Политолог: Два сценария пред Радев: На изборите с партия тип НДСВ. Или да инвестира време, ресурс, енергия и хора

Изборът на президента Румен Радев за служебен премиер по "домовата книга" остава все по-оскъден и по-оскъден, но може би сред възможните кандидат за служебен министър-председател е Андрей Гюров. Накрая министър-председател може да бъде и омбудсманът Велислава Делчева.

Това заяви пред News.bg политологът Любомир Стефанов в анализ за политическите процеси през 2025 г. и кой кандидат за служебен министър-председател ще преведе България през предстоящите предсрочни парламентарни избори през пролетта на 2026 година.

Той обясни, че след като управителят на БНБ Димитър Радев обяви, че ще откаже да бъде служебен премиер, следват останалите кандидати от "домовата книга" на държавния глава, която е все по-неуспешна и недалновидна.

Рая Назарян също като председател на 51-ото Народно събрание ще откаже да бъде служебен министър-председател. След това остават омбудсманът и заместник-омбудсманът, както и председателят на Сметната палата сред възможните кандидати за служебен премиер, посочи Стефанов.

Експертът обясни, че на всяко едно правителство целта е да гарантира честни, прозрачни и обективни предсрочни избори. "Служебното правителство може да се справи със задачата да гарантира честни и прозрачни избори, но да има ясната преценка, че това е задължение не само на служебната власт, но и на гражданите", добави той.

Според него министърът на вътрешните работи, който и да е той в служебното правителство, не е Магьосникът от Оз или многорък Шива, а е начело на структура, която наброява хиляди служители и не може да бъде във всяка една избирателна секция. Главният секретар и цялата професионална структура трябва да подпомогнат вътрешния министър за организацията на вота, коментира Стефанов.

Политологът коментира и дали президентът ще слезе на политическия терен с партия. Според Любомир Стефанов за момента Румен Радев не е излизал от политическия терен от края на първия си и началото на втория си мандат. "Дали ще организира партия или дали ще участва в някои от предсрочните парламентарни избори - може би, но не на тези, които предстоят в края на март или началото на април", посочи Стефанов.

Според него Радев съзнава, че има малко време за политическа реакция в момента с аргумент, че сценариите са два. Първият сценарий - държавният глава да се яви на изборите с партия тип НДСВ и тип котка с чувал. Вторият сценарий - да инвестира време, ресурс, енергия и хора.

Той посочи, че 2025 година е резонна година. "В началото на годината казахме, че единственият, който може да свали правителството, е самото правителство. Кабинетът подцени ситуацията, отношенията между големи групи в обществото, гражданските настроения и дойде неговият закономерен край", очерта Стефанов политическата динамика у нас през настоящата година.

Любомир Стефанов се надява през 2026 г. на трезво мислене, на прагматизъм, на политическо отношение към политически въпроси.

Политиците да започнат да се държат като такива, да говорят с политически термини, а не да се подават на улични нецензурни думи. Гражданите искат прилична, почтена и прозрачна политическа власт, а не авторитарна, деспотична и господарска власт", каза още политологът.

Той се надява политиците да спрат да казват, че на България мястото ѝ е в Европа, а да разберат, че България е Европа.