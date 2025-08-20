Новини
Борисов: Българите, като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното? (ВИДЕО)

Борисов: Българите, като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното? (ВИДЕО)

20 Август, 2025 12:24

Ползите от еврото догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата, добави лидерът на ГЕРБ

Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. Това каза пред журналисти в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в областния град, съобщават от novini.bg.
На него (президента на САЩ Доналд Тръмп - б.ред.) му стигна куража да заложи авторитета си и да направи срещата с президента Путин – много сложна среща, с много личен заряд и много тежка отговорност за президента Тръмп. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме ние, европейските държави. Покани лидерите на най-големите държави, председателя на Европейската комисия и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки, заяви Борисов.
Аз съм оптимист. Жертвите, убитите – това трябва да се прекрати. Оптимист съм. Много силни хора в лицето на Европейския съюз и президента Тръмп. Мисля, че добре познавам президента Путин – той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен, добави лидерът на ГЕРБ.
Попитан справят ли се правителството и контролните органи със ситуацията с оглед приемането на Закона за еврото и предстоящото въвеждане на еврото в България на 1 януари 2026 година, той посочи: "Мисля, че се справят прекрасно. Българите, като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното?"
В отговор на въпрос дали усеща предварително поскъпване на живота, преди въвеждането на еврото, Бойко Борисов заяви: "Не, не мога да кажа". Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата, добави той.

В коментар за водната криза, Борисов посочи: "Промяната на климата е факт. В това отношение ние сме балансирани откъм вода главно от снеготопенето, язовирите се пълнят от тях. Кратките проливни дъждове не вършат работа, затова трябват сондажи, каптажи, всички планове, които имаше. 1,2 млрд. оставих преди 5-6 г. Във ВиК дружеството, в сектора - Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Надявам се, че сега правителството ще направи много спешни решения, за да се доведе вода, да се сондира вода, да се поправи ВиК мрежата и да се реши проблемът в голямата му част".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иде Есен

    114 15 Отговор
    Иде народният гняв на талази.

    Коментиран от #10, #16, #75

    12:33 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    90 9 Отговор
    Борисов, и да ти обясни човек кое е страшното, пак няма да разбереш. Тъй че, ходи до в Гърция та, пълни чекмеджетата с евра и си гледай рахата.

    Коментиран от #65

    12:35 20.08.2025

  • 4 Неговата

    100 5 Отговор
    мисъл и логика къртят мивки !

    12:36 20.08.2025

  • 5 Този нагляр

    81 8 Отговор
    Поръчал си е съдбата на Кадафи, макар самият Кадафи да не я заслужаваше!

    12:36 20.08.2025

  • 6 Факт

    53 2 Отговор
    Нали уж трябвало да ходят в България!

    12:36 20.08.2025

  • 7 Ко каза

    71 3 Отговор
    Страшното е , че тук няма държава гусин Борисов!

    12:37 20.08.2025

  • 8 Летовник

    79 4 Отговор
    Това че Асен Василев даде милиардите за вдигане на пенсиите го прави много по-качествен и родолюбив политик от всички гербери накуп.

    Коментиран от #26, #83

    12:39 20.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Коко

    89 2 Отговор
    Досега се въздържах от квалификации но тоя наистина е тъпак.

    Коментиран от #55

    12:40 20.08.2025

  • 12 Хейт

    103 2 Отговор
    Е, по-нагло същество не съм виждал! Като в Приказка за стълбата! Не е влизал десетилетия в магазин, вози се на държавен бензин, от НСО тичат да му доставят всичко. Е, как да усети поскъпване?

    Коментиран от #30, #93

    12:41 20.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    71 2 Отговор
    Гений , самобитен натурален бг простак , гордост и упование за измъчената бг душа ....

    12:41 20.08.2025

  • 15 Тъп евроатлантически натовец

    64 5 Отговор
    Не е страшно еврото, а диктатурата за налагане на еврото.
    През юли 2015 г. Гърция провежда референдум за членството си за еврозоната повече от десетилетие след като се е присъединила към нея.

    Тук нищо и никога..

    12:41 20.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ГЕРБмафи

    52 5 Отговор
    Българите почнаха вече ходят в Гърция да си пазаруват е туй му е страшното!! А след еврото на Борисов съвсем страшно, ще стане!

    12:42 20.08.2025

  • 18 Даниел

    55 1 Отговор
    Както е казал Шекспир:живеем в ужасяваща епоха,идиоти водят слепия!!

    12:45 20.08.2025

  • 19 Що хариза Камчия бе,

    23 4 Отговор
    руски еничарин?

    12:45 20.08.2025

  • 20 Гоуст

    44 4 Отговор
    Много добър пример. Да, евро е. С 160% външен дълг...

    Коментиран от #63, #91

    12:46 20.08.2025

  • 21 Като дойде еврото

    14 36 Отговор
    русофилите, съдраните галоши още повече ще обеднеят!
    Ще трябва да емигрират във великата матушка!

    Коментиран от #77, #85, #99

    12:47 20.08.2025

  • 22 мдаа

    65 2 Отговор
    Аз от устата на Борисов от 16 години само това чувам "Няма страшно. Всичко е под контрол." В същото време виждам как България гори от всички страни, как все повече населени места имат воден режим, как хората в магазина цъкат пред етикетите и купуват все по-малко и по-малко, как летящи шофьори убиват невинни хора, как полицията не работи, а когато се разработи вземе, че убие някого... Около себе си виждам провалена държава, но "няма страшно", има накъде все още да се проваля до пълното си физическо и юридическо заличаване. ОСТАВКА!!!

    12:48 20.08.2025

  • 23 поговорка

    35 1 Отговор
    ситият на гладния не вярва

    12:48 20.08.2025

  • 24 Логика на мутра

    33 5 Отговор
    Ами държавата не тяхната, страшно е да ти вземат държавата и да се чувстваш като слуга в собствената си държава. Взимат ни парите, скоро ще ни вземат и езика, територията също. За суверенитет е дори смешно да се говори.

    12:49 20.08.2025

  • 25 Попето

    50 2 Отговор
    Как допуснахме тоя некадърен, алчен и страхлив индивид, да ни управлява толкова години. Години, през които нищо не бе създадено, а само се крадеше, рушеше, забатачваше. И не е спирало....

    Коментиран от #45

    12:49 20.08.2025

  • 26 Промяна

    7 32 Отговор

    До коментар #8 от "Летовник":

    Милиарди за пенсии от държавата предназначени за съвсем друго от Василев и никой не му търси отговорност Василев официално си купува гласове с държавни пари незаконно е но Василев е над законите Пенсии се плащат всеки месец и не е Василев човекът да увеличава пенсии а си има закони и така е по целият свят Защо не се търси отговорност на Василев защо е над законите

    Коментиран от #36, #38, #90

    12:49 20.08.2025

  • 27 И тези

    30 2 Отговор
    духовници с кой акъл са се помъкнали подире му ?

    Коментиран от #101

    12:49 20.08.2025

  • 28 Георги

    31 4 Отговор
    те българите ходят и в Германия, и там е евро, а заплатите са двойни и тройни - кое е страшното?

    Коментиран от #37

    12:50 20.08.2025

  • 29 хи хи

    35 3 Отговор
    Бибитко, мисля че скоро ще добиеш изражението на бай Тошо от 10-ти ноември....хи хи хи

    12:50 20.08.2025

  • 30 Промяна

    10 21 Отговор

    До коментар #12 от "Хейт":

    Същото важи и за Радев нали 9 години си живее луксозно в предиденството защитен е има неограничена власт спести 500 хиляди

    Коментиран от #60

    12:53 20.08.2025

  • 31 Направо е позорно

    29 0 Отговор
    Че още го търпим тоя

    12:55 20.08.2025

  • 32 адаша

    21 0 Отговор
    Мисля, че добре познавам президента Путин.... Има си хас да не го познаваш! То не беше кучунце подарък, банкови сметки за едни тръби ... Познаваш го разбира се...

    12:55 20.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само питам....

    42 2 Отговор
    След,като НЕ Е СТРАШНО.....защо няма РЕФЕРЕНДУМ за еврозоната ?!

    12:56 20.08.2025

  • 35 Ъхъъъъъ....

    27 3 Отговор
    като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното?".... А в САЩ, а в Китай, а в Русия ... смотано същество нагло

    12:56 20.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А ти....

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Георги":

    Като германците ли работиш?

    Коментиран от #56

    12:57 20.08.2025

  • 38 Здрасти колега

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Ти вярваш ли вожда да е оставил нещо?

    12:58 20.08.2025

  • 39 Мисира

    15 0 Отговор
    Върви на М В Г З

    12:59 20.08.2025

  • 40 А истината е че

    31 0 Отговор
    това, което се случва в държавата, е тотален погром и на държавност и на икономика

    13:01 20.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мдаа

    15 1 Отговор
    Страшното е в разликата между доходите и цените, не в самата валута.

    13:02 20.08.2025

  • 43 провинциалист

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Конски, стига с тая Русия! Когато преди 7 петилетки Васко Кръпката пееше "комунизмът си отива, спете спокойно деца", едни прилежно пребоядисани чичковци обясняваха на едни останали на улицата мускулизирани младежи, че Русия превзема черноморието и трябва да се спасява България. След това същите младежи спасяваха с бухалки България от всякакъв опит за инициатива и свободно развитие от страна на обикновения българин. Та, така и до ден днешен, само дето бухалките отдавна са сменени с по-европриемливи методи. Капиш?

    13:02 20.08.2025

  • 44 кое му е страшното? ....

    20 0 Отговор
    Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи....

    13:03 20.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 абеееее

    17 0 Отговор
    ти наясно ли си какво се случва в държавата бе - свиня безродна НАЯСНО ЛИ СИ

    13:04 20.08.2025

  • 47 Бръм

    18 0 Отговор
    Дедо Борисов, нема ли да се пенсионираш вече. Причинно-следствените връзки ти се губят вече, а па как знаеш най-съкровенните мисли на оня дето за жив не та брои теб, не е за коментиране.

    13:04 20.08.2025

  • 48 Папуц

    13 0 Отговор
    Браво баце!
    Комунист - царист- десен министър-председател - путинист - евроатлантик - сега вече и тръмпист!
    Евала!!!

    13:06 20.08.2025

  • 49 кое му е страшното? ....

    18 0 Отговор
    Я отиди да те дигнат с парашутче Толуп твоите мутрафони

    13:06 20.08.2025

  • 50 Смешник

    23 0 Отговор
    Една държава управлявана от мутри Тиквата и Шиши Това е днес съвременна България Бог да пази страната

    13:07 20.08.2025

  • 51 Аз съм дълбоко ВЯРВАЩ.

    11 1 Отговор
    ИКОГА ВИДЯ ТУУУЛУПА БЕЗ ВЕРНИ ДО СВЕЩЕННИК И КАК ДА МУ СЕ МАЗНИ СЕ ОТВРЪЩАВАМ ОТ ТОЗИ ПОП. ТИ ТУПКО БЕЗ БОГ НЕ ДАВАЙ АКЪЛИ А СЕ СМИРИ И КРЪСТА НА ИСУУС ОПРАВИ, ЧЕ ГО НА ТРЕСКИ НАПРАВИ С ТЕЗИ твои ПИРОНИ.

    13:07 20.08.2025

  • 52 кое му е страшното? ....

    11 1 Отговор
    Да изгори Банкя Толуп ?

    13:08 20.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 кое му е страшното? ....

    10 0 Отговор
    Заведох ви в сърцето на Европа
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    13:09 20.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Георги

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "А ти....":

    да, а ти? Може би смяташ , че те работят 24 часа в денонощието? Отдавна българите ходят по "белия свят" и могат от първо лице да направят сравнение както на цените, така и на заплатите и работните навици.

    13:10 20.08.2025

  • 57 Сталин

    13 2 Отговор
    Тъп Тулуп и Тиква,абе негодник там цените наполовина , миналата седмица бяхме там ,във Варна две порции цаца,една порция картофи и две лимонади -50 лева, в Гърция две порции лаврак и две бири - 20€

    13:11 20.08.2025

  • 58 069

    9 1 Отговор
    Не е лесно да си проЗт.

    13:11 20.08.2025

  • 59 Гост

    7 1 Отговор
    Жив да си ни БУЦИ,все така да крадеш и да ни раздаваш по-малко,колкото прецениш...Благодарим

    13:12 20.08.2025

  • 60 Папуц

    14 1 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Подмяната, Президентър Радев е избран от народа - демек , от СУВЕРЕНА.
    А твоя идол е избран от тъмнозелените.
    При това, в доказано маниполирани избори.
    Ти какво искаш , Президента да дойде да живее в съседното ти мазе ли?
    Съобразявай се малко,и престани с глупавите постове!

    Коментиран от #84

    13:12 20.08.2025

  • 61 кое му е страшното? ....

    12 1 Отговор
    Абе някой няма ли най после ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    Коментиран от #103

    13:13 20.08.2025

  • 62 ФЕЙК

    6 1 Отговор
    Свиква, свиквай Боко с манастира, че там ти е мястото! Имаш много грехове да изповядаш! Ама какъвто си прибран "домошар" ще напълниш килията с финикийски знаци и братята ще пропищят от теб!

    Коментиран от #71

    13:13 20.08.2025

  • 63 Ха ха ха

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гоуст":

    Плюс най-грандиозния фалит за последните сто години. Това е Гърция, която ни дава за пример криминалния престъпник Борисов.

    13:13 20.08.2025

  • 64 Аз съм от ссср

    9 1 Отговор
    Точно че ходим във Гърция и говорим със гърците и те ни казват че ще стане по лошо като влезне еврото,а какво го интересува обикновения българин че ще паднат лихвите по кредитите,по добре е да не взимаме кредити.А колкото и да се подмазваш на Тръмп няма да те огрее,щом и посланик не изпращат вече доста време значи не ви искат американците и ще ви пенсионират със един Магнитски.

    13:14 20.08.2025

  • 65 Те и в Турция ходят българите

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Да минем на тур. лири тогава ! Кое е страшното?

    13:14 20.08.2025

  • 66 Кукуригу

    11 1 Отговор
    Те Баце затова гърците те изтипосаха на корицата на Бай Ганьо!

    13:14 20.08.2025

  • 67 Смешник

    6 0 Отговор
    Пред кого да пази авторитета си Тръмп бе Тикво пред тези дето му лижат задника ли западните клоуни

    13:15 20.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Тая жълта миризлива тениска

    10 1 Отговор
    Не се ли разпадна. Вече цвят няма

    13:17 20.08.2025

  • 70 Ти си

    4 0 Отговор
    На Боци ще му стане ясно какво му е страшното ако си направи труда да разпита местните или да погледне само колко е външният дълг на Гърция .....

    13:17 20.08.2025

  • 71 Ясновидец

    8 0 Отговор

    До коментар #62 от "ФЕЙК":

    Не знам дали в манастир ,но в килия ще е!

    13:18 20.08.2025

  • 72 пешо

    9 0 Отговор
    разликата в гърция минимална пенсия 800 евро , минимална заплата 1300 евро ,

    13:21 20.08.2025

  • 73 Това

    3 1 Отговор
    Което ще се случи от сега до 2028 е страшното. Аз бях в Холандия април 2001 и знам как се прави.

    13:21 20.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ??????

    6 0 Отговор
    Боко, а ти защо не ни вкара в еврозоната 2020г? Като още тогава можехме? Един приятел пита и аз от негово име.

    13:22 20.08.2025

  • 77 Али Гатор

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Като дойде еврото":

    А бе келеме , сигурен съм че ще си един от първите тронове които навсякъде и във всичко виждат Русия и Путин прави ще ревнета срещу еврото и цените образували се в следствие на неговато въвеждане !

    13:22 20.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 пешо

    7 1 Отговор
    боче тия с килимявките зад тебе че ти пеят

    13:23 20.08.2025

  • 80 няма да се оправи таз държава

    7 0 Отговор
    докато ги има тапири
    и стотици хиляди вярващи им

    13:23 20.08.2025

  • 81 кое му е страшното? ....

    6 0 Отговор
    Военни учения лятото да правят и България да изгорят? По живково време до 20 септември не се правиха учения и имаше защо

    13:23 20.08.2025

  • 82 Варна

    7 1 Отговор
    Този и.род е директно за разст......

    13:24 20.08.2025

  • 83 Няма полза

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Летовник":

    Стига сте се слагали на пенсионерите, няма да гласуват за ПП.

    13:25 20.08.2025

  • 84 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Папуц":

    Извинявай някога е било това ДПС 300 хиляди тогава сега никога Шарлатани и сие С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ и това замина 2025 година е А за ГЕРБ гласуват твърдо постоянно около 700 хиляди Кой сега ще гласува за Радев Костадиновите ли Нееее може би измамниците нали ги назначи парламента Това са сега неговите

    Коментиран от #109

    13:25 20.08.2025

  • 85 Като дойде еврото баш

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Като дойде еврото":

    такива русофоборсуци кат теб ще ядат какалшката
    най бедни в ес

    13:25 20.08.2025

  • 86 кое му е страшното? ....

    5 0 Отговор
    В една "коалиция на желаещите" да ви набутам ....

    13:25 20.08.2025

  • 87 Само да добавя

    6 0 Отговор
    Тъпото си е тъпо!

    13:26 20.08.2025

  • 88 кое му е страшното? ....

    5 0 Отговор
    Плевен без вода да остане....

    13:26 20.08.2025

  • 89 Това е

    5 0 Отговор
    един невероятно брутален бокк!

    13:27 20.08.2025

  • 90 Луд Скайуокър

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Като потърсят сметка на Борисов, Пеевски и всички останали хайдутин от прехода тогава да търсят сметка и на Василев. Ама няма как да стане защото така са си направили законите че винаги изплуват над тях !
    До сега няма нито един виш политик с ефективна присъда .

    13:27 20.08.2025

  • 91 Бъдеще

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гоуст":

    На тиквата и свинята това им е идеята за нови кражби. При падане на борда и приемане на еврото, отпадат и строгите правила за теглене на държавни заеми... Ще стигнем Гърция по заеми до десетина години, а по заплати никога...

    13:27 20.08.2025

  • 92 Европеец

    1 1 Отговор
    Повечето дето ходим там нямаме против, защо се обръщаш към нас?

    13:29 20.08.2025

  • 93 Малка корекция

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хейт":

    Т.н партньори не бяха поканени от президентът Тръмп. Заведе ги Зеленски, за да му пазят гърба. Но тези, които не внимават не схващат ловкото подменяне на истината...

    13:29 20.08.2025

  • 94 Море от тунеядци с шестцифрени доходи...

    4 0 Отговор
    Атлантически предатели.... кое му е страшното? ....

    Коментиран от #97

    13:30 20.08.2025

  • 95 Бай

    5 0 Отговор
    КРЕТЕН !

    13:30 20.08.2025

  • 96 кое му е страшното? ....

    6 0 Отговор
    Теменужка тегли кредити като луд с картечница на лихви два пъти над реалните. кое му е страшното? ....

    13:32 20.08.2025

  • 97 Атлантически ли?

    0 3 Отговор

    До коментар #94 от "Море от тунеядци с шестцифрени доходи...":

    Ами не... повечето от тях са руски въшки прикрити.

    13:33 20.08.2025

  • 98 кое му е страшното? ....

    3 0 Отговор
    22 милиона лева да платите за едно бетонно стъпало и един отайник който го наричаме гравитавъчна пречиствателна станция в Ясна Поляна ..
    кое му е страшното? ....

    13:34 20.08.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Студопор

    2 0 Отговор
    Ми сложете направо паунд. Нали като ходят в Англия ползват паундове?

    13:35 20.08.2025

  • 101 духовници ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "И тези":

    Тея дето са на държавни заплати и осигуровки? Те ли са духовници ? Не думай

    13:38 20.08.2025

  • 102 Аз съм

    1 0 Отговор
    мазньо

    13:39 20.08.2025

  • 103 Страшното е....

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "кое му е страшното? ....":

    че има такива глуп..... като теб които вярват и на най големите лъжи и манипулации.

    13:39 20.08.2025

  • 104 ная курвазян

    1 0 Отговор
    Шефа Боко Банкянския е Най-Великия българин, затова го следвам неотлъчно и се любувам на тл....ия му .....!

    13:41 20.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Страхил

    2 0 Отговор
    ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ Е БЕЗ ВОДА, А ДРУГАТА ПОЛОВИНА ИЗГОРЯ И ДЪРЖАВАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА НАПРАВИ НИЩО-ЧАКАМЕ ДЪЖД!
    ИНФЛАЦИЯТА Е ЧУДОВИЩНА, БЮДЖЕТА ПРОДЪНЕН, А ЦЕНИТЕ В КОСМОСА
    БОРИСОВ ОБАЧЕ Е НАЙ-ЗАГРИЖЕН ЗА МАЙКА УКРАЙНА И АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО, БЕЗ МАНДАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА НАБУТВА БЪЛГАРИЯ В НЯКАКВА "КОАЛИЦИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ", КАКТО СЕ ОПИТВА ДА ЗАТРИЕ И НАЦИОНАЛНАТА НИ ВАЛУТА И ДА НИ НАТИКА ВЪВ ФАЛИРАЩАТА ЕВРОЗОНА БЕЗ ДА НИ ПИТА И С ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ

    13:43 20.08.2025

  • 107 Оракула

    2 0 Отговор
    Тоя Индивид борисоф отново търси индулгенция за престъпленията се,
    Но ако успява с демагогия и кражби тук и сега, няма да успее
    Да лъже и манипулира Съдбата!

    13:49 20.08.2025

  • 108 Тома

    1 0 Отговор
    Кога най после ще видим тези попове на снимката да опеят бати Бойко тиквата

    13:50 20.08.2025

  • 109 Папуц

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Промяна":

    Не ти се разбира нищо!
    Пиеш ли ,докато драскаш тука?
    Я намали пърцуцата, че не ти понася!

    13:52 20.08.2025

  • 110 123

    1 0 Отговор
    Тебе защо не те изпратим при ТУТУ

    13:54 20.08.2025

  • 111 Тъпо, ужасно тъм, Банкята

    0 0 Отговор
    Без коментар. Срам ме е че този определя бъдещето на БГ от 20 години насам. Големи страхливци сме .

    13:55 20.08.2025

