабавно да ѝ затворят обекта ! Случвало се било ?!

    10:16 20.08.2025

  • 4 Сила

    2 0 Отговор
    Те на пъпа на София пуснаха ток във фонтана на Славейков и убиха момчето , та в некво сливенско село ще се церемонят с аборигените ... Карай да върви далаверата !!!

    10:18 20.08.2025

  • 5 Георги

    3 0 Отговор
    сучва се да, само у нас е ежедневие

    10:18 20.08.2025

  • 6 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Меринджейката в затвора!

    10:18 20.08.2025

  • 7 Германец

    3 0 Отговор
    Случва се само в Швейцария на Балканите 😆😅🤣😂😂😂💩💩💩🤡

    10:19 20.08.2025

  • 8 Учител

    2 0 Отговор
    Народ от аборигени

    10:20 20.08.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Така като я слушам май не й е за първи път💀🤬

    10:20 20.08.2025

  • 10 Българин

    1 0 Отговор
    ГЕРБАВИТЕ БИЗНЕСИ ИЗБИВАТ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ!

    10:21 20.08.2025

