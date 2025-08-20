Борисов: Българите, като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното? (ВИДЕО)

Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. Това каза пред журналисти в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в областния град, съобщават от novini.bg.
На него (президента на САЩ Доналд Тръмп - б.ред.) му стигна куража да заложи авторитета си и да направи срещата с президента Путин – много сложна среща, с много личен заряд и много тежка отговорност за президента Тръмп. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме ние, европейските държави. Покани лидерите на най-големите държави, председателя на Европейската комисия и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки, заяви Борисов.
Аз съм оптимист. Жертвите, убитите – това трябва да се прекрати. Оптимист съм. Много силни хора в лицето на Европейския съюз и президента Тръмп. Мисля, че добре познавам президента Путин – той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен, добави лидерът на ГЕРБ.
Попитан справят ли се правителството и контролните органи със ситуацията с оглед приемането на Закона за еврото и предстоящото въвеждане на еврото в България на 1 януари 2026 година, той посочи: "Мисля, че се справят прекрасно. Българите, като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното?"
В отговор на въпрос дали усеща предварително поскъпване на живота, преди въвеждането на еврото, Бойко Борисов заяви: "Не, не мога да кажа". Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата, добави той.
В коментар за водната криза, Борисов посочи: "Промяната на климата е факт. В това отношение ние сме балансирани откъм вода главно от снеготопенето, язовирите се пълнят от тях. Кратките проливни дъждове не вършат работа, затова трябват сондажи, каптажи, всички планове, които имаше. 1,2 млрд. оставих преди 5-6 г. Във ВиК дружеството, в сектора - Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Надявам се, че сега правителството ще направи много спешни решения, за да се доведе вода, да се сондира вода, да се поправи ВиК мрежата и да се реши проблемът в голямата му част".
1 Иде Есен
12:33 20.08.2025
3 Някой
12:35 20.08.2025
4 Неговата
12:36 20.08.2025
5 Този нагляр
12:36 20.08.2025
6 Факт
12:36 20.08.2025
7 Ко каза
12:37 20.08.2025
8 Летовник
12:39 20.08.2025
11 Коко
12:40 20.08.2025
12 Хейт
12:41 20.08.2025
14 Сила
12:41 20.08.2025
15 Тъп евроатлантически натовец
През юли 2015 г. Гърция провежда референдум за членството си за еврозоната повече от десетилетие след като се е присъединила към нея.
Тук нищо и никога..
12:41 20.08.2025
17 ГЕРБмафи
12:42 20.08.2025
18 Даниел
12:45 20.08.2025
19 Що хариза Камчия бе,
12:45 20.08.2025
20 Гоуст
12:46 20.08.2025
21 Като дойде еврото
Ще трябва да емигрират във великата матушка!
12:47 20.08.2025
22 мдаа
12:48 20.08.2025
23 поговорка
12:48 20.08.2025
24 Логика на мутра
12:49 20.08.2025
25 Попето
12:49 20.08.2025
26 Промяна
До коментар #8 от "Летовник":Милиарди за пенсии от държавата предназначени за съвсем друго от Василев и никой не му търси отговорност Василев официално си купува гласове с държавни пари незаконно е но Василев е над законите Пенсии се плащат всеки месец и не е Василев човекът да увеличава пенсии а си има закони и така е по целият свят Защо не се търси отговорност на Василев защо е над законите
12:49 20.08.2025
27 И тези
12:49 20.08.2025
28 Георги
12:50 20.08.2025
29 хи хи
12:50 20.08.2025
30 Промяна
До коментар #12 от "Хейт":Същото важи и за Радев нали 9 години си живее луксозно в предиденството защитен е има неограничена власт спести 500 хиляди
12:53 20.08.2025
31 Направо е позорно
12:55 20.08.2025
32 адаша
12:55 20.08.2025
34 Само питам....
12:56 20.08.2025
35 Ъхъъъъъ....
12:56 20.08.2025
37 А ти....
До коментар #28 от "Георги":Като германците ли работиш?
12:57 20.08.2025
38 Здрасти колега
До коментар #26 от "Промяна":Ти вярваш ли вожда да е оставил нещо?
12:58 20.08.2025
39 Мисира
12:59 20.08.2025
40 А истината е че
13:01 20.08.2025
42 Мдаа
13:02 20.08.2025
43 провинциалист
До коментар #16 от "оня с коня":Конски, стига с тая Русия! Когато преди 7 петилетки Васко Кръпката пееше "комунизмът си отива, спете спокойно деца", едни прилежно пребоядисани чичковци обясняваха на едни останали на улицата мускулизирани младежи, че Русия превзема черноморието и трябва да се спасява България. След това същите младежи спасяваха с бухалки България от всякакъв опит за инициатива и свободно развитие от страна на обикновения българин. Та, така и до ден днешен, само дето бухалките отдавна са сменени с по-европриемливи методи. Капиш?
13:02 20.08.2025
44 кое му е страшното? ....
13:03 20.08.2025
46 абеееее
13:04 20.08.2025
47 Бръм
13:04 20.08.2025
48 Папуц
Комунист - царист- десен министър-председател - путинист - евроатлантик - сега вече и тръмпист!
Евала!!!
13:06 20.08.2025
49 кое му е страшното? ....
13:06 20.08.2025
50 Смешник
13:07 20.08.2025
51 Аз съм дълбоко ВЯРВАЩ.
13:07 20.08.2025
52 кое му е страшното? ....
13:08 20.08.2025
54 кое му е страшното? ....
" Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....
13:09 20.08.2025
56 Георги
До коментар #37 от "А ти....":да, а ти? Може би смяташ , че те работят 24 часа в денонощието? Отдавна българите ходят по "белия свят" и могат от първо лице да направят сравнение както на цените, така и на заплатите и работните навици.
13:10 20.08.2025
57 Сталин
13:11 20.08.2025
58 069
13:11 20.08.2025
59 Гост
13:12 20.08.2025
60 Папуц
До коментар #30 от "Промяна":Подмяната, Президентър Радев е избран от народа - демек , от СУВЕРЕНА.
А твоя идол е избран от тъмнозелените.
При това, в доказано маниполирани избори.
Ти какво искаш , Президента да дойде да живее в съседното ти мазе ли?
Съобразявай се малко,и престани с глупавите постове!
13:12 20.08.2025
61 кое му е страшното? ....
13:13 20.08.2025
62 ФЕЙК
13:13 20.08.2025
63 Ха ха ха
До коментар #20 от "Гоуст":Плюс най-грандиозния фалит за последните сто години. Това е Гърция, която ни дава за пример криминалния престъпник Борисов.
13:13 20.08.2025
64 Аз съм от ссср
13:14 20.08.2025
65 Те и в Турция ходят българите
До коментар #3 от "Някой":Да минем на тур. лири тогава ! Кое е страшното?
13:14 20.08.2025
66 Кукуригу
13:14 20.08.2025
67 Смешник
13:15 20.08.2025
69 Тая жълта миризлива тениска
13:17 20.08.2025
70 Ти си
13:17 20.08.2025
71 Ясновидец
До коментар #62 от "ФЕЙК":Не знам дали в манастир ,но в килия ще е!
13:18 20.08.2025
72 пешо
13:21 20.08.2025
73 Това
13:21 20.08.2025
76 ??????
13:22 20.08.2025
77 Али Гатор
До коментар #21 от "Като дойде еврото":А бе келеме , сигурен съм че ще си един от първите тронове които навсякъде и във всичко виждат Русия и Путин прави ще ревнета срещу еврото и цените образували се в следствие на неговато въвеждане !
13:22 20.08.2025
79 пешо
13:23 20.08.2025
80 няма да се оправи таз държава
и стотици хиляди вярващи им
13:23 20.08.2025
81 кое му е страшното? ....
13:23 20.08.2025
82 Варна
13:24 20.08.2025
83 Няма полза
До коментар #8 от "Летовник":Стига сте се слагали на пенсионерите, няма да гласуват за ПП.
