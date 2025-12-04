Новини
МРРБ ще приема искания за плащане в лева по европрограмите до 19 декември

МРРБ ще приема искания за плащане в лева по европрограмите до 19 декември

4 Декември, 2025 10:41 630 2

  • исун-
  • мррб-
  • европрограми

От 1 януари всички договори ще се превалутират автоматично в евро

МРРБ ще приема искания за плащане в лева по европрограмите до 19 декември - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До 19 декември бенефициентите на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021–2027) и крайните получатели на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) могат да подават заявки за плащане, финансово-технически отчети и отчетени разходи в лева. Изискването е публикувано в специални указания от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството като управляващ орган на програмите. Мярката е част от адаптирането на процесите по изпълнение и отчитане на изпълняваните проекти във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в Република България.

Превалутирането в евро на сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се извърши от страна на управляващия орган след 01.01.2026 г. За целта всеки бенефициент следва да провери и да изтрие, ако има създадени в чернова, искания за изменение/промяна на договора, процедури за избор на изпълнител и сключени договори, искания за плащане и др. Това е изключително важно условие, за да може управляващият орган да създаде нова версия на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разходооправдателните документи, отчетени във финансовите отчети към пакета отчетни документи в ИСУН, следва да се въвеждат в лева. Поисканите за плащане суми в системата също се въвеждат в лева. Подадените искания за плащане, които не са одобрени от управляващия орган до края на 2025 г., ще бъдат върнати за извършване на корекции на пакета отчетни документи в ИСУН от страна на бенефициента за превалутиране на отчетените разходи от лева в евро. При връщането на пакета отчетни документи управляващият орган ще даде конкретни указания на бенефициента относно необходимите от негова страна действия, свързани с преобразуване на валутата.

След 01.01.2026 г. бенефициентите могат да подават искания за плащане само след като съответният административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бъде превалутиран от управляващия орган в евро. Разходооправдателните документи, отчитани с финансовия отчет към пакета отчетни документи в ИСУН, се въвеждат в евро. Отчетените стойности на разходооправдателните документи, издадени в лева, се превалутират по курс 1,95583 със закръгление до втория знак след десетичната запетая.

Пълните указания и изисквания могат да бъдат намерени на официалните интернет страници на МРРБ и Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.


България
  • 1 Мисира

    2 0 Отговор
    Къде са кинтите от ТОЛ системата да каже Караджов?

    10:43 04.12.2025

  • 2 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩАТ ПАРИТЕ, ЧЕ ИДВАТ ПРАЗНИЦИ....

    10:51 04.12.2025

