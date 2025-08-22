Новини
12-годишно дете е ударено от ток на детска площадка

22 Август, 2025 15:44 944 6

  • детска площадка-
  • дете

Детето е без опасност за живота и е настанено в болница за наблюдение

12-годишно дете е ударено от ток на детска площадка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

12-годишно момче е било ударено от ток на детска площадка в кв. "Младост" във Варна.

Инцидентът е станал около 20 ч. вчера на площадката до блок 115, уточни offnews.bg.

Майката е дала показания в полицията и в интервю за Радио Варна казва, че най-вероятно ще съди общината, защото не иска да пострада и друго дете.

"Моето дете имаше късмет и се спаси, както казаха лекарите "по чудо", но може би друго дете няма да има този късмет. Или възрастен, кой знае?", казва Мария Иванова.

Детето играло там с 10-годишния си брат. Облегнало се на електрически стълб и го ударил ток. Детето се разтресло и паднало на земята пред очите на своя брат.

Двете деца успели да се приберат вкъщи, където удареното от ток дете припаднало. Когато родителите повикали линейка, от телефон 112 ги посъветвали сами да закарат сина си в болница, след като имал изгаряния само по ръцете.

Детето е без опасност за живота и е настанено в болница за наблюдение.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕРП

    15 2 Отговор
    Каквото санирането, такъв и парашута.

    15:46 22.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    Общината няма нищо общо с електропреносната мрежа.

    Коментиран от #5

    15:53 22.08.2025

  • 4 Е ЗА ТОВА ПИША

    9 2 Отговор
    А вие триете и ме контролирате. Няма органи служби правителството на шиш и туууп е със купени и манипулирани гласове НЕЛЕГИТИМНО. Всичко е ХАОС. ВСЕКИ СИ ПРАВИ ЩО ЩЕ. АМА НАИСТИНА НАРОДА МУ ПИСНА ДА ПИШЕ ГОВОРИ ПРОТЕСТИРА И ГО УДАРИ НА ПОРАЗИИ ДА ПРАВИ. ДАНО ТЕЗИ ТАМ ГОРЕ РАЗБЕРАТ, ЧЕ НЕ СТАВАТ И ДА СИ ОТИВАТ. ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК СЪМ ТАКАВА АНАРХИЯ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ.

    15:55 22.08.2025

  • 5 Прав си

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Никой с нищо няма общо. Ама се полицаи и политици горят. Вероятно карма

    15:57 22.08.2025

  • 6 сусо

    8 1 Отговор
    Така е и в "Младост 1" и в "Младост 2"! Неподдържане и мръсотия, а от районното кметство се покриват и оправдават с градската управа!

    15:58 22.08.2025

