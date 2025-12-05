Новини
Александър Русанов, който напусна ръководството на ПП: Планираха втора сглобка с ГЕРБ и ДПС- Ново начало

5 Декември, 2025 19:19

"На първото ми заседание на Изпълнителния съвет Асен Василев ми каза да напусна. Не било лично срещу мен, но имало деликатни теми. Какво имаме да крием, нали сме открити, нали сме честни?, отново попита Русанов

Александър Русанов, който напусна ръководството на ПП: Планираха втора сглобка с ГЕРБ и ДПС- Ново начало - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-краткият отговор защо напуснах, е защото казват едно, а вършат друго. За протестите, които виждаме днес, поводът може и да е бюджетът, но истинската причина не е това. Това каза в интервю за bTV Александър Русанов, който отказа да остане начело на Контролния съвет на "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg. Решението си той обяви в социалните мрежи, а причината да напусне поста си бе фактът, че съпартийците му гласуваха против провеждането на национален референдум за готовността на България да приеме еврото.

"Поводът е едно мимолетно гласуване за референдума на президента. То е без смисъл, защото еврозоната е необратим процес. ПП гласуваха заедно с ГЕРБ и ДПС- Ново начало, за да се появи ясно на таблото следващата сглобка. Защо трябва да се наредиш редом с онези, които наричаш престъпници? Това е капан", предупреди той.

Припомняме, че в сряда мнозинството отхвърли предложението на президента Румен Радев за национално допитване с 33 от гласовете на ПП-ДБ. При напускането си като шеф на Контролната комисия Русанов заяви, че е "крайно разочарован и омерзен" от това, че съпартийците му са гласували заедно с хората на Бойко Борисов и Делян Пеевски, срещу които уж се борели.

Според него моментът да напусне бил много точен, защото иначе рискувал "утре да дойде новата сглобка, а той да си мълчи".

Русанов даде и пример за лошо отношение към него от хора в "Промяната". "На първото ми заседание на Изпълнителния съвет Асен Василев ми каза да напусна. Не било лично срещу мен, но имало деликатни теми. Какво имаме да крием, нали сме открити, нали сме честни? Проведох наскоро неформален разговор с член на изпълнителния съвет и го попитах защо гласуваме с ГЕРБ и ДПС, нима искаме втора сглобка? Е, каза ми той, ти какво очакваш друго", разказа той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 10 Отговор
    На следващите избори ГЕРБ 5 процента.

    Коментиран от #10, #22

    19:30 05.12.2025

  • 2 Отървали

    16 14 Отговор
    са се от теб о време ! Изритаха те , бил напуснал....

    19:32 05.12.2025

  • 3 Карай

    17 5 Отговор
    си адвокатлъка , там имаш широка сфера за лъжи !

    19:35 05.12.2025

  • 4 Хаха

    12 9 Отговор
    Е добро утро. Ппдб искат отново на софрата с Бойко. Човещинка. Требе нещо да се яде. А когато си некадърен опциите не са много.

    19:35 05.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бащата на някаква Саяна

    6 7 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:36 05.12.2025

  • 7 Бай Иван

    6 14 Отговор
    На следващите избори ГЕРБ 30 процента ДПС - НН 38 процента .Всички останали ще бъдат пълнеж .

    Коментиран от #20

    19:37 05.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ялчин

    11 7 Отговор
    Купена душичка от Дебелото Д.

    Коментиран от #11

    19:38 05.12.2025

  • 10 ИСТИНАТА

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато има стотици хиляди "мъртви души" в списъците, Борисов и ЦИК пак ще фалшифицират изборите!

    19:38 05.12.2025

  • 11 ФАКТ Е

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ялчин":

    Този наглец Русинов е голям подлец!

    19:40 05.12.2025

  • 12 Бащата на някаква Саяна

    3 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:41 05.12.2025

  • 13 Много се радваме за

    2 1 Отговор
    Някаква Саяна. Малко и е.

    19:41 05.12.2025

  • 14 А госпожица четири очи

    4 2 Отговор
    се опитваше пелтечийки да му затвори устата и да прекъсне фактът как е Асен Василев се опитва по всякакъв начин да го премахне от съвета в който ppdb са се договаряли на четири очи за новата сглобка Прасчо и тиквата. И как да протестират срещу тях и след два дни да гласуват обвързани в свински черва и хрупащи в копанката тиквички. Абсолютно смешници са тези розови понита. Ами свирката си остава мисирка.

    19:42 05.12.2025

  • 15 Кротко си лежи в Бояна

    1 3 Отговор
    Някаква Саяна. А бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:42 05.12.2025

  • 16 Защо го давате този

    6 5 Отговор
    Той е толкова елементарен, и толкова безидеен. Какво лошо има да се гласува с други партии по общо значими въпроси. Еврозоната е в смисъла на ПП. Те са длъжни да гласуват за влизането в еврозоната. Откъде на къде, ще гласуват наопаки на ГЕРБ? Това да не са ви безмозъчните тикви от Величие? Които гласуват по команда и наопаки? Но ПП също имат вина. Те седнаха на масата заедно с БСП. Те ги върнаха! Как може Лена Бориславова да се договаря с детето на мафията Крум Зарков да не се закачали преписките в КПКОНПИ. Как така ще пазиш икономическите престъпници, когато твоята основна заявка е корупция нула? Не може така.

    19:43 05.12.2025

  • 17 Хипотетично

    4 0 Отговор
    💲Асен Василев ми каза да напусна💲
    Нищо лично, няма скрито и покрито, но е само за избрани.

    19:46 05.12.2025

  • 18 Да гледат и да слушат

    3 3 Отговор
    овцете гласуващи за тези боклуци ПП и ДБ. Да гласуваш за измамници и доказани лъжци и национални предатели, определено трябва между ушието да е доста празно.

    19:48 05.12.2025

  • 19 Стамен

    3 2 Отговор
    Този е човек на мунчо.

    19:48 05.12.2025

  • 20 Новак

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Иван":

    Иване, Иване, да те ... кой те хване!

    19:48 05.12.2025

  • 21 Манол на пейка дремеше

    0 1 Отговор
    Копейка путинист ватенка за орка,мирзишка ,чебурашка.наздравр,слава украинец хлъц победа

    19:49 05.12.2025

  • 22 Пич няма да стане тази

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и ако си го мислиш наистина просто.......
    Ще стане още по-зле защото ГЕРБ и ДПС ново начало ще бъдат в небето и всичко останало ще е паднеж.
    А след това предателство на ппд б да протестират и после да гласуват с тях.......
    Единственият вариант е ако на изборната сцена се появи Радев и тогава нещата ще се обърнат но как ще се развият след това не мога да прогнозирам.
    А тези смешници.........

    19:49 05.12.2025

  • 23 свако Тако

    1 1 Отговор
    Готови са с дявола ортаци да станат,но да се доберат до пари за крадене.А Киро тъпото трябва да го подведат под отговорност за организиране на погрома в края на протеста.Той и оня дангалак от Добрич.

    19:51 05.12.2025

  • 24 Е да,

    1 0 Отговор
    Винаги се намират ренегати като йордан цонев или митов, които накрая акостират в Герб и Дпс.

    19:53 05.12.2025

  • 25 Яяяя

    1 1 Отговор
    Как манипулира това едноклетъчни. ПП гласуват срещу референдума на безродника Радев. Който референдум е абсолютно безмислен. Другите както искат да гласуват. По-смислено е да скочат най-после на мафията и на корупцията. Кога ще пипнат сивите пари на мафията?

    Коментиран от #28

    19:53 05.12.2025

  • 26 Саша Грей

    0 0 Отговор
    Не знам защо този си мисли, че ППДБ биха гласували против еврото. Тука не става въпрос за сглобки, а за принцип.

    19:53 05.12.2025

  • 27 Марк

    1 0 Отговор
    Аз също смятах, че верния ход на подмяната беше да подкрепят референдума, защото тогава той щеше да мине, и веднага щяха да съборят правителството автоматично! Без никакви други протести.
    Но пилешките им мозъци естествено, че няма как да разберат това - единствено този човек го е разбрал, и е постъпил достойно!

    19:54 05.12.2025

  • 28 Няма безсмислен референдум

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Яяяя":

    Референдума е твоята свобода,

    19:56 05.12.2025

