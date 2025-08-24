Борисов: МВР вече колко време работи без титуляр? ДАНС, посланиците? Радев поне да каже какво мисли да прави

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира приоритетите на правителството „Желязков” за новия политически сезон, цитиран от novini.bg.
„За нас не е приключил старият. Който е почивал добре лятото, да се готви. Всяка седмица сме някъде. Продължаваме да изграждаме държавата”, заяви той.
За КПК Борисов уточни: „Процедурите засега вървят. Тя е важна, защото е вкарана в ПВУ. Тези няколко милиарда са изключително важни, да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата са, трябва да дадат резултати, за да ги преизберат хората.”
След преизбирането на шефа на НСО, Борисов коментира дали очаква президентът Румен Радев да одобри избора на главен секретар на МВР и шеф на ДАНС: „Желязков показа институционалност за шефа на НСО. МВР вече колко време работи без титулярен ръководител? ДАНС, посланиците? Надявам се следващата седмица президентът да каже какво мисли да прави, ние не можем да гадаем.”
„Безводието е проблем вече на Европа, на България. Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Вижте в „Гугъл” колко пари са давани за Плевен. Действително, климатичните промени са факт и е важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопроводи, имаме Дунав наблизо до нас, вкл. за напояване. С дружни усилия, виждайки заплахата от безводието, което няма да е само тази година – прогнозите са, че такъв ще е климатът и догодина, се надявам на работа на правителството, а парламентът да направи необходимото.”
Борисов бе в Добрич за първата копка за осветлението на местния стадион.
„Чест и удоволствие е днес да сме тук. Няма шанс да си от ГЕРБ и да не обичаш футбола. ГЕРБ винаги инвестира в спортна инфраструктура не само в Добрич, но и в цялата страна”, каза от своя страна Деница Сачева.
„Без Господ нищо не може да се направи. Благодаря на Гонзо, не беше нужно да го убеждавам, че футболът се играе за феновете. Когато един град, с толкова усилия, е влязъл в А група, хората заслужават да играят в собствения си стадион. С дружни усилия, с колегите от другите партии в правителството, за спортна инфраструктура се дадоха много пари”, заяви Борисов.
Кметът на града му подари футболна тениска на ФК "Добруджа".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФЕЙК
що не ходиш да си копаш гиргините, че народа от теб вече повръща!
Коментиран от #15
11:27 24.08.2025
2 факт
Коментиран от #19, #68
11:27 24.08.2025
3 АГАТ а Кристи
11:28 24.08.2025
4 Нострадамус
11:29 24.08.2025
5 Архимандрисандрит Бибиян
11:29 24.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 тиририрам
11:30 24.08.2025
8 виктория
Коментиран от #83
11:30 24.08.2025
9 пешо
11:31 24.08.2025
10 Даа
11:32 24.08.2025
11 Начо
11:34 24.08.2025
12 Ура,,Ура
Коментиран от #14
11:34 24.08.2025
13 Кадир Кадир
11:34 24.08.2025
14 ОПРАВДАНИЯ ДРУГИ
До коментар #12 от "Ура,,Ура":ДА КАЖАТ ЩО ДА СТАВА ДРУГИ СА ВИНОВНИ И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ СА В БЕЗВОДИЕ. АМА КАЗА ЕДНА ЖЕНА. А ТУК Е ПЪЛНО С РЕКИ БАЙ ТОШО ПОСТРОИ БОЛ ЯЗОВИРИ. ТИ И ДРУЖКИТЕ УСВОИХЕ МИЛИОНИ ЗА ЯЗОВИРИ И ВОДИ ПРЕДИ. НЕ ТОЙ НЕВИНЕН И ДОБРЯК ГОЛЕМ.
11:35 24.08.2025
15 Ще те допълня
До коментар #1 от "ФЕЙК":Мислех си, че тази проста и крадлива герберска Тиква Борисов вече е в затвора, а той пак пелтечи пред микрофоните.
11:36 24.08.2025
16 ТИГО
Коментиран от #23
11:38 24.08.2025
17 Хари
Коментиран от #28, #92
11:38 24.08.2025
18 Жоро
11:39 24.08.2025
19 Вярно е написаното от теб, но
До коментар #2 от "факт":мен ме е срам, че такова просто парче като Бойко Борисов беше министър председател на окрадената ни от него Родина.
Коментиран от #27
11:40 24.08.2025
20 Чичо
11:40 24.08.2025
21 Тулуп
11:40 24.08.2025
22 Чичо
Коментиран от #25
11:41 24.08.2025
23 Споко!
До коментар #16 от "ТИГО":Ще му дойде реда и на него. Рано или късно ще видим Борисов окован с вериги заради огромните му кражби.
11:42 24.08.2025
24 Марис
Коментиран от #47
11:43 24.08.2025
25 Крепят нормалността в момента
До коментар #22 от "Чичо":В противен случай анархия и изборни измами.
11:43 24.08.2025
26 Ломския
11:43 24.08.2025
27 ТОЯ МОИ ЛИ ДА ЧЕТЕ.
До коментар #19 от "Вярно е написаното от теб, но":Зная, че е прочел една книга но не вярвам. ЗАЩО ГО ПИША?!?. АКО МОЖЕ ДА ЧЕТЕ И ПРОЧЕТЕ ЩО ПИШАТ ХОРАТА ЗА НЕГО ЩЕ СЕ ГРЪМНИ. ИЛИ Е НАГЪЛ ПО НАГЪЛ НАЙ НАГЪЛ. Или е простопросто парче както пишеш.
11:47 24.08.2025
28 Разберете
До коментар #17 от "Хари":Че и Радев е същия ,може да е и по зле
Коментиран от #30
11:48 24.08.2025
29 Ангеларий
Коментиран от #46
11:49 24.08.2025
30 Само просттт човек
До коментар #28 от "Разберете":разбира простотиите.
11:49 24.08.2025
31 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
11:51 24.08.2025
32 АНТИ-КОМУНИ$Т
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
11:51 24.08.2025
33 ЕДГАР КЕЙСИ
11:53 24.08.2025
34 Никой
11:56 24.08.2025
35 Безочие
11:57 24.08.2025
36 Смешник
11:57 24.08.2025
37 Мнение
11:59 24.08.2025
38 Ту Туууу
12:00 24.08.2025
39 Дедо ви...
12:00 24.08.2025
40 Ти гледай водата на Плевен и Ловеч
12:00 24.08.2025
41 Коментар
12:02 24.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Много ли са му важни
12:05 24.08.2025
46 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #29 от "Ангеларий":НА БОБОКОВ ЖЕНА МУ .................. ДО ТАМ Я "ДОКАРАХТЕ" ..................ЖЕНИТЕ ДА СИ ПРОДАВАТЕ (ШПИОНИ ДА СТАВАТ) ..................... ФАКТ !
12:08 24.08.2025
47 Лост
До коментар #24 от "Марис":Щом в деня за прошка преди години каза "Прощавам ви",ти какво очакваш?
12:10 24.08.2025
48 Раев
12:10 24.08.2025
49 МВР служител
12:13 24.08.2025
50 Говоряща тиква бил лидер
Не нападай Радев, а виж служителите на МВР в Несебър и Бургас!
Нали има министър - мълчиш като комунист на разпит! Апропо, намери ли си партийния билет!
Ех Боко, Боко и ти си като народа !
12:14 24.08.2025
51 Коментар
12:15 24.08.2025
52 Бу-ду
Ту-ту
12:16 24.08.2025
53 Прокуратура
12:17 24.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 тиквенсониада
И това доживяхме.
12:18 24.08.2025
56 Помощ
12:19 24.08.2025
57 хер ФЛИК
Той го наричаше как ли не , обвиняваше го във всичко лошо , а сега го моли ПОНЕ ДА МУ КАЖЕ КАКВО МИСЛИ ....ха ха ха !
12:20 24.08.2025
58 Точно Радев
Коментиран от #87
12:21 24.08.2025
59 АНТИ-КОМУНИ$Т
КАКВО РАБОТЯТ В ПОЛЗА НА на$€л€ни€то, ИЛИ $АМО КР€ПЯТ $ТАТУКВОТО НА МУТ Р€Н $КА ТА "държава"?!?!?!
САМО рум€н Крад€в МРАЗЯ И ПРЕЗИРАМ ПОВЕЧЕ ОТ тикватЪ, НО ТО Е И НА ЛИЧНА ОСНОВА!
Коментиран от #61, #63
12:22 24.08.2025
60 Локо Сф1956
12:23 24.08.2025
61 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #59 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
12:23 24.08.2025
62 Чупката!
12:23 24.08.2025
63 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #59 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
Коментиран от #64, #65
12:23 24.08.2025
64 митко-$€ кр€ та рка
До коментар #63 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!
Коментиран от #66
12:24 24.08.2025
65 €МИ $ТЮАРД€$АТА
До коментар #63 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
Д . Х . Й ГО ти!:))
12:25 24.08.2025
66 БАДЖО
До коментар #64 от "митко-$€ кр€ та рка":КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ К . Р В О Л Я К?!?!?!?
12:25 24.08.2025
67 сайко килър
Как не можаха да му турят нещо по-благородно и изящно , ами все такива груби и недодялани ?
Язък.......
Коментиран от #70
12:25 24.08.2025
68 Промяна
До коментар #2 от "факт":МНОГО МНОГО МНОГО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ГЕОРГ СПАРТАНСКИ ДВА МАНДАТА НИЩООООО НЕ НАПРАВИ ЗА ПЛЕВЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ СЪЩО НИЩООООООО А ХЕМУС КОЙ СПРЯ КОЙ ПЛЕВЕН МЪЛЧИ МНОГО ГОДИНИ ЗАЩОТО Е ЧЕРВЕН ТОВА Е
12:28 24.08.2025
69 Майора
Коментиран от #73
12:28 24.08.2025
70 Хмм
До коментар #67 от "сайко килър":не иска да повярва, че е намразен завинаги
12:29 24.08.2025
71 дебеЛ Лебед
Освен , че е напоена с лицемерие , наглост и грандомания , хамелеонщината и жаждата му за оцеляване са брутални !
12:30 24.08.2025
72 Пишман юнак
12:32 24.08.2025
73 Радев е президент на България
До коментар #69 от "Майора":и на нас българите. С глупава пропаганда се занимават само не българи и безродници.
12:33 24.08.2025
74 Този
Коментиран от #95
12:34 24.08.2025
75 ЖЕКО
12:35 24.08.2025
76 Жаба Кикерица
12:35 24.08.2025
77 Коня Солтуклиева
Още горят!
12:36 24.08.2025
78 Дядо Мраз
Или там промяната не ти е угодна май !
12:37 24.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Казуар
12:39 24.08.2025
81 А,бе,МВР изобщо
12:40 24.08.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Боко бандита
До коментар #8 от "виктория":Главния прокурор ще си го изберем аз и Шиши когато решим или ако случайно ни натиснат от вън. За сега Сарафов ни устройства.
Коментиран от #89
12:42 24.08.2025
84 К.К
12:44 24.08.2025
85 "Продължаваме да изграждаме държавата"
12:45 24.08.2025
86 Погонат
12:45 24.08.2025
87 Промяна
До коментар #58 от "Точно Радев":А РАДЕВ КОЛКО СИ ВДИГНА ЗАПЛАТА ХАХАХА ВЕЧЕ ЗА 9 ГОДИНИ Е МИЛИОНЕР РАДЕВ ОСВЕН ДА ГОВОРИ ПРОТИВ ДРУГО НЕ ЗНАЕ ИМПИЙЧМЪНАЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ А ТЕ РАЗРУШИХА ВСИЧКО И ПРИБРАХА МИЛИОНИ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОНИ СМЕТКИ БЕЗНАКАЗАНИ СА
Коментиран от #90
12:46 24.08.2025
88 Стальоун
12:47 24.08.2025
89 Промяна
До коментар #83 от "Боко бандита":Шарлатаните и те искат свои хора да си назначат със свое МВР избори да правят забрави за шарлатаните
12:48 24.08.2025
90 Радев
До коментар #87 от "Промяна":не вдига нищо. Образовай се дете, вместо да те ползва крадеца борисов за евтини лъжи.
Коментиран от #96
12:48 24.08.2025
91 иметонаВИМЕТО
Дано тогаз се кротне малко и да спре да ръси съвети , мнения , становища.
Въпросът е как ще подели славата и властта с другия баш-кандидат Шиши ?
12:49 24.08.2025
92 Промяна
До коментар #17 от "Хари":Шарлатаните и те искат свои хора да си назначат със свое МВР избори да правят забрави за шарлатаните
12:49 24.08.2025
93 Оракула от Делфи
Е та нали ти си "Титуляра" , от 20 години, за какви "титуляри" дрънкаш...???
НЕДЕЙ СЕ ПОДИГРАВАЙ ,с паметта на хората !
Няма кой, да ти се вържи на тези лъжи!!!
12:50 24.08.2025
94 Гешев
12:50 24.08.2025
95 ОлятО тялО
До коментар #74 от "Този":Искаш да кажеш ЗА ЗАТВОРА ли ?
12:51 24.08.2025
96 Промяна
До коментар #90 от "Радев":90 защо Лъжеш и кого бабите ли невежите ли Радев си назначава цели партии има огромна власт и е време за импийчмънт за Радев
Коментиран от #100
12:51 24.08.2025
97 Айде на лакърдиииттеееее!
12:54 24.08.2025
98 66николаос
12:54 24.08.2025
99 МВР служител
12:56 24.08.2025
100 Защо лъжеш, ще ти кажа
До коментар #96 от "Промяна":Лъжата е приоритет само на ниско интелигентни хора, без морал и ценностна система, такива ги ползва оня крадец борисов за евтини лъжи.
12:57 24.08.2025
101 Нострадамус
Идваме без нищо и си отиваме без нищо!
Даже телата си оставяме тук!
Колкото и да грабиш, нищо не притежаваш!
Но герб и Борисов, грабеха живот, грабеха бъдеще и убиваха народа и България!
Това според Законите на Вселената са непростими престъпления!
12:59 24.08.2025