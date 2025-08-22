Новини
България »
От „Възраждане“ предлагат делото за АТВ инцидента да бъде прехвърлено на друга прокуратура

От „Възраждане“ предлагат делото за АТВ инцидента да бъде прехвърлено на друга прокуратура

22 Август, 2025 16:37 490 8

  • възраждане-
  • дело-
  • атв

Днес близки и познати на пострадалите в Слънчев бряг протестираха в София, Пловдив и в Бургас

От „Възраждане“ предлагат делото за АТВ инцидента да бъде прехвърлено на друга прокуратура - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народните представители Борис Аладжов, Александър Койчев и Петър Петров от „Възраждане“ изпратиха искане до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за преразглеждане на начина, по който се води досъдебното производство по инцидента в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на партията.

В писмото си до главния прокурор те отбелязват, че оценяват решението случаят да бъде възложен на следовател от Националната следствена служба като стъпка в правилната посока. Според тях обаче това не е достатъчно, за да гарантира пълна безпристрастност и обективност. Те настояват досъдебното производство да бъде прехвърлено под наблюдението на друга прокуратура извън Бургас, с равен ранг, съгласно чл. 195, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс.

„Българските граждани трябва да бъдат сигурни, че законът е еднакъв за всички, без значение чии деца са извършителите“, заявяват още народните представители от „Възраждане“.

Днес близки и познати на пострадалите в Слънчев бряг протестираха в София, Пловдив и в Бургас.

Петима души пострадаха след като бяха блъснати от АТВ, управлявано от младеж на 18 години. След инцидента на шофьора беше наложена мярка "домашен арест", а Районната прокуратура Бургас внесе протест срещу определението на Районен съд Несебър, по отношение на обвиняемия. От прокуратурата настояват мярката да бъде заменена със "задържане под стража“. Заседанието по протеста на прокуратурата ще е днес. Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов вчера поиска разследването на произшествието в Слънчев бряг бъде поето от Националната следствена служба.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно

    2 0 Отговор
    на ЕССР - ската !

    16:39 22.08.2025

  • 2 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор
    БРАВО ,ТОЗИ ,,МАМИН,,ПОЛИЦЕЙСКИ СИН ГО ВРЪЩАТ ВЪВ АРЕСТА ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА.ЗНАЧИ ТОЗИ ЦИГАНИНА ВЪВ СОФИЯ КОИТО ВЛЕЗЕ СЪС АВТОМОБИЛА ВЪВ АВТОБУСА ЗАДЪПЖАНЕ ПОД СТРАЖА , ПОЛИЦЕЙСКОТО ОТРОЧЕ ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ.БРАВО НА БУРГАСКИЯТ СЪД И ДА СИ ПОНЕСЕ ЗАСЛУЖЕНОТО.

    16:46 22.08.2025

  • 3 гост

    2 1 Отговор
    На клипа, който "НОВА" Т.В. пуснаха ясно се вижда как Никола кара сравнително бавно в лявата лента с глава обърната наляво за да се кефи и фука как другите му завиждат! Видя колата насреща в последния момент, наду масура и зави рязко на дясно!

    16:46 22.08.2025

  • 4 1111111

    1 0 Отговор
    Наркотиците не прощават.

    16:54 22.08.2025

  • 5 Петър

    1 0 Отговор
    Водача причинил инцидента с въпросното АТВ, има ли шофьорска книжка за управление на АТВ?

    16:55 22.08.2025

  • 6 Те не

    0 0 Отговор
    са ли на "Шипка" ?

    Коментиран от #8

    16:55 22.08.2025

  • 7 Кой Ли Вярва !

    0 0 Отговор
    Кой Ли Вярва !

    На Тези !

    Шашкън - Мошеници !

    16:56 22.08.2025

  • 8 Може би в Механа "Шипка" !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Те не":

    Може би в Механа "Шипка" !

    16:57 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове