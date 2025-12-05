Милен Керемедчиев: Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г.

Не смятам, че новият вариант на бюджета за догодина ще осигури стабилност или икономически растеж. Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г. Това заяви в ефира на NOVA NEWS бившият заместник-министър на икономиката Милен Керемедчиев, цитиран от novini.bg.

Според него е наложително правителството да направи 3-годишна икономическа рамка, защото в Бюджет 2026 са заложени огромни разходи и неясни приходи.

Ръстът на чуждестранните инвестиции е спаднал драстично за последните две години. За момента не знаем как ще са подсигурени приходите в следващите години. ЕС ни реже средства по ПВУ заради нереализирани реформи, коментира Керемедчиев.

Той предупреди, че заради набързо „скалъпения“ бюджет и предвид заложените разходи за вдигането на заплати, които неминуемо ще напомпат още инфлацията, не е изключено план-сметката да бъде ревизирана още по средата на следващата година.

„Това не е бюджет на реформите, това е бюджет на компромиса и стъкмистиката, за да може и работодателите, и синдикатите да са доволни. Бюджет на растежа предполага реформи, а в този такива не са заложени. България прави реформи само тогава, когато е подложена на натиск от Европейската комисия“, поясни Керемедчиев.

По темата с протестите бившият зам.-министър прогнозира, че те няма да спрат с приемането на новия вариант на бюджета, тъй като исканията на хората вече са други.

Протестите няма да намаляват, духът е пуснат от бутилката. Дали ще има нов бюджет, това няма да върне духа – протестите ще продължат, защото те вече имат съвсем други искания. Младите хора се събудиха и започват да увеличават своите искания към управляващите, обясни гостът в студиото.

Въпреки това Керемедчиев не смята, че кабинетът на Росен Желязков ще падне, тъй като разполага с комфортна подкрепа в парламента.