Новини
България »
В понеделник ВиК Плевен и общината набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен

В понеделник ВиК Плевен и общината набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен

22 Август, 2025 16:44 353 8

  • мррб-
  • вик плевен-
  • басейнова дирекция-
  • безводие-
  • водна криза

По време на заседанието на кризисния щаб днес заместник-министър Терзийска даде насоки за предприемане на най-спешните стъпки

В понеделник ВиК Плевен и общината набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още в понеделник представители на ВиК Плевен и общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в община Плевен. Наред с това ВиК Плевен, в рамките на следващата седмица, да обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник.

Това са само част от насоките за конкретни спешни действия, които заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска даде по време на днешното заседание на кризисния щаб в града и които започват да се изпълняват в община Плевен още следващата седмица.

Успоредно с това продължава зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа и ремонтите, които трябва да бъдат предприети.

ВиК Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.

Остава и ангажиментът на общината да оттегли част от проектите си, подадени до момента за финансиране по Инвестиционната програма към държавния бюджет и да ги заменени с ВиК проекти.

За да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, ще се търсят средства и от ВиК Плевен, със съдействието на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Целта е общината, ВиК операторът и Холдингът да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години, стана ясно на днешната среща.

В дългосрочен аспект за решаване на проблема ще се работи по изграждането на водоснабдителна система „Черни Осъм“ и довеждащи водопроводи, стана ясно от думите на Терзийска.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🐷🐷🐷

    2 0 Отговор
    Нищо няма да направят само ще окрадат едни пари и накрая ще очакват да гласуват за техния спасител Бойко Тиквата Борисов.

    16:46 22.08.2025

  • 2 Развитие

    0 0 Отговор
    Сондажи има вода няма !

    16:46 22.08.2025

  • 3 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    0 0 Отговор
    Сондажи с грижа за хората !

    16:47 22.08.2025

  • 4 Фън

    1 0 Отговор
    Защо не се обърнете към ЕС за помощ?

    16:49 22.08.2025

  • 5 Бойко

    0 0 Отговор
    Ще ви направя водопровод от Бели Искър, както направих за перничани.

    16:51 22.08.2025

  • 6 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    Важното е даваме пари на Урка да ни "пази"от Мецан.

    А туземците нека одят непрани.

    16:55 22.08.2025

  • 7 сигурно са луди

    0 0 Отговор
    тръби нямате вода има

    16:55 22.08.2025

  • 8 бою циганина

    0 0 Отговор
    от 200 000 град направихме едно циганско гето със затихващи функции

    17:02 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове