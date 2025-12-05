Новини
България »
Всички градове »
Милен Керемедчиев: Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г.

Милен Керемедчиев: Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г.

5 Декември, 2025 18:13 835 12

  • милен керемедчиев-
  • нов бюджет-
  • скалъпен-
  • притеснение-
  • бюджет 2027

„Това не е бюджет на реформите, това е бюджет на компромиса и стъкмистиката, за да може и работодателите, и синдикатите да са доволни. Бюджет на растежа предполага реформи, а в този такива не са заложени. България прави реформи само тогава, когато е подложена на натиск от Европейската комисия“, поясни още Керемедчиев.

Милен Керемедчиев: Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г. - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не смятам, че новият вариант на бюджета за догодина ще осигури стабилност или икономически растеж. Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г. Това заяви в ефира на NOVA NEWS бившият заместник-министър на икономиката Милен Керемедчиев, цитиран от novini.bg.

Според него е наложително правителството да направи 3-годишна икономическа рамка, защото в Бюджет 2026 са заложени огромни разходи и неясни приходи.

Ръстът на чуждестранните инвестиции е спаднал драстично за последните две години. За момента не знаем как ще са подсигурени приходите в следващите години. ЕС ни реже средства по ПВУ заради нереализирани реформи, коментира Керемедчиев.

Той предупреди, че заради набързо „скалъпения“ бюджет и предвид заложените разходи за вдигането на заплати, които неминуемо ще напомпат още инфлацията, не е изключено план-сметката да бъде ревизирана още по средата на следващата година.

„Това не е бюджет на реформите, това е бюджет на компромиса и стъкмистиката, за да може и работодателите, и синдикатите да са доволни. Бюджет на растежа предполага реформи, а в този такива не са заложени. България прави реформи само тогава, когато е подложена на натиск от Европейската комисия“, поясни Керемедчиев.

По темата с протестите бившият зам.-министър прогнозира, че те няма да спрат с приемането на новия вариант на бюджета, тъй като исканията на хората вече са други.

Протестите няма да намаляват, духът е пуснат от бутилката. Дали ще има нов бюджет, това няма да върне духа – протестите ще продължат, защото те вече имат съвсем други искания. Младите хора се събудиха и започват да увеличават своите искания към управляващите, обясни гостът в студиото.

Въпреки това Керемедчиев не смята, че кабинетът на Росен Желязков ще падне, тъй като разполага с комфортна подкрепа в парламента.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Ексклузивно!Руски танкер е ударен край Ахтопол и залива с нефт Черноморието.Войната дойде в България.

    Коментиран от #3

    18:26 05.12.2025

  • 2 пешо

    1 0 Отговор
    ако доживеем до 2027

    18:26 05.12.2025

  • 3 пешо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    урките ще запалят европа

    18:27 05.12.2025

  • 4 Нехис

    3 4 Отговор
    Всеки се запритеснявал за бюджета. А защо навремето не си ползвахте глаяите и избрахте "усмихнатия, млад и позитивен" Хасан Кокорев, който набълбука бюджета с 18 млрд кредити? Ами Мунчо, заради когото плащаме по 1 050 000 на ден за 13 години? Тогава защо не си ползвахте кухите лейки?

    18:28 05.12.2025

  • 5 гражданин

    3 2 Отговор
    Новият бюджет ще е кай за крадците и мошенниците, а те точно това искат !!

    18:28 05.12.2025

  • 6 Край

    5 1 Отговор
    Знае ли някой какво точно работи тоя очилат многознайко или си харчи парите от времената когато беше зам министър, аташе в Дубай, председател на Пакта за стабилност на НАТО, изпълнителн директор на Български пощи и .... прочие благи службчки.

    18:29 05.12.2025

  • 7 гост

    3 1 Отговор
    "Народните избраници" в парламента изключително добре играят ролите си! А постановките в самият парламент са "ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ ИЛИ ДА ПЛАЧЕШ"/ Сълза и смях/!

    18:38 05.12.2025

  • 8 Олелията с бюджета се разиграва

    0 1 Отговор
    Защото Киселова отмени референдума за еврото и политиците са разбрали че са предали българите като са ги направили беззащитни в еврозоната

    19:15 05.12.2025

  • 9 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Евнух.

    19:18 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни нали стария бюджет беше единствено възможния тъй твърдяха сегашните управляващи !!!!!! Какво се промени когато им поискаха оставката и защо драпат да останат на власт.....за да спасяват Българския Народ ......или себе си ??????

    19:30 05.12.2025

  • 12 Боко - тиквата

    1 0 Отговор
    Аз ви направих БОГАТИ европейци и ако не слушате мен и само мен .......АЗ ще ви направя и клошари да ровите във кошовете за да ви дойде акъла !!!!!!

    19:33 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол