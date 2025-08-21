Новини
Ревизоро: ГЕРБ отне водата на Плевен, сега да я върне

Ревизоро: ГЕРБ отне водата на Плевен, сега да я върне

21 Август, 2025

Целият ВиК сектор крие данни и само иска пари

Ревизоро: ГЕРБ отне водата на Плевен, сега да я върне - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро заяви, че ГЕРБ са отнели водата на Плевен и трябва да възстановят водата на плевенчани.

Плевен има достатъчно вода, а е в криза. В момента водата, която е от язовир "Сопот", е налична с 40 млн. кубика и с тази в "Горни Дъбник" ще имат за 66 месеца вода, а дори капка не е капнала, разкритикува Ревизоро пред БНТ действията на правителството срещу безводието. Какво пречи всичката тази вода да се пречисти с модул и да я дадат към Плевен, запита бившият екологичен министър, цитиран от news.bg.

Според него в Плевен ще има водна криза още много много години. "Водата от язовир "Сопот" е добра, но да я дадем на плевенчани не е добра", ядоса се Емил Димитров-Ревизоро. Той смята, че целият ВиК сектор крие данни и само иска пари.

Ревизоро е на мнение, че правителството е излъгало плевенчани.

"Единственият човек, който може да реши проблема с безводието в Плевен, е Бойко Методиев Борисов. Гражданите на Плевен не заслужават да се крие истината от тях", отсече Ревизоро. И разкритикува премиера Росен Желязков, че се занимава само с войната в Украйна, а не с това, че хората в Плевен нямат вода.

Противоположното мнение изказа инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите. Той на няколко пъти поспори и се скара с Ревизоро за това, което той предлага в качеството си на бивш министър на околната среда и водите, като заяви, че най-доброто дългосрочно решение за Плевен е водоснабдителна система "Черни Осъм". Сега тази система е тотално изоставена и не функционира, но трябва да се направят изчисления, сравнения и анализи за дългосрочно разрешаване на проблема с безводието в Плевен.

Плевен може да се снабдява и с вода от река Дунав, но решаване на проблема с водата в града няма да е бързо, смята инж. Иванов.

Според него трябва да има диалог между експертите и да надделее възможността, която е най-добра за обществото и за екологията.


  • 1 Психопат

    44 5 Отговор
    Тулупа е вкарал водата в чекмеджета си. Да ги отваря и да я връща от там на хората

    09:10 21.08.2025

  • 2 Тоя

    10 26 Отговор
    е бил цял живот търчи - лъжи ! А далаверите му без край !

    09:10 21.08.2025

  • 3 ЗА РАЗРУХАТА В БЪЛГАРИЯ

    59 6 Отговор
    Са виновни Боко и Шиши. Това е истината.

    Коментиран от #48, #49

    09:15 21.08.2025

  • 4 буцибанкялийски

    20 7 Отговор
    И ти как ми оБЛизваше тиквената дръжка, а сега хапеш ,....А..............!!

    09:15 21.08.2025

  • 5 Нещо не се разбира

    15 5 Отговор
    ГЕРБ били предизвикали кризата, но само Борисов щял да я оправи?? Явно в периода на управлението на ГЕРБ Борисов не е бил част от него.

    09:17 21.08.2025

  • 6 Ал Бънди

    33 5 Отговор
    ББ и ДП кръв повръщат - пари не връщат.

    09:20 21.08.2025

  • 7 УРА,, УРА

    30 4 Отговор
    Тоя натрапник от Банкя не ще да освободи държавата от себе си и това е. Захапал я е като питбул и продължава да я унищожава. А вече си има и помощник. Съвсем открито.

    09:23 21.08.2025

  • 8 ГЕРБ са едни некадърни измамници

    32 4 Отговор
    ГЕРБ са безотговорни, продажни корумпирани необразовани нагли крадливи мошеници!!!

    09:23 21.08.2025

  • 9 един

    8 1 Отговор
    Не мозе да бъде....

    09:25 21.08.2025

  • 10 Извод

    7 4 Отговор
    Плевен е изправен пред сериозна и продължителна водна криза, въпреки наличието на достатъчно водни ресурси в близост. Бившият министър Емил Димитров обвинява правителството и ВиК сектора в бездействие и укриване на информация, докато експерти настояват за дългосрочни и устойчиви решения като възстановяване на системата "Черни Осъм". Необходимо е спешно сътрудничество между институции и експерти за намиране на най-доброто решение за гражданите и околната среда.

    09:25 21.08.2025

  • 11 Обобщение

    14 1 Отговор
    Емил Димитров-Ревизоро обвинява правителството, в частност ГЕРБ и премиера Росен Желязков, че са отнели водата на Плевен и не предприемат действия за решаване на кризата. Той също така упреква ВиК сектора в укриване на информация и търсене само на финансиране, без реални решения. От друга страна, експертите подчертават, че проблемът е и в изоставената водна инфраструктура, което сочи към дългогодишно институционално бездействие.

    09:26 21.08.2025

  • 12 Поговорка

    17 1 Отговор
    Не е ли късно да копаеш кладенец, когато вече си жаден !

    Коментиран от #52

    09:26 21.08.2025

  • 13 Зайцев

    28 4 Отговор
    Харема на ГЕРБ отнеха всичко в държавата. След водата и въздуха ще отнемат. Защото хората се превърнаха в мазохисти.

    09:26 21.08.2025

  • 14 Вода има, но не достига до ХОРАТА!!!

    15 2 Отговор
    Отговорността за дългогодишното бездействие е на поредица правителства и институции, които не са инвестирали в поддръжка и модернизация на водоснабдителната система, включително "Черни Осъм". Най-пряко Емил Димитров обвинява партия ГЕРБ и лично Бойко Борисов за спирането на водата от язовир „Сопот“ и липсата на адекватна реакция. Водата се намира в язовирите „Сопот“ (около 40 млн. кубика) и „Горни Дъбник“, но по думите на Ревизоро тя не достига до Плевен заради административни или политически решения, а не заради физическа липса.

    09:28 21.08.2025

  • 15 Ревизоро

    8 19 Отговор
    колкото разбира от митници, токова разбира и от водоснабдяване!
    Ама от пишман експерти, били министри за няколко месеца и вече станали специалисти!

    09:29 21.08.2025

  • 16 Гост

    14 0 Отговор
    ".... но трябва да се направят изчисления, сравнения и анализи за дългосрочно разрешаване на проблема с безводието в Плевен."

    Тоя сериозно ли - изчисления, сравнения, анализи.... говорящи глави от телевизора, предпроектни проучвания, проекти, ЗОП, първи копки, дела от зелени, строителство... Има ли вероятност до 10 години плевенчани да имат питейна вода!?
    Предлагам му на този, както и на цялата зелена шайка, безкнижника и всички оттговорни за кризата, да бъдат принудително заселени в панелни блокове в Сторгозия или Дружба, до решаване на водната криза! През "лошия" социализъм бяха построени над 2000 язовира, а за 36 години либералдемокрация не можаха да довършат 11, започнати преди 90-та година, при всичкия технологичен напредък на 21-ви век!

    09:29 21.08.2025

  • 17 Петър

    12 1 Отговор
    "Единственият човек, който може да реши проблема с безводието в Плевен, е Бойко Методиев Борисов. Гражданите на Плевен не заслужават да се крие истината от тях", отсече Ревизоро. И разкритикува премиера Росен Желязков, че се занимава само с войната в Украйна, а не с това, че хората в Плевен нямат вода.

    09:30 21.08.2025

  • 18 Истината е ГЕРБ са виновни!

    15 1 Отговор
    Според казаното от Емил Димитров-Ревизоро, водата от язовир „Сопот“ не достига до Плевен не поради липса на ресурс, а заради умишлени или необосновани административни и политически решения, които включват:

    Спиране на подаването на вода от яз. „Сопот“ към Плевен, въпреки че има достатъчно количество вода. Това решение, по думите му, е било взето по времето на управление на ГЕРБ, което той интерпретира като политически мотивирано.

    Липса на инвестиции и действия по изграждане на нужната пречиствателна инфраструктура, като например пречиствателен модул, който да направи водата годна за питейно-битово водоснабдяване. Това е административно бездействие от страна на държавата и ВиК сектора.

    Приоритети на правителството, които, според Ревизоро, не включват реално решаване на регионалните водни кризи – той обвинява премиера Росен Желязков, че се фокусира върху външнополитически теми (като войната в Украйна), вместо върху вътрешни проблеми като безводието в Плевен.

    Тоест – решението да не се използва съществуваща вода от близки язовири изглежда е резултат от комбинация между бюрократично забавяне, липса на политическа воля и непрозрачност в сектора, а не от техническа невъзможност.

    09:30 21.08.2025

  • 19 И как точно

    6 6 Отговор
    била " отнета " водата от Плевен, не стана ясно?!
    Отклонена ли е, използвана е за други цели ли, не е поддържана водосистемата ли?
    Нищо не обяснява статията, заглавието е едно, тестът - друг.

    Коментиран от #25

    09:32 21.08.2025

  • 20 оня с коня

    4 9 Отговор
    Е как Ревизоро ще твърди че единственият човек от когото зависи водата на Плевен е Бойко,след като той е обикновен Лидер на партия като всички останали Лидери и изобщо не участва в Изпълнителната власт,която пък се командва от Премиера?А обясняваха ли Русофилите тука ядосано че всъщност Пеевски командва всички Институции в БГ и Бойко е просто негов Пудел,като неминуемо ГЕРБ ще бъде прилапан от Ново Начало?Излиза че Борисов е Най-главният в Държавата,но от друга страна Русофилите му искат Оставката и скорошно пенсиониране като логично се надяват Тоа който застане на негово място да оправи цялата България...само дето още не са обявили кой е този "Герой"...

    Коментиран от #23, #37

    09:33 21.08.2025

  • 21 Хаха

    10 2 Отговор
    "Единственият човек, който може да реши проблема с безводието в Плевен, е Бойко Методиев Борисов."

    Няма такава тъпо.ия - виновника за проблема, да бъде решението на проблема.... Все едно да са се разчитали на Ал Капоне да ликвидира мафията и вкара всички мафиоти в затвора...

    09:33 21.08.2025

  • 22 Адекватен

    2 5 Отговор
    решението трябва да дойде от институциите – Министерство на околната среда и водите, МРРБ, ВиК холдинга, общината – чрез прозрачен и експертно обоснован план, а не от един политик, независимо от неговата популярност или минали постове!!!!

    Коментиран от #30

    09:33 21.08.2025

  • 23 Мдааа

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Да се твърди, че “единствено Бойко Борисов може да реши проблема с безводието в Плевен”, е политическо изказване, а не обективен факт. Всъщност, както сам посочваш, Борисов в момента е обикновен депутат, без изпълнителна власт или правомощия да взема решения от името на правителството. Отделно, дългогодишното му управление (2009–2021, с кратки прекъсвания) съвпада именно с годините, през които водната инфраструктура в Плевен и региона не е била модернизирана, а системата „Черни Осъм“ е била изоставена.
    Така че да го сочат за „единственото решение“, след като проблемът е създаден или задълбочен по негово време, звучи по-скоро като опит да се представи Борисов като спасител, въпреки че той е част от причината за проблема.

    09:35 21.08.2025

  • 24 Откъде накъде

    5 0 Отговор
    Сопот трябва да снабдява Плевен, не стана ясно от логиката на Ревизоро?
    Плевен си има собствен водоизточник, да си оправят инфраструктурата и да решат въпроса, не да посягат на чужди!
    Все едно Стара Загора, Сливен и Ямбол да поискат вода от яз. Камчия!

    09:36 21.08.2025

  • 25 Как и защо водата е „отнета“?

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "И как точно":

    Точно така, в статията няма ясно и конкретно обяснение как точно е „отнета“ водата от Плевен — дали е отклонена, използвана за други цели, или просто водоснабдителната инфраструктура е занемарена.

    Изказванията на Емил Димитров-Ревизоро са по-скоро общи обвинения и политически послания, без да се навлиза в технически детайли. Той твърди, че има достатъчно вода в язовир „Сопот“ и „Горни Дъбник“, но тя не достига до Плевен, което загатва за административни и управленски проблеми — вероятно липса на пречистване, недовършени или неглижирани водопроводни системи, или политически решения да не се използва тази вода.

    В същото време, статията не дава конкретна информация дали водата е отклонена към други райони, използвана за промишлени нужди, или просто е останала неизползвана заради липса на инвестиции.

    Така че заглавието на статията и основните твърдения звучат сензационно, но липсата на яснота в текста води до объркване и оставя въпроса „Как и защо водата е „отнета“?“ отворен. Това е честа практика в политическите коментари — да се изтъкват проблеми, без да се обяснява задълбочено тяхната същност.

    09:38 21.08.2025

  • 26 Делян

    4 0 Отговор
    Е гробокопача на Фекалистан.

    09:43 21.08.2025

  • 27 Кой краде водата на Плевен и кой плаща

    3 0 Отговор
    Около 70% от водата се губи поради амортизираната водопроводна мрежа, а може би някой краде водата по пътя й и я ползва за сметка на жителите на Плевен?!

    Нужни са сондажи за нови водоизточници, които да осигурят допълнителни количества вода за града.

    Нужни сапроверки за нерегламентирано ползване на вода и за изправност на измервателните уреди.

    Проблемът е комплексен и изисква координирани усилия на местните и националните власти.

    09:43 21.08.2025

  • 28 Кривак

    2 1 Отговор
    Борисов не е фокусник и няма магическа пръчка за решаване на подобни структурни проблеми. Величаенето му от Ревизоро в случая е по-скоро политически ход, използван от негови приближени или съмишленици, които искат да го представят като единствения, който може да оправи нещата, въпреки че именно неговото управление е свързано с част от проблемите.

    Това е класическа политическа тактика — да се акцентира върху „лицето“ и да се пренебрегнат системните причини и реалната нужда от експертни решения и инвестиции. В крайна сметка, водната криза изисква комплексен и дългосрочен подход, а не само надежда, че един политик ще „магьосва“ проблемите да изчезнат.

    09:45 21.08.2025

  • 29 Критика

    1 1 Отговор
    Неадекватни или силно пристрастни коментари като този на Ревизоро в медиите често се поместват по няколко причини:

    1. Политическа пристрастност — някои издания или журналисти може да подкрепят определена партия или политическа фигура и целенасочено да изтъкват нейни позиции, дори и ако те са противоречиви или непълни.

    2. Сензация и кликбейт — драматичните и остри изказвания привличат внимание, увеличават посещенията на сайта и четенията, което е важно за бизнеса на медиите.

    3. Липса на дълбочина и проверка — понякога журналистите просто предават изказвания без да имат достатъчно време или ресурси да проверят фактите и да осигурят контекст.

    4. Политически натиск (ГЕРБ) — в някои случаи може да има външен натиск или цензура, която влияе какво се публикува.

    Затова е важно да се чете критично, да се търсят допълнителни източници и да се анализират фактите, а не само да се приема всичко, което е написано. Ако искаш, мога да ти помогна да намериш по-обективна и задълбочена информация по темата.

    Коментиран от #39

    09:47 21.08.2025

  • 30 неАдекватен

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Адекватен":

    Е точно тези институции, под политически натиск - разбирай назначени герберски калинки- не позволяват да се разреши проблема.
    Какво не е ясно ?
    А политическите назначени калинки, се командват от бокича!
    Ревизоро го казва в съкратен вариянт -бойко разпорежда, и калинките пускат виодата.
    Всеизвестен факт е, че ВиК секторът в България от години е личната касичка на герб- само рев за пари , и никаква работа.

    Коментиран от #35, #36

    09:47 21.08.2025

  • 32 Реалист

    2 3 Отговор
    На този мишок Ревизоро не знам защо въобще му давате трибуна. Той яко е загладнял. Сега като няма откъде да краде и му е много нервно. Палячо...

