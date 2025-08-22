От „Възраждане“ предлагат делото за АТВ инцидента да бъде прехвърлено на друга прокуратура

Народните представители Борис Аладжов, Александър Койчев и Петър Петров от „Възраждане“ изпратиха искане до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за преразглеждане на начина, по който се води досъдебното производство по инцидента в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на партията.

В писмото си до главния прокурор те отбелязват, че оценяват решението случаят да бъде възложен на следовател от Националната следствена служба като стъпка в правилната посока. Според тях обаче това не е достатъчно, за да гарантира пълна безпристрастност и обективност. Те настояват досъдебното производство да бъде прехвърлено под наблюдението на друга прокуратура извън Бургас, с равен ранг, съгласно чл. 195, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс.

„Българските граждани трябва да бъдат сигурни, че законът е еднакъв за всички, без значение чии деца са извършителите“, заявяват още народните представители от „Възраждане“.

Днес близки и познати на пострадалите в Слънчев бряг протестираха в София, Пловдив и в Бургас.

Петима души пострадаха след като бяха блъснати от АТВ, управлявано от младеж на 18 години. След инцидента на шофьора беше наложена мярка "домашен арест", а Районната прокуратура Бургас внесе протест срещу определението на Районен съд Несебър, по отношение на обвиняемия. От прокуратурата настояват мярката да бъде заменена със "задържане под стража“. Заседанието по протеста на прокуратурата ще е днес. Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов вчера поиска разследването на произшествието в Слънчев бряг бъде поето от Националната следствена служба.