Братът на Христина, пометена от АТВ: Искат да прехвърлят вината на превозното средство

Снощи бяхме в болницата, Марти още не се е събудил. Диша сам, но само толкова. Докторите се надяват детето да се събуди, ние също. Това заяви пред Нова телевизия Златка Соколова, баба на 4-годишния Марти и майка на Христина, пострадали тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, цитирана от novini.bg.
Светослав, братът на Христина, коментира: „Имаме съмнения за нещата, които се случиха и които ще се случат тепърва. Защо още в Несебър Никола Бургазлиев не беше оставен в ареста? Съмнения имаме и към техническата експертиза на превозното средство.”
Ако се окаже, че АТВ-то е технически неизправно, Бургазлиев може да излезе невинен, коментира още той: "След като е видял, че техническото средство не е изправно, защо не го е спрял, защо не го е върнал на стоянката? Искат да прехвърлят вината на превозното средство.”
Притеснява го и че атракционът още на следващия ден след трагедията е бил премахнат.
