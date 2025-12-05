Александър Русанов, който напусна ръководството на ПП: Планираха втора сглобка с ГЕРБ и ДПС- Ново начало

Най-краткият отговор защо напуснах, е защото казват едно, а вършат друго. За протестите, които виждаме днес, поводът може и да е бюджетът, но истинската причина не е това. Това каза в интервю за bTV Александър Русанов, който отказа да остане начело на Контролния съвет на "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg. Решението си той обяви в социалните мрежи, а причината да напусне поста си бе фактът, че съпартийците му гласуваха против провеждането на национален референдум за готовността на България да приеме еврото.

"Поводът е едно мимолетно гласуване за референдума на президента. То е без смисъл, защото еврозоната е необратим процес. ПП гласуваха заедно с ГЕРБ и ДПС- Ново начало, за да се появи ясно на таблото следващата сглобка. Защо трябва да се наредиш редом с онези, които наричаш престъпници? Това е капан", предупреди той.

Припомняме, че в сряда мнозинството отхвърли предложението на президента Румен Радев за национално допитване с 33 от гласовете на ПП-ДБ. При напускането си като шеф на Контролната комисия Русанов заяви, че е "крайно разочарован и омерзен" от това, че съпартийците му са гласували заедно с хората на Бойко Борисов и Делян Пеевски, срещу които уж се борели.

Според него моментът да напусне бил много точен, защото иначе рискувал "утре да дойде новата сглобка, а той да си мълчи".

Русанов даде и пример за лошо отношение към него от хора в "Промяната". "На първото ми заседание на Изпълнителния съвет Асен Василев ми каза да напусна. Не било лично срещу мен, но имало деликатни теми. Какво имаме да крием, нали сме открити, нали сме честни? Проведох наскоро неформален разговор с член на изпълнителния съвет и го попитах защо гласуваме с ГЕРБ и ДПС, нима искаме втора сглобка? Е, каза ми той, ти какво очакваш друго", разказа той.