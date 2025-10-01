Новини
След катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Бургазлиев показа употреба на наркотици

1 Октомври, 2025 14:06

Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев сочи употребата на наркотици, потвърдиха за NOVA източници от разследването.

Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия.

Той е обвинен за катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг”, при която бяха пометени няколко пешеходци.

4-годишният Марти беше в критично състояние и беше изписан едва днес – около месец и половина след инцидента. Майка му Христина претърпя няколко операции, впоследствие изпадна в клинична смърт и почина.


  • 1 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    Гледах го този как лети надул чалга в Слънчев бряг но разчитах да го спрат.На всяка пресечка имаше патрулки.

    Коментиран от #9, #10, #15, #22

    14:09 01.10.2025

  • 2 пенчо

    51 0 Отговор
    В крайна сметка колкото и да лежи едно семейство е загубено. Една майка повече няма да се върне. Дано детето поне се въстанови на 100% и да има един що годе нормален живот.

    14:11 01.10.2025

  • 3 Карлос Друсар

    5 18 Отговор
    Няма страшно, аз се измъкнах с условна присъда и ич ми не е, пак си друсам

    Коментиран от #5, #6

    14:11 01.10.2025

  • 6 Сигурно

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "Карлос Друсар":

    си сигангански боккклууук...

    14:18 01.10.2025

  • 7 Убиец

    24 0 Отговор
    Да се върне смъртното наказание!
    Референдум!

    Коментиран от #11

    14:19 01.10.2025

  • 8 Емигрант

    30 1 Отговор
    В Испания този ще лежи ДО ЖИВОТ ! В България колко ще го осъдите ? Да позная ли ? Корумпирания съд може и да му даде УСЛОВНА ?

    Коментиран от #12

    14:21 01.10.2025

  • 9 САМО И.И. МОЖЕ ДА Е НАСЯКЪДЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ИДА ВИЖДА СИЧКО.....

    14:24 01.10.2025

  • 10 Пешо

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да излизат хоарата на площадите...
    Полицаи... даи ...... всичкото аи е за боклукаааа....
    Скатавки или престъпници..

    14:24 01.10.2025

  • 11 Емигрант

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Убиец":

    Не е нужно СМЪРТНО, той е нанесъл за цял ЖИВОТ мъка на фамилията, затова трябва да бъде осъден ДО ЖИВОТ без право на замяна за да се мъчи до края на животът си в една килия 3 на 3 ! Смъртмото наказание само ще го оттърве много бързо от мъките !

    14:24 01.10.2025

  • 12 Пешо

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Ми време е алтенативен съд от честолюбиви хора. А не вмерисалите се с разложени души корумпета от апарата...... и като го пуснаат, да му идат на гости на него и на прокажените съдии

    14:27 01.10.2025

  • 13 Честно казано

    20 0 Отговор
    Не вярвам някой нормално мислещ човек да си е представял друг резултат от втората проба, но все пак..

    14:27 01.10.2025

  • 14 Странно как пробите на убийците

    23 0 Отговор
    Излизат за месец, а тези на случайно спрени невинни хора си бавят по 6-7-8 месеца и им скапват животеца. Целата работа ви е такава, мизерници.

    14:35 01.10.2025

  • 15 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    като порасна искам да стана като тебе

    14:35 01.10.2025

  • 16 Миг

    12 0 Отговор
    Миг невнимание и няколко семейства са на доизживяване. Карайте бавно и внимателно.

    14:35 01.10.2025

  • 17 търговище

    18 0 Отговор
    жалко ,законите неса във сила за всички ,ТЪРГОВИЩЕ преди месеци една бивша архитетка уби жена на ПЕШЕХОДНА пътека ,нито е аресувана ,,,нито и осъдена , защото има кикак даси купи СВОБОДАТА

    Коментиран от #19

    14:36 01.10.2025

  • 18 Селяния!

    14 0 Отговор
    Майката и бащата също да се осъдят поне 20 г. затвор!

    14:37 01.10.2025

  • 19 Време е такива по затворите!

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "търговище":

    Ще си намери майстора и тя!

    14:38 01.10.2025

  • 20 Емигрант

    17 1 Отговор
    Вижте бе хора живеещи в това герберо-чалгарско блато, тук няма никакъв смисъл да коментирате корупцията на мутрите от ГЕРБ, ИТН, БСП и вече ДПС-НН, единствения изход все още е на площада, да излезете дружно и да изметете тази престъпна ssсган от политиката, колкото повече чакате, търпите и само коментирате в медиите толкова по-здраво се "окопават" тези престъпници, ето виждате вдигнаха заплатите на полицията и така властта се барикадира зад палки и пищови ! Излизайте и ги измитайте в противен случай ще ви задушат и ликвидират като народ ! Никой няма да дойде и да ви помогне, ако чакате някой !

    Коментиран от #23

    14:40 01.10.2025

  • 21 Тома

    8 0 Отговор
    А адвокатката се кълнеше че този е много добро момче и не взима наркотици

    15:08 01.10.2025

  • 22 Далекоглед

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От къде го гледа бе ,,Последният..."?
    От кухнята на ,,ресторанта СИ" де белиш лук и картофи или от миялното дорде миеш тави,тигани и чинии ли???

    15:08 01.10.2025

  • 23 КОСТОФ

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Емигрант":

    времее братя заедно да излезем на улицата

    15:08 01.10.2025

  • 24 Баба Гошка

    5 1 Отговор
    Изписаното детенце как е? може ли да говори, да върви, все такива едни екстри, ако те е застигнал отрок на местни дирибеи? Тук искате доживотен или почиване на извършителя. А, ако имах власт, кат му се пречисти кръвта и тялото щях да го пусна на търг за резервни части. Има младо тяло, съррце, дрроб, бъбреци и т.н. едно здраво тяло струваше в Украййна до към 135 000 долара преди обезценката, предизвикана от безотчетно изчезващите хора. Да му продадат резервните части и да ги дадат на семействоъо да покриват с тез пари разходите по лечение на невинните жерртви

    15:11 01.10.2025

  • 25 Тиква

    5 0 Отговор
    Спортист,футболист,чалгар, наркоман:ето идеален мъж за силиконова чалгарка,60% от такива индивиди ходят по улиците.

    15:13 01.10.2025

  • 26 Бай Ставри

    1 1 Отговор
    Ще се боцка ме ли?

    15:18 01.10.2025

  • 28 Айзомби

    0 0 Отговор
    Да го освобождават.Станало е по непредпазливост, но да му тряснат една глоба 5-10 бона да му е като обица на ухото

    15:35 01.10.2025

  • 29 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ПРОТАКАТЕ ПРИ ТОЛКОВА МНОГО ДОКАЗАТЕЛСТВА??? МАЙКАТА ПОЧИНА ЛИ??? ДЕТЕТО, КОЛКО ЗЛО НАПРАВИ ТОЗИ НА ТОВА НЕВИННО ДЕТЕ. КАКВО ЧАКАТЕ, НЯМА НИКАКВА МИЛОСТ ЗА ТОЗИ ГАМЕН. САМО ЗАТВОР И НЕЩАТА ПРИКЛЮЧВАТ НО СМЪРТТА СИ Е СМЪРТ.

    15:39 01.10.2025

