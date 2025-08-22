12-годишно дете е ударено от ток на детска площадка

12-годишно момче е било ударено от ток на детска площадка в кв. "Младост" във Варна.

Инцидентът е станал около 20 ч. вчера на площадката до блок 115, уточни offnews.bg.

Майката е дала показания в полицията и в интервю за Радио Варна казва, че най-вероятно ще съди общината, защото не иска да пострада и друго дете.

"Моето дете имаше късмет и се спаси, както казаха лекарите "по чудо", но може би друго дете няма да има този късмет. Или възрастен, кой знае?", казва Мария Иванова.

Детето играло там с 10-годишния си брат. Облегнало се на електрически стълб и го ударил ток. Детето се разтресло и паднало на земята пред очите на своя брат.

Двете деца успели да се приберат вкъщи, където удареното от ток дете припаднало. Когато родителите повикали линейка, от телефон 112 ги посъветвали сами да закарат сина си в болница, след като имал изгаряния само по ръцете.

Детето е без опасност за живота и е настанено в болница за наблюдение.