Борисов: Българите, като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното? (ВИДЕО)

Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. Това каза пред журналисти в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в областния град, съобщават от novini.bg.

На него (президента на САЩ Доналд Тръмп - б.ред.) му стигна куража да заложи авторитета си и да направи срещата с президента Путин – много сложна среща, с много личен заряд и много тежка отговорност за президента Тръмп. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме ние, европейските държави. Покани лидерите на най-големите държави, председателя на Европейската комисия и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки, заяви Борисов.

Аз съм оптимист. Жертвите, убитите – това трябва да се прекрати. Оптимист съм. Много силни хора в лицето на Европейския съюз и президента Тръмп. Мисля, че добре познавам президента Путин – той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен, добави лидерът на ГЕРБ.

Попитан справят ли се правителството и контролните органи със ситуацията с оглед приемането на Закона за еврото и предстоящото въвеждане на еврото в България на 1 януари 2026 година, той посочи: "Мисля, че се справят прекрасно. Българите, като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното?"

В отговор на въпрос дали усеща предварително поскъпване на живота, преди въвеждането на еврото, Бойко Борисов заяви: "Не, не мога да кажа". Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата, добави той.

В коментар за водната криза, Борисов посочи: "Промяната на климата е факт. В това отношение ние сме балансирани откъм вода главно от снеготопенето, язовирите се пълнят от тях. Кратките проливни дъждове не вършат работа, затова трябват сондажи, каптажи, всички планове, които имаше. 1,2 млрд. оставих преди 5-6 г. Във ВиК дружеството, в сектора - Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Надявам се, че сега правителството ще направи много спешни решения, за да се доведе вода, да се сондира вода, да се поправи ВиК мрежата и да се реши проблемът в голямата му част".