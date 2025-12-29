Пребиха до смърт възрастен мъж в Ямболско. От полицията съобщават, че на 28 декември, след 06:30 часа, е получен сигнал, за нанесен побой на 72-годишен мъж в село Маломир.
Пострадалият е установен в дома си, в безпомощно състояние, транспортиран е от екип на ЦСМП-Ямбол в болницата, където по-късно е починал.
Започнато е незабавно разследване, като е задържан 37-годишен местен жител. В хода на разследването той е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.
Процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура - Ямбол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кабамилионеров
14:33 29.12.2025
2 Здрасти
14:33 29.12.2025
3 Бендида
14:34 29.12.2025
4 Трол
14:43 29.12.2025
5 Пеевски
14:44 29.12.2025
6 Перваз Гавазов
14:50 29.12.2025
7 Разбрах
14:52 29.12.2025
8 Това е
Коментиран от #11
14:57 29.12.2025
9 Цецко
15:01 29.12.2025
10 тюркян чушма
15:03 29.12.2025
11 Те повечето отдавна
До коментар #8 от "Това е":са жени.
15:08 29.12.2025
12 Истината
ПОЛОВИНИ НОВИНИ!
15:13 29.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тома
15:23 29.12.2025
15 Стенли
15:25 29.12.2025
16 Тото
Нямат край, както и комплексираните жени.
15:33 29.12.2025