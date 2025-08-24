Новини
Борисов: МВР вече колко време работи без титуляр? ДАНС, посланиците? Радев поне да каже какво мисли да прави

24 Август, 2025 11:12 1 146 101

  • бойко борисов-
  • мвр-
  • данс-
  • титуляри-
  • посланици-
  • румен радев

„Безводието е проблем вече на Европа, на България. Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Вижте в „Гугъл” колко пари са давани за Плевен", коментира лидерът на ГЕРБ

Борисов: МВР вече колко време работи без титуляр? ДАНС, посланиците? Радев поне да каже какво мисли да прави - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира приоритетите на правителството „Желязков” за новия политически сезон, цитиран от novini.bg.
„За нас не е приключил старият. Който е почивал добре лятото, да се готви. Всяка седмица сме някъде. Продължаваме да изграждаме държавата”, заяви той.

За КПК Борисов уточни: „Процедурите засега вървят. Тя е важна, защото е вкарана в ПВУ. Тези няколко милиарда са изключително важни, да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата са, трябва да дадат резултати, за да ги преизберат хората.”
След преизбирането на шефа на НСО, Борисов коментира дали очаква президентът Румен Радев да одобри избора на главен секретар на МВР и шеф на ДАНС: „Желязков показа институционалност за шефа на НСО. МВР вече колко време работи без титулярен ръководител? ДАНС, посланиците? Надявам се следващата седмица президентът да каже какво мисли да прави, ние не можем да гадаем.”

„Безводието е проблем вече на Европа, на България. Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Вижте в „Гугъл” колко пари са давани за Плевен. Действително, климатичните промени са факт и е важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопроводи, имаме Дунав наблизо до нас, вкл. за напояване. С дружни усилия, виждайки заплахата от безводието, което няма да е само тази година – прогнозите са, че такъв ще е климатът и догодина, се надявам на работа на правителството, а парламентът да направи необходимото.”
Борисов бе в Добрич за първата копка за осветлението на местния стадион.

„Чест и удоволствие е днес да сме тук. Няма шанс да си от ГЕРБ и да не обичаш футбола. ГЕРБ винаги инвестира в спортна инфраструктура не само в Добрич, но и в цялата страна”, каза от своя страна Деница Сачева.

„Без Господ нищо не може да се направи. Благодаря на Гонзо, не беше нужно да го убеждавам, че футболът се играе за феновете. Когато един град, с толкова усилия, е влязъл в А група, хората заслужават да играят в собствения си стадион. С дружни усилия, с колегите от другите партии в правителството, за спортна инфраструктура се дадоха много пари”, заяви Борисов.

Кметът на града му подари футболна тениска на ФК "Добруджа".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    67 2 Отговор
    Ех Боко, Боко как ти летят годините и нищо на света се не връща,
    що не ходиш да си копаш гиргините, че народа от теб вече повръща!

    Коментиран от #15

    11:27 24.08.2025

  • 2 факт

    64 1 Отговор
    "Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Вижте в „Гугъл” колко пари са давани за Плевен". И кой управляваше когато това се случваше? Не е ли същият, който управлява и сега и се възмущава от собствените си правителства? Този умее да се прави на луд, ама ние не сме луди и се готвим да искаме сметка за всичките тези години, в които се крадеше на поразия без да се държи сметка за последиците.

    Коментиран от #19, #68

    11:27 24.08.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    46 1 Отговор
    Тридесет и кусур години - комуняги и мутри

    11:28 24.08.2025

  • 4 Нострадамус

    42 1 Отговор
    Мисля, че Борисов ще се самоубие в следствието през ноември. На Никулден България ще бъде без Борисов

    11:29 24.08.2025

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    5 11 Отговор
    Пембен кара курсове за падарин у каунова плантациа и нема време за Фатмакиа!

    11:29 24.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тиририрам

    13 0 Отговор
    Кофти е да ти правят обструкции, нали?

    11:30 24.08.2025

  • 8 виктория

    46 0 Отговор
    а главен прокурор кога бе тиквун!!

    Коментиран от #83

    11:30 24.08.2025

  • 9 пешо

    51 0 Отговор
    тая мутра докато е във власта управия няма да има само мизерия

    11:31 24.08.2025

  • 10 Даа

    29 0 Отговор
    Много пари са давани ,но и колко са връщани

    11:32 24.08.2025

  • 11 Начо

    43 1 Отговор
    Скрийсе завинаги направи България африканска държава,не знам как има още кой да ти вярва

    11:34 24.08.2025

  • 12 Ура,,Ура

    50 1 Отговор
    Такъв нагъл и лъжовен натрапник България не помни. Махни се бе, писнал и омръзнал си на всички!

    Коментиран от #14

    11:34 24.08.2025

  • 13 Кадир Кадир

    32 0 Отговор
    Какъв полет на мисълта!Дано го запрат пак за 24 часа,че да му държи влага известно време,та да не се показва по медиите.Предния път си отдъхнахме от неспирното му ломотене за доста дълго.

    11:34 24.08.2025

  • 14 ОПРАВДАНИЯ ДРУГИ

    28 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    ДА КАЖАТ ЩО ДА СТАВА ДРУГИ СА ВИНОВНИ И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ СА В БЕЗВОДИЕ. АМА КАЗА ЕДНА ЖЕНА. А ТУК Е ПЪЛНО С РЕКИ БАЙ ТОШО ПОСТРОИ БОЛ ЯЗОВИРИ. ТИ И ДРУЖКИТЕ УСВОИХЕ МИЛИОНИ ЗА ЯЗОВИРИ И ВОДИ ПРЕДИ. НЕ ТОЙ НЕВИНЕН И ДОБРЯК ГОЛЕМ.

    11:35 24.08.2025

  • 15 Ще те допълня

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФЕЙК":

    Мислех си, че тази проста и крадлива герберска Тиква Борисов вече е в затвора, а той пак пелтечи пред микрофоните.

    11:36 24.08.2025

  • 16 ТИГО

    20 2 Отговор
    Абе пак ли тоя .Отивам да се баням и ако от чешмата изтече Боце ще се удавя самоубия и изчезна завинаги!Не дай боже да излезе от порцелановият кон !

    Коментиран от #23

    11:38 24.08.2025

  • 17 Хари

    25 3 Отговор
    Радев идва ще бъдете смачкани ти и приятеля ти шиши

    Коментиран от #28, #92

    11:38 24.08.2025

  • 18 Жоро

    24 0 Отговор
    Този тюфлек продажен съсипа страната!¡

    11:39 24.08.2025

  • 19 Вярно е написаното от теб, но

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    мен ме е срам, че такова просто парче като Бойко Борисов беше министър председател на окрадената ни от него Родина.

    Коментиран от #27

    11:40 24.08.2025

  • 20 Чичо

    25 0 Отговор
    Уж безводието борим ,пък стадиони осветяваме.

    11:40 24.08.2025

  • 21 Тулуп

    25 1 Отговор
    Тиквоний банкянски Боко, пак ръси глупости, как ГРОБ мислели за хората. Не ГРОБ мисли само за крадене, заедно с Шиши - ново начало, Има такива неандерталци и БСП.

    11:40 24.08.2025

  • 22 Чичо

    26 1 Отговор
    ИТН и БСП крепят правителството .Първо те са за бой.

    Коментиран от #25

    11:41 24.08.2025

  • 23 Споко!

    23 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТИГО":

    Ще му дойде реда и на него. Рано или късно ще видим Борисов окован с вериги заради огромните му кражби.

    11:42 24.08.2025

  • 24 Марис

    27 0 Отговор
    Абе Борисов, за толкова години във властта бил ли си поне един единствен път виновен за нещо, или вечно други са ти виновни ?! Селски тарикат !!!

    Коментиран от #47

    11:43 24.08.2025

  • 25 Крепят нормалността в момента

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Чичо":

    В противен случай анархия и изборни измами.

    11:43 24.08.2025

  • 26 Ломския

    21 0 Отговор
    Тикво,не изграждате а ограбвате държавата.Не може един крадец на коли да управлява държава.

    11:43 24.08.2025

  • 27 ТОЯ МОИ ЛИ ДА ЧЕТЕ.

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "Вярно е написаното от теб, но":

    Зная, че е прочел една книга но не вярвам. ЗАЩО ГО ПИША?!?. АКО МОЖЕ ДА ЧЕТЕ И ПРОЧЕТЕ ЩО ПИШАТ ХОРАТА ЗА НЕГО ЩЕ СЕ ГРЪМНИ. ИЛИ Е НАГЪЛ ПО НАГЪЛ НАЙ НАГЪЛ. Или е простопросто парче както пишеш.

    11:47 24.08.2025

  • 28 Разберете

    5 15 Отговор

    До коментар #17 от "Хари":

    Че и Радев е същия ,може да е и по зле

    Коментиран от #30

    11:48 24.08.2025

  • 29 Ангеларий

    20 1 Отговор
    А коя е Мата Хари?

    Коментиран от #46

    11:49 24.08.2025

  • 30 Само просттт човек

    12 0 Отговор

    До коментар #28 от "Разберете":

    разбира простотиите.

    11:49 24.08.2025

  • 31 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    9 2 Отговор
    ко п€ л€ то разбойкУ Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    11:51 24.08.2025

  • 32 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 2 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    11:51 24.08.2025

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 7 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП СИ ВЪОБРАZЯВА ................... СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ДА ................... СПЕЧЕЛИ ПИГИ ЙОТОВА И ЧАК ТОГАВА (СЛЕД ГОДИНА И ПОЛОВИНА) .................., ПИГИ ДА СИ ДАДЕ ПОСЛЕДНАТА ДУМА .................. ФАКТ !

    11:53 24.08.2025

  • 34 Никой

    6 0 Отговор
    Можеше да остане в историята- предпочете хулиганчо. За съжаление.

    11:56 24.08.2025

  • 35 Безочие

    18 0 Отговор
    Откак този търтей е на власт в МВР почти всички началници са временно изпълняващи и сега той има наглостта да обвинява президента? Това е лицемер от висша класа.

    11:57 24.08.2025

  • 36 Смешник

    11 0 Отговор
    Мисли да ви свали от власт и колкото по бързо толкова по добре

    11:57 24.08.2025

  • 37 Мнение

    11 0 Отговор
    "Борисов ще бъде арестуван и от страх ще се спомине следствието " е казал г-н Пеевски

    11:59 24.08.2025

  • 38 Ту Туууу

    15 0 Отговор
    Тулупа сън не е спал в неделя да изръси поредните простотии и лъжи.Вместо да отиде да види детето си както е редно той пак се изявява

    12:00 24.08.2025

  • 39 Дедо ви...

    15 0 Отговор
    Скъпа, пусни телевизора да кажат колко сме добре, че нещо се разколебах…

    12:00 24.08.2025

  • 40 Ти гледай водата на Плевен и Ловеч

    12 0 Отговор
    МВР, Титуляри, ДАНС, посланиците, "лидерите" си ги тури от зад

    12:00 24.08.2025

  • 41 Коментар

    12 0 Отговор
    Направете граждански арест на контрабандиста и руски агент, Методиев Борисов

    12:02 24.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Много ли са му важни

    9 0 Отговор
    Силовите структури ? Геноцид ли ще ни прави като в Палестина или диктатура? Това ли му е проблема, други няма ...

    12:05 24.08.2025

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ангеларий":

    НА БОБОКОВ ЖЕНА МУ .................. ДО ТАМ Я "ДОКАРАХТЕ" ..................ЖЕНИТЕ ДА СИ ПРОДАВАТЕ (ШПИОНИ ДА СТАВАТ) ..................... ФАКТ !

    12:08 24.08.2025

  • 47 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Марис":

    Щом в деня за прошка преди години каза "Прощавам ви",ти какво очакваш?

    12:10 24.08.2025

  • 48 Раев

    11 0 Отговор
    Уникално просто същество,но в същото време много крадливо и нагло.Скоро Хелоуин ще дойде и за теб

    12:10 24.08.2025

  • 49 МВР служител

    10 0 Отговор
    Уникално гербаджии! Един месец след началото на първенството, Алигбегова и компания, подобно на Костадинова и компания, са спрели с кокаин и алкохол, и имитират първа копка за осветлението на стадиона на 24ти август. Отидете в Плевен да направите първа копка ако ви стиска

    12:13 24.08.2025

  • 50 Говоряща тиква бил лидер

    9 2 Отговор
    Радев поне мисли, за разлика от теб!
    Не нападай Радев, а виж служителите на МВР в Несебър и Бургас!
    Нали има министър - мълчиш като комунист на разпит! Апропо, намери ли си партийния билет!
    Ех Боко, Боко и ти си като народа !

    12:14 24.08.2025

  • 51 Коментар

    14 0 Отговор
    Я покажете какъв протест се надигна в Добрич и как Борисов бягаше до колата си

    12:15 24.08.2025

  • 52 Бу-ду

    10 0 Отговор
    Мут-ру
    Ту-ту

    12:16 24.08.2025

  • 53 Прокуратура

    11 1 Отговор
    МВР работи за ружа, за Главболгарстрой и за делта гард, но не и за България.

    12:17 24.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 тиквенсониада

    11 1 Отговор
    Крадецът вика - дръжте крадеца ли ?
    И това доживяхме.

    12:18 24.08.2025

  • 56 Помощ

    13 0 Отговор
    Ох, Боже мили, няма ли начин с твоя помощ да се отървем по някакъв начин от този примат? Омръзна ни от него, от феномена Дебелян и от всичките им подлоги около тях. Само като го видим и започваме да си проклинаме живота заради него. Няма ли КОЙ да го спре и да не се показва никога повече?

    12:19 24.08.2025

  • 57 хер ФЛИК

    13 0 Отговор
    Бойко си мисли , че РАДЕВ му е подчинен и трябва да му се отчита ли ?
    Той го наричаше как ли не , обвиняваше го във всичко лошо , а сега го моли ПОНЕ ДА МУ КАЖЕ КАКВО МИСЛИ ....ха ха ха !

    12:20 24.08.2025

  • 58 Точно Радев

    10 1 Отговор
    ви е проблема, хрантутници. Колко си вдигнахте тоя месец заплатите, колко заеми взехте да купувате американско оръжие, колко подаяния направихте на наглите украинци, колко още....???Хората нямат ВОДА, нямат пътища, нямат сигурност при всяко пътуване, малко ви е куршум в челото.

    Коментиран от #87

    12:21 24.08.2025

  • 59 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 1 Отговор
    разбойкУ, А Т€ЗИ Ч€РВ€НИ И КО РУМ ПИ РА НИ "ин$титуции" $Ъ$ И Б€З ТИТУЛЯРНИ ръководит€ли(НАШИ ХОРА),
    КАКВО РАБОТЯТ В ПОЛЗА НА на$€л€ни€то, ИЛИ $АМО КР€ПЯТ $ТАТУКВОТО НА МУТ Р€Н $КА ТА "държава"?!?!?!

    САМО рум€н Крад€в МРАЗЯ И ПРЕЗИРАМ ПОВЕЧЕ ОТ тикватЪ, НО ТО Е И НА ЛИЧНА ОСНОВА!

    Коментиран от #61, #63

    12:22 24.08.2025

  • 60 Локо Сф1956

    14 0 Отговор
    Борисов забравя, че по време на соца, се построиха всичките големи язовири в България, както и ТЕЦ , ВЕЦ,, АЕЦ, заводи, електрифицирани, двойни жп линии и тунели и много други мощности в България.. Последните 30 години се затвориха редици жп линии, стотици заводи, голяма част от българите -инженери, лекари, технически кадри -специалисти напуснаха България. Защо господин Борисов . Вие от 30 години се занимавате с политика -от гл. секретар на МВР, кмет на София, министър председател и т.н.Какво направихте .......за подобрението по горните въпроси през тези години.

    12:23 24.08.2025

  • 61 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    12:23 24.08.2025

  • 62 Чупката!

    8 2 Отговор
    Тиквата проста да каже Сарафов грозника, защо е гл. прокурор, след като не е лигитимен?!

    12:23 24.08.2025

  • 63 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #64, #65

    12:23 24.08.2025

  • 64 митко-$€ кр€ та рка

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    Коментиран от #66

    12:24 24.08.2025

  • 65 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    12:25 24.08.2025

  • 66 БАДЖО

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "митко-$€ кр€ та рка":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ К . Р В О Л Я К?!?!?!?

    12:25 24.08.2025

  • 67 сайко килър

    9 1 Отговор
    Не спирам да питам - защо този иначе толкова добродушно-симпатичен чичко и наречен от народа с прякори , които не звучат красиво и фино , като Тулуп , Мутра , Тиква , бай Ганьо Банкянски , Ту Тутууууу ?
    Как не можаха да му турят нещо по-благородно и изящно , ами все такива груби и недодялани ?
    Язък.......

    Коментиран от #70

    12:25 24.08.2025

  • 68 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    МНОГО МНОГО МНОГО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ГЕОРГ СПАРТАНСКИ ДВА МАНДАТА НИЩООООО НЕ НАПРАВИ ЗА ПЛЕВЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ СЪЩО НИЩООООООО А ХЕМУС КОЙ СПРЯ КОЙ ПЛЕВЕН МЪЛЧИ МНОГО ГОДИНИ ЗАЩОТО Е ЧЕРВЕН ТОВА Е

    12:28 24.08.2025

  • 69 Майора

    3 5 Отговор
    Друго може ли да се очаква от разединителя на нацията и избран с помощта на КГБ и ген . Решетников Радев! Не случайно Решетников казва че Радев ще работи за излизане на страната от ЕС , НАТО и структурите и!

    Коментиран от #73

    12:28 24.08.2025

  • 70 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "сайко килър":

    не иска да повярва, че е намразен завинаги

    12:29 24.08.2025

  • 71 дебеЛ Лебед

    8 0 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА , която се лее от този индивид започва да ни идва в повече !
    Освен , че е напоена с лицемерие , наглост и грандомания , хамелеонщината и жаждата му за оцеляване са брутални !

    12:30 24.08.2025

  • 72 Пишман юнак

    7 0 Отговор
    Отвратителен човек ! За доброто само той е допринесъл , а за лошото са виновни другите - Радев , Путин , Киро , Комунисти , Асен .......НО НИКОГА ТОЙ !

    12:32 24.08.2025

  • 73 Радев е президент на България

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Майора":

    и на нас българите. С глупава пропаганда се занимават само не българи и безродници.

    12:33 24.08.2025

  • 74 Този

    4 0 Отговор
    дали се е замислял за бъдещето си ?

    Коментиран от #95

    12:34 24.08.2025

  • 75 ЖЕКО

    6 0 Отговор
    ХУБАВО ЧЕ БАИ ТОШО ВИ БЕШЕ ПОСТРОИЛ ЯЗОВИРИ ТА СТЕ ОЩЕ ЖИВИ , ДОЛНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ВЪШКИ

    12:35 24.08.2025

  • 76 Жаба Кикерица

    4 0 Отговор
    Не стига , че вече 20 год търпим просташката Бойковщина , ами сега ни се натриса и наглата ПЕЕВЩИНА !

    12:35 24.08.2025

  • 77 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    тоЪ е избягал чак в Добрич, след като Поли му е подпалил з. и гората наоколо!
    Още горят!

    12:36 24.08.2025

  • 78 Дядо Мраз

    4 0 Отговор
    Бойчо , Бойчоо , Бойчооо , а какво ще кажеш за поста Глав-прокурор и лицето Сарафов ?
    Или там промяната не ти е угодна май !

    12:37 24.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Казуар

    4 0 Отговор
    Бойко, спомняш ли си водната криза в Перник, там трябваше да бъде въведен режим на водата 4 месеца преди изборите но ГЕРБ не посмя и язовирът беше изпразнен. Похарчиха се 27 милиона лева за ненужен водопровод от София и ти не отиде с джипа да видиш празния язовир Студена.

    12:39 24.08.2025

  • 81 А,бе,МВР изобщо

    3 0 Отговор
    Работи ли?Оставка на Къдравата Сю.

    12:40 24.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Боко бандита

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "виктория":

    Главния прокурор ще си го изберем аз и Шиши когато решим или ако случайно ни натиснат от вън. За сега Сарафов ни устройства.

    Коментиран от #89

    12:42 24.08.2025

  • 84 К.К

    3 1 Отговор
    Що не отидеш в Плевен на протестите, да обясниш на хората къде им е водата, ами откриваш ненужни стадиони в Добрич с половината откраднати пари от вас. Държавата се тресе, хората са гневни, цените растат всеки ден, половин България няма вода, а той праща хората да спортуват по стадионите. Цялата Мара втасала, посланниците и ДАНС са най- важни в момента, за да си назначите ваши хора. Просите си невиждани протести септември!

    12:44 24.08.2025

  • 85 "Продължаваме да изграждаме държавата"

    1 0 Отговор
    Айде малко да се зАпрете щото станахме Дубай на Балканите от толкова изграждане.

    12:45 24.08.2025

  • 86 Погонат

    1 1 Отговор
    Все си мисля , че трябва да бъдем щастливи , че Борисов ни е като пътеводна светлина в това мрачно , смутно и нестабилно време. Той ни сочи верния път напред . Той ни помага да бъдем горди и смели. Той е......ТОЙ !

    12:45 24.08.2025

  • 87 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Точно Радев":

    А РАДЕВ КОЛКО СИ ВДИГНА ЗАПЛАТА ХАХАХА ВЕЧЕ ЗА 9 ГОДИНИ Е МИЛИОНЕР РАДЕВ ОСВЕН ДА ГОВОРИ ПРОТИВ ДРУГО НЕ ЗНАЕ ИМПИЙЧМЪНАЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ А ТЕ РАЗРУШИХА ВСИЧКО И ПРИБРАХА МИЛИОНИ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОНИ СМЕТКИ БЕЗНАКАЗАНИ СА

    Коментиран от #90

    12:46 24.08.2025

  • 88 Стальоун

    3 0 Отговор
    Семейството на Росен Желязков отваря хотел с водопад за 9 млн. лв!

    12:47 24.08.2025

  • 89 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Боко бандита":

    Шарлатаните и те искат свои хора да си назначат със свое МВР избори да правят забрави за шарлатаните

    12:48 24.08.2025

  • 90 Радев

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "Промяна":

    не вдига нищо. Образовай се дете, вместо да те ползва крадеца борисов за евтини лъжи.

    Коментиран от #96

    12:48 24.08.2025

  • 91 иметонаВИМЕТО

    2 0 Отговор
    Дали да не упълномощим ББ да е и главен прокурор , и премиер , и президент , и съдия , и посланик , и шеф на ДАНС , МАНС , ГАНС и всички подобни.
    Дано тогаз се кротне малко и да спре да ръси съвети , мнения , становища.
    Въпросът е как ще подели славата и властта с другия баш-кандидат Шиши ?

    12:49 24.08.2025

  • 92 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хари":

    Шарлатаните и те искат свои хора да си назначат със свое МВР избори да правят забрави за шарлатаните

    12:49 24.08.2025

  • 93 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    "ДАНС и Полицията , раборят без титуляр"!
    Е та нали ти си "Титуляра" , от 20 години, за какви "титуляри" дрънкаш...???
    НЕДЕЙ СЕ ПОДИГРАВАЙ ,с паметта на хората !
    Няма кой, да ти се вържи на тези лъжи!!!

    12:50 24.08.2025

  • 94 Гешев

    0 0 Отговор
    Колко време трябва да чакаме тази "прокуратура" от случайни кърлежи да забележи, че има триста страници класьор за Борисов и защитен(и) свидетел(и).

    12:50 24.08.2025

  • 95 ОлятО тялО

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Този":

    Искаш да кажеш ЗА ЗАТВОРА ли ?

    12:51 24.08.2025

  • 96 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Радев":

    90 защо Лъжеш и кого бабите ли невежите ли Радев си назначава цели партии има огромна власт и е време за импийчмънт за Радев

    Коментиран от #100

    12:51 24.08.2025

  • 97 Айде на лакърдиииттеееее!

    0 0 Отговор
    "Кметовете си искат пътища зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини."

    12:54 24.08.2025

  • 98 66николаос

    1 0 Отговор
    Ей много ти бъде Президента,а ти знаеш ли колко си ни омръзнал и не искаме да те виждаме

    12:54 24.08.2025

  • 99 МВР служител

    0 0 Отговор
    Само да припомня, че Борисов назначи лейтенант на престъпна групировка за министър на вътрешните работи(Младен Маринов), с преди него една алкохоличка и любовчийка, която стана агент на израелска компания след мандата й като посланик на мой гръб и финансиране (Бъчварова); Борисов трябва да говори само в присъствието на прокурор

    12:56 24.08.2025

  • 100 Защо лъжеш, ще ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Промяна":

    Лъжата е приоритет само на ниско интелигентни хора, без морал и ценностна система, такива ги ползва оня крадец борисов за евтини лъжи.

    12:57 24.08.2025

  • 101 Нострадамус

    1 0 Отговор
    Изградени сме от звезден прах и пак ще станем звезден прах!
    Идваме без нищо и си отиваме без нищо!
    Даже телата си оставяме тук!
    Колкото и да грабиш, нищо не притежаваш!
    Но герб и Борисов, грабеха живот, грабеха бъдеще и убиваха народа и България!
    Това според Законите на Вселената са непростими престъпления!

    12:59 24.08.2025