13:25 20.08.2025
84 Промяна
До коментар #60 от "Папуц":Извинявай някога е било това ДПС 300 хиляди тогава сега никога Шарлатани и сие С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ и това замина 2025 година е А за ГЕРБ гласуват твърдо постоянно около 700 хиляди Кой сега ще гласува за Радев Костадиновите ли Нееее може би измамниците нали ги назначи парламента Това са сега неговите
13:25 20.08.2025
85 Като дойде еврото баш
До коментар #21 от "Като дойде еврото":такива русофоборсуци кат теб ще ядат какалшката
най бедни в ес
13:25 20.08.2025
86 кое му е страшното? ....
13:25 20.08.2025
87 Само да добавя
13:26 20.08.2025
88 кое му е страшното? ....
13:26 20.08.2025
89 Това е
13:27 20.08.2025
90 Луд Скайуокър
До коментар #26 от "Промяна":Като потърсят сметка на Борисов, Пеевски и всички останали хайдутин от прехода тогава да търсят сметка и на Василев. Ама няма как да стане защото така са си направили законите че винаги изплуват над тях !
До сега няма нито един виш политик с ефективна присъда .
13:27 20.08.2025
91 Бъдеще
До коментар #20 от "Гоуст":На тиквата и свинята това им е идеята за нови кражби. При падане на борда и приемане на еврото, отпадат и строгите правила за теглене на държавни заеми... Ще стигнем Гърция по заеми до десетина години, а по заплати никога...
13:27 20.08.2025
92 Европеец
13:29 20.08.2025
93 Малка корекция
До коментар #12 от "Хейт":Т.н партньори не бяха поканени от президентът Тръмп. Заведе ги Зеленски, за да му пазят гърба. Но тези, които не внимават не схващат ловкото подменяне на истината...
13:29 20.08.2025
94 Море от тунеядци с шестцифрени доходи...
13:30 20.08.2025
95 Бай
13:30 20.08.2025
96 кое му е страшното? ....
13:32 20.08.2025
97 Атлантически ли?
До коментар #94 от "Море от тунеядци с шестцифрени доходи...":Ами не... повечето от тях са руски въшки прикрити.
13:33 20.08.2025
98 кое му е страшното? ....
кое му е страшното? ....
13:34 20.08.2025
100 Студопор
13:35 20.08.2025
101 духовници ли?
До коментар #27 от "И тези":Тея дето са на държавни заплати и осигуровки? Те ли са духовници ? Не думай
13:38 20.08.2025
102 Аз съм
13:39 20.08.2025
103 Страшното е....
До коментар #61 от "кое му е страшното? ....":че има такива глуп..... като теб които вярват и на най големите лъжи и манипулации.
13:39 20.08.2025
104 ная курвазян
13:41 20.08.2025
106 Страхил
ИНФЛАЦИЯТА Е ЧУДОВИЩНА, БЮДЖЕТА ПРОДЪНЕН, А ЦЕНИТЕ В КОСМОСА
БОРИСОВ ОБАЧЕ Е НАЙ-ЗАГРИЖЕН ЗА МАЙКА УКРАЙНА И АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО, БЕЗ МАНДАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА НАБУТВА БЪЛГАРИЯ В НЯКАКВА "КОАЛИЦИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ", КАКТО СЕ ОПИТВА ДА ЗАТРИЕ И НАЦИОНАЛНАТА НИ ВАЛУТА И ДА НИ НАТИКА ВЪВ ФАЛИРАЩАТА ЕВРОЗОНА БЕЗ ДА НИ ПИТА И С ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ
13:43 20.08.2025
107 Оракула
Но ако успява с демагогия и кражби тук и сега, няма да успее
Да лъже и манипулира Съдбата!
13:49 20.08.2025
108 Тома
13:50 20.08.2025
109 Папуц
До коментар #84 от "Промяна":Не ти се разбира нищо!
Пиеш ли ,докато драскаш тука?
Я намали пърцуцата, че не ти понася!
13:52 20.08.2025
110 123
13:54 20.08.2025
111 Тъпо, ужасно тъм, Банкята
13:55 20.08.2025