    09:48 21.08.2025

  • 35 Адекватен

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "неАдекватен":

    Искаш да кажеш, че проблемът с водата в Плевен се дължи на политически назначения на ГЕРБ в институциите, които умишлено блокират решението на кризата. Според теб, всичко зависи от Бойко Борисов, който контролира тези „калинки“ и използва ВиК сектора като лична финансова машина, без да се решават реални проблеми?!
    Това е потресаващо, ако е Истина!!!!!

    09:50 21.08.2025

  • 36 Дефакто

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "неАдекватен":

    Управляващата партия ГЕРБ и бившия премиер Бойко Борисов са затънали до шия в корупция и злоупотреби с власт! В текста се твърди, че назначените от ГЕРБ хора в институциите (наречени „калинки“) блокират решаването на водната криза в Плевен, като използват ВиК сектора за лични облаги, вместо да работят за решаване на проблема. Това е пример за разпространено недоволство и недоверие към политическата система на ГЕРБ и управлението на ресурси в България. Едни хора там на върха на Държавата си играят с живота и здравето на хората в Перник и трябва да понесат отговорност!

    09:53 21.08.2025

  • 37 Каруцар

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Герберуга - тиквопоклонник, твоя "лидер" е омазан от петелата до кратуната в несъстоятелност!

    09:53 21.08.2025

  • 38 Инж1

    1 1 Отговор
    ГРОБ-НН, БКП, Разграждане, Веселие, Боко-Т, Шиши, РР, РОвч, АД, КК и др. - все маши и марионетки на Кремъл!!!!
    Кво ги интересува, че хората са без вода!?!?!?! Важно беше да се построи Путлерастки Поток!!!! На всяка цена!!!

    09:53 21.08.2025

  • 39 Шльоко,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Критика":

    объркал си темата. Тук става въпрос за спешно захранване с вода на цял регион, а не за разбор на тема по политическа икономия.

    09:53 21.08.2025

  • 40 БОЙКО БОРИСОВ В ОСНОВАТА НА ВСИЧКИ ЗЛИНИ

    2 1 Отговор
    БРАВО НА РЕВИЗОРО! ПРОЧЕТОХ ЦЯЛАТА СТАТИЯ И РАЗБРАХ,ЧЕ ВСИЧКИ ЗЛИНИ В БЪЛГАРИЯ ИДВАТ ОТ ТОЗИ УЖ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРЕХОД А ТОЙ СЕ ОКАЗА КОЛОНИАЛЕН ПРЕХОД. НАЙ МНОГО Е УПРАВЛЯВАЛА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И НАЙ МНОГО ЗЛИНИ Е СЪТВОРИЛА ГРАБЛИВАТА ШАЙКА НАЧЕЛО С МАФИОТА БОЙКО БОРИСОВ. МНОГО ДОБЪР АНАЛИЗ КАК ШАЙКАТА КРАДЛИВА Е ОСТАВИЛА ПЛЕВЕН БЕЗ ВОДА, БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГОРИ, БЪЛГАРИТЕ БЕЗ ЕФТИН ТОК, БЕЗ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И Т.Н И Т.Н.

    09:53 21.08.2025

  • 41 Доган

    2 1 Отговор
    Марионетките на Румен Петков се “размърдаха”,явно ще се върви към избори с нов проект на Петков с Радев! Дано не успеят тези двулични мафиоти отново да вземат държавата на концесия! “Румен вика Маджо “и после същият поръчва Алексей ,как Ви се струва ? Искаме ли го ?

    Коментиран от #54

    09:54 21.08.2025

  • 42 Парадизо

    1 1 Отговор
    Водата всъщност е налична — тя се съхранява в язовир „Сопот“ и в „Горни Дъбник“, както беше посочено в статията. Проблемът е, че тази вода не достига до гражданите на Плевен поради няколко причини: липса на адекватна инфраструктура за пречистване и доставка, загуби в амортизирани водопроводни мрежи, както и политически и административни пречки, които спират или ограничават подаването ѝ към града. Тоест водата не е физически изчерпана, а блокирана или неизползвана ефективно.

    09:56 21.08.2025

  • 43 Политически пречки от ГЕРБ!

