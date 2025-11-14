Новини
България »
182 млн. лв. ще бъдат инвестирани в градския транспорт на 7 общини

14 Ноември, 2025 17:11 642 3

В резултат се очаква и до 30% намаление на емисиите от градския транспорт

182 млн. лв. ще бъдат инвестирани в градския транспорт на 7 общини - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започва изпълнението на стратегически проекти, които ще осигурят съвременен, модерен и екологично чист транспорт за гражданите в седем български общини. Договорите за тях вече са сключени. 182 млн. лв. от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 ще бъдат инвестирани в по-чист, безопасен и достъпен градски транспорт в общините Плевен, Велико Търново, Варна, Благоевград, Пловдив, Видин и Русе. Благодарение на финансирането ще се осигури по-добра свързаност, по-чист въздух, по-безопасни пътища, по-качествени и достъпни транспортни услуги за малко над 1 милион граждани. В резултат се очаква и до 30% намаление на емисиите от градския транспорт. Проектните дейности включват мерки за подобряване и увеличаване на екологичния градски и междуградски обществен транспорт, зарядни станции, изграждане на интелигентни транспортни системи и подобряване на пътната безопасност чрез ремонт и реконструкция на пътни участъци и изграждане на нови улици, пътни връзки за облекчаване на трафика и др.

Нови електрически автобуси и зарядни станции ще заменят остарелия подвижен състав и ще намалят вредните емисии в общините Плевен, Пловдив, Русе, Варна и Видин. Жителите, вкл. хората в неравностойно положение, ще се придвижват по-удобно и ще се радват на по-тих градски транспорт и по-чист въздух.

За повишаване на безопасността на движението и намаляване на задръстванията ще допринесе заложената по проектите модернизация на интелигентните транспортни системи, видеонаблюдение и реконструкция на ключови артерии. В Плевен и Русе ще бъдат обновени стотици автобусни спирки, в Благоевград ще се изгради нова пешеходна свързаност между центъра и кв. „Вароша“, а във Велико Търново – три нови многоетажни паркинга за облекчаване на трафика в централните зони.

Ще бъде възстановен панорамният път Варна – Златни пясъци, с което ще се реши дългогодишният инфраструктурен проблем в община Варна. В резултат ще се подобри достъпът до туристическите райони и ще се стимулира икономическото развитие на североизточната част на града. В Пловдив вече изградените системи за управление на трафика ще бъдат надградени, като ще се осигури приоритет за обществения транспорт и ще се повиши енергийната ефективност.

Проектите на седемте общини са част от стратегическите операции по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., насочени към интегрирано и устойчиво развитие на градските зони. Тяхното изпълнение е още една стъпка към по-зелени, по-модерни и по-достъпни български градове, а средствата са инвестиция в по-качествен живот, свързаност и развитие на регионите, по-безопасна и интелигентна градска среда и съвременен обществен транспорт.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Ха -ха! Ако мaйношoпа се чуди що тъпите батки от Бургас с анцузите не са в тоя списък е щото от 3-4 години целия градски транпорт е електрически бусове ...

    17:28 14.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    280 са общините в българия (очевидно заслужена малка буква вече!!!)
    с какво тия 7 са повече от останалите? Айде стига вече писна ми да плащам за кефа на някой друг!

    17:35 14.11.2025

  • 3 С тези

    0 0 Отговор
    Пари мислят да ремонтират пътища и да купуват автобуси? Че като гледам колко струва 1км магистрала, те я стигнат за 1 община и 1 автобус, та камо ли за инфраструктура...

    18:14 14.11.2025

