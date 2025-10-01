След катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Бургазлиев показа употреба на наркотици

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев сочи употребата на наркотици, потвърдиха за NOVA източници от разследването.
Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия.
Той е обвинен за катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг”, при която бяха пометени няколко пешеходци.
4-годишният Марти беше в критично състояние и беше изписан едва днес – около месец и половина след инцидента. Майка му Христина претърпя няколко операции, впоследствие изпадна в клинична смърт и почина.
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10, #15, #22
14:09 01.10.2025
2 пенчо
14:11 01.10.2025
3 Карлос Друсар
Коментиран от #5, #6
14:11 01.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сигурно
До коментар #3 от "Карлос Друсар":си сигангански боккклууук...
14:18 01.10.2025
7 Убиец
Референдум!
Коментиран от #11
14:19 01.10.2025
8 Емигрант
Коментиран от #12
14:21 01.10.2025
9 САМО И.И. МОЖЕ ДА Е НАСЯКЪДЕ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ИДА ВИЖДА СИЧКО.....
14:24 01.10.2025
10 Пешо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да излизат хоарата на площадите...
Полицаи... даи ...... всичкото аи е за боклукаааа....
Скатавки или престъпници..
14:24 01.10.2025
11 Емигрант
До коментар #7 от "Убиец":Не е нужно СМЪРТНО, той е нанесъл за цял ЖИВОТ мъка на фамилията, затова трябва да бъде осъден ДО ЖИВОТ без право на замяна за да се мъчи до края на животът си в една килия 3 на 3 ! Смъртмото наказание само ще го оттърве много бързо от мъките !
14:24 01.10.2025
12 Пешо
До коментар #8 от "Емигрант":Ми време е алтенативен съд от честолюбиви хора. А не вмерисалите се с разложени души корумпета от апарата...... и като го пуснаат, да му идат на гости на него и на прокажените съдии
14:27 01.10.2025
13 Честно казано
14:27 01.10.2025
14 Странно как пробите на убийците
14:35 01.10.2025
15 Георги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":като порасна искам да стана като тебе
14:35 01.10.2025
16 Миг
14:35 01.10.2025
17 търговище
Коментиран от #19
14:36 01.10.2025
18 Селяния!
14:37 01.10.2025
19 Време е такива по затворите!
До коментар #17 от "търговище":Ще си намери майстора и тя!
14:38 01.10.2025
20 Емигрант
Коментиран от #23
14:40 01.10.2025
21 Тома
15:08 01.10.2025
22 Далекоглед
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От къде го гледа бе ,,Последният..."?
От кухнята на ,,ресторанта СИ" де белиш лук и картофи или от миялното дорде миеш тави,тигани и чинии ли???
15:08 01.10.2025
23 КОСТОФ
До коментар #20 от "Емигрант":времее братя заедно да излезем на улицата
15:08 01.10.2025
24 Баба Гошка
15:11 01.10.2025
25 Тиква
15:13 01.10.2025
26 Бай Ставри
15:18 01.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Айзомби
15:35 01.10.2025
29 Цвете
15:39 01.10.2025