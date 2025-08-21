Новини
България »
Калоян Методиев: Г-н Президент, свикайте КСНС за водната криза

Калоян Методиев: Г-н Президент, свикайте КСНС за водната криза

21 Август, 2025 08:45 350 3

  • калоян методиев-
  • кснс-
  • безводие-
  • водна криза-
  • политика-
  • президент-
  • румен радев

Един лидер се грижи първо за гражданите и техните проблеми. Иначе не е лидер!

Калоян Методиев: Г-н Президент, свикайте КСНС за водната криза - 1
Снимка: бТВ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Г-н Президент, свикайте КСНС за водната криза.По закон сте длъжен да свикате КСНС при тежка ситуация със сигурността в страната. Половин милион души без вода не е ли достатъчно тежка? Само в Плевенско са над сто хиляди.

За това призова във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Опасявам се, че се имитира дейност до настъпване на есента. Кметове и общински съвети са безпомощни. Имате както законово право, така и морално задължение към тези хора. Един лидер се грижи първо за гражданите и техните проблеми. Иначе не е лидер, посочи политологът.

Ето и неговата позиция:

Уважаеми г-н Президент,

Трети ден чакам отговор на публичното ми искане да свикате КСНС за намиране на решение с безводието. С мен се свързаха граждани от Плевен (живял съм там), които чакат решение на тежките си проблеми. По закон сте длъжен да свикате КСНС при тежка ситуация със сигурността в страната. Половин милион души без вода не е ли достатъчно тежка? Само в Плевенско са над сто хиляди.

В Брезник са много зле. Това не ви ли се струва поне среден проблем? Понеже познавам президентската институция, за втори път настойчиво ви призовавам да свикате КСНС с тема безводие с премиер, председател на НС, ресорните министри, шефове на служби, политически партии.

Да се затворите всички колкото е необходимо в президентството, да махнете отговорните лица (поне двама министри са за оставка, плюс целия ВиК холдинг) и да упълномощите щаб с извънредни правомощия за справяне с проблема. Болници, детски градини, училища, частни домове са на ръба.

Опасявам се, че се имитира дейност до настъпване на есента. Кметове и общински съвети са безпомощни. Имате както законово право, така и морално задължение към тези хора. Очаквам незабавно да им обърнете внимание! Разправиите за колите и охраните са вашият битов проблем, а техният е достъп до течаща вода. За мен техният трябва е приоритетният за държавата.

Един лидер се грижи първо за гражданите и техните проблеми. Иначе не е лидер.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ТОЗИ

    1 1 Отговор
    Защо ни го набутвате всеки ден. Мене се намира и той коментатор по всичко.

    08:48 21.08.2025

  • 2 колориметър

    0 2 Отговор
    Страри,спукани водопроводи от времето на втората световна война до какво могат да доведат,освен до безводие?!Водопроводната мрежа трябва изцяло да се подмени,а не да търчим в еврото.

    08:49 21.08.2025

  • 3 Пич

    3 1 Отговор
    Глупак !!! Трябва да се свика народното опълчение с големите тояги !!!

    08:50 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове