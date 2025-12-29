Новини
Пребиха до смърт възрастен мъж в Ямболско

29 Декември, 2025 14:27 935 16

Пребиха до смърт възрастен мъж в Ямболско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пребиха до смърт възрастен мъж в Ямболско. От полицията съобщават, че на 28 декември, след 06:30 часа, е получен сигнал, за нанесен побой на 72-годишен мъж в село Маломир.

Пострадалият е установен в дома си, в безпомощно състояние, транспортиран е от екип на ЦСМП-Ямбол в болницата, където по-късно е починал.

Започнато е незабавно разследване, като е задържан 37-годишен местен жител. В хода на разследването той е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.

Процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура - Ямбол.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабамилионеров

    14 2 Отговор
    За финансиране купуването на гласове за ГЕПИ и Ново..то начало, пак трябват пари за наводнените Карловски села.....този цирк го играем вече пети път,и все успешно,и за нас остава по някой милио..н джобни пари....

    14:33 29.12.2025

  • 2 Здрасти

    14 2 Отговор
    100% е от изберателите

    14:33 29.12.2025

  • 3 Бендида

    20 0 Отговор
    Това село съм го запомнила от един репортаж, преди десетина години. Някакъв циганин, беше убил зверски възрастна англичанка, която живеела там. След като го заловиха, се самоуби в килията. Лично за мен беше странно....циганин-рецидивист да се самоубие.

    14:34 29.12.2025

  • 4 Трол

    6 3 Отговор
    Когато влезем в еврозоната, няма да има повече такива изпълнения.

    14:43 29.12.2025

  • 5 Пеевски

    5 2 Отговор
    Не на омразата

    14:44 29.12.2025

  • 6 Перваз Гавазов

    5 0 Отговор
    Последно време яко мре стадото само подобни новини тази седмица

    14:50 29.12.2025

  • 7 Разбрах

    10 0 Отговор
    ...че е 37-годишен,че е задържан...а за тена му мога да се досетя...

    14:52 29.12.2025

  • 8 Това е

    8 0 Отговор
    поредното убийство от ЧЕРОКИ или НАВАХО, и ще се замете от прокуратурата. Тези ИЗРОДИ трябва да се чистят до край без милост.

    Коментиран от #11

    14:57 29.12.2025

  • 9 Цецко

    5 0 Отговор
    Император Делян ще нареди ли на главния прокурор да разследва случая или ще покрие своя брат р"ом

    15:01 29.12.2025

  • 10 тюркян чушма

    3 0 Отговор
    от боята ли са?

    15:03 29.12.2025

  • 11 Те повечето отдавна

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Това е":

    са жени.

    15:08 29.12.2025

  • 12 Истината

    2 0 Отговор
    КАЖЕТЕ КОЕ Е НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, КАКЪВ Е УБИЕЦА ПО ПРОФИЛ,СТАТУС И ПРОИЗХОД , ЧЕ ДА РАЗБЕРЕМ КАКЪВ МИШОК ТРЯБВА ДА СИ ДА ПРЕБИЕШ ЧОВЕКА!
    ПОЛОВИНИ НОВИНИ!

    15:13 29.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тома

    2 0 Отговор
    Въобще не е бил циганин 37 годишния

    15:23 29.12.2025

  • 15 Стенли

    1 0 Отговор
    То хубаво са го хванали за това браво на полицаите и разследващите но като поиска да се гледа по съкратената процедура и като работи и при "добро поведение " може да излезе след седем осем години ето това е проблема докато през така наречения социализъм такива ги пращаха или в урановите мини или направо куршум затова тогава битовата престъпност беше ниска

    15:25 29.12.2025

  • 16 Тото

    0 0 Отговор
    Идиотите в България са масово явление.
    Нямат край, както и комплексираните жени.

    15:33 29.12.2025

