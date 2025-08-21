Новини
Министър и шеф на ресорната комисия в НС инспектират завършването на магистрала „Европа"

Министър и шеф на ресорната комисия в НС инспектират завършването на магистрала „Европа“

21 Август, 2025 07:48

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км

Министър и шеф на ресорната комисия в НС инспектират завършването на магистрала „Европа“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) ще инспектират довършителните дейности по автомагистрала "Европа", съобщиха от ресорното министерство.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина), dariknews.bg. То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

БТА припомня, че по думите на министър Иванов през септември предстои откриването на нов пътен участък от автомагистрала (АМ) "Хемус" с дължина 17 км, както и скоростната връзка на България със Сърбия през АМ "Европа".