    4 0 Отговор
    Тези „политически и административни пречки“ включват:

    1. Неправилно управление и приоритети — решения да не се инвестира в нужната инфраструктура (например пречиствателни станции или ремонти на мрежата), въпреки че водата е налична.


    2. Бюрократични спънки и корупция — забавяне или блокиране на проекти и ремонти поради интереси на различни групи, които печелят от текущото състояние на ВиК сектора, без да искат промяна.


    3. Политически натиск и зависимости — назначените на ключови позиции лица може да изпълняват поръчки от висшестоящи политици (по думите на Ревизоро – от Борисов), които контролират кога и дали да се пусне вода, използвайки този ресурс като политически лост.



    В същината си това е комбинация от липса на политическа воля, корупция и административна неефективност, които спъват реалните действия за решаване на проблема.

    09:57 21.08.2025

  • 44 Българин

    3 0 Отговор
    Герп отне не само водата на България и я продаде на евреите а отне държавата от народа.

    09:58 21.08.2025

  • 45 Истината: интереси на Някои хора от ГЕРБ

    4 0 Отговор
    Това означава, че във ВиК сектора има хора или групи, които печелят пари или други ползи от сегашното състояние — например чрез обществени поръчки, ремонти с надценки или непрозрачни сделки. Заради техните интереси те умишлено забавят или блокират важни проекти и ремонти, които биха подобрили системата и разрешили проблема с водата. Така се запазва статуквото, а кризата продължава, защото тези хора не искат промяна, която да застраши техните облаги.

    09:59 21.08.2025

  • 47 Боко

    2 0 Отговор
    Срещу няколко милиарда в шкафчето ще реша проблема

    10:05 21.08.2025

  • 48 Всички стари крадливи политда се изметат

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗА РАЗРУХАТА В БЪЛГАРИЯ":

    ПЛЕВЕНЧАНИ ТРЕБЕ ДА РАЗБЕРАТ ЧЕ 10 ГОДИНИ ЩЕ ОДЯТ ЖАДНИ, МРЪСНИ, И НЕКЪПАНИ. СМЕЕТЕ СЕ ЧЕ В РУСИЯ ИМАЛО МНОГО ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ. СЕГА ПЛЕВЕНЧАНИ ДА КОПАТ ВЪНШНИ ЩОТО БЕЗ ВОДА ВЪТРЕШНИТЕ НЕ ДЕЙСТВАТ. БОЙКО БОРИСОВ И ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ НИЩО НЕМА ДА НАПРАВЯТ, СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ СА ПЪТНИЦИ И СЕГА КРАДАТ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО. КАК С КРАЖБИ ЖЕЛЯЗКОВ ЩЕ ВИ ПОСТРОИ СТАБИЛЕН ЯЗОВИР? ТА ТОЙ ЩЕ СЕ СРУТИ ОЩЕ ЩОМ СЕ НАПЪЛНИ И ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО ГОЛЯМА БЕЛЯ. НА КРАДЛИВИТЕ НЕ РАЗЧИТАЙТЕ. ДИГАЙТЕ СЕ И СВАЛЯЙТЕ ТОВА КОРУМПИРАНО ПРАВИТЕЛСТВО С ПАТЕРИЦИ.

    10:06 21.08.2025

  • 49 Много чекмеджета ке напълня от язовира

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗА РАЗРУХАТА В БЪЛГАРИЯ":

    ЯЗОВИРА КОЙТО ШАЙКАТА ЖЕЛЯЗКОВ САКА ДА ВИ ПОСТРОИ КЕ Е КАО САНИРАНИЯ БЛОК В СВИЩОВ ДЕКА ВЧЕРА ПИСАХА ЗА НЕГО. ЩЕ Е КАО РЕМОНТА НА ПАВЕЦ ЧАИРА ДЕ СЛЕД 3 ГОДИШЕН РЕМОНТ И КРАДЕНЕ ГРЪМНА. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ И ББ ЧЕКМЕДЖАРЯ.

    10:11 21.08.2025

  • 50 Вътрешен човек

    0 2 Отговор
    "Ревизоро" е последния човек, дето разбира от тая работа с водата, ама и той акъл дава и простички решения, ама то такива няма. Дайте всички да хвалим Бойко Борисов, та белким текне водата и в Плевен. Ама знайни и незайни герои ходят при него, пълнят му главата с тъпи идеи /не знам дали помните онзи дето ходи в пещерите на Перник, да вади вода/ , но дългосрочни стратегически планове няма, а пък за реализации да не говорим. Пари очевидно в този сектор има. Вода няма!, а ревизоро...а бе смях и хороводна китка

    10:13 21.08.2025

  • 51 Корупцията на ГЕРБ "калинките" е виновна

    2 0 Отговор
    Хората, които се споменават като „калинки“ в контекста на ВиК кризата, са политически назначени кадри на ГЕРБ, които:

    1. Контролират обществените поръчки и водоснабдителните проекти — в много случаи тези поръчки са насочени към конкретни фирми с политическа принадлежност или близост до управлението на ГЕРБ, което означава, че консултанти, управители или директори на ВиК дружества могат да изпълняват указания, посочени от партия ГЕРБ !!

    2. Участват в корупционни схеми, особено при възлагане и изпълнение на обществени поръчки — спорно е, че често се изискват комисионни между 20% и 50%, които обезсмислят качественото изпълнение на проекти. Основните виновници за това се наричат „политически елит от ГЕРБ“, „обръч от фирми на ГЕРБ“, близки до властта на ГЕРБ, както и лица, които чрез посредници прокарват интереси и печалби на ГЕРБ приближени!

    3. Изпълняват „указания“ от върха на ГЕРБ — според критиците, тези политически назначени лица не избират независимо действията си, а следват нареждания, идващи от лидерите на ГЕРБ!! Поради това твърдението е, че „Бойко разпорежда, и "калинките" пускат водата“, беше иронично предадено от Ревизоро — което означава, че истинската власт понякога не е публична, а прокарана през назначения и контрол върху ключови звена. тжва е статуквото ГЕРБ и Задкулисието ГЕРБ!

    Накратко, това означава, че тези хора са част от корупционни механизми в публичния сектор, особено в инфраструктурни сектори като ВиК. Те облагодетелстват с

    10:17 21.08.2025

  • 52 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Поговорка":

    Който си има чекмедже не е жаден, и инфлацията не му пречи.

    10:18 21.08.2025

  • 53 ГЕРБ са виновти за безводието в Перник!!

    1 0 Отговор
    Бойко Борисов и партия ГЕРБ използват водата (и контрола върху ВиК сектора) като политически лост!
    Политически назначени кадри на ГЕРБ във ВиК дружествата, държавни агенции и министерства (наричани често „калинки“) се подчиняват на политическата воля на Бойко Борисов и ГЕРБ, а не на експертни или обществени интереси.

    Според Ревизоро и други, тези хора не взимат решения самостоятелно, а чакат указания „отгоре“ — от партийното ръководство, най-често визирано като Бойко Борисов!

    Водата, която е базова човешка необходимост, се превръща в инструмент за политически натиск – например: „ще има вода, ако ни слушате / ако общината е с наш кмет на ГЕРБ / ако правителството е наше на ГЕРБ“ и т.н.

    Тоест, ГЕРБ се обвинява в това, че умишлено задържа решения, които могат да облекчат водната криза в Плевен, за да упражни влияние или натиск – не непременно директно, но чрез хората, които са останали на ключови постове от предишните им мандати.

    10:22 21.08.2025

  • 54 Кой поръча Алексей

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Доган":

    Много бъркаш и лъжеш. По информация на МИСИРКИТЕ Бойко Борисов е поръчал Алексей! Заради ареста му от ПП ДБ

    10:23 21.08.2025

  • 55 Воден недостиг в Плевен

    1 0 Отговор
    Хора на ГЕРБ са част от Корупционни Механизми в публичния сектор, особено в инфраструктурни сектори като ВиК. Те облагодетелстват се от Статуквото, а не търсят да го променят, което ощетява обществото, особено в ситуации като водната криза в Плевен.

    10:24 21.08.2025

