Бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро заяви, че ГЕРБ са отнели водата на Плевен и трябва да възстановят водата на плевенчани.
Плевен има достатъчно вода, а е в криза. В момента водата, която е от язовир "Сопот", е налична с 40 млн. кубика и с тази в "Горни Дъбник" ще имат за 66 месеца вода, а дори капка не е капнала, разкритикува Ревизоро пред БНТ действията на правителството срещу безводието. Какво пречи всичката тази вода да се пречисти с модул и да я дадат към Плевен, запита бившият екологичен министър, цитиран от news.bg.
Според него в Плевен ще има водна криза още много много години. "Водата от язовир "Сопот" е добра, но да я дадем на плевенчани не е добра", ядоса се Емил Димитров-Ревизоро. Той смята, че целият ВиК сектор крие данни и само иска пари.
Ревизоро е на мнение, че правителството е излъгало плевенчани.
"Единственият човек, който може да реши проблема с безводието в Плевен, е Бойко Методиев Борисов. Гражданите на Плевен не заслужават да се крие истината от тях", отсече Ревизоро. И разкритикува премиера Росен Желязков, че се занимава само с войната в Украйна, а не с това, че хората в Плевен нямат вода.
Противоположното мнение изказа инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите. Той на няколко пъти поспори и се скара с Ревизоро за това, което той предлага в качеството си на бивш министър на околната среда и водите, като заяви, че най-доброто дългосрочно решение за Плевен е водоснабдителна система "Черни Осъм". Сега тази система е тотално изоставена и не функционира, но трябва да се направят изчисления, сравнения и анализи за дългосрочно разрешаване на проблема с безводието в Плевен.
Плевен може да се снабдява и с вода от река Дунав, но решаване на проблема с водата в града няма да е бързо, смята инж. Иванов.
Според него трябва да има диалог между експертите и да надделее възможността, която е най-добра за обществото и за екологията.
1 Психопат
09:10 21.08.2025
2 Тоя
09:10 21.08.2025
3 ЗА РАЗРУХАТА В БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #48, #49
09:15 21.08.2025
4 буцибанкялийски
09:15 21.08.2025
5 Нещо не се разбира
09:17 21.08.2025
6 Ал Бънди
09:20 21.08.2025
7 УРА,, УРА
09:23 21.08.2025
8 ГЕРБ са едни некадърни измамници
09:23 21.08.2025
9 един
09:25 21.08.2025
10 Извод
09:25 21.08.2025
11 Обобщение
09:26 21.08.2025
12 Поговорка
Коментиран от #52
09:26 21.08.2025
13 Зайцев
09:26 21.08.2025
14 Вода има, но не достига до ХОРАТА!!!
09:28 21.08.2025
15 Ревизоро
Ама от пишман експерти, били министри за няколко месеца и вече станали специалисти!
09:29 21.08.2025
16 Гост
Тоя сериозно ли - изчисления, сравнения, анализи.... говорящи глави от телевизора, предпроектни проучвания, проекти, ЗОП, първи копки, дела от зелени, строителство... Има ли вероятност до 10 години плевенчани да имат питейна вода!?
Предлагам му на този, както и на цялата зелена шайка, безкнижника и всички оттговорни за кризата, да бъдат принудително заселени в панелни блокове в Сторгозия или Дружба, до решаване на водната криза! През "лошия" социализъм бяха построени над 2000 язовира, а за 36 години либералдемокрация не можаха да довършат 11, започнати преди 90-та година, при всичкия технологичен напредък на 21-ви век!
09:29 21.08.2025
17 Петър
09:30 21.08.2025
18 Истината е ГЕРБ са виновни!
Спиране на подаването на вода от яз. „Сопот“ към Плевен, въпреки че има достатъчно количество вода. Това решение, по думите му, е било взето по времето на управление на ГЕРБ, което той интерпретира като политически мотивирано.
Липса на инвестиции и действия по изграждане на нужната пречиствателна инфраструктура, като например пречиствателен модул, който да направи водата годна за питейно-битово водоснабдяване. Това е административно бездействие от страна на държавата и ВиК сектора.
Приоритети на правителството, които, според Ревизоро, не включват реално решаване на регионалните водни кризи – той обвинява премиера Росен Желязков, че се фокусира върху външнополитически теми (като войната в Украйна), вместо върху вътрешни проблеми като безводието в Плевен.
Тоест – решението да не се използва съществуваща вода от близки язовири изглежда е резултат от комбинация между бюрократично забавяне, липса на политическа воля и непрозрачност в сектора, а не от техническа невъзможност.
09:30 21.08.2025
19 И как точно
Отклонена ли е, използвана е за други цели ли, не е поддържана водосистемата ли?
Нищо не обяснява статията, заглавието е едно, тестът - друг.
Коментиран от #25
09:32 21.08.2025
20 оня с коня
Коментиран от #23, #37
09:33 21.08.2025
21 Хаха
Няма такава тъпо.ия - виновника за проблема, да бъде решението на проблема.... Все едно да са се разчитали на Ал Капоне да ликвидира мафията и вкара всички мафиоти в затвора...
09:33 21.08.2025
22 Адекватен
Коментиран от #30
09:33 21.08.2025
23 Мдааа
До коментар #20 от "оня с коня":Да се твърди, че “единствено Бойко Борисов може да реши проблема с безводието в Плевен”, е политическо изказване, а не обективен факт. Всъщност, както сам посочваш, Борисов в момента е обикновен депутат, без изпълнителна власт или правомощия да взема решения от името на правителството. Отделно, дългогодишното му управление (2009–2021, с кратки прекъсвания) съвпада именно с годините, през които водната инфраструктура в Плевен и региона не е била модернизирана, а системата „Черни Осъм“ е била изоставена.
Така че да го сочат за „единственото решение“, след като проблемът е създаден или задълбочен по негово време, звучи по-скоро като опит да се представи Борисов като спасител, въпреки че той е част от причината за проблема.
09:35 21.08.2025
24 Откъде накъде
Плевен си има собствен водоизточник, да си оправят инфраструктурата и да решат въпроса, не да посягат на чужди!
Все едно Стара Загора, Сливен и Ямбол да поискат вода от яз. Камчия!
09:36 21.08.2025
25 Как и защо водата е „отнета“?
До коментар #19 от "И как точно":Точно така, в статията няма ясно и конкретно обяснение как точно е „отнета“ водата от Плевен — дали е отклонена, използвана за други цели, или просто водоснабдителната инфраструктура е занемарена.
Изказванията на Емил Димитров-Ревизоро са по-скоро общи обвинения и политически послания, без да се навлиза в технически детайли. Той твърди, че има достатъчно вода в язовир „Сопот“ и „Горни Дъбник“, но тя не достига до Плевен, което загатва за административни и управленски проблеми — вероятно липса на пречистване, недовършени или неглижирани водопроводни системи, или политически решения да не се използва тази вода.
В същото време, статията не дава конкретна информация дали водата е отклонена към други райони, използвана за промишлени нужди, или просто е останала неизползвана заради липса на инвестиции.
Така че заглавието на статията и основните твърдения звучат сензационно, но липсата на яснота в текста води до объркване и оставя въпроса „Как и защо водата е „отнета“?“ отворен. Това е честа практика в политическите коментари — да се изтъкват проблеми, без да се обяснява задълбочено тяхната същност.
09:38 21.08.2025
26 Делян
09:43 21.08.2025
27 Кой краде водата на Плевен и кой плаща
Нужни са сондажи за нови водоизточници, които да осигурят допълнителни количества вода за града.
Нужни сапроверки за нерегламентирано ползване на вода и за изправност на измервателните уреди.
Проблемът е комплексен и изисква координирани усилия на местните и националните власти.
09:43 21.08.2025
28 Кривак
Това е класическа политическа тактика — да се акцентира върху „лицето“ и да се пренебрегнат системните причини и реалната нужда от експертни решения и инвестиции. В крайна сметка, водната криза изисква комплексен и дългосрочен подход, а не само надежда, че един политик ще „магьосва“ проблемите да изчезнат.
09:45 21.08.2025
29 Критика
1. Политическа пристрастност — някои издания или журналисти може да подкрепят определена партия или политическа фигура и целенасочено да изтъкват нейни позиции, дори и ако те са противоречиви или непълни.
2. Сензация и кликбейт — драматичните и остри изказвания привличат внимание, увеличават посещенията на сайта и четенията, което е важно за бизнеса на медиите.
3. Липса на дълбочина и проверка — понякога журналистите просто предават изказвания без да имат достатъчно време или ресурси да проверят фактите и да осигурят контекст.
4. Политически натиск (ГЕРБ) — в някои случаи може да има външен натиск или цензура, която влияе какво се публикува.
Затова е важно да се чете критично, да се търсят допълнителни източници и да се анализират фактите, а не само да се приема всичко, което е написано. Ако искаш, мога да ти помогна да намериш по-обективна и задълбочена информация по темата.
Коментиран от #39
09:47 21.08.2025
30 неАдекватен
До коментар #22 от "Адекватен":Е точно тези институции, под политически натиск - разбирай назначени герберски калинки- не позволяват да се разреши проблема.
Какво не е ясно ?
А политическите назначени калинки, се командват от бокича!
Ревизоро го казва в съкратен вариянт -бойко разпорежда, и калинките пускат виодата.
Всеизвестен факт е, че ВиК секторът в България от години е личната касичка на герб- само рев за пари , и никаква работа.
Коментиран от #35, #36
09:47 21.08.2025
32 Реалист
09:48 21.08.2025
35 Адекватен
До коментар #30 от "неАдекватен":Искаш да кажеш, че проблемът с водата в Плевен се дължи на политически назначения на ГЕРБ в институциите, които умишлено блокират решението на кризата. Според теб, всичко зависи от Бойко Борисов, който контролира тези „калинки“ и използва ВиК сектора като лична финансова машина, без да се решават реални проблеми?!
Това е потресаващо, ако е Истина!!!!!
09:50 21.08.2025
36 Дефакто
До коментар #30 от "неАдекватен":Управляващата партия ГЕРБ и бившия премиер Бойко Борисов са затънали до шия в корупция и злоупотреби с власт! В текста се твърди, че назначените от ГЕРБ хора в институциите (наречени „калинки“) блокират решаването на водната криза в Плевен, като използват ВиК сектора за лични облаги, вместо да работят за решаване на проблема. Това е пример за разпространено недоволство и недоверие към политическата система на ГЕРБ и управлението на ресурси в България. Едни хора там на върха на Държавата си играят с живота и здравето на хората в Перник и трябва да понесат отговорност!
09:53 21.08.2025
37 Каруцар
До коментар #20 от "оня с коня":Герберуга - тиквопоклонник, твоя "лидер" е омазан от петелата до кратуната в несъстоятелност!
09:53 21.08.2025
38 Инж1
Кво ги интересува, че хората са без вода!?!?!?! Важно беше да се построи Путлерастки Поток!!!! На всяка цена!!!
09:53 21.08.2025
39 Шльоко,
До коментар #29 от "Критика":объркал си темата. Тук става въпрос за спешно захранване с вода на цял регион, а не за разбор на тема по политическа икономия.
09:53 21.08.2025
40 БОЙКО БОРИСОВ В ОСНОВАТА НА ВСИЧКИ ЗЛИНИ
09:53 21.08.2025
41 Доган
Коментиран от #54
09:54 21.08.2025
42 Парадизо
09:56 21.08.2025
43 Политически пречки от ГЕРБ!
1. Неправилно управление и приоритети — решения да не се инвестира в нужната инфраструктура (например пречиствателни станции или ремонти на мрежата), въпреки че водата е налична.
2. Бюрократични спънки и корупция — забавяне или блокиране на проекти и ремонти поради интереси на различни групи, които печелят от текущото състояние на ВиК сектора, без да искат промяна.
3. Политически натиск и зависимости — назначените на ключови позиции лица може да изпълняват поръчки от висшестоящи политици (по думите на Ревизоро – от Борисов), които контролират кога и дали да се пусне вода, използвайки този ресурс като политически лост.
В същината си това е комбинация от липса на политическа воля, корупция и административна неефективност, които спъват реалните действия за решаване на проблема.
09:57 21.08.2025
44 Българин
09:58 21.08.2025
45 Истината: интереси на Някои хора от ГЕРБ
09:59 21.08.2025
47 Боко
10:05 21.08.2025
48 Всички стари крадливи политда се изметат
До коментар #3 от "ЗА РАЗРУХАТА В БЪЛГАРИЯ":ПЛЕВЕНЧАНИ ТРЕБЕ ДА РАЗБЕРАТ ЧЕ 10 ГОДИНИ ЩЕ ОДЯТ ЖАДНИ, МРЪСНИ, И НЕКЪПАНИ. СМЕЕТЕ СЕ ЧЕ В РУСИЯ ИМАЛО МНОГО ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ. СЕГА ПЛЕВЕНЧАНИ ДА КОПАТ ВЪНШНИ ЩОТО БЕЗ ВОДА ВЪТРЕШНИТЕ НЕ ДЕЙСТВАТ. БОЙКО БОРИСОВ И ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ НИЩО НЕМА ДА НАПРАВЯТ, СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ СА ПЪТНИЦИ И СЕГА КРАДАТ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО. КАК С КРАЖБИ ЖЕЛЯЗКОВ ЩЕ ВИ ПОСТРОИ СТАБИЛЕН ЯЗОВИР? ТА ТОЙ ЩЕ СЕ СРУТИ ОЩЕ ЩОМ СЕ НАПЪЛНИ И ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО ГОЛЯМА БЕЛЯ. НА КРАДЛИВИТЕ НЕ РАЗЧИТАЙТЕ. ДИГАЙТЕ СЕ И СВАЛЯЙТЕ ТОВА КОРУМПИРАНО ПРАВИТЕЛСТВО С ПАТЕРИЦИ.
10:06 21.08.2025
49 Много чекмеджета ке напълня от язовира
До коментар #3 от "ЗА РАЗРУХАТА В БЪЛГАРИЯ":ЯЗОВИРА КОЙТО ШАЙКАТА ЖЕЛЯЗКОВ САКА ДА ВИ ПОСТРОИ КЕ Е КАО САНИРАНИЯ БЛОК В СВИЩОВ ДЕКА ВЧЕРА ПИСАХА ЗА НЕГО. ЩЕ Е КАО РЕМОНТА НА ПАВЕЦ ЧАИРА ДЕ СЛЕД 3 ГОДИШЕН РЕМОНТ И КРАДЕНЕ ГРЪМНА. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ И ББ ЧЕКМЕДЖАРЯ.
10:11 21.08.2025
50 Вътрешен човек
10:13 21.08.2025
51 Корупцията на ГЕРБ "калинките" е виновна
1. Контролират обществените поръчки и водоснабдителните проекти — в много случаи тези поръчки са насочени към конкретни фирми с политическа принадлежност или близост до управлението на ГЕРБ, което означава, че консултанти, управители или директори на ВиК дружества могат да изпълняват указания, посочени от партия ГЕРБ !!
2. Участват в корупционни схеми, особено при възлагане и изпълнение на обществени поръчки — спорно е, че често се изискват комисионни между 20% и 50%, които обезсмислят качественото изпълнение на проекти. Основните виновници за това се наричат „политически елит от ГЕРБ“, „обръч от фирми на ГЕРБ“, близки до властта на ГЕРБ, както и лица, които чрез посредници прокарват интереси и печалби на ГЕРБ приближени!
3. Изпълняват „указания“ от върха на ГЕРБ — според критиците, тези политически назначени лица не избират независимо действията си, а следват нареждания, идващи от лидерите на ГЕРБ!! Поради това твърдението е, че „Бойко разпорежда, и "калинките" пускат водата“, беше иронично предадено от Ревизоро — което означава, че истинската власт понякога не е публична, а прокарана през назначения и контрол върху ключови звена. тжва е статуквото ГЕРБ и Задкулисието ГЕРБ!
Накратко, това означава, че тези хора са част от корупционни механизми в публичния сектор, особено в инфраструктурни сектори като ВиК. Те облагодетелстват с
10:17 21.08.2025
52 хмм
До коментар #12 от "Поговорка":Който си има чекмедже не е жаден, и инфлацията не му пречи.
10:18 21.08.2025
53 ГЕРБ са виновти за безводието в Перник!!
Политически назначени кадри на ГЕРБ във ВиК дружествата, държавни агенции и министерства (наричани често „калинки“) се подчиняват на политическата воля на Бойко Борисов и ГЕРБ, а не на експертни или обществени интереси.
Според Ревизоро и други, тези хора не взимат решения самостоятелно, а чакат указания „отгоре“ — от партийното ръководство, най-често визирано като Бойко Борисов!
Водата, която е базова човешка необходимост, се превръща в инструмент за политически натиск – например: „ще има вода, ако ни слушате / ако общината е с наш кмет на ГЕРБ / ако правителството е наше на ГЕРБ“ и т.н.
Тоест, ГЕРБ се обвинява в това, че умишлено задържа решения, които могат да облекчат водната криза в Плевен, за да упражни влияние или натиск – не непременно директно, но чрез хората, които са останали на ключови постове от предишните им мандати.
10:22 21.08.2025
54 Кой поръча Алексей
До коментар #41 от "Доган":Много бъркаш и лъжеш. По информация на МИСИРКИТЕ Бойко Борисов е поръчал Алексей! Заради ареста му от ПП ДБ
10:23 21.08.2025
55 Воден недостиг в Плевен
10:24 21.08.2025