Времето днес, прогноза за петък, 22 август: Кратки, но интензивни валежи и гръмотевични бури с условия за градушки

Времето днес, прогноза за петък, 22 август: Кратки, но интензивни валежи и гръмотевични бури с условия за градушки

Максималните температури ще са от 28° на места в Западна България до 37° в Горнотракийската низина и в Лудогорието

Снимка: БНТ
През нощта ще е безоблачно, със слаб южен вятър, предаде БНТ. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад, ще се усили, най-късно в източните части от страната.

През деня ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 28° на места в Западна България до 37° в Горнотракийската низина и в Лудогорието, в София около 29°.

Слънчево ще е по Черноморието, с повече облаци следобед. Привечер по северното крайбрежие ще превали и ще прегърми. Ще духа умерен южен вятър. Дневните температури ще са без промяна там - между 27° и 30°. Температурата на морската вода остава около 26° - 27°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е значителна, на много места се очакват интензивни валежи и гръмотевици, макар и краткотрайни. Има условия и за градушки. Най-внушителни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще бъде и много ветровито, с временно силен северозападен вятър.


