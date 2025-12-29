Пребиха до смърт възрастен мъж в Ямболско. От полицията съобщават, че на 28 декември, след 06:30 часа, е получен сигнал, за нанесен побой на 72-годишен мъж в село Маломир.

Пострадалият е установен в дома си, в безпомощно състояние, транспортиран е от екип на ЦСМП-Ямбол в болницата, където по-късно е починал.

Започнато е незабавно разследване, като е задържан 37-годишен местен жител. В хода на разследването той е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.

Процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура - Ямбол.