Новини
България »
Всички градове »
Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му да се научи отново да говори, да ходи

Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му да се научи отново да говори, да ходи

1 Октомври, 2025 08:52 823 6

  • чичо-
  • марти-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • рехабилитация

"Казва думички и ги повтаря, когато му ги казваш. Започнал е да разбира. Но лявата му страна е малко по-обездвижена от дясната и трябва да се работи там”, поясни още Юлиян Здравков

Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му да се научи отново да говори, да ходи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

4-годишният Мартин, който беше пометен с майка си Христина и още трима души от АТВ на тротоар в „Слънчев бряг” е изписан от болницата. Детето е изписано от „Пирогов” преди няколко дни, но възстановяването му ще продължи месеци. Инцидентът стана на 14 август, когато електрическо превозно средство, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, изгуби управление и връхлетя върху пешеходци на тротоар в комплекса. При инцидента най-тежко пострадаха 4-годишния Марти и майка му Христина, която почина след дълга кома.

Предстои дълга рехабилитация за детето след изписването му от лечебното заведение. „Предстои му да се научи отново да говори, да ходи, да се храни. Казва думички и ги повтаря, когато му ги казваш. Започнал е да разбира. Но лявата му страна е малко по-обездвижена от дясната и трябва да се работи там”. Това заяви в „Здравей, България” чичото на 4-годишния Мартин Юлиян Здравков.

По думите му към момента няма данни за психическото състояние на детето, тъй като до преди няколко дни то е било в будна кома. След два месеца има насрочен ядрено-магнитен резонанс в „Пирогов” за преглед на главата на момченцето.

Здравков сподели, че неговите деца, които също пострадаха при инцидента, се възстановяват трудно от случилото се. „Малката не ходи още на детска градина. Голямата – започна училище. Ще трябва доста работа с психолог – и за тях, и за нас. Не говорят за инцидента. Но, когато говорим – те слушат и виждаме как им се променя държанието”.

Мъжът заяви, че племенникът му все още не помни нищо от катастрофата. „Лекарите ни казаха, че вероятно някои спомени ще се върнат. Но мисля, че към момента няма индикации да помни нещо”.

По отношение на разследването на случилото се той заяви, че експертизите са „на 99 процента готови и се чака резултата от аутопсията от МБАЛ-Бургас на Христина Здравкова”. „Адвокатите на Бургазлиев искат и повторна проба на кръвта и се чака експертизата на АТВ-то. Нашите адвокати предполагат, че до две седмици делото трябва да влезе в съда”.

Здравков обаче не изрази оптимизъм по отношение на разследването. „Имах някаква надежда, но мисля, че почнаха да се забравят неща. За случая вече не се говори. В районното не виждам нещо да се е променило. Родителите на Бургазлиев също са си на работа”, подчерта той

„В момента на брат ми му е най-тежко. Навърши 35 години във вторник. Да останеш вдовец и самотен родител на две деца – мисля, че се справя много добре в това състояние”, допълни той.

Здравков подчерта, че близките няма да настояват делото да се гледа извън територията на Бургас. Но призова магистратите към безпристрастност.

По думите му до момента никой от семейството на Никола Бургазлиев не е правил опити да се свържат със семейството му. „Дори да се свържат с нас – какво ще променят? Да дойдат да обяснят на децата ми, на жена ми, на родите ми – как да продължи нашият живот? Разбирам, че и за тях вероятно е трудно, но не си виновен, когато си на тротоара? Кога си виновен? Кой е виновен?”, попита той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    11 0 Отговор
    Сега несебърския келеш ще го мотат по съдилища и с адвокатски хватки,. След 8 месеца ще го пуснат от ареста за да завърши момчето и средното си и висше образование до като го осъдят. АНАЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ С ШУМЕНСКИЯ ЖЕЧКО !

    09:08 01.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    3 10 Отговор
    а вуйната и стринката на сияна ко казуваха по вапроса

    09:14 01.10.2025

  • 5 1488

    2 8 Отговор
    а вуйната и стринката на сияна ко казуваха по вапроса

    09:14 01.10.2025

  • 6 Кит

    5 0 Отговор
    Стискам палци на детенцето за пълно оздравяване!
    Кураж на бащата и семейството, ако се справят с тази ситуация ще излязат по-силни от нея, това съзнание може да ги крепи!

    09:40 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол