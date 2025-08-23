Новини
Братът на Христина, пометена от АТВ: Искат да прехвърлят вината на превозното средство

23 Август, 2025 10:45 1 671 43

Снощи бяхме в болницата, Марти още не се е събудил. Диша сам, но само толкова. Докторите се надяват детето да се събуди, ние също, сподели Златка Соколова, баба на 4-годишния Марти и майка на Христина

Братът на Христина, пометена от АТВ: Искат да прехвърлят вината на превозното средство - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Снощи бяхме в болницата, Марти още не се е събудил. Диша сам, но само толкова. Докторите се надяват детето да се събуди, ние също. Това заяви пред Нова телевизия Златка Соколова, баба на 4-годишния Марти и майка на Христина, пострадали тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, цитирана от novini.bg.
Светослав, братът на Христина, коментира: „Имаме съмнения за нещата, които се случиха и които ще се случат тепърва. Защо още в Несебър Никола Бургазлиев не беше оставен в ареста? Съмнения имаме и към техническата експертиза на превозното средство.”
Ако се окаже, че АТВ-то е технически неизправно, Бургазлиев може да излезе невинен, коментира още той: "След като е видял, че техническото средство не е изправно, защо не го е спрял, защо не го е върнал на стоянката? Искат да прехвърлят вината на превозното средство.”

Притеснява го и че атракционът още на следващия ден след трагедията е бил премахнат.


  • 1 батВесо

    34 0 Отговор
    Аха, затуй караше в насрещното, щото воланът е бил дефектен, няма вина момчето...

    Коментиран от #6

    10:58 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дам

    45 1 Отговор
    Оказва се, че половината държава са полицаи, другата половина римляни

    Коментиран от #7, #43

    11:01 23.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дефектен

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "батВесо":

    Е този който е разрешил карането на такива МПС та в места с много хора ,било е въпрос на време да се случи

    11:03 23.08.2025

  • 7 От Перник

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дам":

    Аа има и съдии и прокурори

    Коментиран от #12

    11:03 23.08.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    31 1 Отговор
    Неизправно е задкормилното устройство

    11:04 23.08.2025

  • 9 Дизел е марка джинси

    4 12 Отговор
    Нали искахте китайски еетини стоки. Що не са купили атв ямаха например.

    11:04 23.08.2025

  • 10 Бойко Българоубиец

    23 2 Отговор
    Гербавите милиционери мама и тати ще отърват убиеца, обещал съм им 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕЖДАВА!

    11:05 23.08.2025

  • 11 Йосифе

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Американци има и под леглото ти

    11:05 23.08.2025

  • 12 факт

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "От Перник":

    Е те са пдсти

    11:06 23.08.2025

  • 13 така е

    12 14 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    само че терористите са руски пионки а не американски разберете го това комунистически кратуни!

    Коментиран от #16, #34

    11:06 23.08.2025

  • 14 гост

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "Народа":

    Това специално не зависи от прокурорите и съдиите , а от вещите лица , които ще правят експертизата ! И от полицаите , които трябва да пазят АТВ то под стража до експертизата ! Съвсем неотдавна в Шумен един милионерски племенник , дето размаза момиче на червено джипа му " изненадващо" изгоря на въглен на полицейския паркинг , където трябваше да е гарантирано охраняван !

    Коментиран от #37

    11:07 23.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Знаят си го

    7 9 Отговор

    До коментар #13 от "така е":

    Комунистическите кратуни са терористите.

    11:21 23.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И какво като не работи

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Като не работи защо в хората се е забил? Кашпи с цветя бол

    11:23 23.08.2025

  • 19 Даа!

    14 0 Отговор
    Това е единствената ,законова вратичка,да изкарат келеша невинен.Но от късия видеозапис се вижда,че той кара в насрещното.За да избегне челния удар,завива и следва ужаса.Много е важно,къде се съхранява АТВ .Дали е под охрана,на недостъпно място.Че знае ли се? Това трябва да се потърси от адвоката на семейството.И то - в спешен порядък, Ако трябва в присъствието на следовател или друго упълномощено лице,да се извърши цялостно зас немане на возилото ,с професионален оператор, с последващ протокол ,подписи,дата.

    11:27 23.08.2025

  • 20 Перо

    18 0 Отговор
    Това са оправдателни лъжи, че АТВ-то е било повредено! По кой начин ще е паркирано, ако педала на газта е натиснат докрай? Дрисльото е виновен, искал е да се направи на “мъж” пред момичето, което е возил, със селски изпълнения! Простотия, липса на възпитание и чувство за отговорност! Наемодателите ще докажат лесно, че машината е била изправна! Доживотен затвор за глезльото!

    11:27 23.08.2025

  • 21 ИВАН

    10 3 Отговор
    Искахме демокрация - ето ни демокрация, искахме мутри - ето ни мутри ... на кого да се сърдим.

    11:28 23.08.2025

  • 22 Гост

    12 0 Отговор
    Прав е човека, в България дефакто няма правосъдие. Просто явно корупцията и зависимостите са враснали навсякъде в тази държава. Трагедия голяма сме, като се замислиш какво е фактически..... Как да има родолюбие? Към какво? Просто сме изчезваща нация. Вижте прираста.

    11:33 23.08.2025

  • 23 Той е син на полицай

    15 1 Отговор
    Накрая даже ще ви глобят, че сте ходили по тротоара без аптечка

    11:34 23.08.2025

  • 24 Име

    15 0 Отговор
    АТВ-тата имат ли регистрация и гражданска отговорност? Би трябвало да се ползват в строго определени места за крос.

    11:34 23.08.2025

  • 25 Шумналия

    16 0 Отговор
    Номера с шуменския Жечко, сега АТВ-то ще изгори на охраняем паркинг но МВР!

    11:37 23.08.2025

  • 26 Евро Пейка

    16 0 Отговор
    ..... Искат да прехвърлят вината на превозното средство.....
    Е то винаги е така и дори заглавията са такива ТИР прегази , автомобил блъсна , микробус помете и прочее а не шофьор на ТИР прегазва, шофьор на автомобил блъсна , шофьор на микробус помете !
    Все едно да се каже пушка прострелян, нож намушкан, брадва разсече.
    Докога неодушевени предмети ще са извършителите и виновните а не тези които ги управляват или държат и използват?
    Странен казус както е с "несъобразена скорост" !

    Коментиран от #35

    11:37 23.08.2025

  • 27 Факт

    14 0 Отговор
    Същото важи и за джетовете по морето!

    11:38 23.08.2025

  • 28 Гръч

    5 2 Отговор
    Докато не се вдигнем и изметем безделниците от парламента ще ни патят главите

    11:47 23.08.2025

  • 29 Трифонов

    3 4 Отговор
    Най-големият, кардиналният проблем в тази държава, който, между другото се отнася до всички аспекти на всеки проблем, е че ВСЕКИ се занимава с това, дето не му е работа! Всички разбират от всичко, не са ни нужни специалисти никакви! Всеки има самочувствието, че може да бъде всичко - от президент, през министър-председател и министър, до съдия, прокурор и адвокат! А така могат да разсъждават само глупавите хора. А да си глупав, е като да си умрял - просто нищо не може да се направи!

    Коментиран от #31

    11:50 23.08.2025

  • 30 Да бе да

    2 0 Отговор
    ...., АТВто има права! :+) В България сме все пак..... Тук виновни няма.....само жертви.

    12:00 23.08.2025

  • 31 Аа, бъркаш

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Трифонов":

    Ако полицаи не разбират от пътно движение, от парашути, от убийства и кого да задържат, ако лекари не могат да лекуват, то тогава кой?

    12:00 23.08.2025

  • 32 разбор

    3 1 Отговор
    Още от първите им действия когато не му взеха проба на място си пролича,че чадъра е опънат.Ще правят,ще струват,но ще го отърват.Дори допускам да го изведат в чужбина но няма да влезе в затвора.

    12:01 23.08.2025

  • 33 Просто питам

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    И какво предлагате да направим, освен "силни и вилни зад клавиатурата"?

    12:07 23.08.2025

  • 34 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "така е":

    Демек от Азия са поръчителите на Алфред Мъра,тъй ли....

    12:08 23.08.2025

  • 35 Превозните средства

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Евро Пейка":

    са машини и винаги може да дадат отказ. Може да пострадат, както управляващия МПС и возещите се, както и външни хора и МПС. Тези, които предоставят тази услуга ,са длъжни да предоставят съоръженията в изправност, след направено техническо обслужване.

    12:08 23.08.2025

  • 36 Мнение

    2 1 Отговор
    Сами сте си виновни, че гладувате за престъпници вместо да ги обесите

    12:08 23.08.2025

  • 37 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    И други има с мозък,не си само ти де....

    12:10 23.08.2025

  • 38 Проблема е в малкия келеш и тати

    2 0 Отговор
    Със прясна книжка дадена от на тати братовчеда инструктор.Като човек с 40+ години стаж и карал доста коли бързи, бавни, електрички и .т.н. които не са били моя собственост ще кажа, че има огромна разлика между кола 200к.с. с двг и електричка примерно 100к.с. и още по-голяма разлика с това тъпо АТВ което не отговаря изобщо на пътната безопастност и на пътници и на пешеходци.
    Първото и най- важно правило при качване в чуждо или ново МПС трябва да усетите колата как спира как завива, колко е стабилна с леки ускорения ако пътя позволява да усетите къде е + и къде е - на автомобила.До сега никой не е изобретил перфектният автомобил.Всички са с 4 колела и до там свършва всичко.Всяко МПС си има свой характер дори две еднакви коли чисто нови с различни гуми ще имат разлика при шофиране.Второто най- важно правило, да си кажете аз съм топ шофьор! Да ама не си топ, физиката е по-силна от теб тя решава кога да спре процеса които си започнал поради това, че нямаш акъл.

    12:10 23.08.2025

  • 39 Коментар

    3 0 Отговор
    Аз пък искам да прехвърля вината на превозното прасе Бойко Методиев Борисов. Свинщините в България са по негова поръчка и предстоят фалити на банки за да няма протести и евро присъединяване. Руското ко пеле Борисов е страхливец, лъжец и контрабандист

    12:11 23.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Отговор

    0 0 Отговор
    Това заслужават всички гласували за ГЕРБ, ДПС, БСП и Трифонов. Щом гласувате за тумора на нацията, сте неговите метастази

    12:16 23.08.2025

  • 42 Жокера

    0 0 Отговор
    Аз разбрах от написаното че братът е пометнал и е излязло АТВ. Нищо че ги удря електромобил.

    12:19 23.08.2025

  • 43 Не е това

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дам":

    Просто у тях са парите и само те могат да си позволят скъпите коли,скъпите курорти и скъпите...атракциони...

    12:19 23.08.2025

