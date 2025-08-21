Калоян Методиев: Г-н Президент, свикайте КСНС за водната криза

Г-н Президент, свикайте КСНС за водната криза.По закон сте длъжен да свикате КСНС при тежка ситуация със сигурността в страната. Половин милион души без вода не е ли достатъчно тежка? Само в Плевенско са над сто хиляди.

За това призова във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Опасявам се, че се имитира дейност до настъпване на есента. Кметове и общински съвети са безпомощни. Имате както законово право, така и морално задължение към тези хора. Един лидер се грижи първо за гражданите и техните проблеми. Иначе не е лидер, посочи политологът.

Ето и неговата позиция:

Уважаеми г-н Президент,

В Брезник са много зле. Това не ви ли се струва поне среден проблем? Понеже познавам президентската институция, за втори път настойчиво ви призовавам да свикате КСНС с тема безводие с премиер, председател на НС, ресорните министри, шефове на служби, политически партии.

Да се затворите всички колкото е необходимо в президентството, да махнете отговорните лица (поне двама министри са за оставка, плюс целия ВиК холдинг) и да упълномощите щаб с извънредни правомощия за справяне с проблема. Болници, детски градини, училища, частни домове са на ръба.

Един лидер се грижи първо за гражданите и техните проблеми. Иначе не е лидер.